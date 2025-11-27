焦點

精神科醫生籲感不安即遠離資訊　附情緒熱線

14 分鐘前更新
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 128 死有消防員殉職 廉署拘捕 8 人 火警鐘揭未運作將執法｜有片｜Yahoo

大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。

更新時間

本報道有災難現場畫面及資訊，如讀者曾經不自覺回憶災難畫面、做噩夢或不安情緒，建議適度限制接觸相關新聞報道。

大埔宏福苑五級火
宏福苑各棟名稱位置。製圖：Yahoo新聞
Yahoo專頁｜宏福苑火災不斷更新

87則更新
    • 更新

      睇片：全港各地市民自發出錢出力支援

      《Yahoo 新聞》昨晚（27日）在區內走動，沿路都有市民搬運物資。在廣福邨平台其中一個物資站，數十名義工在場不停整理和分發大量衣物、毛氈、食物、衛生用品等等，過百人圍著拿所需物品。

      杯麵和香蕉送來不足半小時，義工已派畢，接着數個年輕人送來 70 個由區內餐廳贊助的飯盒。原來 4 人互不認識，其中 3 人更是分別由青衣、屯門、藍田過來「候命」，到達大埔墟站的物資收集處，臨時決定組隊送飯。

      另一名義工 Natalie 本身亦是大埔其中一個地區專頁的搞手，她指大火發生後消息混亂，但身為大埔人「無理由唔做啲嘢」，所以直接去物資站幫忙。

    • 更新

      銀行業推六項措施　助宏福苑受災居民渡難關

      為協助宏福苑大火受影響居民渡難關，金管局與香港銀行公會及28間零售銀行商討跟進，即時推出六項應急措施。

      • 成立內部專責小組、開設電話專線及加強發放資訊

      • 提供預先批核的六個月還款寬限期

      • 延長大埔區銀行分行服務時間、增派人手

      • 優先處理受災居民銀行戶口操作和補辦文件

      • 彈性協助受災居民提取流動資金

      • 協助跟進保險賠償

      詳細報道：銀行業推六項措施 助宏福苑受災居民渡難關

    • 更新

      醫管局證實大埔醫院一名員工離世　另有一人失聯　60 員工痛失家園

      醫管局今日（28 日）公布，大埔醫院一名精神科病人服務助理證實在火災中不幸遇難。醫管局對此深表哀痛，並向逝世同事的家屬致以深切慰問。

      此外，醫管局仍有一名同事在火災中失聯，當局將繼續與家屬及相關政府部門保持緊密聯繫，期望能夠盡快找到該名同事的下落。醫管局共有約 60 名來自不同醫院的同事在這次火災中失去家園。

      詳細報道：宏福苑五級火︱醫管局證實大埔醫院一名員工離世 另有一人失聯 60 員工痛失家園︱Yahoo

    • 更新

      醫管局：仍有 11 人危殆

      醫管局數字顯示，截止晚上 8 時，火災累計有 83 人入院，當中 4 人死亡，11 人危殆、21 人嚴重、 10 人穩定，另有 37 人已經出院。

    • 更新

      外傭至少兩死 逾三十人生死未卜

      截至今日（28 日）下午 5 時，仍有 11 名印傭下落未明，菲律賓領事館亦證實一人報稱失蹤，32 人領事館仍在嘗試聯絡。有早前平安撤離的菲藉傭工重返現場尋找朋友下落，外傭事工中心與白恩逢之家在現場設緊急支援站，協助受影響外傭及其親屬，有多名外籍傭工亦向僱主請假，募集物資到場支援。

      詳細報道：宏福苑五級火｜外傭至少兩死 逾三十人生死未卜 多名傭工請假帶物資支援｜Yahoo新聞

    • 更新

      所有政府建築物下半旗三日　李家超周六率官員默哀　十八區設弔唁處

      為悼念在大埔宏福苑火災中不幸罹難的人士，港府今日（28 日）晚上宣布，將在明日至 12 月 1 日期間，安排一系列的哀悼活動。所有政府建築物及設施，包括特區政府駐境外辦事處，在這三日會將國旗及區旗下半旗誌哀。

      詳細報道：宏福苑五級火︱所有政府建築物下半旗三日 李家超周六率官員默哀 十八區設弔唁處︱Yahoo

    • 更新

      廉署拘捕 8 人

      廉政公署就宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組，今日（28 日）廉署在多區先後拘捕 8 名人士，包括工程顧問、棚架工程分判商及中間人。

      被捕人為 7 男一女，年齡介乎40歲至63歲，其中四人分別為宏福苑大維修工程顧問公司的兩名董事，及兩名負責監督有關工程的項目經理；另外 3 人為棚架工程分判商，包括一對夫婦東主；餘下一人為中間人。

      詳細報道：宏福苑五級火｜廉署拘捕8人 包括工程公司董事、項目經理 3名棚架工程分判商 一名中間人｜Yahoo

    • 更新

      社福機構發援助金安排混亂　有機構半小時即截龍　災民白行一趟

      【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三（26日）發生五級火警，至今仍然持續。「香港社福界心連心大行動」今日（28日）聯同多間社福機構向受影響居民發放緊急援助金，惟現場安排混亂，不少居民到場後才得知是日申請已經截止，無奈「食白果」，關愛隊更在現場阻止記者進行採訪。

      「香港社福界心連心大行動」今日（28日）聯同公益金、東華三院、保良局、家福會及仁愛堂在大埔中華基督教會馮梁結紀念中學向宏福苑居民發放援助金，協助他們應付緊急需要。

      詳細報道：宏福苑五級火｜社福機構發援助金安排混亂 有機構半小時即截龍 災民白行一趟｜Yahoo

    • 更新

      網傳關愛隊擬接手市民物資站　揚言報警非法集結　麥美娟無回應傳聞：盼不分立場

      【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發後，大量市民熱心自發在災區附近設立物資站，幫助災民，但網上今日下午（28 日）流傳，關愛隊要求接手物資站，更揚言報警投訴義工涉非法集結。

      民政及青年事務局局長麥美娟今日傍晚會見記者時，被記者問「好多市民自發物資站，有網上消息關愛隊會接手，或者報警去處理義工問題，呢啲消息係咪屬實呢？」

      麥美娟並無直接回應傳聞，僅回應稱關愛隊隊員也是義工，在火警發生後，已經動員全個大埔區關愛隊 300 名義工，及沙田 40 名義工協助開設庇護中心，近日荃灣區等各區亦有關愛隊前來幫助受影響災民。

      詳細報道：宏福苑五級火︱網傳關愛隊擬接手市民物資站 揚言報警非法集結 麥美娟無回應傳聞：盼不分立場︱Yahoo

    • 更新

      災民可致電182183留聯絡方法接觸「一戶一社工」

      麥美娟指，流上有很多不實傳言，表示政府的住宿安排需要收費，強調有關說法全部不屬實。她指，無論是現時短期居住酒店或青年宿舍，抑或之後一千八百間過渡性房屋單位，全部均不需要收費。

      至於災民選擇那些房屋，當局呼籲他們聯絡一戶一社工，預計明天及後天會有更多住戶返回現場登記。當局指，由於有人已經在親友家暫住，他們可以致電同 182183 留下聯絡方法，社工會聯絡有關災民，熱線24小時運作，保證一定有人接聽，呼籲仍然未接觸的住戶致電聯絡，讓社工能夠接觸。

      當局預計，未來歲月每一個住戶都有不同社福支援需要，例如情緒支援等，可以轉介專業服務。另外，金錢支援或者社福界有心人士，都有提供緊急支援，如果已登記一戶一社工，對發放金錢和確認身份均有幫助。當局指，社工過去數日已轉介數十位老人家及殘疾人士提供暫托服務。

      詳細報道：宏福苑五級火｜政府向所有災戶發 5 萬津貼、死者家屬獲發 20 萬慰問金 籲盡快透過「一戶一社工」登記｜Yahoo

    • 更新

      政府表示死者家屬獲發 20 萬慰問金

      麥美娟表示，火警不幸過身的每一位死者家屬，都會向 20 萬慰問金。

      政府亦會發短時間生活津貼，下星期開始每一戶每個家庭提供五萬元生活津貼，透過一戶一社工登記。

      政府會投入3億元作啟動資金，今日下午5時，基金政府3億元外，已收到捐款 5 億元來自各界捐款，總共有 8 億元。

    • 更新

      鄧炳強：棚網達阻燃要求　發泡膠致火勢蔓延

      保安局局長鄧炳強表示，初步化驗顯示，大廈外圍的棚網、保護網達到阻燃要求，惟貼在窗外的發泡膠板高度易燃，初步調查顯示，相信最初起火位置為宏昌閣低層位置的棚網，由於燃燒到發泡膠板，火勢迅速向上蔓延， 短時間內波及宏福苑其他樓宇。同時，發泡膠被引燃後令玻璃爆破，火勢急速增強，蔓延至室內，最終造成室內外同時起火，釀成災難。另一方面，高溫令到竹棚及棚網燃燒，燒斷的竹枝掉下，引致其他樓層着火，但他強調，正式起火原因仍有待進一步調查。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜增至128死 鄧炳強：棚網達阻燃要求 竹枝燒斷掉下致其他樓層起火 發泡膠致火勢蔓延｜Yahoo

    • 更新

      屋宇署要求所有承建商一周內交阻燃物料報告

      屋宇署昨日（27 日）向各承建商發出通告，要求負責在建築物外牆使用保護網、保護幕、防水油布及塑膠帆布的相關人士，必須在 12 月 4 日或之前提交報告，交代所使用物料的阻燃性能是否符合認可標準。通告強調，所有文件須連同認可實驗室的證明書、測試或評估報告一併呈交。

      【詳細報道】

      宏福苑大火︱屋宇署要求所有承建商一周內交阻燃物料報告 包括保護網等物料︱Yahoo

    • 更新

      消防處處長楊恩健：檢查後發現火警鐘無法正常運作　將採取執法行動

      消防處處長楊恩健在簡報會中表示，昨日已經派出防火組專責隊伍，檢查宏福苑八座大廈的消防系統火警鐘操作是否有效，發現不能有效操作，隨即收集相關資料，將會對相關消防設備承辦商採取執法行動。

      被問到不能有效操作的詳情，楊恩健表示同事在試驗期間，留意到火警鐘系統沒有熄滅，但同時無發出聲響。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜消防處：八座大廈火警鐘不能有效操作 將對承建商採執法行動｜Yahoo

    • 更新

      鄧炳強：火災至今造成 128 人死亡

      保安局局長鄧炳強在周五下午 3 時出席傳媒簡報會，他表示火災最新的死亡人數，增加至 128 人。死者當中，有 108 人在現場證實身亡，4 人送院後證實不治，另外有 16 具燒焦屍體目前仍然在涉事樓宇內。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜增至128死 鄧炳強：棚網達阻燃要求 竹枝燒斷掉下致其他樓層起火 發泡膠致火勢蔓延｜Yahoo

    • 更新

      愛護動物協會：受火災影響動物達 243 隻

      愛護動物協會表示，截至 28 日早上，紀錄中受火災影響的動物共有 243 隻，其中 92 隻已於火場中被救出（包括生還及死亡數字）。愛協團隊仍在現場分流，並與其他團體及義工一起救治及配對其餘被救出的動物。

    • 更新

      狄志遠致函梁君彥　提出立法會緊急休會辯論討論安置及支援

      立法會換屆選舉原擬將在 12 月 7 日舉行，會期已於 10 月 24 日中止，社福界立法會議員、新思維狄志遠今（28 日）致函立法會主席梁君彥，要求就大埔火災提出「緊急休會辯論」，促請政府徹查事故，並討論居民災後安置。

      他表示，大埔宏福苑五級火災是香港近 30 年來最嚴重的火災事故，約 4,600 名居民受影響，提出辯論旨在了解事件起因，也希望了解辯論政府如何作出全面妥善安置及支援，並討論後續如何防範類似不幸事件再次發生。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜狄志遠致函梁君彥 提出立法會緊急休會辯論 討論安置及支援｜Yahoo

    • 更新

      數十家屬排隊認屍　難掩悲痛淚灑當場

      火災至今造成 94 死，親屬今日（28日）獲安排前往廣福社區會堂繼續完成認屍程序。

      認屍程序由今早 10 時開始，及早上 9 時許，已有約 30 至 40 名親屬在社區會堂外排隊守候。現場氣氛蕭瑟，親屬神情哀傷，眼眶泛紅，彼此甚少交談。有義務社工自發到場，為有需要人士提供心理輔導。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜數十家屬排隊認屍 難掩悲痛淚灑當場｜Yahoo

    • 更新

      港澳辦發文讚特區政府快速有效處理火災

      港澳辦發表署名「港澳平」文章，形容中央的關心支持給予人們抗災救災「強大精神鼓舞和充足信心底氣」，讚揚行政長官和特區政府「有力有效應對處置」。文章並稱讚「相關地區的區議員、關愛隊迅速投入救援工作」。

      另外港澳辦周五表示，為貫徹落實中共總書記習近平重要指示精神，中央港澳辦協調廣東省為大埔火災救災工作提供協助和支援。「根據香港特區政府提出的需求，廣東省迅速調集有關救援裝備和醫療物資及耗材，分別於昨晚（27 日）和今日（28 日）上午交付香港。」

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜港澳辦發文讚特區政府快速有效處理火災 稱關愛隊迅速投入救援工作｜Yahoo

    • 更新

      廉署拘宏福苑工程顧問兩名董事

      據了解，廉政公署拘捕宏福苑工程顧問兩名董事。

      廉政公署昨日（27日）成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。

    【情緒支援熱線】

    紅十字會心理支援熱線：5164 5040

    Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

    社會福利署熱線：2343 2255

    香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

    香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

    撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

    生命熱線：2382 0000

    明愛向晴熱線：18288

    醫院管理局精神健康專線：2466 7350

    「情緒通」精神健康支援熱線：18111

    【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

    【港元】

    中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

    【人民幣及其他貨幣】

    中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

    不斷更新｜大埔宏福苑五級火

    大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo

    宏福苑五級火｜增至128死 鄧炳強：棚網達阻燃要求 竹枝燒斷掉下致其他樓層起火 發泡膠致火勢蔓延｜Yahoo

    宏福苑五級火｜消防處：八座大廈火警鐘不能有效操作 將對承建商採執法行動｜Yahoo

    宏福苑大火︱屋宇署要求所有承建商一周內交阻燃物料報告 包括保護網等物料︱Yahoo

    宏福苑五級火｜狄志遠致函梁君彥 提出立法會緊急休會辯論 討論安置及支援｜Yahoo

    宏福苑五級火｜數十家屬排隊認屍 難掩悲痛淚灑當場｜Yahoo

    宏福苑五級火｜港澳辦發文讚特區政府快速有效處理火災 稱關愛隊迅速投入救援工作｜Yahoo

    宏福苑五級火｜返工兩周即辭職 前保安經理：消防警報系統屢被關 曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo

    宏福苑五級火｜政府擬逐步取締竹棚 建造業工會：不是竹棚有問題，應討論施工管理｜Yahoo

    宏福苑五級火｜26 歲大埔人集萬人力量送暖 物資過剩急變陣：團結熱血都要理性啲︱Yahoo專訪

    【圖輯紀錄】宏福苑五級火︱逾800 消防員日夜奮戰 無情火縱噬七廈 不滅救火英雄光輝︱Yahoo

    宏福苑五級火︱現場直擊災民斥領取援助金安排混亂 物資供過於求堆積如山 義工：暫時唔洗再捐︱Yahoo

    宏福苑大火︱教宗良十四世發唁電 「將亡者的靈魂託付於全能天主的慈愛」︱Yahoo

    宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo

    宏福苑五級火｜中國太平承保財產全險 傳賠償上限20億 業界：額外費用需業主承擔

    宏福苑五級火｜ 政府中銀設戶口接受捐款 警籲提防假冒籌款免墮騙案｜Yahoo

    宏福苑五級火︱大埔防火委四年獲撥款 107 萬 辦嘉年華、派防火三寶 吉祥物設計比賽花 16 萬元︱Yahoo

    宏福苑五級火｜ 殉職消防何偉豪女友發文道別Superhero：好想可以再拖住你隻手｜Yahoo

    宏福苑五級火︱宏業建築涉發泡膠封窗 業界解構各物料利弊：法團多選「平靚正」方式︱Yahoo．棚網實測片

    宏福苑五級火︱六合彩攪珠延期至 12 月 2 日 周日賽馬閉門舉行 所有賽事總收益悉數捐出︱Yahoo

    宏福苑五級火｜ 李家超：每戶派一萬元應急 向內地草擬物資清單 未決定選舉是否延期｜Yahoo

    宏福苑五級火︱居民守候獲救寵物 義工備飛機籠 貴婦狗Jason主人：願天父守護每個生命︱Yahoo

    宏福苑五級火︱港澳辦工作組抵港協助救災 探訪大埔社區中心及威院 國防部：駐港部隊將聽令而行︱Yahoo

    宏福苑五級火｜啟德青年旅舍準備接收災民 房屋局：可提供3400單位及床位供暫住｜Yahoo

    宏福苑五級火｜家屬下午憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約40照片

    宏福苑五級火︱外傭組織料至少 200 傭工受影響 多人事發後失聯 設緊急支援熱線︱Yahoo

    宏福苑五級火｜多個屋苑突拆外牆圍網 居民測試涉事承建商其他圍網「一點即着」︱Yahoo

    宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾60求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo

    宏福苑五級火｜市民自發捐血救人 多間捐血站及流動捐血車排長龍 附捐血站資料｜Yahoo

    宏福苑五級火︱今年至少10宗棚架起火 多宗煙頭肇禍 屋宇署曾稱主動抽查防護網︱Yahoo

    宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo

    宏福苑五級火｜ 社署調遣社工到庇護中心 大埔區所有服務中心全日開放 新生會流動車提供情緒支援｜Yahoo

    宏福苑五級火｜譚仔米線提供免費堂食 予有需要居民及救援人員 膳心小館製作熱餐送暖｜Yahoo

    大埔宏福苑五級火｜樂施會宣布取消「樂施毅行者2025」 公眾捐款全數支援受災居民｜Yahoo

    宏福苑五級火｜馬會捐 1 億元 李嘉誠基金會捐 3 千萬元 周大福捐 2 千萬元｜Yahoo

    宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件 英國外相、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo

    宏福苑五級火｜搭棚業界：非阻燃網成本平一半 不排除慳成本鋌而走險 倡立例禁止使用｜Yahoo

    大埔宏福苑五級火｜執業安全師學會會長：有理由相信非用阻燃網 業界多人「左手揸住枝煙，右手燒焊」｜Yahoo

    宏福苑五級火｜住戶：打風後曾更換外牆棚網 當下未能確認相關規格：唔會即刻覺得有問題｜Yahoo

    宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親心急如焚尋遍醫院無果：消防快啲去救佢啦｜Yahoo

    宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排 東鐵早上加開班次疏導 區內多條巴士線受影響｜Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火｜棚架專家批防火欠監管 倡法團剪尼龍網樣本測阻燃力 盡快更換違規物料︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo

    大埔宏福苑大火掀動情緒 臨床心理學家稱救援人員屬PTSD高危 精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱醫生稱火災現場濃煙比火更致命 遇災時若無法逃離應於室內封門候救︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱三個月大嬰兒．母親及工人深夜獲救 友人發文感謝消防員：真的很偉大︱Yahoo

    宏福苑五級火｜ 居民未聞火警鐘：由頭到尾無響過 街坊自發逐戶拍門提醒鄰居｜Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱消防處網站轉黑白致哀 殉職消防員何偉豪友人悼念：落更喇好好休息 bro︱Yahoo

    宏福苑五級火｜運頭街擠滿逾百街坊 為災民送物資 小店：大埔人梗係關心大埔事︱Yahoo

    宏福苑五級火｜ 建造業議會籲各承建商禁工地吸煙、檢查外牆安全網阻燃性能 屋宇署上月曾發通告｜Yahoo

    宏福苑五級火｜ 網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援｜Yahoo

    大埔王肇枝中學後山發生山火 消防員趕往救援︱Yahoo

    宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱習近平向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱大小商戶齊心合力 外借電話、尿袋及派物資 大埔超級城通宵開放︱Yahoo

    宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火｜宏昌閣首先起火 七大廈受波及 火勢持續入夜仍有高層居民被困｜Yahoo

    ​宏福苑五級火​︱​大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo

    宏福苑五級火︱民建聯宣布停止所有拉票活動 李家超主持跨部門會議：極度哀傷︱Yahoo

    宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo

    ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

    【較早前報道】

    【20:25更新報道】

    【Yahoo 新聞報道】當局表示，死者人數增至 13 人，另有多人受傷，死者包括一名消防員。

    【20:00更新報道】

    消息指，死者人數增至 12 人，包括 4 男 8 女，其中一名是消防員，另有 16 人受傷。

    福邨附近的中華基督教會馮梁結中學有約400名居民，警方在校內設置登記櫃枱，讓與家人失去聯絡的居民進行人口登記工作。警方表示，目前有至少200人失去聯絡。

    據悉，宏福苑共8座樓，總共1984單位，每座有31層，每層8個單位，每座有248單位。

    【19:10更新報道】

    政府最新公布，截至晚上 7 時，有 4 死 7 傷，其中 2 人危殆、3 人嚴重、1 人穩定，另有 1 人已經出院，分別在雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院接受治療。

    消防處處長楊恩健於下午約5時趕到醫院了解，他在晚上約 7 時見記者時表示，殉職消防員姓何，今年 37歲，入職九年，隸屬沙田消防局，任「細搶」車隊員，今日前往火場進行滅火救援，他在大約下午 3:01 到達，在地下進行滅火救援，直至3:30 ，何隊員一度失聯。

    詳細報道：宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo

    【18:50更新報道】

    【Yahoo 新聞報道】政府最新公布，大埔宏福苑火警已升為五級。消防處指，大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，於下午 3 時 34 分升為四級，並於下午 6 時 22 分升為五級。

    截至下午 6 時，火警中共有 9 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，3 人情況危殆，1 人情況嚴重，1 人情況穩定。死者當中其中一人為消防員。

    【18:40更新報道】

    大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延至大廈頂層，火舌及黑色濃煙席捲半空，其後屋苑多座亦起火。政府新聞處回覆《Yahoo 新聞》稱，截至下午 6 時，火警造成 4 人死亡，3 人危殆，1 人嚴重，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。消防處處長楊恩健及消防員家屬到醫院了解情況。火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後在一分鐘內突然燒著全個棚架。

    【18:10更新報道】

    截至下午 5 時，火警造成 4 人死亡，2 人危殆，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。

    大埔民政事務處開放臨時庇護中心

    ​因應大埔宏福苑火警事故，大埔民政事務處已開放廣福社區會堂（大埔廣福邨）和東昌街社區會堂（大埔東昌街 25 號大埔東昌街康體大樓1樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。中華基督教會馮梁結紀念中學亦已開放以安置疏散居民。

    此外，民政處已在雅麗氏何妙齡那打素醫院設立援助站，為市民提供協助及供市民查詢。援助站查詢熱線是2658 4040。民政處稱會密切留意情況，如有需要會加開臨時庇護中心，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。

    【17:35更新報道】

    大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。

    截至下午 5 時，火警中共有 7 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，兩人情況危殆，一人情況穩定。

    《Yahoo 新聞》記者在大埔現場，現場傳出爆炸聲，不斷有棚架掉落。稍後有進一步報道。

    消防處今日（26日）下午 2 時 51 分接獲報告指大埔宏福苑發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。消防人員正進行滅火行動。消防處呼籲附近居民請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區。

    運輸署發出特別交通消息，因應火警，由南運路至吐露港公路的一段大埔公路–元洲仔段（往來回方向）的全線、吐露港公路（往來回方向）通往大埔公路–元洲仔段支路的唯一行車線，以及廣宏街（往來回方向）的全線已經封閉。受影響巴士路線須改道行駛。運輸署籲駕駛人士請考慮改用其他道路，市民使用港鐵服務。現時上址交通繁忙。

    宏福苑五級大火

