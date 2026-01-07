Lisa意外曝光Nike x Jacquemus聯名鞋新色？Moon Shoe朱古力啡色、粉紅色隨時上架

時尚圈又傳來驚喜！Lisa近日在IG上相當活躍，而在眾多美照中，更意外讓尚未正式發佈的Nike x Jacquemus聯名Moon Shoe新配色提前曝光，隨即引發熱烈討論！

Photo from Instagram@lalalalisa_m

這次曝光的鞋款原型來頭不小！Nike Moon Shoe是品牌歷史上的里程碑之作，由共同創辦人Bill Bowerman在1970年代親手打造，更是首雙採用招牌「華夫餅」格紋鞋底的鞋款，成為跑鞋史上的經典。

Moon Shoe Jacquemus + Nike $1399

這次Nike與法國設計師品牌Jacquemus的聯名，延續了Moon Shoe的復古輪廓，並在鞋舌、鞋墊等細節處融入Jacquemus的標誌性字體和簡約美學，為經典設計注入了現代時尚感。

在Lisa的貼文中，兩款未上市新色同步曝光，包括柔和的朱古力啡色，以及帶有柔霧質感的淺粉色，設計相當討喜！聯名系列鞋款預計將在2026年二月正式發售，浪漫配色正好配合情人節檔期，讓粉絲們的期待值更高，喜歡的朋友記得密切留意官方後續消息！

Photo from Instagram@lalalalisa_m

