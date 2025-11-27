宏福苑五級火 大埔人集萬人力量送暖
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 128 死有消防員殉職 廉署共拘捕 11 人 火警鐘揭未運作將執法｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。
本報道有災難現場畫面及資訊，如讀者曾經不自覺回憶災難畫面、做噩夢或不安情緒，建議適度限制接觸相關新聞報道。
更新
廉署就大埔宏福苑大維修工程貪污調查再拘捕 3 人
廉政公署就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組，周六（29 日）表示，繼昨日較早時拘捕 8 名涉案人士，昨晚再拘捕3 人。
3名被捕男子為宏福苑大維修工程承建商負責人，年齡介乎52歲至68歲。三人日前遭警方拘捕，昨晚獲釋後就廉署的貪污調查被拘捕。
三人正被廉署扣查，有關調查仍在進行。
更新
麥美娟：租戶可申領應急錢及津貼 如涉虛報將交相關部門跟進
就網上流傳，有租客未能領津貼和出現冒領情況，民政及青年事務局局長麥美娟表示，政府的一萬元應急錢、5 萬元生活津貼旨在幫助在火警中疏散需要金錢傍身的居民，對象是「住在那裡的住戶」，她強調，租戶亦可以領取應急錢，及申領5 萬元生活津貼，呼籲受影響居民盡快聯絡社工。
她指，政府目標是每個宏福苑住戶都可得到急切的生活津貼，希望能夠做到快、簡單、有彈性，至於個別重複個案「會個別處理」。
另外，如有人涉虛報或者瞞騙，她指，申領津貼時需要簽收文件，聲明符合資格，如果有虛報，會轉交相關部門跟進。
更新
警方完成宏仁閣、宏道閣搜索 無發現新遺骸 救出三隻貓、一隻龜
警方指，今（29 日）已接手現場進行調查，將陸續進入每座大廈搜索遺體及蒐集證據，警方今日動員 600 名災難受害者辨認組，首先進入宏仁閣、宏道閣兩座較遲起火、較早滅火的大廈，搜索行動在下午 2 時 30 分完成，過程中沒有發現新的遺體，並救出三隻貓、一隻龜。
另外，失蹤人口個案中，警方最新指再有 84名死者、37名傷者獲證實為失蹤人士，目前尚有 44 具遺體有待遺體辨認。警方指，失蹤人口個案中尚有 150 個案未能聯絡上，惟警方同時補充指，當中約有 100 個案資料較零碎，如只有花名、不確定事主是否居於宏福苑等。
更新
政府就大埔宏福苑火災成立跨部門調查專組
消防處表示，就大埔宏福苑發生的火災，政府昨日（28日）成立了由消防處牽頭的跨部門調查專組，專組成員包括來自警務處、屋宇署、機電工程署、房屋局轄下的獨立審查組、勞工處、政府化驗所人員及消防工程專業人士。
跨部門調查專組已於昨日召開首次會議，調查方向主要分為兩方面：第一為調查火警起因及火警蔓延的原因；第二是火警導致大量死傷者的成因。調查專組成員於會議後，亦到宏福苑火災現場實地視察。
更新
警出動災難遇害者辨認組 到現場處理遺體辨認
今日上午約 11 時 45 分，警方出動大批災難遇害者辨認組（DVIU）到宏福苑處理現場遺體辨認和登記，一共出動 600 人。一眾 DVIU 警員穿上白色保護衣、藍色頭盔和口罩，衣背均寫上自己的編號和名字。他們乘坐大旅遊巴在宏福苑外迴旋處落車，排列好隊伍後，隨後逐行步入宏福苑。DVIU 主要負責搜查人體殘肢、屍體、骨灰，亦會紀錄伏屍地點或搜索遺物，協助家屬辨認遇難者身份。
更新
《文匯》：國安警高度關注防「黑暴」騎劫 關愛隊被抹黑
《文匯報》刊登特稿，指廣福邨平台聚集約 500 人，記者聲稱發現「有黑暴餘黨和『黃人』混雜在善心市民當中，戴上黑口罩及搭建帳篷企圖『紮營』」。內文更指：「警方國安處高度關注，防止黑暴分子騎劫這個賑災活動，並藉此搞分化進行反中亂港陰謀。」
《文匯報》記者並指昨日（28日）傍晚國安處總警司李桂華帶隊到場巡視，「發出強而有力的震懾作用」，相信若有任何發布煽動訊息的行動，警方必定果斷執法。
【詳細報道】
更新
麥美娟澄清無人報警 稱庇護中心「從來都係民政處負責管理」
火警發生後全港市民自發捐贈物資，大量義工到場支援，昨日傳出關愛隊要「接管」物資站的消息，引起關注。麥美娟今日（29日）出席電台節目後見記者，她強調「我哋無人報警，警方亦都無收到有人報警」，並重申庇護中心「從來都係民政處我哋負責管理」。
麥美娟被問是否有關愛隊報警要求義工離開，由他們接管物資站。麥美娟回應指，民政處有責任去協助所有受影響居民，提供安置服務，所以開了臨時庇護中心，而這些庇護中心「從來都係民政處我哋負責管理」，稱要確保中心的秩序，保護每個使用者的安全和私隱，「呢個係我哋要盡嘅責任」。
【詳盡報道】
更新
梁君彥回應出席晚宴 稱非慶祝及公開活動 無留下吃飯
梁君彥今日（29日）被電視台追問對事件的回應，會否被外界認為不尊重死難者。據 Now 新聞台報道，梁君彥解釋晚宴屬私人活動，並非慶祝及公開活動，經慎重考慮後才出席。
梁君彥稱，他出席只是支持退休公務員協會，沒有留下來吃飯。他說：「佢突然間就畀個咪叫我講幾句嘢，我第一樣嘢就悼念大埔今次火災事件，我亦都無講競選活動。或者佢捕捉我，點解我笑，因為我話自己都就嚟 join 佢哋，我都退休啦。就係咁多，講唔夠一分鐘，我亦都係好早離開咗。」
他又認為，大家現在要同舟共濟，守望相助，「唔係去挑撥起邊個做呢樣、做嗰樣，我哋係遵守政府嘅指引。」
【詳細報道】
更新
英王查理斯三世發文悼念罹難者 為港人祈禱
英王查理斯三世發文表示，他與王后卡米拉得知火災後深感悲痛，他們與所有失去摯親，活於惶恐和不安的人同在。
他們表示，得知緊急救援人員的非凡勇氣，以及許多社區成員守望相助。面對如此可怕的悲劇，在互相支持中可找到力量，在這個最令人心碎的時刻，他們看到香港展現同樣的勇氣。兩人向所有生活受嚴重影響的人表示深切同情。他們會為那些失去寶貴生命的人的家人和親人，以及香港市民祈禱，將他們銘記於心。
【詳細報道】
更新
醫管局：83 傷者送院 11 危殆、21 嚴重
大埔宏福苑五級火至今奪走 128 條性命，包括有消防員殉職。根據醫管局截至今早 8 時統計，累計 83 名傷者送院，其中 11 人危殆，21 人嚴重，9 人情況穩定，38 人已出院。
更新
義工指警方指示中午前清走廣福邨平台所有物資
全港市民自發捐贈物資，其中有義工在廣福邨平台設置物資站，幫助災民解決所需。有現場義工向《Yahoo新聞》表示，警方今日（29 日）凌晨 5 時派出警員站在廣福邨平台所有出入口，指示義工立刻開始執拾物資，在中午前搬到指定位置或交由機構接收。
有市民收到消息後，趕至廣福平台幫忙收拾，惟在平台入口被駐守警員攔下，被告知平台只出不入。經義工溝通後，義工才可帶其他市民進入平台幫忙。
【詳細報道】
更新
前高級公僕會嘆紅酒食龍躉撐選舉 梁君彥出席
火災發生後，政府及各大政黨早前已宣布暫停一切立法會選舉宣傳活動，以專注救災工作及悼念死傷者。雖然全港氣氛哀傷，香港前高級公務員協會於 昨晚（28 日）仍照常舉辦 32 周年大會暨晚宴，主題更標明「全心全意支持立法會換屆選舉」，立法會主席梁君彥亦有出席。
出席者享用鮑魚、龍躉等，並飲用紅酒。值得注意的是，晚宴現場螢幕曾打出哀悼在宏福苑大火中殉職消防員何偉豪的名字，而梁君彥則手持無線咪在螢幕前發言，面露微笑。
【詳細報道】
更新
房屋局豁免災民入住過渡屋租金 免租持續較長時間
房屋局局長何永賢表示，現時屬緊急情況，因此會作出特別安排，豁免受影響居民入住過渡性房屋的租金，免租安排預計會持續一段較長時間。房屋局局長何永賢表示，現時屬緊急情況，因此會作出特別安排，豁免受影響居民入住過渡性房屋的租金，免租安排預計會持續一段較長時間。
【詳細報道】
更新
政府公布全港 18 區弔唁處位置，由 11 月 29 日至 12 月 1 日上午 9 時至下午 9 時供市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念，地點如下：
中西區
西營盤社區綜合大樓
西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓
灣仔
摩頓臺活動中心銅鑼灣銅鑼灣徑20號
東區
北角社區會堂北角渣華道123號
南區
華貴社區中心奇力灣華貴邨
九龍城
紅磡社區會堂紅磡庇利街42號九龍城政府合署高層地下
觀塘
觀塘社區中心觀塘翠屏道17號
深水埗
荔枝角社區會堂深水埗荔枝角道863號泓景臺地下（面向深盛路入口）
黃大仙
黃大仙社區中心黃大仙正德街104號
油尖旺
梁顯利油麻地社區中心油麻地眾坊街60號
離島
香港教育工作者聯會黃楚標中學東涌富東邨第3期第10區
葵青
荔景社區會堂葵涌荔景山路205號
北區
和興社區會堂粉嶺和鳴里7號地下
西貢
至善活動中心將軍澳至善街5號將軍澳南服務設施大樓地下
沙田
隆亨社區中心沙田隆亨邨
大埔
富亨鄰里社區中心多用途禮堂大埔富亨邨第四期
荃灣
西樓角花園多用途活動室荃灣西樓角路
屯門
兆麟社區會堂屯門兆麟街19號
元朗
朗屏社區會堂元朗朗屏邨
更新
一文整合所有捐款渠道
《Yahoo新聞》已整合多個政府部門及慈善團體的最新捐款資訊，包括特區政府設立的專項援助基金，以及香港紅十字會、香港公益金、東華三院、救世軍、保良局、仁濟醫院、博愛醫院、九龍樂善堂、仁愛堂及香港聖公會福利協會等機構推出的捐款安排，包括網上捐款、銀行轉帳、轉數快、Payme、支付寶、WeChat Pay 及郵寄支票等不同方法，方便讀者準確了解現時社會上所有可向災民伸出援手的正式途徑。
詳細報道：宏福苑五級火︱一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院Payme等 李嘉誠基金謝絕市民個別公益︱Yahoo
更新
市民獻花致意 留奶嘴悼罹難小孩 學生災場外設留言打氣區
入夜後，有市民及團體到場獻花，封鎖線外，眾多市民望著漆黑災場默站，無言以對。
罹難者多為長者，亦有嬰兒和孩童，有市民在鮮花中放下糖果和奶嘴悼念，有人留「願安息」字條寄意，留言「你哋超級無敵堅強！想你哋喺天國之靈都可以 keep 住開心！」。另外，在廣福平台上，有中學生發起留言打氣區，讓市民抒發心情，致意和鼓勵他人。
更新
睇片：全港各地市民自發出錢出力支援
《Yahoo 新聞》昨晚（27日）在區內走動，沿路都有市民搬運物資。在廣福邨平台其中一個物資站，數十名義工在場不停整理和分發大量衣物、毛氈、食物、衛生用品等等，過百人圍著拿所需物品。
杯麵和香蕉送來不足半小時，義工已派畢，接着數個年輕人送來 70 個由區內餐廳贊助的飯盒。原來 4 人互不認識，其中 3 人更是分別由青衣、屯門、藍田過來「候命」，到達大埔墟站的物資收集處，臨時決定組隊送飯。
另一名義工 Natalie 本身亦是大埔其中一個地區專頁的搞手，她指大火發生後消息混亂，但身為大埔人「無理由唔做啲嘢」，所以直接去物資站幫忙。
更新
銀行業推六項措施 助宏福苑受災居民渡難關
為協助宏福苑大火受影響居民渡難關，金管局與香港銀行公會及28間零售銀行商討跟進，即時推出六項應急措施。
成立內部專責小組、開設電話專線及加強發放資訊
提供預先批核的六個月還款寬限期
延長大埔區銀行分行服務時間、增派人手
優先處理受災居民銀行戶口操作和補辦文件
彈性協助受災居民提取流動資金
協助跟進保險賠償
詳細報道：銀行業推六項措施 助宏福苑受災居民渡難關
更新
醫管局證實大埔醫院一名員工離世 另有一人失聯 60 員工痛失家園
醫管局今日（28 日）公布，大埔醫院一名精神科病人服務助理證實在火災中不幸遇難。醫管局對此深表哀痛，並向逝世同事的家屬致以深切慰問。
此外，醫管局仍有一名同事在火災中失聯，當局將繼續與家屬及相關政府部門保持緊密聯繫，期望能夠盡快找到該名同事的下落。醫管局共有約 60 名來自不同醫院的同事在這次火災中失去家園。
更新
醫管局：仍有 11 人危殆
醫管局數字顯示，截止晚上 8 時，火災累計有 83 人入院，當中 4 人死亡，11 人危殆、21 人嚴重、 10 人穩定，另有 37 人已經出院。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【相關報道】
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
宏福苑五級火｜增至128死 鄧炳強：棚網達阻燃要求 竹枝燒斷掉下致其他樓層起火 發泡膠致火勢蔓延｜Yahoo
宏福苑五級火｜消防處：八座大廈火警鐘不能有效操作 將對承建商採執法行動｜Yahoo
宏福苑大火︱屋宇署要求所有承建商一周內交阻燃物料報告 包括保護網等物料︱Yahoo
宏福苑五級火｜狄志遠致函梁君彥 提出立法會緊急休會辯論 討論安置及支援｜Yahoo
宏福苑五級火｜數十家屬排隊認屍 難掩悲痛淚灑當場｜Yahoo
宏福苑五級火｜港澳辦發文讚特區政府快速有效處理火災 稱關愛隊迅速投入救援工作｜Yahoo
宏福苑五級火｜返工兩周即辭職 前保安經理：消防警報系統屢被關 曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo
宏福苑五級火｜政府擬逐步取締竹棚 建造業工會：不是竹棚有問題，應討論施工管理｜Yahoo
宏福苑五級火｜26 歲大埔人集萬人力量送暖 物資過剩急變陣：團結熱血都要理性啲︱Yahoo專訪
【圖輯紀錄】宏福苑五級火︱逾800 消防員日夜奮戰 無情火縱噬七廈 不滅救火英雄光輝︱Yahoo
宏福苑五級火︱現場直擊災民斥領取援助金安排混亂 物資供過於求堆積如山 義工：暫時唔洗再捐︱Yahoo
宏福苑大火︱教宗良十四世發唁電 「將亡者的靈魂託付於全能天主的慈愛」︱Yahoo
宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo
宏福苑五級火｜中國太平承保財產全險 傳賠償上限20億 業界：額外費用需業主承擔
宏福苑五級火｜ 政府中銀設戶口接受捐款 警籲提防假冒籌款免墮騙案｜Yahoo
宏福苑五級火︱大埔防火委四年獲撥款 107 萬 辦嘉年華、派防火三寶 吉祥物設計比賽花 16 萬元︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 殉職消防何偉豪女友發文道別Superhero：好想可以再拖住你隻手｜Yahoo
宏福苑五級火︱宏業建築涉發泡膠封窗 業界解構各物料利弊：法團多選「平靚正」方式︱Yahoo．棚網實測片
宏福苑五級火︱六合彩攪珠延期至 12 月 2 日 周日賽馬閉門舉行 所有賽事總收益悉數捐出︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 李家超：每戶派一萬元應急 向內地草擬物資清單 未決定選舉是否延期｜Yahoo
宏福苑五級火︱居民守候獲救寵物 義工備飛機籠 貴婦狗Jason主人：願天父守護每個生命︱Yahoo
宏福苑五級火︱港澳辦工作組抵港協助救災 探訪大埔社區中心及威院 國防部：駐港部隊將聽令而行︱Yahoo
宏福苑五級火｜啟德青年旅舍準備接收災民 房屋局：可提供3400單位及床位供暫住｜Yahoo
宏福苑五級火｜家屬下午憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約40照片
宏福苑五級火︱外傭組織料至少 200 傭工受影響 多人事發後失聯 設緊急支援熱線︱Yahoo
宏福苑五級火｜多個屋苑突拆外牆圍網 居民測試涉事承建商其他圍網「一點即着」︱Yahoo
宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾60求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo
宏福苑五級火｜市民自發捐血救人 多間捐血站及流動捐血車排長龍 附捐血站資料｜Yahoo
宏福苑五級火︱今年至少10宗棚架起火 多宗煙頭肇禍 屋宇署曾稱主動抽查防護網︱Yahoo
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 社署調遣社工到庇護中心 大埔區所有服務中心全日開放 新生會流動車提供情緒支援｜Yahoo
宏福苑五級火｜譚仔米線提供免費堂食 予有需要居民及救援人員 膳心小館製作熱餐送暖｜Yahoo
大埔宏福苑五級火｜樂施會宣布取消「樂施毅行者2025」 公眾捐款全數支援受災居民｜Yahoo
宏福苑五級火｜馬會捐 1 億元 李嘉誠基金會捐 3 千萬元 周大福捐 2 千萬元｜Yahoo
宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件 英國外相、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo
宏福苑五級火｜搭棚業界：非阻燃網成本平一半 不排除慳成本鋌而走險 倡立例禁止使用｜Yahoo
大埔宏福苑五級火｜執業安全師學會會長：有理由相信非用阻燃網 業界多人「左手揸住枝煙，右手燒焊」｜Yahoo
宏福苑五級火｜住戶：打風後曾更換外牆棚網 當下未能確認相關規格：唔會即刻覺得有問題｜Yahoo
宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親心急如焚尋遍醫院無果：消防快啲去救佢啦｜Yahoo
宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排 東鐵早上加開班次疏導 區內多條巴士線受影響｜Yahoo
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
大埔宏福苑五級火｜棚架專家批防火欠監管 倡法團剪尼龍網樣本測阻燃力 盡快更換違規物料︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo
大埔宏福苑大火掀動情緒 臨床心理學家稱救援人員屬PTSD高危 精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱醫生稱火災現場濃煙比火更致命 遇災時若無法逃離應於室內封門候救︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱三個月大嬰兒．母親及工人深夜獲救 友人發文感謝消防員：真的很偉大︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 居民未聞火警鐘：由頭到尾無響過 街坊自發逐戶拍門提醒鄰居｜Yahoo
大埔宏福苑五級火︱消防處網站轉黑白致哀 殉職消防員何偉豪友人悼念：落更喇好好休息 bro︱Yahoo
宏福苑五級火｜運頭街擠滿逾百街坊 為災民送物資 小店：大埔人梗係關心大埔事︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 建造業議會籲各承建商禁工地吸煙、檢查外牆安全網阻燃性能 屋宇署上月曾發通告｜Yahoo
宏福苑五級火｜ 網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援｜Yahoo
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱習近平向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱大小商戶齊心合力 外借電話、尿袋及派物資 大埔超級城通宵開放︱Yahoo
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣首先起火 七大廈受波及 火勢持續入夜仍有高層居民被困｜Yahoo
宏福苑五級火︱大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
宏福苑五級火︱民建聯宣布停止所有拉票活動 李家超主持跨部門會議：極度哀傷︱Yahoo
宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【較早前報道】
【20:25更新報道】
【Yahoo 新聞報道】當局表示，死者人數增至 13 人，另有多人受傷，死者包括一名消防員。
【20:00更新報道】
消息指，死者人數增至 12 人，包括 4 男 8 女，其中一名是消防員，另有 16 人受傷。
福邨附近的中華基督教會馮梁結中學有約400名居民，警方在校內設置登記櫃枱，讓與家人失去聯絡的居民進行人口登記工作。警方表示，目前有至少200人失去聯絡。
據悉，宏福苑共8座樓，總共1984單位，每座有31層，每層8個單位，每座有248單位。
【19:10更新報道】
政府最新公布，截至晚上 7 時，有 4 死 7 傷，其中 2 人危殆、3 人嚴重、1 人穩定，另有 1 人已經出院，分別在雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院接受治療。
消防處處長楊恩健於下午約5時趕到醫院了解，他在晚上約 7 時見記者時表示，殉職消防員姓何，今年 37歲，入職九年，隸屬沙田消防局，任「細搶」車隊員，今日前往火場進行滅火救援，他在大約下午 3:01 到達，在地下進行滅火救援，直至3:30 ，何隊員一度失聯。
詳細報道：宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo
【18:50更新報道】
【Yahoo 新聞報道】政府最新公布，大埔宏福苑火警已升為五級。消防處指，大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，於下午 3 時 34 分升為四級，並於下午 6 時 22 分升為五級。
截至下午 6 時，火警中共有 9 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，3 人情況危殆，1 人情況嚴重，1 人情況穩定。死者當中其中一人為消防員。
【18:40更新報道】
大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延至大廈頂層，火舌及黑色濃煙席捲半空，其後屋苑多座亦起火。政府新聞處回覆《Yahoo 新聞》稱，截至下午 6 時，火警造成 4 人死亡，3 人危殆，1 人嚴重，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。消防處處長楊恩健及消防員家屬到醫院了解情況。火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後在一分鐘內突然燒著全個棚架。
【18:10更新報道】
截至下午 5 時，火警造成 4 人死亡，2 人危殆，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。
大埔民政事務處開放臨時庇護中心
因應大埔宏福苑火警事故，大埔民政事務處已開放廣福社區會堂（大埔廣福邨）和東昌街社區會堂（大埔東昌街 25 號大埔東昌街康體大樓1樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。中華基督教會馮梁結紀念中學亦已開放以安置疏散居民。
此外，民政處已在雅麗氏何妙齡那打素醫院設立援助站，為市民提供協助及供市民查詢。援助站查詢熱線是2658 4040。民政處稱會密切留意情況，如有需要會加開臨時庇護中心，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。
【17:35更新報道】
大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。
截至下午 5 時，火警中共有 7 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，兩人情況危殆，一人情況穩定。
《Yahoo 新聞》記者在大埔現場，現場傳出爆炸聲，不斷有棚架掉落。稍後有進一步報道。
消防處今日（26日）下午 2 時 51 分接獲報告指大埔宏福苑發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。消防人員正進行滅火行動。消防處呼籲附近居民請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區。
運輸署發出特別交通消息，因應火警，由南運路至吐露港公路的一段大埔公路–元洲仔段（往來回方向）的全線、吐露港公路（往來回方向）通往大埔公路–元洲仔段支路的唯一行車線，以及廣宏街（往來回方向）的全線已經封閉。受影響巴士路線須改道行駛。運輸署籲駕駛人士請考慮改用其他道路，市民使用港鐵服務。現時上址交通繁忙。
