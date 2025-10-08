衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
Lisa新加坡會同鄉Sorn 與GD激罕同框
【on.cc東網專訊】韓國天團Big Bang隊長G-Dragon（GD）日前在新加坡為一級方程式賽車（F1）新加坡大獎賽擔任首日的表演嘉賓，而正在當地開設限定店的日本時裝設計師Verdy今日（8日）就透過社交網公開與GD及人氣女團BLACK PINK泰籍成員Lisa的合照，雖然GD與Lisa曾經同屬YG事務所，但甚少見他們同框，因此粉絲見到合照都大表驚喜。
此外，韓國女團CLC出身的泰國女星Sorn亦公開與Lisa在新加坡出席F1派對的照片，可見身穿賽車手服裝的Lisa與身穿透視裝的Sorn貼到實影相，相當老友。
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
Taylor Swift頻曝光宣傳新碟 亮相名嘴節目一次過澄清多個傳聞
【on.cc東網專訊】美國流行天后Taylor Swift日前推出新大碟《The Life of a Showgirl》，而近日她頻頻亮相宣傳，她日前亮相美國名嘴Jimmy Fallon的清談節目《The Tonight Show》受訪，她除了於節目中大騷訂婚鑽東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
《許願吧，精靈》秀智的美貌震驚韓網！從60公斤到顏值巔峰，國民初戀的「1000大卡減肥菜單」與保養攻略
《許願吧，精靈》美貌暴擊，國民初戀的完美進化在奇幻新劇《許願吧，精靈》中，秀智飾演現代感十足但情感上有缺陷的女子。她不僅對人缺乏信任感，也不善於表達情緒。意外喚醒了伊布利斯，與他展開一場考驗願望與人生選擇的冒險，最後也成為了韓語神燈精靈。劇中，她以一頭浪...styletc ・ 3 小時前
黃子佼涉撞傷女鐵騎士逃逸 發聲明呼冤：沒聽到呼叫或碰撞聲！
【on.cc東網專訊】台灣藝人黃子佼先前因性騷擾風波、創意私房事件消失在螢光幕前，今日（7日）又傳出他8月駕車行經新北三重區時，不慎與女電單車司機發生碰撞，事後卻未等執法人員到場就離開，引起軒然大波東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
周嘉洛生日撞正入行10周年 收祝福片勁感動
【on.cc東網專訊】藝人周嘉洛今日（7日）迎來30歲生日，今年適逢他入行10周年，其粉絲為他舉行生日會慶生兼慶祝出道10周年，壽星仔當日都有到現場跟粉絲們度過了一個愉快的中午。嘉洛受訪問時表示由於不是每年都可以夾到時間出席，也是近兩年才有生日會：「每年都好感恩東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
中大醫學院推課程改革 引入更多人文關懷元素、預留海外交流資源 強調與第三間醫學院及競爭無關︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中文大學醫學院將於 2026/27 學年起，推出名為「CU Medicine Plus」的新醫學課程模式，在現有六年制課程架構上再作調整。院方指，期望新課程能拓展醫學生的全球視野、亦強調人文關懷，會幫助醫學生學習同理心。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
張曼玉淡出幕前多年有新目標 有意法國買地建設花園
國際影后張曼玉（Maggie）淡出幕前多年，近年她一直在歐洲生活。今年八月Maggie開設小紅書帳號後經常分享生活日常，日前她分享了一條於去年四月拍攝的短片，透露有意在法國波爾多買地建設夢想花園，非常寫意！am730 ・ 1 天前
五海灣加快開放停泊 「遊艇自由行」讓豪宅業主憂喜參半？
港府開放五個「遊艇自由行」海灣，赤柱、淺水灣、大潭灣、企嶺下海及大澳成焦點，或推動海岸豪宅升值，但居民憂噪音與環境破壞。Yahoo財經 ・ 1 天前
聲秀 | 「靚聲王」布子殷聯同冼靖峰合唱《時候不早》 摸頭拖手互動甜到漏
搶焦位落在譚耀文組的「靚聲王」布子殷（布子）身上，上輪布子以《神愛世人》以5:0 擊敗冼奕瑜，今集布子更全新金髮形象登場Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
關菊英成Threads討論話題 忠實粉絲PO舊照力撐：第一次聽講不出聲果時驚艷嘅
現年67歲嘅關菊英（菊姐），當年喺劇集《溏心風暴》系列飾演「細契」王秀琴及「攞婆」鍾笑莎Sa姨深入民心，所唱嘅主題曲《講不出聲》及《無心害你》大受歡迎Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
王祖賢親身上陣招呼客人 打扮隨意零架子
【on.cc東網專訊】女神王祖賢息影多年並移居加拿大低調生活，今年2月她宣布在加拿大開艾灸館，女神間中還親身上陣為顧客服務，吸引許多粉絲慕名拜訪。最近男星夏克立在社交網釋出到場體驗的片段，他透露近期睡眠狀況欠佳，特意前往王祖賢的艾灸館調理身體。沒想到一進入店內，東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
是真的！占士料缺席所有季前賽
【Now Sports】日前玩弄了大家以「第2個決定」為名酒宣傳的勒邦占士，預計會缺席季前熱身賽，而這個來自包括ESPN在內的傳媒報道，應該不會作假。由於臀部神經受到刺激，勒邦占士（LeBron James）估計難在熱身賽亮相。根據洛杉磯湖人教練雷迪克上周表示，這名40歲球星或許需要更長時間來恢復，但有信心可以在開鑼戰惡鬥金州勇士前回歸。勒邦占士即將迎來他本人破紀錄的第23個球季，但湖人進入訓練營以來，他還沒有和其他隊友一同集訓，球團將會繼續更新大帝的健康情況。勒邦占士周一突然在網上嚇壞大家，表示自己會在周二公佈一個決定，令人懷疑他是否想向外公佈今季是他職業生涯最後一季，然而這原來只是白蘭地酒商的一則廣告宣傳，讓所有人虛驚一場。now.com 體育 ・ 3 小時前
鮮娛糧｜張智霖魔童開學撞正工作檔期 節目爆喊認愧疚
【on.cc東網專訊】男神張智霖（Chilam）近期工作繁重，即使兒子魔童早前出發前往英國留學，他也因工作檔期問題，未能親自送對方往當地準備開學，只能交由太太袁詠儀「母兼父職」代勞，令他深感愧疚。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
巨塔之后 ｜宣萱陳煒戲內對壘戲外姊妹情深 超合拍獲封「胃酸CP」
《巨塔之后》第六集，董一妍（宣萱飾）獲萬秀琳（謝雪心飾）推薦加入明塱集團董事會的同時，方欣（陳煒飾）亦以醫療公司集團主席身份空降，成為新董事，更直接向一妍宣戰，一切原來與王進濤（鍾鎮濤飾）有關…Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
網上熱話｜港男衣著有樣睇？黑衫襯灰短褲 一物件成標誌
不同地方的人士，衣著各有風格，港人都不例外。日前有人在社交平台上載一張照片，只見巴士上坐着4名男子，巧合的是，4人的衣著竟都差不多，都是黑色T恤、灰色短褲和白襪波鞋，耳朵上戴着無線耳機，驟眼一望就如制服。am730 ・ 1 天前
爆逃兵不願面對媒體 威廉40歲生日發文道歉
[NOWnews今日新聞]男星威廉今年5月爆出逃兵案，被依《妨害兵役治罪條》、《刑法》偽造文書等罪行起訴，不只演藝事業全數停擺、主持節目也被迫下車流產。然而事發後，他僅在父親節當天向自己的兒女道歉，「...今日新聞 娛樂 ・ 20 小時前
43歲宋慧喬「靚到發光」驚喜客串《許願吧，精靈》！女神3招逆齡保養大法，靚到過分演繹神燈精靈
《許願吧，精靈》現正於 NETFLIX 熱播，由《黑暗榮耀》金牌編劇金銀淑打造的最新力作，除了金宇彬、秀智超高顏值主演外，更找來《黑暗榮耀》女主宋慧喬客串，讓大家十分驚喜！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
不只蟑螂跑來跑去！韓國人曝「台灣旅遊1致命缺點」：碰到會想馬上搭機回國
台灣觀光近年蓬勃發展，吸引大量國際旅客造訪，其中以日韓旅客最為常見。然而，近期有韓國旅客對台灣旅遊體驗提出負面評價，引發關注。儘管業者提供相當實惠的旅遊套組，包含四星級住宿、贈送餐飲券等優質服務，但韓食尚玩家 ・ 1 天前
Rare Beauty水樽爆紅，Stanley杯地位不保？Selena Gomez自家品牌聯名Threads瘋傳
Stanley 杯地位不保？Selena Gomez 自家品牌 Rare Beauty 與 Bink 聯名的水樽，近日在 Threads上引發瘋狂轉發，溫柔的莫蘭迪色系與實用設計讓這款水樽迅速成為話題新寵，風頭甚至蓋過長期熱銷的 Stanley 杯！Yahoo Style HK ・ 1 天前
轉季皮膚乾燥痕癢，甚至引發濕疹？中醫教天然食療解決轉季痕癢｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
白露後，有無覺得皮膚特別乾燥？好多人會因為皮膚乾燥而痕癢。想解決轉季痕癢的話，註冊中醫師楊明霞博士，為大家介紹一些食材，幫助大家預防乾燥所導致的痕癢問題。醫言窈窕 ・ 8 小時前
aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位
aespa成員寧寧（寧藝卓）近日以一身運動風穿搭引發熱議，重點就在那件完美突顯她的纖細螞蟻腰的ALO短版上衣！這件「顯瘦神衫」透過精準的肩線與腰線剪裁，營造出讓視覺體重瞬間減輕的驚人效果，令不少fans立刻想找同款！Yahoo Style HK ・ 1 天前