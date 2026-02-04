馬陳端喜中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
1月29日，Lisa母女倆在親友聚餐時的私下合照曝光。照片中兩人穿著休閒，Lisa依偎在母親肩上，露出燦爛且溫暖的笑容。網路上超過80%的討論都集中在母女倆驚人相似的眉眼輪廓與笑容神態，不少網友形容兩人如「同一個模子刻出來」。
Lisa母親優雅的氣質也獲得許多稱讚，她年輕時曾擔任泰國傳統舞者。這並非Lisa第一次公開與家人的互動，但每一次都能引起熱烈關注。
Lisa與家人的感情一直非常深厚。2025年10月曼谷演唱會期間，Lisa的媽媽曾發出後台合照及全家福；而在2025年4月的首爾演唱會上，Lisa媽媽與成員Rosé熱情擁抱的畫面，也展現出成員之間如同家人般的緊密連結。
熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友
熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。
彭羚57歲生日上載運動短片 圈中好友齊送祝福
90年代樂壇天后彭羚（Cass），1998年與林海峰結婚，婚後誕下囡囡林泳及林清，淡出樂壇專心相夫教女，生活非常低調。考獲禪柔運動導師牌嘅彭羚，不時喺社交網站上載運動短片，噚日（2日）係佢57歲生日，並喺IG上載做運動嘅短片，記錄過去做運動鍛鍊身體嘅日子。
李佳芯周圍飛忙到癲 靚相楚楚動人現疲態
【on.cc東網專訊】藝人李佳芯（Ali）近日多多新搞作，繼早前與黎諾懿主演馬來西亞劇集《義和》，以及日前與好友梁嘉琪及楊潮凱創立網上影片平台「H3O」後，近日更一口氣簽了三部電影合約，進軍大銀幕，最近就飛台灣開工，預計於農曆年前完成拍攝。
SJ始源一日快閃台北出包！竟因這家咖啡廳錯過班機，親口封「全台最棒」！
而另一位現身追思儀式的南韓藝人，則是天團Super Junior成員始源。雖然他並未與大S有過合作，但因具俊曄在韓流圈的深厚輩分與情誼，始源依舊選擇親自來台致意。更令人驚訝的是，始源前一晚才剛在日本福岡參與SM TOWN家族演唱會，隔天立刻一日快閃台北，只為趕上這場紀念雕像...
美國白人夫婦誕黑人女嬰 基因檢測證無血緣關係 夫婦控告診所植入錯誤胚胎︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國佛羅里達州一對夫婦入稟控告當地一間生育診所，指在體外受孕過程中被植入錯誤胚胎，導致誕下的黑人女兒與夫婦二人並無任何血緣關係。夫婦表示深愛女兒，同時認為有道德責任尋找女兒的親生父母，並正公開尋求相關線索。
吳尊慶祝「戀愛30週年」！曝光夫妻青澀約會照 浪漫愛情長跑如真實偶像劇
2月1日，吳尊在社群平台發文，紀念與妻子林麗吟相識30週年，分享兩人從學生時代一路走到成家、生兒育女的點滴，也曝光多張橫跨多年的合照，令網友感慨「簡直是真實偶像劇」。
35歲邵珮詩低調現身慈善餐舞會 美貌氣質更勝以前
現年35歲嘅邵珮詩（Veronica），2014年參選香港小姐競選，勇奪「最上鏡小姐」、「友誼小姐」及「冠軍」獎項，成為「三料冠軍」。
警校前「二哥」李仲華加入演藝學院任副校長 2019年曾批示威者包圍警總｜Yahoo
曾任香港警察學院副院長的李仲華，獲香港演藝學院委任為副校長（行政），今日（4日）正式履新。
前主播蔡雪瑩1070萬蝕沽晧畋2房戶 損手2球丨嫁入豪門居九龍塘豪華獨立屋
樓市交投轉旺，有名人趁機沽貨。由前新聞主播蔡雪瑩或相關人士持有的何文田晧畋一伙兩房戶，近日以1,070萬元連租約沽出，持貨10年賬蝕約244萬或18%。
49歲梁詠琪遊日淡妝樣令人驚呆！少女般的「發光肌」保養秘訣，低成本自製「椰子油咖啡渣磨砂膏」護膚神器
即將踏入50歲的「短髮女神」Gigi梁詠琪近日現身日本南青山，被網民捕獲並上傳合照。極佳的素顏狀態瞬間引發熱議！網民形容與 Gigi 對視一刻「整個驚呆了」，大讚她皮膚細緻，肌膚狀態好到令人目瞪口呆！究竟這位凍齡女神如何維持如少女般的「發光肌」？原來秘訣就藏在廚房之中！
立春禁忌逐個數！5類人必須「躲春」避災 犯8大禁忌隨時衰足一年：剪髮／睇醫生／瞓懶覺
立春2026｜不少人以為農曆年初一才算新一年，但玄學上「立春」才是真正的生肖交接點！2026年的立春將於2月4日凌晨4時01分正式開始，意味著馬年正式來臨。 由於新舊磁場交替容易造成混亂，玄學家提醒有5類人士必須在這段時間「躲春」，同時全港市民亦要留意8大立春禁忌，一不小心犯禁隨時霉運纏身，衰足一整年！究竟立春有甚麼習俗與禁忌？即睇內文：
75歲李龍基被爆隱居「貨倉屋」 已搬離昔日與王青霞愛巢
被稱為TVB「御用皇帝」嘅75歲李龍基，與年齡相差36年嘅王青霞（Chris）展開「爺孫戀」，並已到訂婚階段，但王青霞被揭美國有未婚夫又曾欠債等，更因涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被判入獄，不過當時李龍基仍心繫女友，仲話等佢出獄就即結婚。喺王青霞出獄後，李龍基多次被發現形單隻影，疑似被飛，之後更被爆出已婚及育有一名16歲嘅兒子，李龍基原來係「第三者」，最終分手收場。去到噚日（3日）有傳媒指李龍基已搬離昔日與王青霞嘅村屋愛巢，並已獨自遷入山旮旯隱居生活。
燒味飯陷阱 叉燒飯竟達1000卡？營養師教路做多「這一步」激減225卡 減肥照食也無妨｜營養師Audrey Tam
一句「燒鵝都dope」，令港人至愛的「燒味飯」再成熱話！肥叉、燒肉、鵝髀，雙拼再加杯凍檸茶…食指大動的同時卻暗藏「高卡高脂高鈉」陷阱！以一般成人每日攝取2000卡路里為例，一碟燒味飯的熱量已差不多佔了所需的一半。既然不健康，難道真的要從此戒食？其實只要懂得「避重就輕」，一樣可以食得開心又健康！
Starbucks買一送一｜全線分店適用！抹茶控最愛鮮奶抹茶都有 呢個時段去飲最抵
迎接2026情人節，Starbucks星巴克驚喜推出窩心分享優惠，由即日起至2月14日推出買一送一！今次優惠不止有咖啡控最愛、口感細膩的「維也納醇滑鮮奶咖啡」，連平時極少做優惠的「醇滑鮮奶抹茶」都開放優惠。無論係想同另一半放閃，定係同同事「開心Share」都得，即看內文優惠時間詳情！
文詠珊Janice Man曼谷遭捕獲 素顏狀態驚艷網民：真的是氣質美女
現年37歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到去年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，有網民喺泰國成功野生捕獲佢，仲被佢嘅素顏狀態驚艷到。
牛雜妹走出流產陰霾宣布懷孕 孖老公感動爆喊
「牛雜妹」李亦喬2024年下嫁糖水舖太子爺招永洪，惟二人婚前曾有一段慘痛經歷，牛雜妹曾經流產，如今已事隔近600天，尋日（2日）佢興奮宣布再次懷孕，晒出同老公合照，佢摸住自己巨肚，老公就手執超聲波相，二人一臉幸福。牛雜妹當言：「我經歷了很低迷的一段時間，直到過了快要600天，我再次聽到了那美妙的聲音，我和我老公都哭了，開心了一會兒，又不敢太開心，怕突然的，這一切都會消失…」
DFS尖沙咀大減價！護膚美妝產品2折起 SHU UEMURA粉餅$71／MAC唇膏$86／Jo Malone香水半價
DFS尖沙咀日前進行終極優惠活動，全場大量護膚品及美妝品牌減價至4折起，小部分產品更大劈價至2折！護膚品牌包括Estée Lauder、LA MER、LA PRAIRIE、SK-II、LANCOME及HELENA RUBINSTEIN等推出多款優惠套裝，另外多個美妝品牌亦同時進行優惠，有YSL、M.A.C、NARS、Armani Beauty及Shu Uemura等，場內更有部分香水低至半價，一齊睇下有咩心水產品啦！
曼城使錢少咗？哥迪奧拿：壓力在其他大花筒身上
【Now Sports】曼城領隊哥迪奧拿在周三英聯盃的賽前記者會上，嘗試為球隊減壓，笑稱因過去5年在轉會窗的淨支出不及競爭對手高，所以爭標壓力沒有這麼大。曼聯、阿仙奴、車路士、熱刺和紐卡素在過去5年的淨支出都高於曼城，令哥迪奧拿（Pep Guardiola）有了這樣的看法：「過去5年的淨支出排名榜，我們在英超只排第7，使我有點難過，因為我想成為第1，不明白為何球會不花多點錢，我有點不滿他們。」他續謂：「就像過去我們投入巨資後要贏得錦標一樣，現在有6支球隊比我們更應該奪得英超、歐聯或英足盃，因為他們的投入更多。祝他們好運，加油，我會等著你們（記者）說，我講得真好，不是嗎？」哥迪奧拿現有機會帶領曼城第5次躋身英聯盃決賽，由於1月從水晶宮簽入的中堅基爾，不符合出賽資格，所以哥迪奧拿正考慮在這場對紐卡素的4強次回合，是否讓剛傷癒復操的賀賓迪亞斯披甲。「首回合領先2:0固然好，但我們和紐卡素交手過很多次，知道他們作為一支歐聯球隊的實力。」這名曼城主帥說：「我們必須做好準備，看看如何從對熱刺的硬仗中恢復過來，爭取3月進軍溫布萊捧盃。」
長和賣港口｜港澳辦文章：巴拿馬將自食惡果 外媒分析：裁決讓美國佔上風｜Yahoo
長和擬出售包括巴拿馬兩個港口在內的全球 43 個港口，但因為巴拿馬最高法院上周四（1 月 29 日）裁定長和營運的巴拿馬運河兩個港口合同違憲而增添變數。今早（2 月 4 日），長和已經表示旗下巴拿馬港口公司（PPC）已展開程序，積極果斷對巴拿馬進行仲裁；中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室昨日（3 日）亦以「港澳平」發表署名文章，抨擊「巴拿馬自我打臉自食惡果」，又指有關裁決「罔顧事實、背信棄義，嚴重損害中國香港企業合法權益」，當然會受到中國和港府堅決反對。有分析就指出，巴拿馬最高法院的裁決，意味着美國在出售港口背後的中美角力之中佔上風，北京可能難以重掌主動權；雖然中方可以對巴拿馬在華資產實施制裁，但作用有限。
阿Sa蔡卓妍示範Quarter-zip貴氣穿搭，這幾款百搭Ralph Lauren單品可閉眼衝
想打造慵懶又顯貴的日常造型？最近的「Quarter-zip」拉鏈領穿搭正流行！這種穿法將拉鏈微微拉下，形成隨性的V領效果，休閒中帶著不刻意的精緻感，是營造「老錢風」氛圍的關鍵單品。阿Sa蔡卓妍剛好也有在穿Ralph Lauren的Quarter-zip，想要穿出貴氣來就來參考她的同款穿搭吧！