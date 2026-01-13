渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
Lisa金球獎登場直接變全場焦點！黑色性感薄紗禮服太犯規…銀色亮片禮服同框亞莉安娜、畫面太夢幻
今年金球獎紅毯還沒開始前，話題早已持續顏延燒，時尚圈最期待的莫過於首次擔任頒獎人的BlackpinkLisa。身為首位登上金球獎舞台擔任頒獎人的 K-pop 偶像，同時也是來自泰國的國際藝人，一亮相就自帶氣場女王濾鏡。更厲害的是，這次她不是單純來走紅毯，而是憑藉影集《白蓮花大飯店》的演出，正式踏進好萊塢獎季核心。
紅毯造型一出立刻驚為天人！Lisa選擇的是一套「看起來低調、實際上很有戲」的黑色禮服，整體以輕薄材質層層堆疊，透膚設計拿捏得剛剛好，不會太用力，卻讓人忍不住多看幾眼。走動時布料隨風擺動，畫面感直接拉滿，寬大的袖子隨著步伐展開，有點像披風，又不會太誇張，完全是為紅毯量身打造的存在。
最搶鏡的，絕對是她脖子上的那條Bvlgari寶格麗項鍊。線條俐落、份量感十足，一戴上立刻成為視覺重點，完美平衡了整套造型的柔軟感。這種「一件就夠」的配件策略，其實很高段，因為不用全身都很用力，卻能讓人一眼記住。搭配Lisa標誌性的瀏海和自然垂放的大捲髮，她對鏡頭露出的笑容，甜中帶穩，完美詮釋自在鬆弛的狀態。
到了頒獎時刻，Lisa的第二套造型直接帥到另一個層級。銀色調禮服一上身，氣場瞬間從紅毯女神升級成舞台主宰，帥度直接拉滿。金屬感滿滿的禮服在燈光下閃到不行、超搶眼，線條俐落又有結構感，自帶強大存在感，但完全不會太用力，反而剛剛好符合頒獎人該有的氣勢與份量感。
整套服裝以金屬剪裁與亮片材質打造，隨著動作反射出層層光影，讓她在台上的每一個轉身都很有存在感。搭配簡潔的耳飾與利落高跟鞋，沒有多餘裝飾，卻把前衛感和典禮該有的華麗度拿捏得非常精準！
更精彩的是，這套造型還分別和 Ariana Grande亞莉安娜、以及Charli XCX 亞莉安娜同框，畫面一出立刻變成名場面。與風格完全不同的女星站在一起，Lisa這套造型卻毫無違和感，反而像是時尚宇宙的一次夢幻連線。
從優雅紅毯到強勢頒獎台，Lisa 用這套造型完成了一次近乎教科書等級的轉換，也再次證明她真的很懂怎麼把舞台變成自己的主場。
