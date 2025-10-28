尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
LitPet 榮獲 2025 英國 PetQuip Awards 雙料大獎
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月28日 - LitPet 非常榮幸地宣布，LitPet 在備受矚目的 2025 英國 PetQuip Awards 榮獲兩項大獎，為天然寵物保健領域寫下嶄新一頁。
PetQuip Awards是由 PetQuip（英國寵物產品協會）主辦的年度獎項，自2013 年起舉行，旨在表彰在寵物產品行業中表現優秀的公司與個人，包括：
創新產品設計
出口貢獻
零售表現
市場推廣與品牌策略
新創企業成長
該獎項覆蓋製造商、分銷商、零售商及服務提供者等整個產業鏈。
熱銷產品 Pawsitive Powder 情緒舒緩粉（建議零售價 £42），融合東方草本如 五味子 與 纈草，並結合 Lactium® 與 DHA 等臨床級成分，榮獲 最佳新產品（健康與美容類）銀獎。
此外，LitPet 品牌本身亦榮獲 最具潛力新創企業金獎，肯定 LitPet 在寵物預防醫學與情緒健康上的創新理念與實踐。
從失去出發 重新定義寵物健康
LitPet 創辦人 Stephen Hu 的創業靈感，源自他愛貓 Kung Hey 因壓力導致泌尿系統衰竭而離世的個人經歷。「我當時完全不知道動物也會因慢性壓力而生病，這一切讓我深深震撼，也讓我踏上這條路。」
Stephen 發現，傳統寵物產業往往只處理表面症狀，卻忽略了健康問題的根源。當他接觸到 中醫藥學，才發現那是一種能深入調理、溫和支持的方式。「像五味子、靈芝、人參、金銀花這些草本，已被使用數百年來養身安神，這正是當代寵物照護中缺失的一塊拼圖。」
科學 × 情感：打造真正的整合式照護
LitPet 的產品由來自 倫敦與香港 的獸醫與營養學家團隊共同研發，所有成分皆為 臨床等級，配方中不含填充物、人造色素或防腐劑。
所有產品皆於 英國 GMP 認證廠房 生產，並經過 第三方檢驗 確保品質與安全。配方設計適合每日食用，適口性高，就連挑嘴毛孩也能輕鬆接受。產品涵蓋範圍包括：
情緒與壓力舒緩
免疫與腸胃支持
心臟與血液循環健康
身體排毒與整體活力
關節與骨骼
LitPet 亦重視環境永續，使用 FSC 認證紙材包裝，100% 可回收，並落實原料來源透明可追溯。
國際肯定 預防式照護的新方向
本次榮獲 PetQuip Awards 雙料大獎，象徵業界對 融合東方智慧與現代科學 的創新照護方式給予高度肯定。Stephen 表示：「LitPet 不只是寵物食品品牌，而是推動飼主行為改變的起點。我們關注預防、情緒平衡與有意識的照護文化，讓寵物真正活得更好。」
LitPet 亦於今年首次登上 英國 NEC PATS 寵物展，展位吸引眾多批發商、零售商與獸醫專業人士參觀洽詢，展示出市場對天然預防型產品的高度興趣與未來潛力。
想了解更多關於 LitPet 的品牌故事與產品詳情，歡迎造訪 LitPet 的官方網站：www.litpet.co
Hashtag: #LitPet
https://www.linkedin.com/company/uk-litpet-biotech-co-ltd/
https://www.instagram.com/litpet_hk/
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
許紹雄離世︱與龍嬿而相濡以沫30年 視繼子如己出
【on.cc東網專訊】許紹雄（Benz雄）今日（28日）凌晨離世，享年76歲。許紹雄於圈中人緣極佳，而他亦對家庭一條心，是出名的愛妻號和好爸爸，除了極愛錫女兒許惠菁（Charmaine）外，於1992年和新加坡籍的龍嬿而結婚後就成為緋聞絕緣體。龍嬿而和許紹雄一樣東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲綠葉王許紹雄「器官多重衰竭」病逝
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲「綠葉王」許紹雄「器官多重衰竭」病逝。人稱「Benz雄」的香港資深藝人許紹雄，於10月28日凌晨2時30分安詳離世，享年76歲。經其家人透過好友黎芷珊向傳媒公佈，證實他因癌症引發器官多重機能衰竭而離世。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：許紹雄IG、Medical Inspire製圖Medical Inspire 醫．思維 ・ 46 分鐘前
許紹雄逝世︳與佘詩曼演父女後上契 同黃子華搞補習社蝕本自啃 暖心行為多不勝數
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 25 分鐘前
許紹雄逝世︳出身非凡做新人揸靚車返工被稱Benz雄 《使徒行者》歡喜哥成代表作
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
許紹雄逝世 Benz消費學神話不再
許紹雄離世震撼娛樂圈，他除了出名戲路縱橫，「Benz雄」外號更深入民心。不過從貴價車廠經營狀況，許紹雄倡議的「貴買平用」消費學可能神話不再。Yahoo財經 ・ 2 小時前
許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度爆喊：我會趕去醫院！
現年76歲資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人，及圈中好友黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等都有前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
許紹雄離世︱「Sir」字點寫成經典 演歡喜哥爆紅事業再創高峰
【on.cc東網專訊】有「Benz雄」之稱的許紹雄70年代參加TVB第一期藝員訓練班入行，並因以名車代步而獲得稱號，他曾轉往麗的電視，及後重返無綫演閒角為主，直至1984年憑《新紮師兄》「舅父東」一角為人認識，繼而成為「最強綠葉」，千禧年代更有多部作品膾炙人口，東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
江旻憓持有的加拿大護照 到底有多厲害？今年排名首超美國護照
本港政壇熱議「劍后」江旻憓出戰地區直選，或因未能及時處理護照問題，短期內暫不參選立法會。江旻憓為本港精英運動員，難得的奧運金牌得主，另外擁美國名牌大學史丹福大學與中國人民大學法律碩士學歷，而且獲頒銀紫荊，被形容為愛國政壇「明日之星」—參選事件揭發連愛國精英都持有的加拿大護照，在國際舞台上到底有多厲害？Yahoo財經 ・ 1 小時前
55歲鍾麗緹被指發福 老公張倫碩同行黑面惹議 內媒爆木無表情原因
一代性感女神鍾麗緹曾有過兩段婚姻，育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），2015年與細12年內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段的婚姻，並將三名女兒改姓張，不過，呢段姊弟戀婚姻一直以來引來唔少議論，張倫碩曾被標籤「軟飯男」、「利益交換」等等。於5月直播中，張倫碩直言：「能走過十年真的不容易。」日前，有網民於社交平台PO出喺機場偶遇鍾麗緹與張倫碩嘅片段，竟驚見張倫碩全程黑面。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
神基因認證！鍾麗緹15歲愛女Cayla「暴風抽高到172cm」 九頭身比例網驚：青出於藍
女神鍾麗緹的15歲小女兒Cayla（張凱琳）近日因一組機場照片掀起熱議！她不僅完美遺傳媽媽的招牌電眼與立體五官，身高更一路飆到172公分，修長比例與九頭身曲線讓網友驚呼：「根本青出於藍！」姊妹淘 ・ 1 天前
不愛名牌打卡？秒懂富豪的肢體語言！資深店員揭秘「真正有錢人」6大特徵 只花數秒看出富豪
大家也好奇「有錢人的特徵」嗎？坊間經常流傳前線名店店員一眼就能看出誰是「真正有錢人」，近日《越南快報》 (VNExpress) 報導名店店員早已被訓練成「心理學老手」，只需幾秒鐘憑「6大特徵」即可辨識客人是否有「經濟能力」大手購物，又或只是閒時逛逛而已，一起來看看這些傳說中的「有錢人指標」吧！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
港男「孖C」床頭燈加持新居屋慘遭瘋狂負評 網民勁mean：「好有淘寶feel！」
近日有一名港男在社交平台Threads分享新居裝修照片，引發網民熱烈討論，其中睡房一盞「偽Chanel」標誌床頭燈更慘遭網民瘋狂負評！閱讀更多：港漂情迷《花樣年華》風格裝修 擬買200萬唐五樓化身梁朝偉｜唐樓按揭注意事項裝修公司貪平聘用黑工 業主隨時犯法 最高刑罰監禁10年 樓主表示以白表單人資格購入一個實用面積約280平方呎的居屋單位，剛完成裝修並入伙，他展示了睡房、客廳、廚房及浴室的設計，帖文發布後迅速引來過百則回應，焦點多落在睡房的「偽Chanel」標誌床頭燈，不少留言直斥「個Chanel logo真係俗不可耐」、「好肉酸，零富貴感」、「有名牌都救唔到個品味」、「」、「審美係用錢買唔到」、「個Chanel logo好有淘寶feel」；亦留言關注法律風險，質疑「偽Chanel」標誌會否涉及侵權。 除了燈飾外，不少意見亦針對其他細節提出批評，例如廚櫃半遮熱水爐：「個廚櫃半遮蓋熱水爐同天花板電制到底發生咩事？你唔係打算收貨呀？」亦有網民給予改善建議：「有野壓住床頭果唔係咁好，有機會影響睡眠，同埋天花板個蘇位可換成白色板面。」、「Display位可以參考多啲Pinterest點執，最緊要28Hse.com ・ 57 分鐘前
甘比排隊用餐愛吃街邊小食 網民大讚親民：億萬富婆咁接地氣
富商劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）雖然已成為香港女富豪，不過貼地的她亦跟普羅大眾一樣，愛吃街邊小食，亦會在烈日當空下到心水餐廳排隊用餐。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
韓元快變衛生紙！3500億美元協議掀恐慌 韓國人搶買美元、黃金自救
由於擔心價值 3500 億美元的韓美投資承諾，將侵蝕國內資產價值，韓國散戶正大舉將資金轉向美元計價的股票和黃金，將韓元貶值的憂慮推向頂峰。過去三個月，韓元匯率已貶值超過 3%，成為亞洲表現最差的貨幣之一，更引發韓國民眾「一夜之間變成乞丐」的恐慌，直呼韓元正在變成「衛生紙」。鉅亨網 ・ 2 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
荷蘭接管安世半導體原因曝光：前CEO暗自將生產轉移中國
路透引述 4 名消息人士報導，荷蘭政府於 9 月接管安世半導體（Nexperia），是因該公司前執行長準備拆解歐洲業務，並將生產轉移至中國。 中國與荷蘭因安世半導體陷入僵局一個月，促使歐洲、美國與日本的汽車製造商警告，晶片短缺可能引發生產問題。雖然安世半導體製造的晶片非常基礎，鉅亨網 ・ 3 小時前
【龍豐】豐搶價 凡士林高效保濕面膜 $48/件（即日起至03/11）
龍豐每逢星期二更新「豐搶價」，凡士林高效保濕面膜強力補水10片 $48/件、Banila Co Clean It Zero淨柔經典卸妝膏 $118/件、Yuskin維生素滋潤乳霜 $59/件、Nivea柔軟護膚霜 $19/件、Orora敏感肌紅茶樹爽膚水 $195/件！YAHOO著數 ・ 3 小時前
前主播梁凱寧晒婚照 網民羨幕男方抱美人歸：上一世扶阿婆過馬路一萬次
前TVB新聞主播梁凱寧於2013年加入無綫新聞部，直至2019年離職。近年，梁凱寧除咗主持、KOL工作，亦為香港浸會大學傳理學院擔任新聞系客席講師，同時相當好學，修讀香港中文大學醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系—言語及病理理學碩士課程，於前年正式成為衞生署認可言語治療師。梁凱寧一直有個大學時期就開始拍拖嘅男友，今年7月藉33歲生日，於社交平台宣布與男友訂婚。昨日（26日），梁凱寧PO出二人婚紗照，梁凱寧穿上若隱若現嘅婚紗款式，呈現好身材，被網民大讚「最美新娘子」，唔少網民留言恭喜，希望二人幸福滿滿，又有網民表示羨幕梁凱寧老公：「老公贏了99.99％香港人」、「天造地設嘅一對」、「好完美的靚😍😍congratulations ♥️」、「十分美麗，百看不厭」、「能娶得美嬌娘，夫復何求！」、「又有多一個人上一世扶阿婆過馬路一萬次」等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
西貢「重災區」逸瓏園跌完再跌蝕讓1球 呎價僅僅過1萬創新低「撈底」入貨慘變「接火棒」
西貢近年頻現蝕讓，逸瓏園為重災區之一，最新一宗蝕讓成交為逸瓏園第2座中層D室，兩房一廳連儲物室，實用面積676平方呎，向西南望內園景，以702萬元沽出，呎價約10,385元，創近年同類單位呎價新低。閱讀更多：油塘「蝕讓重災區」又一滴血｜海傲灣一房蝕251萬易手 近三年成交全數見紅 最慘個案輸44%深水埗納米樓AVA 61百分百蝕讓150呎開放式253.8萬沽 輸80萬8年貶值24%據世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，該單位原業主於2023年12月以820萬元購入，當時已較一手購入價回落約8%，新買家屬「撈底」，兩年後再轉手，帳面虧蝕118萬元，持貨期內再跌約14%，同一買慘變「接火棒」；若追溯至九年前的一手價，累計跌幅逾兩成。28Hse網站現時有一個相似兩房戶盤，該單位實用面積691平方呎，叫價795萬元，呎價11,505元。同系Squarefoot網站則有一個同為676平方呎的單位放盤，叫價720萬元，呎價10,651元。 延伸閱讀: 海傲 深水埗 西貢 油塘 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 22 小時前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？Yahoo Food ・ 1 天前