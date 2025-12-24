Lisa演唱會熱舞太火辣！「穿透視裝頂胯、開腿」 網友開戰：不良示範

韓女團BLACKPINK成員Lisa近期展開世界巡迴演唱會，然而因為舞台表演尺度較大，引發爭議。演出中的舞蹈設計與服裝造型，在網路上掀起正反兩極的評價，有人認為是一種藝術表現，也有人質疑過度帶有性暗示。

演出中，Lisa的編舞出現大量扭臀、頂胯等動作，並與男舞者出現貼身的肢體互動；此外，她穿著橘色緊身短版上衣搭配熱褲，開腿時幾乎快要無法遮蔽，被部分網友吐槽「看起來像走光」，引發批評。

網友對此意見兩極，批評者認為舞蹈動作過於低俗，並質疑Lisa作為公眾人物「不該做出不良示範」，應多考量青少年觀眾的觀感。但支持者則力挺藝術創作自由，認為這種風格在歐美相當正常，並稱讚Lisa表現得非常自然，並沒有外界認為的色情感。

也有中立聲音指出，這波爭議反映的是東西方文化差異。歐美舞台偏好強烈、直接的感官衝擊，與亞洲觀眾較為含蓄的審美本來就有不同，並沒有哪一種才是正確的問題，希望大眾可以用更開放的心胸觀看。

