Lisa加盟Nike，首波造型照預告出新波鞋！鎖定同款Air Max 95粉紅新色三月登場

繼Karina之後，Lisa也加盟Nike，成為Nike Family成員！之前BLACKPINK全員都是Adidas家族，現在四閨女各自成立工作室後，Lisa就「轉會」成為Nike Family一員。Lisa首波Nike造型照曝光，是穿起很俐落的黑白運動風造型，腳上踏著Air Max 95，這「Nike女孩」造型既帥又容易駕馭。

官方圖片

這次Lisa的「Nike女孩」造型，同款單品有招牌的黑白運動服，白色Nike Logo Sportsbra，配搭黑色Zip-up外套，加一條黑色的錐形褲Barrel Pants，就已經很舒適好看。Lisa以Air Max 95來配搭整個運動造型，是Air Max 95 pink foam，並會在3月發布，現在Lisa於首波Nike造型照穿起這鞋子，預告新款Nike波鞋，有燒到鞋迷想買的慾望嗎？

官方圖片

官方圖片

不過說到帶貨，在Nike官方公布Lisa加入Nike Family之前，Lisa就已經在IG上默默為Nike「帶貨」，在私服照裡面都有出現Nike的鞋子，包括粉紅、朱古力啡Nike Moon Shoe，當時發布後就已經被很多時尚迷鎖定想入手同款波鞋。繼續期待更多Lisa同款Nike，又多個藉口去消費！

（IG@lalalalisa_m）

（IG@lalalalisa_m）

Lisa意外曝光Nike x Jacquemus聯名鞋新色？Moon Shoe朱古力啡色、粉紅色隨時上架

