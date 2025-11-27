不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 128 死有消防員殉職 火警鐘未能運作將採取執法行動｜有片｜Yahoo

焦點

宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面

2 分鐘前更新
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 128 死有消防員殉職 火警鐘未能運作將採取執法行動

大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。

本報道有災難現場畫面及資訊，如讀者曾經不自覺回憶災難畫面、做噩夢或不安情緒，建議適度限制接觸相關新聞報道。

宏福苑各棟名稱位置。製圖：Yahoo新聞
宏福苑各棟名稱位置。製圖：Yahoo新聞

Yahoo專頁｜宏福苑火災不斷更新

74則更新
    • 更新

      消防處處長楊恩健：檢查後發現火警鐘無法正常運作　將採取執法行動

      消防處在簡報會中表示，昨日已經派出防火組專責隊伍，檢查宏福苑八座大廈的消防系統火警鐘，發現不能有效操作，即將就此採取執法行動。

      消防處處長楊恩健
      消防處處長楊恩健
    • 更新

      鄧炳強：火災至今造成 128 人死亡

      保安局局長鄧炳強在周五下午 3 時出席傳媒簡報會，他表示火災最新的死亡人數，增加至 128 人。死者當中，有 108 人在現場證實身亡，4 人送院後證實不治，另外有 16 具燒焦屍體目前仍然在涉事樓宇內。

      鄧炳強周五下午 3 時出席簡報會。
      鄧炳強周五下午 3 時出席簡報會。
    • 更新

      愛護動物協會：受火災影響動物達 243 隻

      愛護動物協會表示，截至 28 日早上，紀錄中受火災影響的動物共有 243 隻，其中 92 隻已於火場中被救出（包括生還及死亡數字）。愛協團隊仍在現場分流，並與其他團體及義工一起救治及配對其餘被救出的動物。

      周四有動物義工帶來過百狗籠及飛機籠，隨時準備安置獲救貓狗。
      周四有動物義工帶來過百狗籠及飛機籠，隨時準備安置獲救貓狗。
    • 更新

      狄志遠致函梁君彥　提出立法會緊急休會辯論討論安置及支援

      立法會換屆選舉原擬將在 12 月 7 日舉行，會期已於 10 月 24 日中止，社福界立法會議員、新思維狄志遠今（28 日）致函立法會主席梁君彥，要求就大埔火災提出「緊急休會辯論」，促請政府徹查事故，並討論居民災後安置。

      他表示，大埔宏福苑五級火災是香港近 30 年來最嚴重的火災事故，約 4,600 名居民受影響，提出辯論旨在了解事件起因，也希望了解辯論政府如何作出全面妥善安置及支援，並討論後續如何防範類似不幸事件再次發生。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜狄志遠致函梁君彥 提出立法會緊急休會辯論 討論安置及支援｜Yahoo

      (Photo by Wang Shen/Xinhua via Getty Images)
      (Photo by Wang Shen/Xinhua via Getty Images)
    • 更新

      數十家屬排隊認屍　難掩悲痛淚灑當場

      火災至今造成 94 死，親屬今日（28日）獲安排前往廣福社區會堂繼續完成認屍程序。

      認屍程序由今早 10 時開始，及早上 9 時許，已有約 30 至 40 名親屬在社區會堂外排隊守候。現場氣氛蕭瑟，親屬神情哀傷，眼眶泛紅，彼此甚少交談。有義務社工自發到場，為有需要人士提供心理輔導。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜數十家屬排隊認屍 難掩悲痛淚灑當場｜Yahoo

      親屬在輪候期間神色凝重，現場一片緘默。
      親屬在輪候期間神色凝重,現場一片緘默。
    • 更新

      港澳辦發文讚特區政府快速有效處理火災

      港澳辦協調廣東省，運送醫療物資到港。
      港澳辦協調廣東省，運送醫療物資到港。

      港澳辦發表署名「港澳平」文章，形容中央的關心支持給予人們抗災救災「強大精神鼓舞和充足信心底氣」，讚揚行政長官和特區政府「有力有效應對處置」。文章並稱讚「相關地區的區議員、關愛隊迅速投入救援工作」。

      另外港澳辦周五表示，為貫徹落實中共總書記習近平重要指示精神，中央港澳辦協調廣東省為大埔火災救災工作提供協助和支援。「根據香港特區政府提出的需求，廣東省迅速調集有關救援裝備和醫療物資及耗材，分別於昨晚（27 日）和今日（28 日）上午交付香港。」

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜港澳辦發文讚特區政府快速有效處理火災 稱關愛隊迅速投入救援工作｜Yahoo

    • 更新

      廉署拘宏福苑工程顧問兩名董事

      據了解，廉政公署拘捕宏福苑工程顧問兩名董事。

      廉政公署昨日（27日）成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。

      資料圖片，廉政公署
      資料圖片，廉政公署
    • 更新

      消防處：火警大致救熄

      消防處表示，火警大致被救熄，消防人員正進行搜救工作。

      消防員進入大廈搜救，大廈被燒至燻黑，窗框徹底燒毀。
      消防員進入大廈搜救，大廈被燒至燻黑，窗框徹底燒毀。
    • 更新

      前保安經理返工兩周即辭職：消防警報系統屢被關　曾反映問題但未獲理會

      資料圖片 宏福苑
      資料圖片 宏福苑

      外界除了關注維修工程的棚網物料外，亦關注屋苑的施工管理問題。曾經在宏福苑任職保安經理的黃先生今早（28 日）在電台節目表示，他在今年 5 月 1 日入職，上任不久已經留意到大維修的不同問題，包括消防警報系統不時被關掉，施工工人經常透過走火樓梯出入大廈等。他曾經向上級反映問題，但都未獲積極回應，不了了之，他也對此感到不滿，所以只工作了兩星期就辭職。黃先生說，知悉今次火災後不禁慨嘆「點解會咁」，認為災難原本可以避免。《Yahoo 新聞》已就有關情況向宏福苑所屬的管理公司「置邦物業管理」查詢，正待回覆。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜返工兩周即辭職 前保安經理：消防警報系統屢被關 曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo

    • 更新

      英國《衛報》：港府歸咎竹棚惹民憤　市民憂模糊火災真正成因

      全球各大外媒繼續關注事件，尤其是大火對本地民情的影響。英國《衛報》的報道分析指出，有港人不滿政府將責任歸咎於竹棚，轉移對火災真正原因的關注。報道亦指出，竹棚被視為香港重要的文化遺產，也是香港有別於中國內地的特色之一。

      至於《路透社》的分析認為，大火將會考驗中國對香港的控制能力。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜《衛報》分析：政府歸咎竹棚惹民憤 市民憂模糊火災真正成因｜Yahoo

    • 更新

      傷者中有 12 人危殆 28 人嚴重

      火警至今造成 94 人死亡，多人送院。根據醫管局數字，截至今早 9 時，有 12 人危殆，28 人嚴重，16 人情況穩定，另有 22 人已出院。

    • 更新

      六個月大女兒及老爺奶奶失聯　媽媽稱收到壞消息

      Winnie 至今都未能尋回奶奶（右）和女兒（左）。
      Winnie 至今都未能尋回奶奶（右）和女兒（左）。

      家長 Winnie 周四曾經在 Threads 上持續發文求救，稱其六個月大女嬰何梓甄，以及梓甄的爺爺何華星和嫲嫲李堅玉被困火場後失聯。Winnie 今日（28日）早上在社交平台發文，表示「暫時消防都通知我咗係壞消息嚟」，她和家人會「撐住」。Winnie 表示：「多謝大家嘅關心，暫時消防都通知我左（咗）係壞消息黎（嚟）。依家我都冇咩可以做，都係等消息。前兩日我不停出post係想搵我個bb女同老爺奶奶，如果洗版阻到大家唔好意思…我同先生、叔仔都會互相撐住的！」

      【詳細報道】

      宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親稱收到壞消息：我同先生、叔仔會互相撐住｜Yahoo

    • 更新

      26 歲大埔人集萬人力量送暖　物資過剩急變陣

      鄰近災區的廣福邨平台堆滿派發和領取物資的市民。
      鄰近災區的廣福邨平台堆滿派發和領取物資的市民。

      大埔宏福苑大火期間，眾多市民自發出錢出力支援，甚至有庇護中心一夜間出現1800張棉被、1000套禦寒衣物。26歲大埔人Kathy主動統籌大量物資和義工人手，群組一夜間由幾個人增至 7000 人，互不相識的市民不分你我合作，分頭點算大量物資，或擔任車手、步兵調動災民所需，更有屯門、南區、藍田、青衣居民專程往大埔「候命」，依群組消息走位幫忙。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜26 歲大埔人集萬人力量送暖 物資過剩急變陣：團結熱血都要理性啲︱Yahoo專訪

    • 更新

      建造業工會：不是竹棚有問題，應討論施工管理

      大埔宏福苑五級火引起外界關注棚架保護網的阻燃能力，以及建築工程的監管問題。政府聚焦與業界討論由竹棚轉用金屬棚架，認為應擬定路線圖。香港建造業總工會理事長周思傑今早（28日）在電台表示，不論使用竹棚或金屬棚架，只要跟足規範是安全的，而今次有證據顯示，是使用不合規材料和監管有問題導致火災，「不是竹棚本身有問題」。他認為要討論的主要是施工管理上是否遇到瓶頸，導致今次情況，包括為何要八座大廈同時施工，當時的風險評估為何，為何沒有監管使用的材料等。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜政府擬逐步取締竹棚 建造業工會：不是竹棚有問題，應討論施工管理｜Yahoo

    • 更新

      火警至今造成 94 死 76 傷

      根據消防處數字，截至今日（28日）早上 6 時，火警共造成 94 人死亡，包括一名消防員殉職。由消防處處理的傷者有 76 人，包括有 11 名消防員。

    • 更新

      消防指滅火行動大致完成　預計早上 9 時前完成單位爆破

      消防會見記者。
      消防會見記者。

      消防表示，滅火行動已經大致完成，現時仍對 4 個單位滅火，預計今晚完全熄滅，亦為火場其他單位灑水降溫，避免死灰復燃。

      消防補充，現時 4 個仍有火警的單位中，當中有單位早前有人求助。消防指，將會處理 25 個求助個案，集中在宏昌閣、宏泰閣較高層位置。

      消防指，人員即將對 7 幢大廈所有單位進行爆破，確保沒有其他被困人士，預計早上九時前完成。

      今次事件消防共出動 177 架救護車，處理共 155 名傷者，當中 79 名現場死亡，另外醫管局早前公布 4 名傷者送院後離世，即累計 83 人死亡，包括 1 名消防員。另外，有 76 名傷者送去醫院接受治療，包括 11 名消防員。消防指，死者集中在宏昌閣、宏泰閣，涉早段火警位置。

      至於何時讓居民返回單位，消防指需要完成調查後再交代。

      被問及易燃物料是否有阻礙求援，消防指人員在行動上沒有阻礙，但相信有關物料是與火警快速蔓延有關，未來需交由負責調查的人員確認。

    • 更新

      災區附近有大量義工。
      災區附近有大量義工。

      不少居民前往設立在馮梁結中學的臨時庇護中心領取物資及尋求協助。有災民反映政府在災後安排上出現混亂，特別是關於援助金領取及物資分配的問題。有現場義工則稱，附近一帶物資已經堆積如山、應有盡有，呼籲外界毋需再捐獻物資。

      有義工表示現場出現物資過剩及義工人數過多的情況。現場的相片可見，天橋上排滿了等候運送物資的人龍。社交媒體的大埔群組已發出呼籲，希望民眾暫時停止送贈物資或擔任義工，以避免浪費食物和資源。

      有現場的義工表示，單是馮梁結中學附近已有超過 500 名義工，但災民人數不多。現場可見衣物、紙尿片及樽裝水堆積如山，衣物堆各類齊全。

      詳細報道：宏福苑五級火︱現場直擊災民斥領取援助金安排混亂 物資供過於求堆積如山 義工：暫時唔洗再捐︱Yahoo

    • 更新

      死亡人數增至 83 人

      當局表示，截至今日凌晨零時，死亡人數增至 83 人，當中一名死者為消防員。另由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員

    • 更新

      林超英指追究不應針對竹棚架　批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍

      香港天文台前台長林超英今日（27 日）在社交平台發文，認為火災中保護棚架工人的「圍網」反而可能成為致命元兇，指出雖然「圍網」的原意是防止棚架上物件或工人跌下，但這些易燃物料在火災中卻助長火勢迅速蔓延。

      林超英指出，棚架上跌下一個工人都已嫌多，但今次大埔火災已知最少造成 65 人死亡，情況令人深感痛心。他質疑，作為明顯物質禍首的易燃「圍網」和發泡膠，為何在追究責任時，重點卻落在不易燃的竹棚架上。

      詳細報道：宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo

    【情緒支援熱線】

    紅十字會心理支援熱線：5164 5040

    Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

    社會福利署熱線：2343 2255

    香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

    香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

    撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

    生命熱線：2382 0000

    明愛向晴熱線：18288

    醫院管理局精神健康專線：2466 7350

    「情緒通」精神健康支援熱線：18111

    【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

    【港元】

    中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

    【人民幣及其他貨幣】

    中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

    【較早前報道】

    【20:25更新報道】

    【Yahoo 新聞報道】當局表示，死者人數增至 13 人，另有多人受傷，死者包括一名消防員。

    【20:00更新報道】

    消息指，死者人數增至 12 人，包括 4 男 8 女，其中一名是消防員，另有 16 人受傷。

    福邨附近的中華基督教會馮梁結中學有約400名居民，警方在校內設置登記櫃枱，讓與家人失去聯絡的居民進行人口登記工作。警方表示，目前有至少200人失去聯絡。

    據悉，宏福苑共8座樓，總共1984單位，每座有31層，每層8個單位，每座有248單位。

    【19:10更新報道】

    政府最新公布，截至晚上 7 時，有 4 死 7 傷，其中 2 人危殆、3 人嚴重、1 人穩定，另有 1 人已經出院，分別在雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院接受治療。

    消防處處長楊恩健於下午約5時趕到醫院了解，他在晚上約 7 時見記者時表示，殉職消防員姓何，今年 37歲，入職九年，隸屬沙田消防局，任「細搶」車隊員，今日前往火場進行滅火救援，他在大約下午 3:01 到達，在地下進行滅火救援，直至3:30 ，何隊員一度失聯。

    詳細報道：宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo

    【18:50更新報道】

    【Yahoo 新聞報道】政府最新公布，大埔宏福苑火警已升為五級。消防處指，大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，於下午 3 時 34 分升為四級，並於下午 6 時 22 分升為五級。

    截至下午 6 時，火警中共有 9 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，3 人情況危殆，1 人情況嚴重，1 人情況穩定。死者當中其中一人為消防員。

    大埔宏福苑四級火，火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑四級火，火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    【18:40更新報道】

    大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延至大廈頂層，火舌及黑色濃煙席捲半空，其後屋苑多座亦起火。政府新聞處回覆《Yahoo 新聞》稱，截至下午 6 時，火警造成 4 人死亡，3 人危殆，1 人嚴重，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。消防處處長楊恩健及消防員家屬到醫院了解情況。火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後在一分鐘內突然燒著全個棚架。

    火勢持續至晚上仍未受控，其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後突然燒著全個棚架。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火勢持續至晚上仍未受控，其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後突然燒著全個棚架。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大廈外牆棚架大範圍起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大廈外牆棚架大範圍起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火警持續至晚上，現場有大量消防車及警車。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火警持續至晚上，現場有大量消防車及警車。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    【18:10更新報道】

    截至下午 5 時，火警造成 4 人死亡，2 人危殆，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。

    大埔民政事務處開放臨時庇護中心

    ​因應大埔宏福苑火警事故，大埔民政事務處已開放廣福社區會堂（大埔廣福邨）和東昌街社區會堂（大埔東昌街 25 號大埔東昌街康體大樓1樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。中華基督教會馮梁結紀念中學亦已開放以安置疏散居民。

    此外，民政處已在雅麗氏何妙齡那打素醫院設立援助站，為市民提供協助及供市民查詢。援助站查詢熱線是2658 4040。民政處稱會密切留意情況，如有需要會加開臨時庇護中心，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。

    火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    廣福邨巴士站附近的行人天橋聚集多人。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    廣福邨巴士站附近的行人天橋聚集多人。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    【17:35更新報道】

    大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。

    截至下午 5 時，火警中共有 7 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，兩人情況危殆，一人情況穩定。

    《Yahoo 新聞》記者在大埔現場，現場傳出爆炸聲，不斷有棚架掉落。稍後有進一步報道。

    大埔宏福苑四級火 初步 4 死 3 傷 消防員殉職兩傷者危殆
    大埔宏福苑四級火 初步 4 死 3 傷 消防員殉職兩傷者危殆
    大埔宏福苑發生四級火，現場所見多層單位火光熊熊。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑發生四級火，現場所見多層單位火光熊熊。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延，多座起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延，多座起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    消防處今日（26日）下午 2 時 51 分接獲報告指大埔宏福苑發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。消防人員正進行滅火行動。消防處呼籲附近居民請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區。

    運輸署發出特別交通消息，因應火警，由南運路至吐露港公路的一段大埔公路–元洲仔段（往來回方向）的全線、吐露港公路（往來回方向）通往大埔公路–元洲仔段支路的唯一行車線，以及廣宏街（往來回方向）的全線已經封閉。受影響巴士路線須改道行駛。運輸署籲駕駛人士請考慮改用其他道路，市民使用港鐵服務。現時上址交通繁忙。

    大埔宏福苑發生四級火，多座起火，濃煙席捲半空。（Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    大埔宏福苑發生四級火，多座起火，濃煙席捲半空。（Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    宏福苑五級大火

