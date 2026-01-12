Lisa成K-Pop第一人！首次擔任金球獎2026頒獎嘉賓一出場便征服全場

金球獎 Lisa

金球獎 2026（Golden Globes）頒獎典禮上，BLACKPINK 成員 Lisa 以首位 K-Pop 偶像擔任頒獎嘉賓的身份登場。Lisa 的紅毯造型完美詮釋了優雅與大膽的融合，她以Jacquemus 2026春夏系列的黑色sheer禮服，搭配Bvlgari珠寶登場，整體造型以黑色為主調，融合 goth 邊緣與現代感，瞬間成為全場焦點。

Photo Source： Bvlgari

當登上頒獎台時，出場音樂選擇了她的個人單曲〈Rockstar〉，這首充滿力量的歌曲讓現場氣氛瞬間沸騰。雖然Lisa今次沒有以個人名義入圍，但她參與演出的影集《白蓮花大飯店》（The White Lotus）一共獲得6項提名，而且Lisa 2026 年行程滿檔，還將參與 Met Gala 的主持委員會，令人相當期待。

Photo Source： Bvlgari

