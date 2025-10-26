本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
Lisa同款Hermès「房子包」炒價破3百萬？Faubourg Birkin手袋3大原因被譽「最強投資黑馬手袋款」
Hermès手袋從來不只是時尚單品，而是一種身份象徵。近年來，Hermès Birkin（柏金）手袋系列屢屢成為拍賣場焦點，其中最高人氣的莫過於被稱為「房子包」的 Faubourg柏金手袋。就連BLACKPINK成員Lisa近期也在社交平台中曬出Faubourg柏金手袋，讓這款價值高達數百萬的Hermès手袋再度引發熱議。
Lisa同款Hermès「房子包」Faubourg Birkin手袋價值逾百萬？
BLACKPINK成員Lisa早前身穿黑色連身裙搭配BVLGARI Serpenti Tubogas腕錶，手持Hermès Faubourg柏金手袋。照片中，深邃的靛藍色皮革與經典橘色手袋吊飾十分搶眼，毫不意外地把Hermès Faubourg柏金手袋推上話題中心。這款因為外型酷似房屋而被暱稱為「房子包」的珍稀柏金手袋，不僅在明星、收藏家之間炙手可熱，更在拍賣市場創下數百萬港幣的驚人紀錄。究竟這款手袋有何魅力，能讓無數收藏家與名媛貴婦們爭相入手呢？
Hermès Faubourg柏金手袋的誕生
2019年，Hermès首度推出Faubourg柏金包，以品牌位於巴黎聖奧諾雷郊區大道24號的旗艦店為靈感。設計師將這棟建築的經典元素濃縮在僅20cm的袋身上。亮眼的橘色遮陽棚、立體櫥窗、細緻窗框與經典拱頂，彷彿把巴黎街角的景致握在掌心。這份建築美學的巧思，使它比起手袋更像是一件藝術品。
與傳統柏金手袋不同，Faubourg是首度以Sellier外縫設計呈現的20cm版本，線條更加俐落挺立。袋款內襯選用Chèvre Mysore山羊皮，外層更結合五種以上的頂級皮革拼接，包括 Madame 小牛皮、Epsom 小牛皮、Swift 小牛皮等，工序繁複，堪稱Hermès工藝的極致體現。
Hermès Faubourg柏金手袋的多版本設計演繹
最初推出的Faubourg系列以「日（Day）」和「夜（Night）」為主題，分別展現白日溫暖與夜色神秘。隨後，陸續推出「午夜（Midnight）」、「雪（Snow）」以及限量的「雨天（Rainy Days）」、「紅色（Rouge）」與「Disco」版本，每一款皆以不同配色與材質拼接呈現，細節極盡講究。
其中「雪」款以啞光短吻鱷魚皮與白色Togo小牛皮拼接，再搭配淡藍色山羊皮窗戶，散發冰雪般的純淨感；而最新的「Disco」則以黑色Box小牛皮搭配白色線條塗鴉，鎖頭位置改成Disco鏡球吊飾，顛覆傳統又玩味十足。
Faubourg柏金手袋收藏價值媲美喜馬拉雅系列
Faubourg柏金手袋因工序繁瑣、數量稀少，很快便被視為僅次於喜馬拉雅（Himalaya）系列的手袋。它不僅是一款手袋，更是藝術與建築的結合，讓它跳脫出柏金系列的既有印象。除了Lisa外，Kylie Jenner、Cardi B等國際名人都曾被拍到使用這款手袋，讓Faubourg柏金手袋成為奢侈品投資市場的熱門款式。
Faubourg柏金手袋創下驚人拍賣紀錄
雖然Hermès店內的Faubourg柏金手袋定價為約3萬至4萬美元（約20至30萬港元），但因為幾乎難以透過專賣店入手，因此在拍賣市場上屢屢創下驚人售價。2021 年，蘇富比（Sotheby’s）拍賣會上，「日」款以180,190美元（約140萬港元）成交，「夜」款則167,000美元（約130萬港元）。最備受喜愛的「雪」款，甚至在2022年以40萬美元（約311萬港元）成交，成為史上最貴的Faubourg柏金手袋。近年，二手市場上的早期版本價格雖稍有回落，但「雪」與「午夜」等稀缺款式仍有價有市，拍賣價基本上也不少於7位數。
