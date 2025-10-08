Lisa新加坡會同鄉Sorn 與GD激罕同框

【on.cc東網專訊】韓國天團Big Bang隊長G-Dragon（GD）日前在新加坡為一級方程式賽車（F1）新加坡大獎賽擔任首日的表演嘉賓，而正在當地開設限定店的日本時裝設計師Verdy今日（8日）就透過社交網公開與GD及人氣女團BLACK PINK泰籍成員Lisa的合照，雖然GD與Lisa曾經同屬YG事務所，但甚少見他們同框，因此粉絲見到合照都大表驚喜。

此外，韓國女團CLC出身的泰國女星Sorn亦公開與Lisa在新加坡出席F1派對的照片，可見身穿賽車手服裝的Lisa與身穿透視裝的Sorn貼到實影相，相當老友。

