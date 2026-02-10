Lisa擔任Shiseido資生堂皇牌Ultimune系列代言人！同款紅色瓶護膚精華極速飽滿水光肌

Lisa近期曝光率相當高，繼早前擔任Nike品牌大使後，現在再踩入護膚界，成為日本殿堂級護膚品牌SHISEIDO資生堂皇ULTIMUNE系列的全球代言人，又為她的代言版圖增加多個名字。

官方圖片

官方圖片

Shiseido的Ultimune系列，其標誌性的紅色瓶Ultimune皇牌免疫力活膚精華，在Lisa代言之前都已經是品牌的熱賣精華。品牌以專利成分日本發酵山茶花精萃+，激活抗歲月關鍵，終結肌膚老化循環，聲稱3天令肌膚水光飽滿，並有助修復11大肌膚歲月痕跡。現在有Lisa加持，令一眾護膚迷又多一個原因去入手這支活膚精華！

SHISEIDO ULTIMUNE Power Infusing Serum 皇牌免疫力活膚精華

HK$950 (50ml) / HK$1,160 (75ml) / 補充裝HK$1,035 (75ml)

