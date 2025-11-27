宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
LIVE
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 128 死有消防員殉職 火警鐘未能運作將採取執法行動｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。
本報道有災難現場畫面及資訊，如讀者曾經不自覺回憶災難畫面、做噩夢或不安情緒，建議適度限制接觸相關新聞報道。
更新
消防處處長楊恩健：檢查後發現火警鐘無法正常運作 將採取執法行動
消防處在簡報會中表示，昨日已經派出防火組專責隊伍，檢查宏福苑八座大廈的消防系統火警鐘，發現不能有效操作，即將就此採取執法行動。
更新
鄧炳強：火災至今造成 128 人死亡
保安局局長鄧炳強在周五下午 3 時出席傳媒簡報會，他表示火災最新的死亡人數，增加至 128 人。死者當中，有 108 人在現場證實身亡，4 人送院後證實不治，另外有 16 具燒焦屍體目前仍然在涉事樓宇內。
更新
愛護動物協會：受火災影響動物達 243 隻
愛護動物協會表示，截至 28 日早上，紀錄中受火災影響的動物共有 243 隻，其中 92 隻已於火場中被救出（包括生還及死亡數字）。愛協團隊仍在現場分流，並與其他團體及義工一起救治及配對其餘被救出的動物。
更新
狄志遠致函梁君彥 提出立法會緊急休會辯論討論安置及支援
立法會換屆選舉原擬將在 12 月 7 日舉行，會期已於 10 月 24 日中止，社福界立法會議員、新思維狄志遠今（28 日）致函立法會主席梁君彥，要求就大埔火災提出「緊急休會辯論」，促請政府徹查事故，並討論居民災後安置。
他表示，大埔宏福苑五級火災是香港近 30 年來最嚴重的火災事故，約 4,600 名居民受影響，提出辯論旨在了解事件起因，也希望了解辯論政府如何作出全面妥善安置及支援，並討論後續如何防範類似不幸事件再次發生。
【詳細報道】
更新
數十家屬排隊認屍 難掩悲痛淚灑當場
火災至今造成 94 死，親屬今日（28日）獲安排前往廣福社區會堂繼續完成認屍程序。
認屍程序由今早 10 時開始，及早上 9 時許，已有約 30 至 40 名親屬在社區會堂外排隊守候。現場氣氛蕭瑟，親屬神情哀傷，眼眶泛紅，彼此甚少交談。有義務社工自發到場，為有需要人士提供心理輔導。
【詳細報道】
更新
港澳辦發文讚特區政府快速有效處理火災
港澳辦發表署名「港澳平」文章，形容中央的關心支持給予人們抗災救災「強大精神鼓舞和充足信心底氣」，讚揚行政長官和特區政府「有力有效應對處置」。文章並稱讚「相關地區的區議員、關愛隊迅速投入救援工作」。
另外港澳辦周五表示，為貫徹落實中共總書記習近平重要指示精神，中央港澳辦協調廣東省為大埔火災救災工作提供協助和支援。「根據香港特區政府提出的需求，廣東省迅速調集有關救援裝備和醫療物資及耗材，分別於昨晚（27 日）和今日（28 日）上午交付香港。」
【詳細報道】
更新
廉署拘宏福苑工程顧問兩名董事
據了解，廉政公署拘捕宏福苑工程顧問兩名董事。
廉政公署昨日（27日）成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。
更新
消防處：火警大致救熄
消防處表示，火警大致被救熄，消防人員正進行搜救工作。
更新
前保安經理返工兩周即辭職：消防警報系統屢被關 曾反映問題但未獲理會
外界除了關注維修工程的棚網物料外，亦關注屋苑的施工管理問題。曾經在宏福苑任職保安經理的黃先生今早（28 日）在電台節目表示，他在今年 5 月 1 日入職，上任不久已經留意到大維修的不同問題，包括消防警報系統不時被關掉，施工工人經常透過走火樓梯出入大廈等。他曾經向上級反映問題，但都未獲積極回應，不了了之，他也對此感到不滿，所以只工作了兩星期就辭職。黃先生說，知悉今次火災後不禁慨嘆「點解會咁」，認為災難原本可以避免。《Yahoo 新聞》已就有關情況向宏福苑所屬的管理公司「置邦物業管理」查詢，正待回覆。
【詳細報道】
更新
英國《衛報》：港府歸咎竹棚惹民憤 市民憂模糊火災真正成因
全球各大外媒繼續關注事件，尤其是大火對本地民情的影響。英國《衛報》的報道分析指出，有港人不滿政府將責任歸咎於竹棚，轉移對火災真正原因的關注。報道亦指出，竹棚被視為香港重要的文化遺產，也是香港有別於中國內地的特色之一。
至於《路透社》的分析認為，大火將會考驗中國對香港的控制能力。
【詳細報道】
更新
傷者中有 12 人危殆 28 人嚴重
火警至今造成 94 人死亡，多人送院。根據醫管局數字，截至今早 9 時，有 12 人危殆，28 人嚴重，16 人情況穩定，另有 22 人已出院。
更新
六個月大女兒及老爺奶奶失聯 媽媽稱收到壞消息
家長 Winnie 周四曾經在 Threads 上持續發文求救，稱其六個月大女嬰何梓甄，以及梓甄的爺爺何華星和嫲嫲李堅玉被困火場後失聯。Winnie 今日（28日）早上在社交平台發文，表示「暫時消防都通知我咗係壞消息嚟」，她和家人會「撐住」。Winnie 表示：「多謝大家嘅關心，暫時消防都通知我左（咗）係壞消息黎（嚟）。依家我都冇咩可以做，都係等消息。前兩日我不停出post係想搵我個bb女同老爺奶奶，如果洗版阻到大家唔好意思…我同先生、叔仔都會互相撐住的！」
【詳細報道】
更新
26 歲大埔人集萬人力量送暖 物資過剩急變陣
大埔宏福苑大火期間，眾多市民自發出錢出力支援，甚至有庇護中心一夜間出現1800張棉被、1000套禦寒衣物。26歲大埔人Kathy主動統籌大量物資和義工人手，群組一夜間由幾個人增至 7000 人，互不相識的市民不分你我合作，分頭點算大量物資，或擔任車手、步兵調動災民所需，更有屯門、南區、藍田、青衣居民專程往大埔「候命」，依群組消息走位幫忙。
【詳細報道】
更新
建造業工會：不是竹棚有問題，應討論施工管理
大埔宏福苑五級火引起外界關注棚架保護網的阻燃能力，以及建築工程的監管問題。政府聚焦與業界討論由竹棚轉用金屬棚架，認為應擬定路線圖。香港建造業總工會理事長周思傑今早（28日）在電台表示，不論使用竹棚或金屬棚架，只要跟足規範是安全的，而今次有證據顯示，是使用不合規材料和監管有問題導致火災，「不是竹棚本身有問題」。他認為要討論的主要是施工管理上是否遇到瓶頸，導致今次情況，包括為何要八座大廈同時施工，當時的風險評估為何，為何沒有監管使用的材料等。
【詳細報道】
更新
火警至今造成 94 死 76 傷
根據消防處數字，截至今日（28日）早上 6 時，火警共造成 94 人死亡，包括一名消防員殉職。由消防處處理的傷者有 76 人，包括有 11 名消防員。
更新
消防指滅火行動大致完成 預計早上 9 時前完成單位爆破
消防表示，滅火行動已經大致完成，現時仍對 4 個單位滅火，預計今晚完全熄滅，亦為火場其他單位灑水降溫，避免死灰復燃。
消防補充，現時 4 個仍有火警的單位中，當中有單位早前有人求助。消防指，將會處理 25 個求助個案，集中在宏昌閣、宏泰閣較高層位置。
消防指，人員即將對 7 幢大廈所有單位進行爆破，確保沒有其他被困人士，預計早上九時前完成。
今次事件消防共出動 177 架救護車，處理共 155 名傷者，當中 79 名現場死亡，另外醫管局早前公布 4 名傷者送院後離世，即累計 83 人死亡，包括 1 名消防員。另外，有 76 名傷者送去醫院接受治療，包括 11 名消防員。消防指，死者集中在宏昌閣、宏泰閣，涉早段火警位置。
至於何時讓居民返回單位，消防指需要完成調查後再交代。
被問及易燃物料是否有阻礙求援，消防指人員在行動上沒有阻礙，但相信有關物料是與火警快速蔓延有關，未來需交由負責調查的人員確認。
更新
不少居民前往設立在馮梁結中學的臨時庇護中心領取物資及尋求協助。有災民反映政府在災後安排上出現混亂，特別是關於援助金領取及物資分配的問題。有現場義工則稱，附近一帶物資已經堆積如山、應有盡有，呼籲外界毋需再捐獻物資。
有義工表示現場出現物資過剩及義工人數過多的情況。現場的相片可見，天橋上排滿了等候運送物資的人龍。社交媒體的大埔群組已發出呼籲，希望民眾暫時停止送贈物資或擔任義工，以避免浪費食物和資源。
有現場的義工表示，單是馮梁結中學附近已有超過 500 名義工，但災民人數不多。現場可見衣物、紙尿片及樽裝水堆積如山，衣物堆各類齊全。
更新
死亡人數增至 83 人
當局表示，截至今日凌晨零時，死亡人數增至 83 人，當中一名死者為消防員。另由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員
更新
教宗良十四世發唁電
羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）對火災深表哀痛，向當地主教發出唁電，表達對受災人士的關切。教宗已為此事件祈禱，並且保證在精神上與所有受難者同在。
更新
林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍
香港天文台前台長林超英今日（27 日）在社交平台發文，認為火災中保護棚架工人的「圍網」反而可能成為致命元兇，指出雖然「圍網」的原意是防止棚架上物件或工人跌下，但這些易燃物料在火災中卻助長火勢迅速蔓延。
林超英指出，棚架上跌下一個工人都已嫌多，但今次大埔火災已知最少造成 65 人死亡，情況令人深感痛心。他質疑，作為明顯物質禍首的易燃「圍網」和發泡膠，為何在追究責任時，重點卻落在不易燃的竹棚架上。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【相關報道】
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
宏福苑五級火｜狄志遠致函梁君彥 提出立法會緊急休會辯論 討論安置及支援｜Yahoo
宏福苑五級火｜數十家屬排隊認屍 難掩悲痛淚灑當場｜Yahoo
宏福苑五級火｜港澳辦發文讚特區政府快速有效處理火災 稱關愛隊迅速投入救援工作｜Yahoo
宏福苑五級火｜返工兩周即辭職 前保安經理：消防警報系統屢被關 曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo
宏福苑五級火｜政府擬逐步取締竹棚 建造業工會：不是竹棚有問題，應討論施工管理｜Yahoo
宏福苑五級火｜26 歲大埔人集萬人力量送暖 物資過剩急變陣：團結熱血都要理性啲︱Yahoo專訪
【圖輯紀錄】宏福苑五級火︱逾800 消防員日夜奮戰 無情火縱噬七廈 不滅救火英雄光輝︱Yahoo
宏福苑五級火︱現場直擊災民斥領取援助金安排混亂 物資供過於求堆積如山 義工：暫時唔洗再捐︱Yahoo
宏福苑大火︱教宗良十四世發唁電 「將亡者的靈魂託付於全能天主的慈愛」︱Yahoo
宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo
宏福苑五級火｜中國太平承保財產全險 傳賠償上限20億 業界：額外費用需業主承擔
宏福苑五級火｜ 政府中銀設戶口接受捐款 警籲提防假冒籌款免墮騙案｜Yahoo
宏福苑五級火︱大埔防火委四年獲撥款 107 萬 辦嘉年華、派防火三寶 吉祥物設計比賽花 16 萬元︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 殉職消防何偉豪女友發文道別Superhero：好想可以再拖住你隻手｜Yahoo
宏福苑五級火︱宏業建築涉發泡膠封窗 業界解構各物料利弊：法團多選「平靚正」方式︱Yahoo．棚網實測片
宏福苑五級火︱六合彩攪珠延期至 12 月 2 日 周日賽馬閉門舉行 所有賽事總收益悉數捐出︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 李家超：每戶派一萬元應急 向內地草擬物資清單 未決定選舉是否延期｜Yahoo
宏福苑五級火︱居民守候獲救寵物 義工備飛機籠 貴婦狗Jason主人：願天父守護每個生命︱Yahoo
宏福苑五級火︱港澳辦工作組抵港協助救災 探訪大埔社區中心及威院 國防部：駐港部隊將聽令而行︱Yahoo
宏福苑五級火｜啟德青年旅舍準備接收災民 房屋局：可提供3400單位及床位供暫住｜Yahoo
宏福苑五級火｜家屬下午憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約40照片
宏福苑五級火︱外傭組織料至少 200 傭工受影響 多人事發後失聯 設緊急支援熱線︱Yahoo
宏福苑五級火｜多個屋苑突拆外牆圍網 居民測試涉事承建商其他圍網「一點即着」︱Yahoo
宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾60求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo
宏福苑五級火｜市民自發捐血救人 多間捐血站及流動捐血車排長龍 附捐血站資料｜Yahoo
宏福苑五級火︱今年至少10宗棚架起火 多宗煙頭肇禍 屋宇署曾稱主動抽查防護網︱Yahoo
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 社署調遣社工到庇護中心 大埔區所有服務中心全日開放 新生會流動車提供情緒支援｜Yahoo
宏福苑五級火｜譚仔米線提供免費堂食 予有需要居民及救援人員 膳心小館製作熱餐送暖｜Yahoo
大埔宏福苑五級火｜樂施會宣布取消「樂施毅行者2025」 公眾捐款全數支援受災居民｜Yahoo
宏福苑五級火｜馬會捐 1 億元 李嘉誠基金會捐 3 千萬元 周大福捐 2 千萬元｜Yahoo
宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件 英國外相、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo
宏福苑五級火｜搭棚業界：非阻燃網成本平一半 不排除慳成本鋌而走險 倡立例禁止使用｜Yahoo
大埔宏福苑五級火｜執業安全師學會會長：有理由相信非用阻燃網 業界多人「左手揸住枝煙，右手燒焊」｜Yahoo
宏福苑五級火｜住戶：打風後曾更換外牆棚網 當下未能確認相關規格：唔會即刻覺得有問題｜Yahoo
宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親心急如焚尋遍醫院無果：消防快啲去救佢啦｜Yahoo
宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排 東鐵早上加開班次疏導 區內多條巴士線受影響｜Yahoo
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
大埔宏福苑五級火｜棚架專家批防火欠監管 倡法團剪尼龍網樣本測阻燃力 盡快更換違規物料︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo
大埔宏福苑大火掀動情緒 臨床心理學家稱救援人員屬PTSD高危 精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱醫生稱火災現場濃煙比火更致命 遇災時若無法逃離應於室內封門候救︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱三個月大嬰兒．母親及工人深夜獲救 友人發文感謝消防員：真的很偉大︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 居民未聞火警鐘：由頭到尾無響過 街坊自發逐戶拍門提醒鄰居｜Yahoo
大埔宏福苑五級火︱消防處網站轉黑白致哀 殉職消防員何偉豪友人悼念：落更喇好好休息 bro︱Yahoo
宏福苑五級火｜運頭街擠滿逾百街坊 為災民送物資 小店：大埔人梗係關心大埔事︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 建造業議會籲各承建商禁工地吸煙、檢查外牆安全網阻燃性能 屋宇署上月曾發通告｜Yahoo
宏福苑五級火｜ 網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援｜Yahoo
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱習近平向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱大小商戶齊心合力 外借電話、尿袋及派物資 大埔超級城通宵開放︱Yahoo
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣首先起火 七大廈受波及 火勢持續入夜仍有高層居民被困｜Yahoo
宏福苑五級火︱大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
宏福苑五級火︱民建聯宣布停止所有拉票活動 李家超主持跨部門會議：極度哀傷︱Yahoo
宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【較早前報道】
【20:25更新報道】
【Yahoo 新聞報道】當局表示，死者人數增至 13 人，另有多人受傷，死者包括一名消防員。
【20:00更新報道】
消息指，死者人數增至 12 人，包括 4 男 8 女，其中一名是消防員，另有 16 人受傷。
福邨附近的中華基督教會馮梁結中學有約400名居民，警方在校內設置登記櫃枱，讓與家人失去聯絡的居民進行人口登記工作。警方表示，目前有至少200人失去聯絡。
據悉，宏福苑共8座樓，總共1984單位，每座有31層，每層8個單位，每座有248單位。
【19:10更新報道】
政府最新公布，截至晚上 7 時，有 4 死 7 傷，其中 2 人危殆、3 人嚴重、1 人穩定，另有 1 人已經出院，分別在雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院接受治療。
消防處處長楊恩健於下午約5時趕到醫院了解，他在晚上約 7 時見記者時表示，殉職消防員姓何，今年 37歲，入職九年，隸屬沙田消防局，任「細搶」車隊員，今日前往火場進行滅火救援，他在大約下午 3:01 到達，在地下進行滅火救援，直至3:30 ，何隊員一度失聯。
詳細報道：宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo
【18:50更新報道】
【Yahoo 新聞報道】政府最新公布，大埔宏福苑火警已升為五級。消防處指，大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，於下午 3 時 34 分升為四級，並於下午 6 時 22 分升為五級。
截至下午 6 時，火警中共有 9 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，3 人情況危殆，1 人情況嚴重，1 人情況穩定。死者當中其中一人為消防員。
【18:40更新報道】
大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延至大廈頂層，火舌及黑色濃煙席捲半空，其後屋苑多座亦起火。政府新聞處回覆《Yahoo 新聞》稱，截至下午 6 時，火警造成 4 人死亡，3 人危殆，1 人嚴重，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。消防處處長楊恩健及消防員家屬到醫院了解情況。火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後在一分鐘內突然燒著全個棚架。
【18:10更新報道】
截至下午 5 時，火警造成 4 人死亡，2 人危殆，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。
大埔民政事務處開放臨時庇護中心
因應大埔宏福苑火警事故，大埔民政事務處已開放廣福社區會堂（大埔廣福邨）和東昌街社區會堂（大埔東昌街 25 號大埔東昌街康體大樓1樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。中華基督教會馮梁結紀念中學亦已開放以安置疏散居民。
此外，民政處已在雅麗氏何妙齡那打素醫院設立援助站，為市民提供協助及供市民查詢。援助站查詢熱線是2658 4040。民政處稱會密切留意情況，如有需要會加開臨時庇護中心，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。
【17:35更新報道】
大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。
截至下午 5 時，火警中共有 7 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，兩人情況危殆，一人情況穩定。
《Yahoo 新聞》記者在大埔現場，現場傳出爆炸聲，不斷有棚架掉落。稍後有進一步報道。
消防處今日（26日）下午 2 時 51 分接獲報告指大埔宏福苑發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。消防人員正進行滅火行動。消防處呼籲附近居民請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區。
運輸署發出特別交通消息，因應火警，由南運路至吐露港公路的一段大埔公路–元洲仔段（往來回方向）的全線、吐露港公路（往來回方向）通往大埔公路–元洲仔段支路的唯一行車線，以及廣宏街（往來回方向）的全線已經封閉。受影響巴士路線須改道行駛。運輸署籲駕駛人士請考慮改用其他道路，市民使用港鐵服務。現時上址交通繁忙。
