不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 151 死消防員何偉豪殉職 逾千市民到場獻花 中大學生提四大訴求遭國安處拘捕｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 151 人死亡，包消防員何偉豪，另有多人受傷。
本報道有災難現場畫面及資訊，如讀者曾經不自覺回憶災難畫面、做噩夢或不安情緒，建議適度限制接觸相關新聞報道。
更新
警方表示，今日再從火災現場發現遺體，死亡人數增至 151 人。
警方表示,今日再從火災現場發現遺體,死亡人數增至 151 人。
更新
廉署揭宏福苑有不合格棚網混入 合格棚網放「棚腳」避巡查
廉政專員胡英明表示，有人在早前颱風吹襲香港後，宏福苑的棚網被破壞，涉案人士先向本地供應商購入了 2,300 卷未達阻燃標準的棚網，達 75000 平方米，每卷價格為 54 元，並用於宏福苑的 8 幢大樓。
隨後在中環華懋大廈發生火警後，涉案人士再以每卷 100 元的價格購入一批合符阻燃標準的棚網，共 3700 平方米，鋪設在棚架底部的「棚腳」。在之後的棚網測試中，成功魚目混珠，取得了測試合格的結果。
胡英明形容，涉案人士非常古惑，「合標同唔合標一齊用，合標放消防員拎唔到的地方，處心積累去犯案，非常可恥。」
陳國基補充，涉案人士將不合標準的棚網放在一般人都無法取得，政府人員亦十分難以採的地方，需要特別安排消防員爬出去才可取得樣本，形容涉案人士是處心積累、有計劃犯案，手法非常惡劣。
詳細報道：宏福苑五級火︱打風後混入不合格棚網 合格棚網放「棚腳」供採樣 廉政專員：非常可恥 鄧炳強澄清棚網導致大火︱Yahoo
更新
現屆法團全體委員聲明：支持依法追查真相
民建聯大埔南區議員黃碧嬌為上屆宏福苑業主立案法團的法團事務顧問，屋苑大維修在她任內獲通過。黃碧嬌在周一（12 月 1 日）就發表「嚴正聲明」，決定親自報警，要求立即立案調查事件是否涉及現屆法團瀆職。
宏福苑現屆業主立案法團管理委員會全體委員之後發聲明，指全體委員高度重視今次事件，並鄭重聲明全力配合警方及廉政公署的任何調查工作，「我們支持依法追查真相，冀能早日釐清責任，為居民討回公道，亦還事件一個公正的交代。」
【詳細報道】
更新
鄧炳強：不符合標準的棚網樣本主要在「好難拎到的地方」
鄧炳強表示，起火初期因未能在火災現場採樣，因此在未受火警波及的宏志樓地下檢取樣本去測試，當時初步發現棚網符合抗火標準，承認有關結論，與現場消防及市民觀點不一致。
他續指，警方之後在火災熄滅後，再到八幢十廈採走 20 個樣本，分佈高、中、低層。他指當中 7 個樣本不符合阻燃標準，有關樣本主要在「好難拎到的地方」，相反隨手可得的棚網樣本則較多符合標準。
他澄清，確信今次棚網及發泡膠未掛阻燃標準，是導致大火迅速蔓延。
他指警方與廉政公署已拘補 14 名人士，其中 11 人分別被兩部門分別拘補。
詳細報道：宏福苑五級火︱打風後混入不合格棚網 合格棚網放「棚腳」供採樣 廉政專員：非常可恥 鄧炳強澄清棚網導致大火︱Yahoo
更新
7 個棚網樣本不符合阻燃測試標準
政務司司長陳國基表示，警方已在宏福苑 20 個不同地方採取棚網樣本，其中4幢大廈，7個分佈高、中、低層的採集樣本未達到阻燃測試標準，包括宏泰閣、宏道閣、宏仁閣、宏志閣
詳細報道：宏福苑五級火︱打風後混入不合格棚網 合格棚網放「棚腳」供採樣 廉政專員：非常可恥 鄧炳強澄清棚網導致大火︱Yahoo
更新
罹難者家屬到達火災現場路祭
今日下午 2 時許，罹難者家屬到達火災現場路祭，現場設多張枱，擺放死者遺照及祭品，多名家屬上香拜祭，神情哀傷。
更新
大火中 12 名受傷消防員全部出院
消防處周一（1 日）下午表示，在大火中受傷送院的 12 名消防員，已經全部出院。
今次大火造成 146 死 79 傷，其中消防員何偉豪在救災期間殉職。
更新
夏寶龍深圳聽取「有關情況的詳細匯報」
港澳辦周一（1 日）下午表示，12 月1日，中央港澳工作領導小組副組長、中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在深圳聽取有關情況的詳細匯報。
更新
黃碧嬌向警報案要求查現屆法團 黃為上屆法團顧問任內通過大維修
大埔宏福苑五級火至今造成 146 死 79 傷，宏福苑的大維修工程風波再獲社會關注。屋苑大維修由上屆業主立案法團通過，曾於該屆擔任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌在災後成為眾矢之的；黃碧嬌在周一（12 月 1 日）就發表「嚴正聲明」，表示經過深思熟慮後，決定親自報警，要求立即立案調查事件是否涉及現屆法團瀆職、隱瞞安全風險等嚴重罪行，同時要求廉政公署立案調查現屆法團有否貪污。
【詳細報道】
更新
居民稱災後翌日登記一戶一社工 至今未獲聯絡
大埔宏福苑五級火發生至今已經第六日，受影響的屋苑居民要陸續處理生活善後。有宏福苑居民今早（12 月 1 日）在電台節目表示，大火發生首日已經有慈善機構和非政府組織到臨時庇護中心，讓居民可以得到支援，但居民指「4 間機構要排 4 次隊」，對於災民以至長者而言都相當不便。居民又透露，在大火後翌日已經在東昌街社區會堂登記政府安排的「一戶一社工」項目，但到今日仍然未收到社工聯絡，「我到依家都冇社工個名，咁我可以點做呢？」
【詳細報道】
更新
婦人拍門通知街坊逃離 救回 4 人 1 狗後返回單位不幸罹難
大埔宏福苑五級火至今造成 146 死，包括消防員何偉豪在救災期間殉職。今日（1 日），市民葉先生分享家人捨己為人的經過，指太太救回 4 人 1 狗，自己最終不幸罹難。
【詳細報道】
更新
怡閣苑維修工程膠板封窗 房屋局命令停工、考慮檢控
宏福苑火災後，外界關注屋苑維修工程使用物料。繼北角富澤花園及中環中旅大廈的維修工程被發現用膠板封窗，昨日房屋局表示，審查組特別巡查行動發現深水埗怡閣苑同樣以膠板遮封窗戶，已即要求承建商移除並停止工程，局方會諮詢法律意見，考慮作出檢控。
【詳細報道】
更新
發災難財！自稱災民尋死求借錢獲大量關注 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
全城捐助大埔宏福苑災民，卻有人利用香港人的善心發災難財。有人於 Threads 發文自稱災民，指心灰意冷尋死，乘機貼出 Alipay 二維碼叫人捐錢，兩日內有近 42 萬瀏覽量。《Yahoo 新聞》收到大量網民舉報，指出帖文可疑之處，包括帖文照片實為廣州一個停車場。經記者查證，成功聯絡多位已報警的捐款者，綜合捐款截圖時間及對話紀錄等，發現有人屢收捐款後，仍不斷聲稱「得幾百蚊」，揭穿謊言。有苦主表示，最傷心的不是失去金錢，而是被騙走關心和眼淚。
【詳細報道】
更新
一文回顧宏福苑五級火五日以來重點
大埔宏福苑五級火，由上周三（26 日）發生至今日（12 月 1 日）已經踏入第六日。大火至今造成 146 人死亡，79 人受傷，目前仍然有 40 多宗失聯個案有待進一步調查。宏福苑居民多達 4,000 多人，市民一呼百應參與援助，大埔各個社區會堂見盡港人互相守望的場面；大批市民亦在剛過去的周末前往大埔，向眾多死難者以及殉職消防員何偉豪獻上鮮花悼念。
港府表示「大埔宏福苑援助基金」已累積 12 億元資金，將會陸續支援受災家庭；然而隨着援助措施陸續推出，有居民和義工陸續反映有人懷疑從中混水摸魚，冒認身份領取福利甚至向居民索取個人資料。另一方面，針對事故的追責行動未停止，有中大學生曾經發起「四大訴求」聯署，提出獨立調查事故，不過迅即被警方國安處拘捕。此外，網上亦一度傳出義工跟地區關愛隊有糾紛，政府並且要公開澄清事件中未有人報警。
【詳細報道】
更新
警方國安處拘捕張錦雄 另一女子同被警方拘捕
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。張錦雄被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。
另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。
【詳細報道】
更新
政府：1,420 戶已獲一萬元「應急錢」 宏福苑援助基金總額已達 12 億元
港府周日（30 日）晚上 11 時發稿，指政府自上周四（27 日）晚上陸續向每戶受影響居民提供 1 萬元現金的應急補助金，截至周日下午 1 時，已為超過 1,900 戶登記，並向 1,420 戶派發相關應急補助金。
另外截至中午 12 時，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款達 9 億元，連同政府投入的 3 億元啓動資金，基金總額已有約 12 億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。
應急住宿方面，截至周日上午，約 683 名居民已入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有 1,144 名居民入住房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會的單位。此外，政府會繼續開放兩個庇護中心供有需要的居民使用。
更新
災民接香港寬頻推銷續約 轟職員極不尊重 公司致歉及豁免客戶費用
有大埔宏福苑災民向《Yahoo 新聞》反映，指大火慘劇發生後，仍接獲香港寬頻（HKBN）職員來電推銷續約。事主批評家中已遭焚毀，根本無可能再使用有關服務，質疑職員致電前未有留意住戶地址。雖然事後獲客服電郵回覆，提出豁免 3 個月月費，但事主認為大廈復修需時，質疑第四個月後的收費安排含糊不清，並對比其他電訊商提供一年免費 Wi-Fi 的做法，感到該公司處理手法沒有顧及災民情況及感受。
周日傍晚，災民再接獲香港寬頻電郵回覆。香港寬頻向事主道歉，解釋指因個別同事未能實時遵從指引，導致事情發生，該公司承諾安排事主的寬頻及家居電話服務全數豁免，直到另行通知。晚上 9 時左右，公司再在官方專頁發聲明致歉。
【詳細報道】
更新
馬會宣布閉門賽事總收益悉數捐予政府「大埔宏福苑援助基金」
香港賽馬會宣布今天(11月30日)在沙田賽馬場舉行的賽事以閉門形式進行，並承諾捐出7000萬港元，當中包括賽事總收益，予香港特別行政區政府成立的「大埔宏福苑支援基金」，加上早前透過「賽馬會緊急援助基金」提供的1億港元援助，以解傷者及死者家屬的燃眉之急。
更新
黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」 民建聯：絕不姑息
宏福苑五級火事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。
黃碧嬌所屬的民建聯今日發表聲明指，待有關部門全面及公正的調查後，倘證實包括黃碧嬌在內的任何民建聯成員存在違法行為，「我們絕不姑息，並支持依法依規作出嚴正處理。」
更新
網傳新田部屋急徵義工裝床架 記者現場視察有足夠人手
網上近日流傳一則 Threads 帖文，內容提及急徵人手於今日（30 日）下午到新田部屋協助搬運及安裝床架，引起部分網民擔心真偽。《Yahoo新聞》早上向管理新田部屋的基督教信義會查詢，該會表示目前沒有發出任何邀請義工幫忙的訊息。記者今日下午到新田部屋視察，發現確實有一群中年壯漢在搬運及安裝床架。
綜合記者查證， 該帖文的消息及片段均是轉載，片段的地點非新田部屋，邀請訊息並非來自信義會或現場義工，而有關工作日前已有足夠人手，不需要急徵。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院 Payme 等】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【Yahoo 新聞報道】當局表示，死者人數增至 13 人，另有多人受傷，死者包括一名消防員。
消息指，死者人數增至 12 人，包括 4 男 8 女，其中一名是消防員，另有 16 人受傷。
福邨附近的中華基督教會馮梁結中學有約400名居民，警方在校內設置登記櫃枱，讓與家人失去聯絡的居民進行人口登記工作。警方表示，目前有至少200人失去聯絡。
據悉，宏福苑共8座樓，總共1984單位，每座有31層，每層8個單位，每座有248單位。
政府最新公布，截至晚上 7 時，有 4 死 7 傷，其中 2 人危殆、3 人嚴重、1 人穩定，另有 1 人已經出院，分別在雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院接受治療。
消防處處長楊恩健於下午約5時趕到醫院了解，他在晚上約 7 時見記者時表示，殉職消防員姓何，今年 37歲，入職九年，隸屬沙田消防局，任「細搶」車隊員，今日前往火場進行滅火救援，他在大約下午 3:01 到達，在地下進行滅火救援，直至3:30 ，何隊員一度失聯。
詳細報道：宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】政府最新公布，大埔宏福苑火警已升為五級。消防處指，大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，於下午 3 時 34 分升為四級，並於下午 6 時 22 分升為五級。
截至下午 6 時，火警中共有 9 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，3 人情況危殆，1 人情況嚴重，1 人情況穩定。死者當中其中一人為消防員。
大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延至大廈頂層，火舌及黑色濃煙席捲半空，其後屋苑多座亦起火。政府新聞處回覆《Yahoo 新聞》稱，截至下午 6 時，火警造成 4 人死亡，3 人危殆，1 人嚴重，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。消防處處長楊恩健及消防員家屬到醫院了解情況。火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後在一分鐘內突然燒著全個棚架。
截至下午 5 時，火警造成 4 人死亡，2 人危殆，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。
大埔民政事務處開放臨時庇護中心
因應大埔宏福苑火警事故，大埔民政事務處已開放廣福社區會堂（大埔廣福邨）和東昌街社區會堂（大埔東昌街 25 號大埔東昌街康體大樓1樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。中華基督教會馮梁結紀念中學亦已開放以安置疏散居民。
此外，民政處已在雅麗氏何妙齡那打素醫院設立援助站，為市民提供協助及供市民查詢。援助站查詢熱線是2658 4040。民政處稱會密切留意情況，如有需要會加開臨時庇護中心，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。
大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。
截至下午 5 時，火警中共有 7 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，兩人情況危殆，一人情況穩定。
《Yahoo 新聞》記者在大埔現場，現場傳出爆炸聲，不斷有棚架掉落。稍後有進一步報道。
消防處今日（26日）下午 2 時 51 分接獲報告指大埔宏福苑發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。消防人員正進行滅火行動。消防處呼籲附近居民請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區。
運輸署發出特別交通消息，因應火警，由南運路至吐露港公路的一段大埔公路–元洲仔段（往來回方向）的全線、吐露港公路（往來回方向）通往大埔公路–元洲仔段支路的唯一行車線，以及廣宏街（往來回方向）的全線已經封閉。受影響巴士路線須改道行駛。運輸署籲駕駛人士請考慮改用其他道路，市民使用港鐵服務。現時上址交通繁忙。
