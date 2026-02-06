Lisa雪地辣妹造型成熱論！比堅尼搭配千金難求NOCTA x Nike x Chrome Hearts 「神級聯乘」羽絨套裝

Lisa Chrome Hearts

Lisa又一次用行動證明自己的時尚統治力！Lisa今天在社交平台釋出了一系列絕美雪地照，繼近期NikeSKIMS廣告又美出新高度。而她身穿黑色比基尼作為內搭，外層罩上NOCTA x Nike x Chrome Hearts三方聯名羽絨外套與長褲套裝的造型，更瞬間成網絡熱話。

Photo Source：@lalalalisa_m

Photo Source：@lalalalisa_m

這套「神級聯乘」由Drake親自操刀的NOCTA品牌主導，融合Nike的專業機能剪裁，再注入Chrome Hearts經典十字架與華麗銀飾等哥德式元素，以及以Realtree樹紋迷彩為基底的全新圖案設計，原本純機能的羽絨外套因此升級成極致奢華單品，視覺層次豐富、細節滿載叛逆態度，使Lisa在純白雪景襯托下，讓人一看難忘！

Photo Source：@lalalalisa_m

Photo Source：@lalalalisa_m

Photo Source：@lalalalisa_m

