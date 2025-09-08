Lisa擊敗Jennie、Rosé！靠1首歌拿最佳K-pop

▲BLACKPINK Lisa靠〈Born Again〉一曲拿下《2025 MTV Video Music Awards》年度最佳K-pop大獎。（圖／翻攝自X）

[NOWnews今日新聞] 《2025 MTV Video Music Awards》（2025 MTV VMAs）於台灣時間今早開跑，沒想到頒到「年度最佳K-pop」時，竟出現BLACKPINK成員Lisa、Jennie、Rosé同時入圍，網內互打的狀況，最後Lisa靠〈Born Again〉一曲戰勝姐姐們，拿下最佳K-pop大獎。

Lisa得獎感言曝光！歌曲概念曝光

雖然Lisa本人並沒有到頒獎典禮現場，不過她專程錄製了感言影片，「我很榮幸可以收到這個獎，我想要謝謝MTV跟VMAs的支持，另外謝謝跟我一起做出這首歌的Doja Cat跟Raye，最後感謝我的團隊、粉絲讓我可以獲得這個殊榮。」

〈Born Again〉一曲是Lisa在今年2月和歌手Doja Cat、Raye一起合作發布的歌曲，這首歌以復古disco風格夾雜電子元素，講述三位歌手失戀時的故事，為了嘲諷前任，她們在歌曲中炫耀自己單身時多麽的有價值，在離開過去的戀情後，她們重生成了強大的女性。

▲Lisa雖然沒有到頒獎典禮現場，不過她錄製了感謝影片謝謝支持她的人。（圖／翻攝自X）

不只Lisa得獎！Rosé靠〈APT.〉拿下年度歌曲

不只是Lisa獲獎！Rosé也靠合作Bruno Mars（火星人布魯諾）的〈APT.〉一曲拿下「年度歌曲」大獎，讓她在台上激動地拿出一堆小抄，不只是感謝Bruno Mars，同時也感謝BLACKPINK成員們，「Jisoo、Jennie、Lisa，一直都很感謝妳們，也非常愛妳們。」姐妹情深讓歌迷超感動。

資料來源：X

