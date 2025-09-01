Lisa私服穿搭引爆熱議！褲子上寫中文「整天瞎逼忙」 網友瘋朝聖：打工人心聲

韓國人氣女團BLACKPINK成員Lisa近日再度成為焦點！8月28日，她在東京私人行程中被粉絲偶遇，當時身穿一條黑色長褲，腰間印著超直白的中文標語「整天瞎逼忙，還TM不掙錢」，瞬間掀起網路熱議，網友笑稱：「根本就是打工人的心聲！」

這條褲子以醒目的大字橫向排列，搭配Lisa簡單的上衣與LV手提包，整體造型既有街頭感又帶點幽默叛逆。她和好友Minnie悠閒逛街的畫面曝光後，迅速在社群媒體發酵，話題衝上熱搜。有網友笑說「姐替我們說出心裡話」、「終於懂了外國人看我們穿奇怪英文T恤時的感受」，也有粉絲好奇Lisa是否真的理解這句中文的意思，不過多數人都認為外國明星穿中文服飾純粹是為了造型效果，未必真正理解背後的含意。

