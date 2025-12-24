宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
Lisa演唱會熱舞太火辣！「穿透視裝頂胯、開腿」 網友開戰：不良示範
韓女團BLACKPINK成員Lisa近期展開世界巡迴演唱會，然而因為舞台表演尺度較大，引發爭議。演出中的舞蹈設計與服裝造型，在網路上掀起正反兩極的評價，有人認為是一種藝術表現，也有人質疑過度帶有性暗示。
演出中，Lisa的編舞出現大量扭臀、頂胯等動作，並與男舞者出現貼身的肢體互動；此外，她穿著橘色緊身短版上衣搭配熱褲，開腿時幾乎快要無法遮蔽，被部分網友吐槽「看起來像走光」，引發批評。
網友對此意見兩極，批評者認為舞蹈動作過於低俗，並質疑Lisa作為公眾人物「不該做出不良示範」，應多考量青少年觀眾的觀感。但支持者則力挺藝術創作自由，認為這種風格在歐美相當正常，並稱讚Lisa表現得非常自然，並沒有外界認為的色情感。
也有中立聲音指出，這波爭議反映的是東西方文化差異。歐美舞台偏好強烈、直接的感官衝擊，與亞洲觀眾較為含蓄的審美本來就有不同，並沒有哪一種才是正確的問題，希望大眾可以用更開放的心胸觀看。
延伸閱讀
Lisa義大利密會LV三公子！穿超辣露背裝「甜蜜約會被直擊」 路人驚呼：Famous Lady
其他人也在看
Jennie〈MMA〉9分鐘封神舞台！造型滿滿細節，200小時手工製作、致敬韓國文化美學
這場表演被封為「神級舞台」的關鍵，不只在於音樂與舞蹈本身，服裝造型同樣扮演了說故事的重要角色。身為首爾觀光名譽宣傳大使，Jennie近年不斷嘗試將個人創作與韓國文化連結，無論是推出專屬字體向世宗大王與韓文致敬，或是在舞台上以視覺語言重述傳統精神，都是她藝術脈絡...styletc ・ 16 小時前
日本百貨商會指銷售受影響 日媒稱旅行團被要求減至6成
中日關係緊張，日本的百貨店協會今日（25日）表示，受到中國政府呼籲旅客避免前往日本影響，11月底開始中國遊客到百貨購物數字大減，不過因為11月上旬的銷售數字抵銷，故上月仍有輕微增長。而日本媒體報道，中國政府指示內地的旅行社將赴日遊客數量減少至原來的60%。 日本百貨店協會今日公布上月的銷售數字，當中中國遊客的銷售am730 ・ 13 小時前
南京博物館前院長 傳已被官方帶走
【on.cc東網專訊】南京博物館前院長徐湖平近日捲入盜賣國寶風波，《亞洲周刊》周三（24日）發布錄音，指徐湖平已被官方帶走調查。on.cc 東網 ・ 21 小時前
43歲彭于晏香港街頭拍戲！穿POLO衫「胸肌炸裂」 網震驚：這身材太不科學
男星彭于晏12月20日在香港街頭拍戲時，被路過民眾拍下未修圖照片，畫面在網路上引發討論。鏡頭沒有濾鏡修飾，43歲的他整體狀態依然引人注意，簡單俐落的穿搭也成為話題。姊妹淘 ・ 1 天前
61歲張曼玉一穿西裝帥到封神！久違拍時尚大片 每張都像「時髦教科書」！
從黑白畫面中的俐落西裝，到淺色調沙發上的針織衫造型，張曼玉把「鬆弛感」穿成一種高度自律後的從容。寬肩剪裁、柔軟襯衫、自然垂墜的褲型，在她身上不只是衣服，而是一種歷經時間後才懂得的節奏感。沒有刻意裝年輕，卻比任何流行關鍵字都更耐看。另一組牛仔造型則完全是教...styletc ・ 1 天前
日本相撲手毆打盜竊同門 被罰停賽後宣布引退
日本相撲協會公布，一名相撲選手因為在相撲手訓練地方，毆打一名懷疑盜竊的相撲手，被協會判罰停止出場2場，相撲手其後承認責任而宣布引退。 相撲協會公布，在今年11月7日的相撲休息期間，屬於木瀨部屋的幕下以下級別的相撲手，在部屋內對同部屋的另一位幕下以下級別相撲手作出襲擊。協會指，襲擊他的人相撲手是因為另一名相撲手偷竊am730 ・ 16 小時前
大埔宏福苑五級火｜17層火海狂奔！救命恩人菲傭Vame僅2週遭解僱：我很愛那個嬰兒，但這並不足夠。
大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑五級火不僅是香港社會的一宗嚴重災難，更揭示了不少人性與法律之間的艱難抉擇。一名在宏福苑服務近一年的菲律賓籍外傭Vame的經歷，近日引起全城關注。她在大火當天發現發生火災後，迅速反應帶同僱主家中的男嬰及男嬰祖母，從居住的宏泰閣17樓跑下樓逃生。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
愛回家｜回顧16位已離家經典角色 Mandy承諾隨時Ready？
TVB處境劇《愛． 回家》系列於2017年閞播至今，堪稱長壽劇，陪伴唔少觀眾成長。劇組不時加入新角色，以配合演員檔期、離巢以及劇情需要，但當然新人加入，自然有舊人離開劇組，有些更是靜悄悄地被離開。下文與你回顧16位已離開《愛． 回家》嘅經典角色。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
北海道溫泉沙丁魚屍滿池！ 水無海濱臭味牆海洋末日！
15日下午，函館南部海岸先發現沙丁魚屍堆積如山，海浪一推直接進水無海濱溫泉，這天然露天池本來靠潮汐換水，結果變成魚屍收集器。Japhub日本集合 ・ 19 小時前
港人日本「一抽入魂」引爆「玉桂狗焗爐之亂」｜海外選購電器安全及注意事項全攻略
臨近聖誕長假期，大批香港人已經搶先「返鄉下」飛到日本旅遊，東京、大阪、福岡到處都聽到廣東話。而在社交平台 Threads 上，突然被一班身在日本旅遊的港人洗版，全部都為同一件事「頭痕」——抽中「玉桂狗一番賞」頭獎焗爐！28Hse.com ・ 1 天前
將軍澳政府合署公眾停車場將啟用 設拼圖型自動泊車系統
【on.cc東網專訊】將軍澳政府合署的公眾停車場即將投入服務，是政府興建的首個自動化公眾停車場，提供不同車種泊位，滿足私家車和商用車的泊車需求。該停車場從地庫至地面3樓共有<br/>5層，在388個泊位中，逾60%是私家車泊位，其中90%是拼圖型自動on.cc 東網 ・ 19 小時前
聖誕節港人出境人次逾56萬 西九高鐵站及深圳灣人頭湧湧
【Now新聞台】港人繼續趁聖誕假期外出，西九高鐵站及深圳灣等口岸都迫滿過關的旅客。截至下午4時，聖誕節港人的出境人次已超過56萬。聖誕節假期開始，西九高鐵站、深圳灣口岸及港珠澳大橋都大排長龍，其中高鐵站離境大堂一早人頭湧湧，不少旅客一家大小一同外遊。陳先生：「不想在這裡過節，到內地過也有，去外國過也有，周圍去，香港都沒有氣氛。(內地)便宜一點，我認為舒服一點、空氣好點。」至於入境大堂人流相對較少。內地沒有聖誕假，但無阻旅客來港感受氣氛，亦有歐洲旅客選擇住在內地，即日來回香港。荷蘭旅客Nicolas：「我們的酒店在深圳，但我們會短暫過來香港購物，然後回酒店。(為甚麼選擇深圳酒店而非香港？)便宜很多。(有多便宜？)很多。」深圳灣口岸下午亦迫滿出境的旅客，不少人都指已提早出門。郭女士：「今年多(人)，很多，特別多今年。預早了一小時(出發)，人多，擔心朋友在這等我。」劉女士：「不算多，比之前多少許，我預計情況是差不多，預期之內。」入境處為了疏導口岸人流，減少人員休假並加開櫃枱，呼籲旅客及早計劃行程，避免在繁忙時間過關。旅遊促進會總幹事崔定邦：「自從內地深圳灣有地鐵，就超級方便，很多旅行團深圳灣now.com 新聞 ・ 13 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防各工協會譴責自稱「冼國林」針對處長及部門失實言論
消防處的6個工會及協會，今日（25日）發出公開信指責近日在網上一名自稱「冼國林」的網民在社交平台，針對消防處處長以及消防處的不符合事實的言論，包括批評部門滅火策略、指揮以均資源分配等，批評有關言論侮辱消防不同職系的專業及打擊團隊精神，甚至是企圖誤導公眾對部門的理解。 香港消防主任協會、香港消防處救護主任協會、香港am730 ・ 14 小時前
被特朗普點名後 陳立武用40分鐘救了英特爾
《路透》周三 (24 日) 報導，英特爾 (INTC) 執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 上任後不久，便捲入一場突如其來的美國政治風暴。8 月 7 日清晨，美國總統特朗普在 Truth Social 公開點名，指控英特爾執行長「高度利益衝突，必須立刻辭職」，讓這位晶片業老將在尚未與特朗普見面前，便成為白宮關切焦點。鉅亨網 ・ 1 天前
78歲林子祥面色蠟黃頸部滿佈深色斑點 健康狀況惹網民關注
78歲殿堂級歌手林子祥與64歲老婆葉蒨文（Sally）《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會》日前喺武漢舉行，佢哋難得去到當地，當然要到訪老字號餐廳品嘗武漢美食「過早九宮格」早餐啦！不過拍攝片段出街後，有網民留意到林子祥面色及頸部滿佈密集嘅深色斑點，令網民擔心其健康狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱ 警拘一名48歲男子 為外牆工程分判商 累計16人被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生五級火，造成 161 人罹難。警方今（24 日）表示，就大埔五級火案在天水圍再拘捕一名 48 歲男子，涉嫌誤殺。Yahoo新聞 ・ 1 天前
聖誕節大批市民坐高鐵到內地旅遊探親
【Now新聞台】今天是聖誕節，大批市民到西九龍高鐵站乘坐高鐵到內地旅遊探親。 早上八時許，大批旅客帶同行李在高鐵站離境大堂排隊過關，閘口前人頭湧湧，候車大堂亦逼滿乘客。旅議會早前預計，聖誕期間六成外遊旅行團都是短途高鐵團，不少旅客一家大小一同外遊，其中有家庭十幾人一起回鄉度假。梁小姐：「因為遷就媽媽的假期，兩天假期，遷就她所以選擇短線，多人就一定多人，但沒有辦法，大家都是這個時間放假。香港也是多人，那就去其他地方玩樂，接下來自己都有兩天假期，另外兩天就會留在香港。」陳先生：「不想在這裡過節，到內地過也有，去外國過也有，周圍去，香港都沒有氣氛，(內地)便宜一點，我認為舒服一點，空氣好點。」#要聞now.com 新聞 ・ 22 小時前
大阪酒店｜道頓堀酒店引入世博爆紅「自動洗澡機」！1.5小時沉浸式享受、每位約$900
曾於大阪世博引起熱話的「未來人類洗濯機」，現已正式進駐道頓堀Crystal Hotel III，成為日本首間提供此體驗的酒店。無需抽籤排隊，只要預約入住，即可親身感受這場來自未來的洗浴革命，躺進一個透明太空艙，讓溫水與氣泡自動洗淨全身。想體驗未來的洗澡方式，就要把這間酒店列入行程表中。Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
《鬼滅之刃》音樂會首度登陸香港！友邦嘉年華雜技團帳幕內18人樂團演奏，聲畫回顧立志篇經典場面
鬼滅迷留意，《鬼滅之刃》將於2026年1月27及28日首次登陸中環海濱活動空間的 Live at the Big Top舉辦現場交響音樂會《Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba In Concert》演繹《鬼滅之刃：竈門炭治郎 立志篇》中多首扣人心弦的原創配樂，配上大銀幕中的經典畫面，能徹底沉浸於鬼滅世界！門票現於Klook正式發售，數量不多，要訂趁快！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
聖誕節市道旺丁不旺財 有業界指港人消費模式改變(楊佩詩報道)
【Now新聞台】聖誕假期傳統上是消費旺季，不過有旺區店舖就表示生意較去年跌一成。有零售界人士就指，港人消費模式改變，節日市道旺丁不旺財。 平安夜的下午，尖沙咀廣東道人頭湧湧。雖然聖誕節不是內地假期，仍有不少內地客來港感受氣氛，買到一袋二袋，更有人拖行李箱購物。廣東遊客郭先生：「感受香港的聖誕氣氛，今天晚上吃一個大餐，順便辦點別的事。」廣東遊客余先生：「先在維多利亞港這邊逛逛，然後會去西貢，或是去塔門島等的小島逛逛。大概就幾千塊錢吧，也沒有準備很多，買點化妝品、買點藥甚麼的。」有店舖負責人指，今年節日人流較多，但消費力下降，預計生意下跌一成。有零售界人士亦在本台節目《時事全方位》指，宏福苑大火影響社會氣氛，加上港人消費模式改變，令商戶做生意面對挑戰。香港百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠：「香港人的購物模式都開始改變，喜歡網購，但我們發覺好像剛剛的展銷會，他們的場都很旺，都有很多人進去參觀購物，他們可能入場看和格價較外面便宜才買。我們聽來是旺丁，但未必那麼旺財。」有飲食業界就指，聖誕期間有4成客人取消訂枱，部分人亦改期去1月，期望之後消費氣氛改善。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前