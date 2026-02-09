Lisa重演《摘星奇緣Notting Hill》？與《白蓮會》團隊聯手拍Netflix浪漫喜劇

Lisa正式加入Netflix全新浪漫喜劇陣容，故事靈感來自1999年經典《摘星奇緣》（Notting Hill），講述當紅女星意外愛上普通書店店員的甜虐戀情。她將一人分飾類似茱莉亞·羅伯茨的超級偶像，展現舞臺魅力轉戰大銀幕。

廣告 廣告

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

此片由《白蓮會》執行監製David Bernad與Lisa自家公司LLOUD聯手打造，編劇Katie Silberman《別擔心親愛的》操刀，延續她在第三季的成功經驗。導演及男主角暫未曝光，但全球BLINK已集體尖叫等開機。

這是Lisa首次主攻愛情喜劇類型，去年簽約WME經紀公司後，荷里活之路越走越順。原版《摘星奇緣》全球狂吸28億港元票房，她能否創造新傳奇？

《摘星奇緣》劇照

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Lisa、Jennie掀起「滑雪時尚」！從滑雪外套到滑雪眼鏡，沒有下雪也要把裝備穿起來

2026 Grammys葛萊美獎紅地毯盛況：Rosé、Lady Gaga、Sabrina Carpenter華麗亮相

BLACKPINK Lisa「泰國觀光大使」造型美如公主，穿上Balmain金色泰絲禮服向泰后致敬