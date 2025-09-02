從愛民邨玩到世界搖搖大賽 阿反奪 40 歲以上世一
Lisa最愛Tabi分趾鞋台灣買得到、快閃店開在這！還有PUMA x可頌夢幻聯名，根本吃貨＋時尚控最愛
又一波快閃店又來了，根本變成時髦精的打卡修煉場！Lisa最愛分趾鞋終於登台，這次還開起快閃店，鞋控、粉絲們都必朝聖～另一邊，球鞋品牌和人氣可頌聯手打造超好拍的麵包系快閃空間，有得逛、有得拍，還有得吃。
Lisa愛鞋Tabi台灣也能買到、MaisonMargiela快閃店登台
韓國天團BLACKPINK Lisa都愛穿，怎能不來朝聖？Maison Margiela快閃店正式空降微風廣場，鞋控們準備淪陷吧！
近期連BLACKPINK的Lisa都無法抗拒Tabi魅力，穿著Tabi平底拖鞋在東京與米蘭鬆弛街頭漫步，把日常實穿＆前衛風發揮到極致，又帥又時髦！她走到哪，街拍就拍到哪，證明Tabi根本每個時尚ICON都要有！
來自1989年的時尚傳奇，超人氣神鞋Tabi 鞋靈感取自日本傳統「足袋」襪，一刀分趾、震撼時尚圈，造型大膽、舒適度還出奇的高，一穿上就像開了外掛。從帥氣瑪莉珍到經典短靴、再到氣質滿點的芭蕾平底鞋，每雙都是吸睛亮點～
PUMA X FOURNINETINEBAKERY打造期間限定 POP-UP空間
PUMA 攜手台北人氣可頌品牌 FOURNINETINEBAKERY，以 Bella UT 鞋款夏日調色盤為靈感，推出限定聯名熱帶水果可頌口味，並打造期間限定 POP-UP 空間，以「Wear Bella, EatCroissant.」為主題概念，穿上 Bella、饗食可頌，沉浸繽紛夏日的甜甜氛圍。
薄底鞋熱潮在全球運動時尚市場持續升溫，PUMA 人氣大勢 Bella 鞋款以夏日調色盤風格，流暢俐落的時髦輪廓，注入多彩繽紛配色鞋身與經典彎刀，完美呼應夏日趨勢穿搭。無論是日常跑咖，還是週末逛街，穿上 Bella 即刻時髦升級，展現屬於自己的多彩風格。
