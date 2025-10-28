LitPet 榮獲 2025 英國 PetQuip Awards 雙料大獎

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月28日 - LitPet 非常榮幸地宣布，LitPet 在備受矚目的 2025 英國 PetQuip Awards 榮獲兩項大獎，為天然寵物保健領域寫下嶄新一頁。



PetQuip Awards是由 PetQuip（英國寵物產品協會）主辦的年度獎項，自2013 年起舉行，旨在表彰在寵物產品行業中表現優秀的公司與個人，包括：



創新產品設計



出口貢獻



零售表現



市場推廣與品牌策略



新創企業成長





該獎項覆蓋製造商、分銷商、零售商及服務提供者等整個產業鏈。



熱銷產品 Pawsitive Powder 情緒舒緩粉（建議零售價 £42），融合東方草本如 五味子 與 纈草，並結合 Lactium® 與 DHA 等臨床級成分，榮獲 最佳新產品（健康與美容類）銀獎。



此外，LitPet 品牌本身亦榮獲 最具潛力新創企業金獎，肯定 LitPet 在寵物預防醫學與情緒健康上的創新理念與實踐。



從失去出發 重新定義寵物健康

LitPet 創辦人 Stephen Hu 的創業靈感，源自他愛貓 Kung Hey 因壓力導致泌尿系統衰竭而離世的個人經歷。「我當時完全不知道動物也會因慢性壓力而生病，這一切讓我深深震撼，也讓我踏上這條路。」



Stephen 發現，傳統寵物產業往往只處理表面症狀，卻忽略了健康問題的根源。當他接觸到 中醫藥學，才發現那是一種能深入調理、溫和支持的方式。「像五味子、靈芝、人參、金銀花這些草本，已被使用數百年來養身安神，這正是當代寵物照護中缺失的一塊拼圖。」



科學 × 情感：打造真正的整合式照護

LitPet 的產品由來自 倫敦與香港 的獸醫與營養學家團隊共同研發，所有成分皆為 臨床等級，配方中不含填充物、人造色素或防腐劑。



所有產品皆於 英國 GMP 認證廠房 生產，並經過 第三方檢驗 確保品質與安全。配方設計適合每日食用，適口性高，就連挑嘴毛孩也能輕鬆接受。產品涵蓋範圍包括：



情緒與壓力舒緩



免疫與腸胃支持



心臟與血液循環健康



身體排毒與整體活力



關節與骨骼





LitPet 亦重視環境永續，使用 FSC 認證紙材包裝，100% 可回收，並落實原料來源透明可追溯。



國際肯定 預防式照護的新方向

本次榮獲 PetQuip Awards 雙料大獎，象徵業界對 融合東方智慧與現代科學 的創新照護方式給予高度肯定。Stephen 表示：「LitPet 不只是寵物食品品牌，而是推動飼主行為改變的起點。我們關注預防、情緒平衡與有意識的照護文化，讓寵物真正活得更好。」



LitPet 亦於今年首次登上 英國 NEC PATS 寵物展，展位吸引眾多批發商、零售商與獸醫專業人士參觀洽詢，展示出市場對天然預防型產品的高度興趣與未來潛力。



想了解更多關於 LitPet 的品牌故事與產品詳情，歡迎造訪 LitPet 的官方網站：www.litpet.co

Hashtag: #LitPet







廣告 廣告

https://litpet.co/





https://www.linkedin.com/company/uk-litpet-biotech-co-ltd/





https://www.instagram.com/litpet_hk/

發佈者對本公告的內容承擔全部責任



新聞稿由客戶提供

