Lisa@BLACK PINK素顏現身車公廟 與粉絲揮手勁親民

韓國人氣女團BLACK PINK昨日（24日）起一連三晚假啟德體育園主場館舉行第3次世界巡迴演唱會《DEADLINE》，雖然今晚還有演出，但泰籍成員Lisa今日（25日）爭取時間去沙田車公廟，有網民在社交網上載照片，表示見到Lisa手持香燭誠心參拜，而素顏上陣的Lisa戴眼鏡，身穿粉紅色上衣，打扮低調，Lisa親切地跟認出她的粉絲揮手，不過當粉絲問可否合照時，經理人便指因Lisa是素顏而不方便合照。

Lisa今日爭取時間去車公廟參拜。

廣告 廣告

有粉絲今日在車公廟見到Lisa。

消息指Lisa親切地向粉絲揮手，但經理人以她是素顏為由而拒絕讓她跟粉絲合照。

Lisa現身車公廟被捕獲。

此外，Lisa下午更新社交網限時動態，分享抵港後獲粉絲送上的迷你版Labubu，以及上傳成龍送給BLACK PINK演唱會的祝賀花牌。

Lisa更新社交網限時動態。

分享抵港後獲粉絲送上的禮物。