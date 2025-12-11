Lisa變身電影女星！夥拍馬東石、李陣郁做打女

▲ ELLE.com.hk

BLACKPINK 的Lisa 身份再+1！繼《白蓮花大飯店》首次展露演技之後，即將進軍電影圈，與演員馬東石、李陣郁合作，拍攝Netflix電影，變身打女！

▲ ELLE.com.hk

Netflix日前宣佈馬東石、李陣郁將和Lisa一起拍攝動作片Tygo。 電影由李相勇擔任導演，是與Chris Hemsworth的《Extraction》系列共享世界觀的作品。

▲ ELLE.com.hk

馬東石於電影中飾演因為戰爭而遺下的孤兒，長大後成為僱傭兵Tygo。Tygo因為像家人一樣的隊友被犯罪組織綁架，他需要冒著生命危險進行救援任務。

廣告 廣告

▲ ELLE.com.hk

李陣郁則扮演與Tygo對立的犯罪組織負責人，於電影中和馬東石展開充滿緊張感的對決。

▲ ELLE.com.hk

Lisa則是繼《白蓮花大飯店》第三季之後再次挑戰演技，她飾演Tygo朋友兼隊友，並於執行任務的過程中陷入危險。

▲ ELLE.com.hk

馬東石於介紹電影時表示：「今次電影是用了多年時間準備和製作的作品，非常高興，期望能為《Extraction》全球宇宙增添了韓國色彩。」



▲ ELLE.com.hk

李陣郁形容自己為系列粉絲，很榮幸能參與分享世界觀的作品。 傳達了感想，並會盡最大努力用好電影來報答。

推薦閱讀:

➤ 與Blackpink Jennie戀情曝光！日裔美籍演員Nico Hiraga是誰？

➤ Jennie、Jisoo攜新碟回歸｜盤點14個Blackpink純慾妝容教學，同款「眼妝貼紙」私下最愛妝品大公開







Follow us on:

Facebook: elleOnlineHK

Instagram: @ellehongkong

YouTube: ELLETVHK





