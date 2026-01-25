Lisa@BLACK PINK素顏現身車公廟 與粉絲揮手勁親民
韓國人氣女團BLACK PINK昨日（24日）起一連三晚假啟德體育園主場館舉行第3次世界巡迴演唱會《DEADLINE》，雖然今晚還有演出，但泰籍成員Lisa今日（25日）爭取時間去沙田車公廟，有網民在社交網上載照片，表示見到Lisa手持香燭誠心參拜，而素顏上陣的Lisa戴眼鏡，身穿粉紅色上衣，打扮低調，Lisa親切地跟認出她的粉絲揮手，不過當粉絲問可否合照時，經理人便指因Lisa是素顏而不方便合照。
此外，Lisa下午更新社交網限時動態，分享抵港後獲粉絲送上的迷你版Labubu，以及上傳成龍送給BLACK PINK演唱會的祝賀花牌。
