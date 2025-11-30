焦點

兩批可疑人士聲稱幫災民登記應急錢

LIVE

22 分鐘前更新
Yahoo新聞

不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 146 死消防員何偉豪殉職 逾千市民到場獻花 中大學生提四大訴求遭國安處拘捕｜有片｜Yahoo

大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 146 人死亡，包消防員何偉豪，另有多人受傷。

Yahoo 新聞
Yahoo 新聞
更新時間

本報道有災難現場畫面及資訊，如讀者曾經不自覺回憶災難畫面、做噩夢或不安情緒，建議適度限制接觸相關新聞報道。

大埔宏福苑五級火
大埔宏福苑五級火
宏福苑各棟名稱位置。製圖：Yahoo新聞
宏福苑各棟名稱位置。製圖：Yahoo新聞

Yahoo專頁｜宏福苑火災不斷更新

129則更新
    • 更新

      夏寶龍深圳聽取「有關情況的詳細匯報」

      港澳辦周一（1 日）下午表示，12 月1日，中央港澳工作領導小組副組長、中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在深圳聽取有關情況的詳細匯報。

      夏寶龍（資料圖片， REUTERS/Carlos Garcia Rawlins）
      夏寶龍（資料圖片， REUTERS/Carlos Garcia Rawlins）
    • 更新

      黃碧嬌向警報案要求查現屆法團　黃為上屆法團顧問任內通過大維修

      大埔宏福苑五級火至今造成 146 死 79 傷，宏福苑的大維修工程風波再獲社會關注。屋苑大維修由上屆業主立案法團通過，曾於該屆擔任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌在災後成為眾矢之的；黃碧嬌在周一（12 月 1 日）就發表「嚴正聲明」，表示經過深思熟慮後，決定親自報警，要求立即立案調查事件是否涉及現屆法團瀆職、隱瞞安全風險等嚴重罪行，同時要求廉政公署立案調查現屆法團有否貪污。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜黃碧嬌最新聲明向警方報案 要求徹查現屆法團 黃為上屆法團顧問任內通過大維修｜Yahoo

      宏福苑五級火｜黃碧嬌最新聲明向警方報案 要求徹查現屆法團 黃為上屆法團顧問任內通過大維修｜Yahoo
      宏福苑五級火｜黃碧嬌最新聲明向警方報案 要求徹查現屆法團 黃為上屆法團顧問任內通過大維修｜Yahoo
    • 更新

      居民稱災後翌日登記一戶一社工　至今未獲聯絡

      大埔宏福苑五級火發生至今已經第六日，受影響的屋苑居民要陸續處理生活善後。有宏福苑居民今早（12 月 1 日）在電台節目表示，大火發生首日已經有慈善機構和非政府組織到臨時庇護中心，讓居民可以得到支援，但居民指「4 間機構要排 4 次隊」，對於災民以至長者而言都相當不便。居民又透露，在大火後翌日已經在東昌街社區會堂登記政府安排的「一戶一社工」項目，但到今日仍然未收到社工聯絡，「我到依家都冇社工個名，咁我可以點做呢？」

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜居民稱災後翌日登記一戶一社工 至今未獲聯絡：到依家都冇佢個名｜Yahoo

      義工日前在廣福邨平台分發物資。（資料圖片）
      義工日前在廣福邨平台分發物資。（資料圖片）
    • 更新

      婦人拍門通知街坊逃離　救回 4 人 1 狗後返回單位不幸罹難

      大埔宏福苑五級火至今造成 146 死，包括消防員何偉豪在救災期間殉職。今日（1 日），市民葉先生分享家人捨己為人的經過，指太太救回 4 人 1 狗，自己最終不幸罹難。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜婦人拍門通知街坊逃離 救回 4 人 1 狗後返回單位不幸罹難 家人：相信佢係無悔｜Yahoo

      一名宏福苑居民在火災期間拍門叫鄰居逃生，救回 4 人 1 狗，自己最終不幸罹難。
      一名宏福苑居民在火災期間拍門叫鄰居逃生，救回 4 人 1 狗，自己最終不幸罹難。
    • 更新

      怡閣苑維修工程膠板封窗　房屋局命令停工、考慮檢控

      宏福苑火災後，外界關注屋苑維修工程使用物料。繼北角富澤花園及中環中旅大廈的維修工程被發現用膠板封窗，昨日房屋局表示，審查組特別巡查行動發現深水埗怡閣苑同樣以膠板遮封窗戶，已即要求承建商移除並停止工程，局方會諮詢法律意見，考慮作出檢控。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火︱怡閣苑維修工程膠板封窗 房屋局命令停工、考慮檢控 屋宇署巡319樓宇抽驗棚網︱Yahoo

      宏福苑五級火︱怡閣苑維修工程膠板封窗 房屋局命令停工、考慮檢控 屋宇署巡319樓宇抽驗棚網︱Yahoo
      宏福苑五級火︱怡閣苑維修工程膠板封窗 房屋局命令停工、考慮檢控 屋宇署巡319樓宇抽驗棚網︱Yahoo
    • 更新

      發災難財！自稱災民尋死求借錢獲大量關注　記者聯絡捐款者查證踢爆大話

      全城捐助大埔宏福苑災民，卻有人利用香港人的善心發災難財。有人於 Threads 發文自稱災民，指心灰意冷尋死，乘機貼出 Alipay 二維碼叫人捐錢，兩日內有近 42 萬瀏覽量。《Yahoo 新聞》收到大量網民舉報，指出帖文可疑之處，包括帖文照片實為廣州一個停車場。經記者查證，成功聯絡多位已報警的捐款者，綜合捐款截圖時間及對話紀錄等，發現有人屢收捐款後，仍不斷聲稱「得幾百蚊」，揭穿謊言。有苦主表示，最傷心的不是失去金錢，而是被騙走關心和眼淚。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜發災難財！自稱災民尋死求借錢 獲逾 40 萬瀏覽關注 記者聯絡多位捐款者查證踢爆大話｜Yahoo

      有人在網上發文，希望其他人從支付寶捐助金錢。網民核對帖文附圖，查證圖中地點為廣州一個停車場。
      有人在網上發文，希望其他人從支付寶捐助金錢。網民核對帖文附圖，查證圖中地點為廣州一個停車場。
    • 更新

      一文回顧宏福苑五級火五日以來重點

      大埔宏福苑五級火，由上周三（26 日）發生至今日（12 月 1 日）已經踏入第六日。大火至今造成 146 人死亡，79 人受傷，目前仍然有 40 多宗失聯個案有待進一步調查。宏福苑居民多達 4,000 多人，市民一呼百應參與援助，大埔各個社區會堂見盡港人互相守望的場面；大批市民亦在剛過去的周末前往大埔，向眾多死難者以及殉職消防員何偉豪獻上鮮花悼念。

      港府表示「大埔宏福苑援助基金」已累積 12 億元資金，將會陸續支援受災家庭；然而隨着援助措施陸續推出，有居民和義工陸續反映有人懷疑從中混水摸魚，冒認身份領取福利甚至向居民索取個人資料。另一方面，針對事故的追責行動未停止，有中大學生曾經發起「四大訴求」聯署，提出獨立調查事故，不過迅即被警方國安處拘捕。此外，網上亦一度傳出義工跟地區關愛隊有糾紛，政府並且要公開澄清事件中未有人報警。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜滔天火災下港人守望相助 中大學生提四大訴求後被捕 一文回顧事故五日以來重點｜Yahoo

      市民在周日到宏福苑外圍悼念。
      市民在周日到宏福苑外圍悼念。
    • 更新

      警方國安處拘捕張錦雄　另一女子同被警方拘捕

      消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。張錦雄被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。

      另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。

      【詳細報道】

      國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo

      張錦雄
      張錦雄
    • 更新

      政府：1,420 戶已獲一萬元「應急錢」　宏福苑援助基金總額已達 12 億元

      港府周日（30 日）晚上 11 時發稿，指政府自上周四（27 日）晚上陸續向每戶受影響居民提供 1 萬元現金的應急補助金，截至周日下午 1 時，已為超過 1,900 戶登記，並向 1,420 戶派發相關應急補助金。

      另外截至中午 12 時，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款達 9 億元，連同政府投入的 3 億元啓動資金，基金總額已有約 12 億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。

      應急住宿方面，截至周日上午，約 683 名居民已入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有 1,144 名居民入住房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會的單位。此外，政府會繼續開放兩個庇護中心供有需要的居民使用。

    • 更新

      災民接香港寬頻推銷續約　轟職員極不尊重　公司致歉及豁免客戶費用

      災民接香港寬頻推銷續約 轟職員極不尊重 公司致歉及豁免客戶費用
      災民接香港寬頻推銷續約 轟職員極不尊重 公司致歉及豁免客戶費用

      有大埔宏福苑災民向《Yahoo 新聞》反映，指大火慘劇發生後，仍接獲香港寬頻（HKBN）職員來電推銷續約。事主批評家中已遭焚毀，根本無可能再使用有關服務，質疑職員致電前未有留意住戶地址。雖然事後獲客服電郵回覆，提出豁免 3 個月月費，但事主認為大廈復修需時，質疑第四個月後的收費安排含糊不清，並對比其他電訊商提供一年免費 Wi-Fi 的做法，感到該公司處理手法沒有顧及災民情況及感受。

      周日傍晚，災民再接獲香港寬頻電郵回覆。香港寬頻向事主道歉，解釋指因個別同事未能實時遵從指引，導致事情發生，該公司承諾安排事主的寬頻及家居電話服務全數豁免，直到另行通知。晚上 9 時左右，公司再在官方專頁發聲明致歉。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火︱災民接香港寬頻推銷續約 轟職員極不尊重 公司深表歉意及豁免客戶費用︱Yahoo

    • 更新

      馬會宣布閉門賽事總收益悉數捐予政府「大埔宏福苑援助基金」

      香港賽馬會宣布今天(11月30日)在沙田賽馬場舉行的賽事以閉門形式進行，並承諾捐出7000萬港元，當中包括賽事總收益，予香港特別行政區政府成立的「大埔宏福苑支援基金」，加上早前透過「賽馬會緊急援助基金」提供的1億港元援助，以解傷者及死者家屬的燃眉之急。

      詳細報道：宏福苑五級火災｜馬會宣布閉門賽事總收益悉數捐予政府「大埔宏福苑援助基金」

    • 更新

      黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」 民建聯：絕不姑息

      宏福苑五級火事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。

      黃碧嬌所屬的民建聯今日發表聲明指，待有關部門全面及公正的調查後，倘證實包括黃碧嬌在內的任何民建聯成員存在違法行為，「我們絕不姑息，並支持依法依規作出嚴正處理。」

      詳細報道：大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」 民建聯發聲明回應爭議

    • 更新

      網傳新田部屋急徵義工裝床架 記者現場視察有足夠人手

      網上近日流傳一則 Threads 帖文，內容提及急徵人手於今日（30 日）下午到新田部屋協助搬運及安裝床架，引起部分網民擔心真偽。《Yahoo新聞》早上向管理新田部屋的基督教信義會查詢，該會表示目前沒有發出任何邀請義工幫忙的訊息。記者今日下午到新田部屋視察，發現確實有一群中年壯漢在搬運及安裝床架。

      綜合記者查證， 該帖文的消息及片段均是轉載，片段的地點非新田部屋，邀請訊息並非來自信義會或現場義工，而有關工作日前已有足夠人手，不需要急徵。

      詳細報道：宏福苑五級火︱網傳新田部屋急徵義工裝床架 信義會表明無發邀請 記者現場視察有足夠人手︱Yahoo

    • 更新

      逾 5000 人排隊獻花 有外傭哭成淚人 認識同工在事故中離世

      下午 4 時起有逾 5000 人排隊，輪候時間至少 2 小時。是日為外傭法定休假天，獻花人群中有不少為外傭，其中有外傭的兩位朋友均在意外中喪生，在悼念時哭成淚人。

      外傭 Vivi 在排隊獻花期間，已開始雙眼通紅，不斷以紙巾拭淚。她指，身邊有多達 10 位認識的同工均受事故影響，其中兩位不幸離世。

      在港工作超過 20 年的外傭 Jhic 亦有前來獻花，更準備大量物資捐贈予在場的外傭組織，「我們前來希望向是次意外表達同情，亦為受難者的靈魂祈禱」。她指，連日來情緒非常差，亦擔心同工的狀況，「我們有流淚，亦會祈禱」。

      詳細報道：宏福苑大火｜逾 5000 人排隊獻花 有外傭哭成淚人 認識同工在事故中離世：我們有流淚，亦會祈禱｜Yahoo

    • 更新

      領事館確認 7 名印傭 1 名菲傭身故　仍有 45 名印尼公民下落不明

      菲律賓駐港總領事館確認，1名菲傭在這次火災中離世，今次火災另有79名菲律賓人安全、1人受傷、12人情況有待確定。

      另外，印尼駐港總領事館回覆傳媒查詢指，截至周六已確認有7名印傭不幸罹難，火災亦導致3人受傷。據印尼駐港總領事館估計，約有140名印尼公民在宏福苑居住及工作， 截至周六晚已確認其中86人下落，惟仍有45人下落不明。

      詳細報道：大埔宏福苑五級火｜領事館確認7名印傭1名菲傭身故 累計最少8外傭殉職

    • 更新

      房屋署：所有樓宇整體結構沒有即時危險

      房屋署表示，已完成 1500 戶的勘察，淨下宏新閣及宏昌閣會今日展開勘察，初步了解所有樓宇整體結構沒有即時危險，但部份單位損毀嚴重，已即時聯絡緊急維修承建商安排工程，讓警方盡快搜證。

      警方指，現時火災現場外圍一帶環境不理想，有冷氣機、棚架竹枝從高處墮下，暫時除了工作人員，不適宜任何人進入。

      宏志閣並非受大火波及，但警方指樓宇外的環境是非常惡劣，若解封有機會令居民受傷。若完成搜查工作，及已清理危險物品，會盡快解封。

    • 更新

      死亡人數增至 146 人

      警方表示，死亡人數增至 146 人，不排除死亡人數繼續增加，總共有 54 遺體有待辦認，累計受傷人數 79 人。

      警方指，今日至今共有 30 具遺體移離火災現場，其中 12 具是消防人員早前發現，但未能搬離現場，另外 18 具則是今日由災難遇害者辨認組發現。警方補充，房間1、樓梯、走廊、天台都有發現遺體。

      在求助個案中，警方稱有 100 宗個案被界定為無法追查，原因包括報案人無法聯絡、報案人澄清其親友並非居住宏福苑、親友因多年無聯絡而沒有確實地址、或報案人無法提供更多資料。

      警方指，現時仍有四十多名失聯人士，會盡力協助。

    • 更新

      曾稱竹棚助火勢蔓延、內地消防來港救火　理大副教授黃鑫炎致歉

      香港理工大學建築環境及能源工程系副教授黃鑫炎
      香港理工大學建築環境及能源工程系副教授黃鑫炎

      香港理工大學建築環境及能源工程系副教授黃鑫炎近日接受外媒訪問，指竹棚會助長火勢蔓延，形容火勢「一兩分鐘內」蔓延至約 30 層樓，更稱「有內地消防車到港協助撲火」等，說法引來公眾質疑。黃鑫炎今日（30 日）在校方網頁發表聲明，對部份說法引起混淆道歉，表示日後發言會更加審慎。

      黃鑫炎在較早前接受訪問時，曾指竹材屬可燃物，燃燒機理與木材相近，又提到圍網及發泡膠板等物料，可能令火勢迅速蔓延。他又形容，外牆火焰在約「 1 至 2 分鐘」內已攀升至約 30 層樓高，並提到有「內地消防車」到港支援，又稱沒有城市擁有能升至約 100 或 200 米高度的雲梯車。

      詳細報道：宏福苑大火︱向外媒稱竹棚助火勢蔓延、內地消防來港救火 理大副教授黃鑫炎致歉：日後發言會更審慎︱Yahoo

    • 更新

      愛協統計受影響動物339隻　45隻不幸身亡

      現場協助搜救動物的愛護動物協會表示，截至昨晚10時55分，記錄受影響動物總數為339隻，當中136隻動物已確認生還，另有45隻離世。愛協昨晚和今早陸續收到消防員在不同大廈搜索到動物，會陸續聯絡相關動物主人。

      詳細報道：愛協統計受影響動物339隻 已救生還136隻 45隻不幸身亡（附上為大埔宏福苑離世動物提供免費善終名單）

    • 更新

      曾俊華：不應咁快判竹棚死刑

      前財政司司長曾俊華今（30 日）於網上發文，認為「唔應該咁快作下結論，去判『竹棚』死刑。」曾續指：有普通常識嘅人都會知道，竹唔係咁容易燒著，問題可能係箍住竹枝嘅膠繩，而金屬棚架亦唔係固若金湯，遇上極高溫嘅時候，同樣有機會倒塌。」

      詳細報道：宏福苑大火︱曾俊華撰文指「不應咁快判竹棚死刑」 金屬棚架遇上極高溫時亦有機會倒塌｜Yahoo

    【情緒支援熱線】

    紅十字會心理支援熱線：5164 5040

    Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

    社會福利署熱線：2343 2255

    香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

    香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

    廣告

    撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

    生命熱線：2382 0000

    明愛向晴熱線：18288

    醫院管理局精神健康專線：2466 7350

    「情緒通」精神健康支援熱線：18111

    【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

    【港元】

    中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

    【人民幣及其他貨幣】

    中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

    【一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院 Payme 等】

    【相關報道】


    不斷更新｜大埔宏福苑五級火

    大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo

    宏福苑五級火｜黃碧嬌最新聲明向警方報案 要求徹查現屆法團 黃為上屆法團顧問任內通過大維修｜Yahoo

    宏福苑五級火｜居民稱災後翌日登記一戶一社工 至今未獲聯絡：到依家都冇佢個名｜Yahoo

    宏福苑五級火｜婦人拍門通知街坊逃難 救回 4 人 1 狗後返回單位不幸罹難 家人：相信佢係無悔｜Yahoo

    宏福苑五級火︱怡閣苑維修工程膠板封窗 房屋局命令停工、考慮檢控 屋宇署巡319樓宇抽驗棚網︱Yahoo

    宏福苑五級火｜發災難財！自稱災民尋死求借錢 獲逾 40 萬瀏覽關注 記者聯絡多位捐款者查證踢爆大話｜Yahoo

    宏福苑五級火｜滔天火災下港人守望相助 中大學生提四大訴求後被捕 一文回顧事故五日以來重點｜Yahoo

    宏福苑五級火｜逾 5000 人排隊獻花 有外傭哭成淚人 認識同工在事故中離世：我們有流淚，亦會祈禱｜Yahoo

    宏福苑五級火︱向外媒稱竹棚助火勢蔓延、內地消防來港救火 理大副教授黃鑫炎致歉：日後發言會更審慎︱Yahoo

    宏福苑五級火︱災民接香港寬頻推銷續約 轟職員極不尊重 公司深表歉意及豁免客戶費用︱Yahoo

    宏福苑五級火・圖輯｜逾千市民獻花悼念死難者 晚上持續有人龍 外傭悲傷痛哭、長者坐輪椅到場致意

    宏福苑五級火︱曾俊華撰文指「不應咁快判竹棚死刑」 金屬棚架遇上極高溫時亦有機會倒塌｜Yahoo

    宏福苑五級火︱過百災難遇害者辨認組人員展開新一輪搜索 再有遺體從災場抬出︱Yahoo

    宏福苑五級火︱麥美娟：災民可獲免費住屋直至家園重建 應急錢或於民政事務總署領取︱Yahoo

    宏福苑五級火︱網傳新田部屋急徵義工裝床架 信義會表明無發邀請 記者現場視察有足夠人手︱Yahoo

    宏福苑五級火｜據悉國安拘一名男子 藉火災意圖煽動 涉發起「四大訴求」聯署｜Yahoo

    宏福苑大火｜趁火打劫！兩批可疑人士聲稱幫災民登記 持非官方表格索銀行驗證碼 遭街坊質詢落荒而逃｜Yahoo

    圖輯｜宏福苑五級火 大埔現獻花市民人龍 心意卡寄語「天佑大埔」有青少年自製黑絲帶免費派發 ｜Yahoo

    宏福苑五級火︱廣福休憩公園逾200人排隊獻花 街坊促檢討監管制度：草菅人命的人禍︱Yahoo

    宏福苑五級火︱宏志閣寵物斷水斷糧 居民上樓尋愛貓不果 與金魚團聚嘆「奇蹟」︱Yahoo

    宏福苑五級火︱獲救寵物燻黑受驚 獸醫護士通宵救援不言休：救到最後一隻︱Yahoo

    宏福苑五級火︱宏業工程屢涉棚架安全問題 5 年 4 罪成 共罰不足 3 萬元︱Yahoo

    宏福苑五級火｜麥美娟：租戶可申領應急錢及津貼 如涉虛報將交相關部門跟進｜Yahoo

    【圖輯紀錄】宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組 600 人進場 頹垣中尋遺體識別罹難者｜Yahoo

    宏福苑五級火｜市民自發捐物資支援 《文匯》：國安警高度關注防「黑暴」騎劫 李桂華昨帶隊巡大埔｜Yahoo

    宏福苑五級火｜關愛隊接管物資站？麥美娟：庇護中心「從來都係民政處負責管理」 澄清無人報警｜Yahoo

    宏福苑五級火｜英王查理斯三世：得悉火災深感悲痛 為失去摯親及全港市民祈禱｜Yahoo

    宏福苑五級火｜義工指警方凌晨五時攔截廣福邨平台出入口 指示中午前清走所有物資︱Yahoo

    宏福苑大火｜全城救災 前高級公僕會嘆紅酒食龍躉撐選舉 梁君彥出席︱Yahoo

    宏福苑五級火︱房屋局豁免災民入住過渡屋租金 免租安排會持續較長時間︱Yahoo

    宏福苑五級火︱一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院Payme等 李嘉誠基金謝絕市民個別公益︱Yahoo

    宏福苑五級火｜市民獻花致意 留奶嘴悼罹難小孩 學生災場外設留言打氣區｜Yahoo

    宏福苑五級火︱醫管局證實大埔醫院一名員工離世 另有一人失聯 60 員工痛失家園︱Yahoo

    宏福苑五級火｜外傭至少兩死 逾三十人生死未卜 多名傭工請假帶物資支援｜Yahoo

    宏福苑五級火｜廉署拘捕8人 包括工程公司董事、項目經理 3名棚架工程分判商 一名中間人｜Yahoo

    宏福苑五級火︱所有政府建築物下半旗三日 李家超周六率官員默哀 十八區設弔唁處︱Yahoo

    宏福苑五級火｜政府向所有災戶發 5 萬津貼、死者家屬獲發 20 萬慰問金 籲盡快透過「一戶一社工」登記｜Yahoo

    宏福苑五級火︱網傳關愛隊擬接手市民物資站 揚言報警非法集結 麥美娟無回應傳聞：盼不分立場︱Yahoo

    宏福苑五級火｜社福機構發援助金安排混亂 有機構半小時即截龍 災民白行一趟｜Yahoo

    宏福苑五級火︱勞工處災前一周巡查 書面警告宏業採防火措施 去年7月起3宗檢控︱Yahoo

    宏福苑五級火｜增至128死 鄧炳強：棚網達阻燃要求 竹枝燒斷掉下致其他樓層起火 發泡膠致火勢蔓延｜Yahoo

    宏福苑五級火｜消防處：八座大廈火警鐘不能有效操作 將對承建商採執法行動｜Yahoo

    宏福苑大火︱屋宇署要求所有承建商一周內交阻燃物料報告 包括保護網等物料︱Yahoo

    宏福苑五級火｜狄志遠致函梁君彥 提出立法會緊急休會辯論 討論安置及支援｜Yahoo

    宏福苑五級火｜數十家屬排隊認屍 難掩悲痛淚灑當場｜Yahoo

    宏福苑五級火｜港澳辦發文讚特區政府快速有效處理火災 稱關愛隊迅速投入救援工作｜Yahoo

    宏福苑五級火｜返工兩周即辭職 前保安經理：消防警報系統屢被關 曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo

    宏福苑五級火｜政府擬逐步取締竹棚 建造業工會：不是竹棚有問題，應討論施工管理｜Yahoo

    宏福苑五級火｜26 歲大埔人集萬人力量送暖 物資過剩急變陣：團結熱血都要理性啲︱Yahoo專訪

    【圖輯紀錄】宏福苑五級火︱逾800 消防員日夜奮戰 無情火縱噬七廈 不滅救火英雄光輝︱Yahoo

    宏福苑五級火︱現場直擊災民斥領取援助金安排混亂 物資供過於求堆積如山 義工：暫時唔洗再捐︱Yahoo

    宏福苑大火︱教宗良十四世發唁電 「將亡者的靈魂託付於全能天主的慈愛」︱Yahoo

    宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo

    宏福苑五級火｜中國太平承保財產全險 傳賠償上限20億 業界：額外費用需業主承擔

    宏福苑五級火｜ 政府中銀設戶口接受捐款 警籲提防假冒籌款免墮騙案｜Yahoo

    宏福苑五級火︱大埔防火委四年獲撥款 107 萬 辦嘉年華、派防火三寶 吉祥物設計比賽花 16 萬元︱Yahoo

    宏福苑五級火｜ 殉職消防何偉豪女友發文道別Superhero：好想可以再拖住你隻手｜Yahoo

    宏福苑五級火︱宏業建築涉發泡膠封窗 業界解構各物料利弊：法團多選「平靚正」方式︱Yahoo．棚網實測片

    宏福苑五級火︱六合彩攪珠延期至 12 月 2 日 周日賽馬閉門舉行 所有賽事總收益悉數捐出︱Yahoo

    宏福苑五級火｜ 李家超：每戶派一萬元應急 向內地草擬物資清單 未決定選舉是否延期｜Yahoo

    宏福苑五級火︱居民守候獲救寵物 義工備飛機籠 貴婦狗Jason主人：願天父守護每個生命︱Yahoo

    宏福苑五級火︱港澳辦工作組抵港協助救災 探訪大埔社區中心及威院 國防部：駐港部隊將聽令而行︱Yahoo

    宏福苑五級火｜啟德青年旅舍準備接收災民 房屋局：可提供3400單位及床位供暫住｜Yahoo

    宏福苑五級火｜家屬下午憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約40照片

    宏福苑五級火︱外傭組織料至少 200 傭工受影響 多人事發後失聯 設緊急支援熱線︱Yahoo

    宏福苑五級火｜多個屋苑突拆外牆圍網 居民測試涉事承建商其他圍網「一點即着」︱Yahoo

    宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾60求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo

    宏福苑五級火｜市民自發捐血救人 多間捐血站及流動捐血車排長龍 附捐血站資料｜Yahoo

    宏福苑五級火︱今年至少10宗棚架起火 多宗煙頭肇禍 屋宇署曾稱主動抽查防護網︱Yahoo

    宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo

    宏福苑五級火｜ 社署調遣社工到庇護中心 大埔區所有服務中心全日開放 新生會流動車提供情緒支援｜Yahoo

    宏福苑五級火｜譚仔米線提供免費堂食 予有需要居民及救援人員 膳心小館製作熱餐送暖｜Yahoo

    大埔宏福苑五級火｜樂施會宣布取消「樂施毅行者2025」 公眾捐款全數支援受災居民｜Yahoo

    宏福苑五級火｜馬會捐 1 億元 李嘉誠基金會捐 3 千萬元 周大福捐 2 千萬元｜Yahoo

    宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件 英國外相、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo

    宏福苑五級火｜搭棚業界：非阻燃網成本平一半 不排除慳成本鋌而走險 倡立例禁止使用｜Yahoo

    大埔宏福苑五級火｜執業安全師學會會長：有理由相信非用阻燃網 業界多人「左手揸住枝煙，右手燒焊」｜Yahoo

    宏福苑五級火｜住戶：打風後曾更換外牆棚網 當下未能確認相關規格：唔會即刻覺得有問題｜Yahoo

    宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親心急如焚尋遍醫院無果：消防快啲去救佢啦｜Yahoo

    宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排 東鐵早上加開班次疏導 區內多條巴士線受影響｜Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火｜棚架專家批防火欠監管 倡法團剪尼龍網樣本測阻燃力 盡快更換違規物料︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo

    大埔宏福苑大火掀動情緒 臨床心理學家稱救援人員屬PTSD高危 精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱醫生稱火災現場濃煙比火更致命 遇災時若無法逃離應於室內封門候救︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱三個月大嬰兒．母親及工人深夜獲救 友人發文感謝消防員：真的很偉大︱Yahoo

    宏福苑五級火｜ 居民未聞火警鐘：由頭到尾無響過 街坊自發逐戶拍門提醒鄰居｜Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱消防處網站轉黑白致哀 殉職消防員何偉豪友人悼念：落更喇好好休息 bro︱Yahoo

    宏福苑五級火｜運頭街擠滿逾百街坊 為災民送物資 小店：大埔人梗係關心大埔事︱Yahoo

    宏福苑五級火｜ 建造業議會籲各承建商禁工地吸煙、檢查外牆安全網阻燃性能 屋宇署上月曾發通告｜Yahoo

    宏福苑五級火｜ 網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援｜Yahoo

    大埔王肇枝中學後山發生山火 消防員趕往救援︱Yahoo

    宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱習近平向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱大小商戶齊心合力 外借電話、尿袋及派物資 大埔超級城通宵開放︱Yahoo

    宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火｜宏昌閣首先起火 七大廈受波及 火勢持續入夜仍有高層居民被困｜Yahoo

    ​宏福苑五級火​︱​大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo

    宏福苑五級火︱民建聯宣布停止所有拉票活動 李家超主持跨部門會議：極度哀傷︱Yahoo

    宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo

    ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

    【較早前報道】

    【20:25更新報道】

    【Yahoo 新聞報道】當局表示，死者人數增至 13 人，另有多人受傷，死者包括一名消防員。

    【20:00更新報道】

    消息指，死者人數增至 12 人，包括 4 男 8 女，其中一名是消防員，另有 16 人受傷。

    福邨附近的中華基督教會馮梁結中學有約400名居民，警方在校內設置登記櫃枱，讓與家人失去聯絡的居民進行人口登記工作。警方表示，目前有至少200人失去聯絡。

    據悉，宏福苑共8座樓，總共1984單位，每座有31層，每層8個單位，每座有248單位。

    【19:10更新報道】

    政府最新公布，截至晚上 7 時，有 4 死 7 傷，其中 2 人危殆、3 人嚴重、1 人穩定，另有 1 人已經出院，分別在雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院接受治療。

    消防處處長楊恩健於下午約5時趕到醫院了解，他在晚上約 7 時見記者時表示，殉職消防員姓何，今年 37歲，入職九年，隸屬沙田消防局，任「細搶」車隊員，今日前往火場進行滅火救援，他在大約下午 3:01 到達，在地下進行滅火救援，直至3:30 ，何隊員一度失聯。

    詳細報道：宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo

    【18:50更新報道】

    【Yahoo 新聞報道】政府最新公布，大埔宏福苑火警已升為五級。消防處指，大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，於下午 3 時 34 分升為四級，並於下午 6 時 22 分升為五級。

    截至下午 6 時，火警中共有 9 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，3 人情況危殆，1 人情況嚴重，1 人情況穩定。死者當中其中一人為消防員。

    大埔宏福苑四級火，火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑四級火，火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    【18:40更新報道】

    大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延至大廈頂層，火舌及黑色濃煙席捲半空，其後屋苑多座亦起火。政府新聞處回覆《Yahoo 新聞》稱，截至下午 6 時，火警造成 4 人死亡，3 人危殆，1 人嚴重，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。消防處處長楊恩健及消防員家屬到醫院了解情況。火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後在一分鐘內突然燒著全個棚架。

    火勢持續至晚上仍未受控，其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後突然燒著全個棚架。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火勢持續至晚上仍未受控，其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後突然燒著全個棚架。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大廈外牆棚架大範圍起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大廈外牆棚架大範圍起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火警持續至晚上，現場有大量消防車及警車。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火警持續至晚上，現場有大量消防車及警車。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    【18:10更新報道】

    截至下午 5 時，火警造成 4 人死亡，2 人危殆，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。

    大埔民政事務處開放臨時庇護中心

    ​因應大埔宏福苑火警事故，大埔民政事務處已開放廣福社區會堂（大埔廣福邨）和東昌街社區會堂（大埔東昌街 25 號大埔東昌街康體大樓1樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。中華基督教會馮梁結紀念中學亦已開放以安置疏散居民。

    此外，民政處已在雅麗氏何妙齡那打素醫院設立援助站，為市民提供協助及供市民查詢。援助站查詢熱線是2658 4040。民政處稱會密切留意情況，如有需要會加開臨時庇護中心，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。

    火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    廣福邨巴士站附近的行人天橋聚集多人。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    廣福邨巴士站附近的行人天橋聚集多人。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    【17:35更新報道】

    大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。

    截至下午 5 時，火警中共有 7 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，兩人情況危殆，一人情況穩定。

    《Yahoo 新聞》記者在大埔現場，現場傳出爆炸聲，不斷有棚架掉落。稍後有進一步報道。

    大埔宏福苑四級火 初步 4 死 3 傷 消防員殉職兩傷者危殆
    大埔宏福苑四級火 初步 4 死 3 傷 消防員殉職兩傷者危殆
    大埔宏福苑發生四級火，現場所見多層單位火光熊熊。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑發生四級火，現場所見多層單位火光熊熊。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延，多座起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延，多座起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    消防處今日（26日）下午 2 時 51 分接獲報告指大埔宏福苑發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。消防人員正進行滅火行動。消防處呼籲附近居民請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區。

    運輸署發出特別交通消息，因應火警，由南運路至吐露港公路的一段大埔公路–元洲仔段（往來回方向）的全線、吐露港公路（往來回方向）通往大埔公路–元洲仔段支路的唯一行車線，以及廣宏街（往來回方向）的全線已經封閉。受影響巴士路線須改道行駛。運輸署籲駕駛人士請考慮改用其他道路，市民使用港鐵服務。現時上址交通繁忙。

    大埔宏福苑發生四級火，多座起火，濃煙席捲半空。（Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    大埔宏福苑發生四級火，多座起火，濃煙席捲半空。（Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    宏福苑五級大火

    其他人也在看

    法國極右翼黨魁巴德拉又遭砸雞蛋　74歲嫌犯被捕

    法國極右翼黨魁巴德拉又遭砸雞蛋　74歲嫌犯被捕

    （法新社土魯斯29日電） 法國極右派「國民聯盟」黨主席巴德拉（Jordan Bardella）今天在西南部莫瓦薩克（Moissac）出席新書宣傳活動時，頭部遭人砸雞蛋，而數天前他才遭人潑麵粉抗議。本月25日，巴德拉在法國東部費索爾（Vesoul）參加一場農業展覽時，身上被人潑麵粉。

    法新社 ・ 1 天前
    「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問

    「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問

    香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...

    BBC News 中文 ・ 1 天前
    香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑

    香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑

    BBC News Chinese 香港大埔宏福苑大火於週六（11月29日）救熄。警方未有再公布最新傷亡數字。截至29日下午3時，大火造成128人死亡，仍有150人失聯；44名死者未有人認領。 週日（11月30日），印尼駐港總領事館確認有7名印傭喪生，45人下落不明；另外估計一共有140名印尼公民在宏福苑居住及工作。 週六，警方派出600名災難遇害者辨認組成員，協助辨別遺體身份。目前完成宏福苑宏仁閣和宏道閣兩棟大廈搜索，未有發現遺體，救出三隻貓和一隻龜。 ...

    BBC News 中文 ・ 22 小時前
    宏福苑五級火災｜災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動　再發現有懷疑遺體（羅家晴報道）

    宏福苑五級火災｜災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動　再發現有懷疑遺體（羅家晴報道）

    【Now新聞台】大埔宏福苑五級火災，造成至少146死，大約仍有五十人失聯，而災難遇害者辨認組再發現有懷疑遺體。 災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動，他們早上在宏福苑對出的籃球場集合，隨後分批前往宏盛閣。約中午時分，五至六名的辨認組成員抬出懷疑遺體。七座大廈中，災難遇害者辨認組已經完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣及宏泰閣的搜索行動，現時正進入宏盛閣。而首先起火的宏昌閣及宏新閣則未知會否今日採取行動；而附近的廣褔休憩處繼續有市民到場獻花。印尼駐港總領事館表示，截至周日確認9人罹難，一人受傷送院，仍有42人失聯。而菲律賓駐港總領事館亦確認有一名報稱失聯的菲傭罹難，一人受傷住院。#要聞

    now.com 新聞 ・ 2 小時前
    國安處拘張錦雄　消息指另一女子亦被捕　為大埔物資站義工︱Yahoo

    國安處拘張錦雄　消息指另一女子亦被捕　為大埔物資站義工︱Yahoo

    消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。

    Yahoo新聞 ・ 15 小時前
    大埔宏福苑五級火｜人性極光！17樓葉太捨身救5性命，丈夫淚訴：「佢係無悔嘅，但我好自責！」

    大埔宏福苑五級火｜人性極光！17樓葉太捨身救5性命，丈夫淚訴：「佢係無悔嘅，但我好自責！」

    大埔宏福苑五級火｜日前香港大埔宏福苑五級大火釀成過百人死傷的慘劇，火勢持續多日，無數家庭蒙受巨大痛苦，連多隻寵物亦不幸喪生。由於火勢極為猛烈，現場仍有多具遺體有待相關部門進行身份辨認工作。然而，在這場世紀災難中，一位遇難婦人的英勇事蹟近日因家屬沉痛發聲而曝光。 編輯：@Medical Inspire｜圖片來源：香港警方、Yip Ka Kui@大埔人大埔谷

    Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 小時前
    國安法下異見遭噤聲　香港學生籲徹查宏福苑大火被捕

    國安法下異見遭噤聲　香港學生籲徹查宏福苑大火被捕

    （法新社香港30日電） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。

    法新社 ・ 23 小時前
    宏福苑世紀大火跨部門人員繼續調查　消息指在宏盛閣發現遺體

    宏福苑世紀大火跨部門人員繼續調查　消息指在宏盛閣發現遺體

    【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，當局已成立跨部門調查專組調查火警成因及引致大量死傷的原因，今晨(30日)多個政府部門人員進入大廈搜證。消息指，近中午時分，警員在宏盛閣發現遺體。另外，愛護動物協會人員亦到場搜索動物。

    on.cc 東網 ・ 1 天前
    香港宏福苑大火增至94死 衛星影像看前後對比、內部格局曝光

    香港宏福苑大火增至94死 衛星影像看前後對比、內部格局曝光

    香港宏福苑五級大火，至11月28日上午六時，已造成94人死亡、76人受傷，還有逾200人失聯。衛星圖像顯示災難前後對比，大火前的宏福苑，外牆被鷹架以及綠色網布密密麻麻包覆，大火後外牆多處被燒毀，黑煙瀰漫。 走進大樓內部，這裡原本是4600多名居民遮風避雨的家，每戶多為10多坪的住宅單位。在附近商場暫時避難的災民，擔憂再也回不了家，也憂心經濟能力較弱的長者住戶，未來該何去何從。 上千名消防員持續灌救，火勢一度熄滅，但28日清晨五時許，大樓再度冒出火光，約兩個多小時後火勢再次撲滅。消防單位表示，將對每戶進行爆破搜索，確保無人受困。 網路上不斷出現尋人啟事，希望失聯的親屬能夠平安。同時，許多香港市民發揮守望相助精神，自發趕往現場派發物資，也有中醫師在現場提供義診與藥物。不少災民因吸入濃煙導致咳嗽，或因事件受到驚嚇而失眠。

    Yahoo 國際通 ・ 3 小時前
    香港宏福苑大火128死，8座大廈火警鐘不能操作，窗戶發泡膠板確認為易燃物

    香港宏福苑大火128死，8座大廈火警鐘不能操作，窗戶發泡膠板確認為易燃物

    EPA 香港特區政府週六（11月29日）早舉行悼念大埔宏福苑火災罹難者默哀儀式，行政長官李家超聯同主要官員及公務員代表，早上8時在政府總部進行默哀。 港府宣布為每名死者的家屬提供20萬元慰問金，以及承擔有關殯儀支出。下週起向每個受影響家庭提供5萬元生活津貼。昨日已向78戶發放一萬元應急現金，已超過1200戶登記。 民政局稱已經找到1000間房間費用全免，為受災戶提供中長期住宿安排。房屋局局長何永賢表示，會作出特別安排，豁免受影響居民入住過渡性房屋的租金，免租安排預計會持續一段較長時間。 ...

    BBC News 中文 ・ 1 天前
    宏福苑五級火︱過百災難遇害者辨認組人員展開新一輪搜索　再有遺體從災場抬出︱Yahoo

    宏福苑五級火︱過百災難遇害者辨認組人員展開新一輪搜索　再有遺體從災場抬出︱Yahoo

    【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火造成 128 人死亡、多人受傷，大批遺體分批送往富山公眾殮房暫放。今日（30 日）早上，有死者家屬陸續抵達殮房辨認遺體，警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員身穿白色保護衣到場協助。

    Yahoo新聞 ・ 1 天前
    央視曝光！奶精加澱粉做成的假奶粉被銷往全中國

    央視曝光！奶精加澱粉做成的假奶粉被銷往全中國

    你網購的進口奶粉可能是假的！「假奶粉 奶粉精加澱粉」相關詞條周日（30 日）引發中國網友熱議，不少網友直呼：「沒有良心！」

    鉅亨網 ・ 9 小時前
    宏福苑五級火｜滔天火災下港人守望相助　中大學生提四大訴求後被捕　一文回顧事故五日以來重點｜Yahoo

    宏福苑五級火｜滔天火災下港人守望相助　中大學生提四大訴求後被捕　一文回顧事故五日以來重點｜Yahoo

    大埔宏福苑五級火，由上周三（26 日）發生至今日（12 月 1 日）已經踏入第六日。大火至今造成 146 人死亡，79 人受傷，目前仍然有 40 多宗失聯個案有待進一步調查。宏福苑居民多達 4,000 多人，市民一呼百應參與援助，大埔各個社區會堂見盡港人互相守望的場面；大批市民亦在剛過去的周末前往大埔，向眾多死難者以及殉職消防員何偉豪獻上鮮花悼念。港府表示「大埔宏福苑援助基金」已累積 12 億元資金，將會陸續支援受災家庭；然而隨着援助措施陸續推出，有居民和義工陸續反映有人懷疑從中混水摸魚，冒認身份領取福利甚至向居民索取個人資料。另一方面，針對事故的追責行動未停止，有中大學生曾經發起「四大訴求」聯署，提出獨立調查事故，不過迅即被警方國安處拘捕。此外，網上亦一度傳出義工跟地區關愛隊有糾紛，政府並且要公開澄清事件中未有人報警。

    Yahoo新聞 ・ 6 小時前
    權志龍今日出席《MAMA 2025》　捐百萬支援大埔火災　點名優先支援消防義工恢復

    權志龍今日出席《MAMA 2025》　捐百萬支援大埔火災　點名優先支援消防義工恢復

    大埔宏福苑五級火釀成128人死亡，多人受傷，消防人員及義工連日救援。演藝圈多個活動延期或取消舉行，不過韓國音樂盛典《MAMA》如常於28及29日舉行，改以「支持香港」為主話，對演出作出修改。今日（29日），權志龍G Dragon將出席MAMA頒獎典禮，其經理人公司亦於下午宣布G Dragon將捐出百萬港元，更並特別指定優先支援參與救援的消防員及義工的身心恢復。

    Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
    宏福苑五級火災｜警方稱死亡人數增至146人　多發現18具遺體　房署指所有樓宇整體結構無即時危險

    宏福苑五級火災｜警方稱死亡人數增至146人　多發現18具遺體　房署指所有樓宇整體結構無即時危險

    【Now新聞台】警方聯同房屋署下午5時許就大埔宏福苑五級火災見傳媒。警方表示，截至今日下午4時，宏福苑火災死亡人數已增至146人，另有79人傷；災難遇害者辨認組人員繼續到災場搜索，發現多18具遺體，其中於宏泰閣發現較多遺體。警方稱，不排除數字會再上升，現階段仍有40多人報稱失聯；而早前公布約150名失聯人士，當中有100宗個案列為無法追查。房屋署表示，經獨立審查組初步勘察逾1500伙單位，確認宏福苑六棟大樓的樓宇結構並無即時危險，但有少量單位因大火關係損壞較嚴重，署方已即時聯絡緊急維修承建商盡快展開鞏固工程，以便稍後讓警方以及消防人士進入單位蒐證等。當局指，有關部門會展開第二階段勘察，進一步判斷樓宇結構安全，至於未受大火波及的宏志閣則暫時不會解封。宏福苑五級火災．不斷更新#要聞

    now.com 影音新聞 ・ 21 小時前
    宏福苑五級火｜Tyson Yoshi聯同合作伙伴捐百萬家電：災後的需要會隨時間轉變

    宏福苑五級火｜Tyson Yoshi聯同合作伙伴捐百萬家電：災後的需要會隨時間轉變

    大埔宏福苑五級火至今釀死128人死亡，多人受傷，導致大量居民無家可歸。各界紛紛在能力範圍內伸出緩手，娛樂圈明星藝人都捐錢援助..

    Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
    宏福苑五級火災｜警方完成宏道閣及宏仁閣搜索沒發現遺體　尚有150人未能聯絡(湯偉圓報道)

    宏福苑五級火災｜警方完成宏道閣及宏仁閣搜索沒發現遺體　尚有150人未能聯絡(湯偉圓報道)

    【Now新聞台】大約600名災難遇害者辨認組人員進入屋苑搜索遇難者。警方指宏道閣、宏仁閣已完成搜索，未發現遺體，救出三隻貓及一隻龜。 身穿白色保護衣的災難遇害者辨認組，一早已在宏福苑附近的籃球場集合，先頭部隊陸續進入火災現場，亦有人負責拍攝紀錄、遺體位置、狀況以及身邊財物等，搜集及帶走證物。中午時分，再有過百人增援，辨認組會分成4人一隊，每次處理一具遺體，以免混亂，小隊會攜帶簡易挖掘工具和屍袋等入場搜索。消防帶走部分發泡膠、帆布以及棚網上車。警務處處長周一鳴下午到場視察，與辨認組的組員溝通。政務司副司長卓永興聯同警方等多個部門見記者。警方表示，由於有兩幢大廈較早熄滅火種，溫度已經大幅下降，所以辨認組能夠進入大樓，並且以較短的時間完成搜索。警務處新界北總區指揮官林敏嫻：「這兩座大廈的搜索工作已經完成，搜索期間我們並沒有發現任何遺骸，我們在宏仁閣救出了三隻貓，以及宏道閣救出了一隻烏龜，這些動物交由了香港愛護動物協會處理。」警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢：「150個(未能聯絡)個案中，當中有100個個案我們收到的資料比較零碎，包括報案人致電熱線時，不清楚懷疑失蹤的朋友是否真的住在宏福苑，或者他

    now.com 新聞 ・ 1 天前
    亞洲南部暴雨釀 600 死數百人失蹤　印尼泰國等國數百萬人受災　斯里蘭卡進入緊急狀態︱Yahoo

    亞洲南部暴雨釀 600 死數百人失蹤　印尼泰國等國數百萬人受災　斯里蘭卡進入緊急狀態︱Yahoo

    【Yahoo新聞報道】亞洲南部多地近日遭受暴雨侵襲，引發嚴重水浸和山泥傾瀉，造成約 600 人死亡，數百人失蹤。印尼、馬來西亞、泰國和斯里蘭卡數以百萬計民眾受災，是該地區多年來最嚴重的水災之一。

    Yahoo新聞 ・ 1 天前

    普洛斯香港捐贈1000萬港元支援香港大埔區災後救助

    普洛斯集團宣布向香港「大埔宏福苑援助基金」捐贈1000萬港元，以協助受災居民應對當前困境，並支持各項救援及社區重建工作。「我們向所有在是次災難中受影響人士及家庭致以誠摯慰問，並对迅速投入救援、全力保護市民生命安全的消防員、緊急人員及前線團隊，致以衷心感謝。」 (BC)

    infocast ・ 16 小時前
    大埔宏福苑五級火｜純文字重點　不帶災場畫面　附情緒支援熱線｜Yahoo

    大埔宏福苑五級火｜純文字重點　不帶災場畫面　附情緒支援熱線｜Yahoo

    大埔宏福苑發生五級火，由周三（26 日）下午 2 時 51 分起火，焚燒逾 43 小時後於周五（28 日）早上 10 時 18 分大致救熄。大火截至周日（30 日）下午 5 時已造成 146 死 79 傷，包括消防員何偉豪殉職，警方指仍然有約 40 多名人士被報稱失聯。警方已拘捕 3 名男子，涉嫌誤殺；廉政公署並就宏福苑大維修工程貪污調查拘捕 11 人。周五（28 日）網上有人發起「大埔宏福苑火災關注組」專頁，就大埔火災發起聯署，列出四大訴求，包括成立獨立調查委員會等。據了解，警方國安處在周六（29 日）拘捕發起聯署者，中大政政系學生關靖豐。

    Yahoo新聞 ・ 4 天前