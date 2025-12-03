宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 156 死消防員何偉豪殉職 政府宣布成立「獨立委員會」｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 156 人死亡，包括消防員何偉豪，另有 79 人受傷。
本報道有災難現場畫面及資訊，如讀者曾經不自覺回憶災難畫面、做噩夢或不安情緒，建議適度限制接觸相關新聞報道。
政府回覆：獨立委員會運作與 2018 年大埔車禍類似
行政長官李家超昨日宣布會就大埔宏福苑五級火成立「獨立委員會」，並由法官主持，審視事故的起火及迅速蔓延的原因，以及其他相關問題。《Yahoo 新聞》昨日並向特首辦查詢，獨立委員會與坊間倡議，獲法定授權的「獨立調查委員會」有何差異。
行政長官辦公室發言人昨晚回覆，指獨立委員會的運作類似過往大型事故的調查，包括 2003 年屯門公路車禍、2018 年大埔公路車禍，委員會會作出調查，並發表報告。
發言人指，政府參考過往處理和審視上述兩宗大型事故的經驗，決定成立由法官主持的獨立委員會，全面、公平公正推進調查，「體現政府從速徹底解決問題的決心。」成立獨立委員會的其中一個目的，是可以繼續全力提速提效推展調查工作，包括刑事調查，發言人並稱委員會由法官主持，「具有獨立性與公信力，將秉持嚴謹公正的態度開展工作」，在確定獨立委員會的職權範圍及人選後，政府會作出公布。
【詳細報道】
九龍殯儀館於頭七開放公眾悼念 大批市民聚化寶爐旁喊「收嘢啦！」
12 月 2 日是大火遇難者的「頭七」，九龍殯儀館昨日開放禮堂，供市民悼念遇難者，設有法師主持佛教誦經及道教儀式。大批市民帶同鮮花到殯儀館，向遇難者致哀，殯儀館在禮堂設弔唁冊和座位，供市民表達哀思。大批市民亦在場參與摺金銀祭品，不少市民手持白花，神情哀痛。
禮堂內以白色鮮花布置，入口懸掛「永遠懷念」字樣，並設有燭光及獻花區，供市民表達心意。至晚上，大批市民將祭品投入化寶爐，逾百市民呼喊「收嘢啦！」
【圖輯】
記者問為何不設獨立調查委員會 陳國基無回應
政務司司長陳國基今日傍晚（2 日）會見傳媒，簡介立法會選舉安排。有記者借機就今早行政司官李家超公佈的「獨立委員會」提問，為何政府不成立獨立調查委員會。陳國基並無回應，新聞官更提示記者，今次會見傳媒只聚焦立法會選舉安排。
香港寬頻向災民多次推銷續約 公司致歉涉事銷售員停職
有災民指家人留醫深切治療部期間，多次接獲香港寬頻推銷續約電話及訊息，當中災民 Eric 稱共收到 9 次相關聯絡，批評職員極不尊重。香港寬頻今日（2 日）回應，向所有受影響居民，尤其是 Eric 及其家人致以最深切與誠摯的歉意。
香港寬頻解釋，當日已即時下令，將受災客戶資料從名單中隔離，惟前線銷售系統未能完全同步更新，最終令居民造成嚴重滋擾。公司指，涉事銷售人員因嚴重失察及行為不專業，已被即時停職，並承諾所有受影響客戶豁免一切月費，待安頓新居後，再重新提供 24 個月免費服務。
詳細報道：宏福苑五級火︱香港寬頻向災民多次推銷續約 公司致歉涉事銷售員停職 安置新居後提供 24 個月免費服務︱Yahoo
有假社福網頁誘騙捐款 一內地婦被捕
警方指，上星期六（29 日）收到舉報，指網上有一個模仿本地社福機構的網頁，以「火災支援基金」的名義，試圖誘騙市民捐款。警方當晚透過香港網絡安全事故協調中心，將網頁移除，並聯絡銀行停止相關戶口運作。警方暫無收到市民被該網頁詐騙的案件。警方昨日（1日）拘捕一名傀儡戶口持有人，該人為 27 歲持雙程證中國籍女子，報稱無業，目前正被扣查。案件交由灣仔警區重案組第二隊繼續調查，不排除更多人被捕。
【詳細報道】
死亡人數上升至 156 人
大埔宏福苑五級火，警方今日（2 日）公布，死亡人數上升至 156 人，仍有 30 人失聯。
佛教法師到場念經
今天（12月2日）是遇難者的「頭七」，下午有約 20 位佛教法師入場。現場設祭壇，擺放有白色鮮花等祭品。法師一邊念誦經文，一邊敲打木魚。旁邊有逝者家屬著黑衣默哀。
政府設「獨立委員會」 權限受質疑 民建聯表態支持
行政長官李家超今日（2 日）宣布，就大埔宏福苑五級火成立「獨立委員會」審視事故，說法與民間要求的「獨立調查委員會」有所不同，「獨立委員會」權限問題備受質疑。不過民建聯隨即發聲明，支持成立「獨立委員會」，指委員會可以公平、透明、不偏不倚地全面檢視火災成因。
【詳細報道】
警方設 10 條熱線 籲市民提供火災相關相片、影片
警方今日（12月2日）宣布，就大埔宏福苑火災設立 10 條熱線電話，即日起每日由上午8 時至晚上 8 時運作，呼籲市民如有相關影片或相片可提供，可以致電熱線與警務人員聯絡，以協助警方調查。
熱線電話如下：
5337 6671
5337 6672
5337 6673
5337 6674
5337 6675
5337 6676
5337 6677
5337 6679
5337 6680
5337 6681
十條線只用於收集火災有關的影片或相片。市民如欲查詢火災死傷者資料，可致電傷者查詢熱線1878 999。
廖成利、李庭豐被國安處邀請會面
民協主席廖成利、副主席李庭豐等人原定計劃在今午 3 時舉行「高樓維修政策」議題的記者會，並探討火災善後工作；不過主辦方今早通知，「因有部門通知，記者會需要取消」。《Yahoo 新聞》接獲消息指，廖成利和李庭豐分別被國安處邀請會面。
安基苑棚網「即剪即燒」 現火舌 今早拆網
正進行大維修工程的牛頭角居屋安基苑，與宏福苑同樣聘用鴻毅建築師有限公司為工程顧問。有住戶家屬向《Yahoo新聞》提供片段所見，其中取自屋苑C座的棚網樣本，地盤工燃點了 20 多秒起火，其後燒近兩分鐘才熄滅，過程中有火舌掉下。住戶家屬方保僑今（2日）在facebook稱，屋苑早上開始拆棚網。
【詳細報道】
維修政策記招因「部門通知」取消
民協主席廖成利、副主席李庭豐，身兼民主黨中委的城市規劃師吳永輝以及其他公民社會代表，原定計劃在今午 3 時舉行「高樓維修政策」議題的記者會，並探討火災善後工作；不過主辦方今早通知，「因有部門通知，記者會需要取消」。《Yahoo 新聞》向李庭豐查詢上述通知提及的「部門」為何，李回覆指「不方便透露」。
機警消防員憑災民家中一張紙條大叫狗名 成功救出倖存貴婦狗
日前大埔宏福苑一隻貴婦狗在火場中奇蹟獲救，原來背後有一個消防員的機警小故事。《Yahoo 新聞》聯絡到狗主，她讚揚該名消防先生不但以命救狗，更在五級大火中保持極高觀察力，憑災民單位牆上的一張 memo 紙條，估計戶主的愛寵叫 Jason，在單位內大叫狗名，終成功救出 Jason 回到主人懷抱。該名消防員更鐵漢柔情地向狗主發訊息表示「生命得來不易，希望大家可以繼續相愛相惜。」
【詳細報道】
李家超就宏福苑火災設「獨立委員會」由法官主持 立法會選舉如期舉行
今日（2 日）是大埔宏福苑五級火發生第七日。行政長官李家超今早出席行政會議前見記者，表示 12 月 7 日立法會選舉將會如期舉行。
李家超並表示，將會就火災成立「獨立委員會」，由一名法官主持，審視起火原因及其他相關問題。
【詳細報道】
災民 2 日收 9 次香港寬頻推銷續約 母親生前 ICU 期間照收 怒斥至今未收道歉
大埔宏福苑五級火期間，香港寬頻仍致電災民推銷續約 ，引來災民們震怒，怒斥阻礙火場救援。昨日（12 月 1 日）再有災民聯絡《Yahoo 新聞》投訴，指不但在火警發生時收到推銷電話，更在尋找失聯母親，以及母親留醫深切治療部期間照收推銷電話及訊息，一共 9 次，他的母親日前不幸離世。當他開啟母親電話，用以代母聯絡親友時，又再見到推銷訊息，造成極大滋擾。他曾向香港寬頻投訴，但至今仍沒有收到客服聯絡他道歉，更對費用豁免期含糊不清，感到極度失望。
【詳細報道】
宏福苑五級火｜災民 2 日收 9 次香港寬頻推銷續約 母親生前 ICU 期間照收 怒斥至今未收道歉、費用豁免期含糊不清｜Yahoo
警方至今拘捕 13 人涉誤殺
警方今日（1 日）指，由 11 月 29 日至今日分別在旺角及北角再拘捕九男一女，涉嫌誤殺，亦即今次火災累計 13 人涉誤殺被捕。
田北辰質疑政府過早公布棚網化驗結果
實政圓桌立法會議員田北辰在批評，當局未作全面檢測便急於公布消息，導致「引起諸多揣測，徒增矛盾，自尋煩惱，又何必呢。」
田北辰今日在社交平台表示，上周五聽到有關說法是「覺得好詫異」，形容今日聽到最新版本後「我就詫異2.0。」他認為，既然上星期不是全面檢測，不應急於對外公佈，認為從沒有人期望需要數日內有結論，「把握的事，匆匆的說，違反大家所見，又引起諸多揣測，徒增矛盾，自尋煩惱，又何必呢。」
田北辰質疑政府過早公布棚網化驗結果 導致引起外界揣測：徒增矛盾
保安局局長鄧炳強上周五曾一度稱棚網達到阻燃要求，但今日（1 日）澄清部份棚網不合標準，因為疑犯將不合格棚網魚目混珠，重申棚網是導致火勢蔓延的原因。實政圓桌立法會議員田北辰在批評，當局未作全面檢測便急於公布消息，導致「引起諸多揣測，徒增矛盾，自尋煩惱，又何必呢。」
【詳細報道】
政府今日向死傷者家屬發放慰問金和生活津貼
政府表示，今日起已開始向死難者家屬發放總值 25 萬元的財政支援，包括 20 萬元的慰問金和 5 萬元的殮葬費。首批發放的個案涉及 18 宗死難者家庭。此外，政府也正陸續向第一批共 20 個合資格個案發放 5 萬元的生活津貼。
政府發言人表示，除了上述慰問金、殮葬金及生活津貼，以及早前已發放的 1 萬元應急補助金外，政府亦會增設四項特別補助，以支援不同受影響群體。
詳細報道：宏福苑大火︱政府向死者家屬發放 20 萬慰問金及 5 萬殮葬費 傷者住院 7 天以上獲發 10 萬元 受災學生獲 2 萬元補助︱Yahoo
勞工處指有 5 名工程承建商工人遇難
勞工處今日（1 日）表示，根據初步調查，至今共有 5 名工程承建商工人遇難，死者為 3 男 2 女。處方對事故中有承建商工人身故感到難過，並對死者家屬致以深切慰問。
工業傷亡權益會表示，他們正跟進多宗宏福苑大火受災工友及家屬的個案，包括 10 宗外籍家務工個案，以及 5 宗建造業工人個案。
該會希望接觸更多在大火中傷亡的在職工友及家屬，例如建造業工人、外籍家務工、保安員、清潔工等，以便協助他們申請緊急經濟援助，提供工傷流程指導和情緒支援，呼籲可聯絡電話熱線 2366 5965 或 WhatsApp 5122 9846 (劉先生)。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院 Payme 等】
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
宏福苑五級火｜頭七 九龍殯儀館開放公眾悼念 大批市民獻花摺祭品 聚化寶爐旁喊「收嘢啦！」｜多圖
宏福苑五級火 ⎢ 記者問為何不設獨立調查委員會 陳國基無回應
宏福苑五級火︱香港寬頻向災民多次推銷續約 公司致歉涉事銷售員停職 安置新居後提供 24 個月免費服務︱Yahoo
宏福苑五級火｜警方：增至156死 有假社福網頁誘騙捐款 一內地婦被捕｜Yahoo
宏福苑五級火｜政府設「獨立委員會」權限受質疑 民建聯表態支持：可公平透明檢視成因｜Yahoo
宏福苑五級火 ⎪ 殉職菲傭原擬聖誕回鄉團聚 團體籲公眾勿直接捐款予外傭家屬
宏福苑五級火｜獨立委員會權限範圍未知 獨立調查委員會具法定權力 一文睇清兩者差異｜Yahoo
宏福苑五級火｜居民急尋愛貓 疑逃出火場 搜索單位未發現遺骸｜Yahoo
宏福苑五級火｜維修政策記招因「部門通知」取消 民協廖成利李庭豐被國安處邀會面｜Yahoo
宏福苑五級火 ⎮ 葉劉批官員竹棚主因論轉移視線、找代罪羔羊 「對不起逝者及家屬」
宏福苑五級火︱安基苑棚網「即剪即燒」 現火舌 今早拆網 居民憂工程爆尾︱Yahoo．睇片
宏福苑五級火｜菲傭奮力護嬰護老 三人同獲救 菲當局：真正現代英雄｜Yahoo
宏福苑五級火．頭七︱家屬下午2時起路祭 分佛教及道教儀式 獻花人流不絕（附頭七安排）︱Yahoo
宏福苑五級火｜勞工外傭團體：不排除有人用家屬證件行騙 籲市民勿直接捐款｜Yahoo
李家超宣布立法會選舉如期 12.7 舉行 就宏福苑火災設「獨立委員會」由法官主持｜Yahoo
宏福苑五級火｜倖存貴婦狗獲奇蹟救援 郭秀雲抱緊處理感動狗主：多謝佢無限次｜Yahoo
宏福苑五級火｜機警消防員憑災民家中一張紙條大叫狗名 成功救出倖存貴婦狗：生命得來不易，繼續相愛相惜｜Yahoo
宏福苑五級火｜災民 2 日收 9 次香港寬頻推銷續約 母親生前 ICU 期間照收 怒斥至今未收道歉、費用豁免期含糊不清｜Yahoo
宏福苑五級火︱警方至今拘捕 13 人涉誤殺 其中 5 人獲准保釋候查︱Yahoo
宏福苑五級火︱田北辰質疑政府過早公布棚網化驗結果 導致引起外界揣測：徒增矛盾，自尋煩惱︱Yahoo
宏福苑大火︱政府向死者家屬發放 20 萬慰問金及 5 萬殮葬費 傷者住院 7 天以上獲發 10 萬元 受災學生獲 2 萬元補助︱Yahoo
宏福苑五級火︱勞工處指有 5 名工程承建商工人遇難 工權會提供協助籲家屬聯絡︱Yahoo
宏福苑五級火｜家屬分批路祭 救護員重返現場獻花 市民致哀痛哭：我接受唔到｜Yahoo
宏福苑五級火︱國安拘捕多人 鄧炳強指有人散播假消息煽動不滿政府 例如批評消防救援方法︱Yahoo
宏福苑五級火︱打風後混入不合格棚網 合格棚網放「棚腳」供採樣 廉政專員：非常可恥 鄧炳強澄清棚網導致大火︱Yahoo
宏福苑五級火︱張炳良倡設獨立調查委員會 還受害者公道、協助社會「解結」 湯家驊：死因研訊較快︱Yahoo
宏福苑五級火︱頭七法事周二舉行 殯儀館設公眾悼念、超渡儀式：不設「破地獄」噴火環節︱Yahoo
宏福苑五級火｜黃碧嬌最新聲明向警方報案 要求徹查現屆法團 黃為上屆法團顧問任內通過大維修｜Yahoo
宏福苑五級火｜居民稱災後翌日登記一戶一社工 至今未獲聯絡：到依家都冇佢個名｜Yahoo
宏福苑五級火｜婦人拍門通知街坊逃難 救回 4 人 1 狗後返回單位不幸罹難 家人：相信佢係無悔｜Yahoo
宏福苑五級火︱怡閣苑維修工程膠板封窗 房屋局命令停工、考慮檢控 屋宇署巡319樓宇抽驗棚網︱Yahoo
宏福苑五級火｜發災難財！自稱災民尋死求借錢 獲逾 40 萬瀏覽關注 記者聯絡多位捐款者查證踢爆大話｜Yahoo
宏福苑五級火｜滔天火災下港人守望相助 中大學生提四大訴求後被捕 一文回顧事故五日以來重點｜Yahoo
宏福苑五級火｜逾 5000 人排隊獻花 有外傭哭成淚人 認識同工在事故中離世：我們有流淚，亦會祈禱｜Yahoo
宏福苑五級火︱向外媒稱竹棚助火勢蔓延、內地消防來港救火 理大副教授黃鑫炎致歉：日後發言會更審慎︱Yahoo
宏福苑五級火︱災民接香港寬頻推銷續約 轟職員極不尊重 公司深表歉意及豁免客戶費用︱Yahoo
宏福苑五級火・圖輯｜逾千市民獻花悼念死難者 晚上持續有人龍 外傭悲傷痛哭、長者坐輪椅到場致意
宏福苑五級火︱曾俊華撰文指「不應咁快判竹棚死刑」 金屬棚架遇上極高溫時亦有機會倒塌｜Yahoo
宏福苑五級火︱過百災難遇害者辨認組人員展開新一輪搜索 再有遺體從災場抬出︱Yahoo
宏福苑五級火︱麥美娟：災民可獲免費住屋直至家園重建 應急錢或於民政事務總署領取︱Yahoo
宏福苑五級火︱網傳新田部屋急徵義工裝床架 信義會表明無發邀請 記者現場視察有足夠人手︱Yahoo
宏福苑五級火｜據悉國安拘一名男子 藉火災意圖煽動 涉發起「四大訴求」聯署｜Yahoo
宏福苑大火｜趁火打劫！兩批可疑人士聲稱幫災民登記 持非官方表格索銀行驗證碼 遭街坊質詢落荒而逃｜Yahoo
圖輯｜宏福苑五級火 大埔現獻花市民人龍 心意卡寄語「天佑大埔」有青少年自製黑絲帶免費派發 ｜Yahoo
宏福苑五級火︱廣福休憩公園逾200人排隊獻花 街坊促檢討監管制度：草菅人命的人禍︱Yahoo
宏福苑五級火︱宏志閣寵物斷水斷糧 居民上樓尋愛貓不果 與金魚團聚嘆「奇蹟」︱Yahoo
宏福苑五級火︱獲救寵物燻黑受驚 獸醫護士通宵救援不言休：救到最後一隻︱Yahoo
宏福苑五級火︱宏業工程屢涉棚架安全問題 5 年 4 罪成 共罰不足 3 萬元︱Yahoo
宏福苑五級火｜麥美娟：租戶可申領應急錢及津貼 如涉虛報將交相關部門跟進｜Yahoo
【圖輯紀錄】宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組 600 人進場 頹垣中尋遺體識別罹難者｜Yahoo
宏福苑五級火｜市民自發捐物資支援 《文匯》：國安警高度關注防「黑暴」騎劫 李桂華昨帶隊巡大埔｜Yahoo
宏福苑五級火｜關愛隊接管物資站？麥美娟：庇護中心「從來都係民政處負責管理」 澄清無人報警｜Yahoo
宏福苑五級火｜英王查理斯三世：得悉火災深感悲痛 為失去摯親及全港市民祈禱｜Yahoo
宏福苑五級火｜義工指警方凌晨五時攔截廣福邨平台出入口 指示中午前清走所有物資︱Yahoo
宏福苑大火｜全城救災 前高級公僕會嘆紅酒食龍躉撐選舉 梁君彥出席︱Yahoo
宏福苑五級火︱房屋局豁免災民入住過渡屋租金 免租安排會持續較長時間︱Yahoo
宏福苑五級火︱一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院Payme等 李嘉誠基金謝絕市民個別公益︱Yahoo
宏福苑五級火｜市民獻花致意 留奶嘴悼罹難小孩 學生災場外設留言打氣區｜Yahoo
宏福苑五級火︱醫管局證實大埔醫院一名員工離世 另有一人失聯 60 員工痛失家園︱Yahoo
宏福苑五級火｜外傭至少兩死 逾三十人生死未卜 多名傭工請假帶物資支援｜Yahoo
宏福苑五級火｜廉署拘捕8人 包括工程公司董事、項目經理 3名棚架工程分判商 一名中間人｜Yahoo
宏福苑五級火︱所有政府建築物下半旗三日 李家超周六率官員默哀 十八區設弔唁處︱Yahoo
宏福苑五級火｜政府向所有災戶發 5 萬津貼、死者家屬獲發 20 萬慰問金 籲盡快透過「一戶一社工」登記｜Yahoo
宏福苑五級火︱網傳關愛隊擬接手市民物資站 揚言報警非法集結 麥美娟無回應傳聞：盼不分立場︱Yahoo
宏福苑五級火｜社福機構發援助金安排混亂 有機構半小時即截龍 災民白行一趟｜Yahoo
宏福苑五級火︱勞工處災前一周巡查 書面警告宏業採防火措施 去年7月起3宗檢控︱Yahoo
宏福苑五級火｜增至128死 鄧炳強：棚網達阻燃要求 竹枝燒斷掉下致其他樓層起火 發泡膠致火勢蔓延｜Yahoo
宏福苑五級火｜消防處：八座大廈火警鐘不能有效操作 將對承建商採執法行動｜Yahoo
宏福苑大火︱屋宇署要求所有承建商一周內交阻燃物料報告 包括保護網等物料︱Yahoo
宏福苑五級火｜狄志遠致函梁君彥 提出立法會緊急休會辯論 討論安置及支援｜Yahoo
宏福苑五級火｜數十家屬排隊認屍 難掩悲痛淚灑當場｜Yahoo
宏福苑五級火｜港澳辦發文讚特區政府快速有效處理火災 稱關愛隊迅速投入救援工作｜Yahoo
宏福苑五級火｜返工兩周即辭職 前保安經理：消防警報系統屢被關 曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo
宏福苑五級火｜政府擬逐步取締竹棚 建造業工會：不是竹棚有問題，應討論施工管理｜Yahoo
宏福苑五級火｜26 歲大埔人集萬人力量送暖 物資過剩急變陣：團結熱血都要理性啲︱Yahoo專訪
【圖輯紀錄】宏福苑五級火︱逾800 消防員日夜奮戰 無情火縱噬七廈 不滅救火英雄光輝︱Yahoo
宏福苑五級火︱現場直擊災民斥領取援助金安排混亂 物資供過於求堆積如山 義工：暫時唔洗再捐︱Yahoo
宏福苑大火︱教宗良十四世發唁電 「將亡者的靈魂託付於全能天主的慈愛」︱Yahoo
宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo
宏福苑五級火｜中國太平承保財產全險 傳賠償上限20億 業界：額外費用需業主承擔
宏福苑五級火｜ 政府中銀設戶口接受捐款 警籲提防假冒籌款免墮騙案｜Yahoo
宏福苑五級火︱大埔防火委四年獲撥款 107 萬 辦嘉年華、派防火三寶 吉祥物設計比賽花 16 萬元︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 殉職消防何偉豪女友發文道別Superhero：好想可以再拖住你隻手｜Yahoo
宏福苑五級火︱宏業建築涉發泡膠封窗 業界解構各物料利弊：法團多選「平靚正」方式︱Yahoo．棚網實測片
宏福苑五級火︱六合彩攪珠延期至 12 月 2 日 周日賽馬閉門舉行 所有賽事總收益悉數捐出︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 李家超：每戶派一萬元應急 向內地草擬物資清單 未決定選舉是否延期｜Yahoo
宏福苑五級火︱居民守候獲救寵物 義工備飛機籠 貴婦狗Jason主人：願天父守護每個生命︱Yahoo
宏福苑五級火︱港澳辦工作組抵港協助救災 探訪大埔社區中心及威院 國防部：駐港部隊將聽令而行︱Yahoo
宏福苑五級火｜啟德青年旅舍準備接收災民 房屋局：可提供3400單位及床位供暫住｜Yahoo
宏福苑五級火｜家屬下午憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約40照片
宏福苑五級火︱外傭組織料至少 200 傭工受影響 多人事發後失聯 設緊急支援熱線︱Yahoo
宏福苑五級火｜多個屋苑突拆外牆圍網 居民測試涉事承建商其他圍網「一點即着」︱Yahoo
宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾60求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo
宏福苑五級火｜市民自發捐血救人 多間捐血站及流動捐血車排長龍 附捐血站資料｜Yahoo
宏福苑五級火︱今年至少10宗棚架起火 多宗煙頭肇禍 屋宇署曾稱主動抽查防護網︱Yahoo
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 社署調遣社工到庇護中心 大埔區所有服務中心全日開放 新生會流動車提供情緒支援｜Yahoo
宏福苑五級火｜譚仔米線提供免費堂食 予有需要居民及救援人員 膳心小館製作熱餐送暖｜Yahoo
大埔宏福苑五級火｜樂施會宣布取消「樂施毅行者2025」 公眾捐款全數支援受災居民｜Yahoo
宏福苑五級火｜馬會捐 1 億元 李嘉誠基金會捐 3 千萬元 周大福捐 2 千萬元｜Yahoo
宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件 英國外相、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo
宏福苑五級火｜搭棚業界：非阻燃網成本平一半 不排除慳成本鋌而走險 倡立例禁止使用｜Yahoo
大埔宏福苑五級火｜執業安全師學會會長：有理由相信非用阻燃網 業界多人「左手揸住枝煙，右手燒焊」｜Yahoo
宏福苑五級火｜住戶：打風後曾更換外牆棚網 當下未能確認相關規格：唔會即刻覺得有問題｜Yahoo
宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親心急如焚尋遍醫院無果：消防快啲去救佢啦｜Yahoo
宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排 東鐵早上加開班次疏導 區內多條巴士線受影響｜Yahoo
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
大埔宏福苑五級火｜棚架專家批防火欠監管 倡法團剪尼龍網樣本測阻燃力 盡快更換違規物料︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo
大埔宏福苑大火掀動情緒 臨床心理學家稱救援人員屬PTSD高危 精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱醫生稱火災現場濃煙比火更致命 遇災時若無法逃離應於室內封門候救︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱三個月大嬰兒．母親及工人深夜獲救 友人發文感謝消防員：真的很偉大︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 居民未聞火警鐘：由頭到尾無響過 街坊自發逐戶拍門提醒鄰居｜Yahoo
大埔宏福苑五級火︱消防處網站轉黑白致哀 殉職消防員何偉豪友人悼念：落更喇好好休息 bro︱Yahoo
宏福苑五級火｜運頭街擠滿逾百街坊 為災民送物資 小店：大埔人梗係關心大埔事︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 建造業議會籲各承建商禁工地吸煙、檢查外牆安全網阻燃性能 屋宇署上月曾發通告｜Yahoo
宏福苑五級火｜ 網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援｜Yahoo
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱習近平向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱大小商戶齊心合力 外借電話、尿袋及派物資 大埔超級城通宵開放︱Yahoo
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣首先起火 七大廈受波及 火勢持續入夜仍有高層居民被困｜Yahoo
宏福苑五級火︱大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
宏福苑五級火︱民建聯宣布停止所有拉票活動 李家超主持跨部門會議：極度哀傷︱Yahoo
宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】當局表示，死者人數增至 13 人，另有多人受傷，死者包括一名消防員。
消息指，死者人數增至 12 人，包括 4 男 8 女，其中一名是消防員，另有 16 人受傷。
福邨附近的中華基督教會馮梁結中學有約400名居民，警方在校內設置登記櫃枱，讓與家人失去聯絡的居民進行人口登記工作。警方表示，目前有至少200人失去聯絡。
據悉，宏福苑共8座樓，總共1984單位，每座有31層，每層8個單位，每座有248單位。
政府最新公布，截至晚上 7 時，有 4 死 7 傷，其中 2 人危殆、3 人嚴重、1 人穩定，另有 1 人已經出院，分別在雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院接受治療。
消防處處長楊恩健於下午約5時趕到醫院了解，他在晚上約 7 時見記者時表示，殉職消防員姓何，今年 37歲，入職九年，隸屬沙田消防局，任「細搶」車隊員，今日前往火場進行滅火救援，他在大約下午 3:01 到達，在地下進行滅火救援，直至3:30 ，何隊員一度失聯。
詳細報道：宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】政府最新公布，大埔宏福苑火警已升為五級。消防處指，大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，於下午 3 時 34 分升為四級，並於下午 6 時 22 分升為五級。
截至下午 6 時，火警中共有 9 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，3 人情況危殆，1 人情況嚴重，1 人情況穩定。死者當中其中一人為消防員。
大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延至大廈頂層，火舌及黑色濃煙席捲半空，其後屋苑多座亦起火。政府新聞處回覆《Yahoo 新聞》稱，截至下午 6 時，火警造成 4 人死亡，3 人危殆，1 人嚴重，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。消防處處長楊恩健及消防員家屬到醫院了解情況。火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後在一分鐘內突然燒著全個棚架。
截至下午 5 時，火警造成 4 人死亡，2 人危殆，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。
大埔民政事務處開放臨時庇護中心
因應大埔宏福苑火警事故，大埔民政事務處已開放廣福社區會堂（大埔廣福邨）和東昌街社區會堂（大埔東昌街 25 號大埔東昌街康體大樓1樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。中華基督教會馮梁結紀念中學亦已開放以安置疏散居民。
此外，民政處已在雅麗氏何妙齡那打素醫院設立援助站，為市民提供協助及供市民查詢。援助站查詢熱線是2658 4040。民政處稱會密切留意情況，如有需要會加開臨時庇護中心，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。
大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。
截至下午 5 時，火警中共有 7 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，兩人情況危殆，一人情況穩定。
《Yahoo 新聞》記者在大埔現場，現場傳出爆炸聲，不斷有棚架掉落。稍後有進一步報道。
消防處今日（26日）下午 2 時 51 分接獲報告指大埔宏福苑發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。消防人員正進行滅火行動。消防處呼籲附近居民請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區。
運輸署發出特別交通消息，因應火警，由南運路至吐露港公路的一段大埔公路–元洲仔段（往來回方向）的全線、吐露港公路（往來回方向）通往大埔公路–元洲仔段支路的唯一行車線，以及廣宏街（往來回方向）的全線已經封閉。受影響巴士路線須改道行駛。運輸署籲駕駛人士請考慮改用其他道路，市民使用港鐵服務。現時上址交通繁忙。
