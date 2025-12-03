關注

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道

2 分鐘前更新
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 156 死消防員何偉豪殉職 政府宣布成立「獨立委員會」｜有片｜Yahoo

大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 156 人死亡，包括消防員何偉豪，另有 79 人受傷。

更新時間

本報道有災難現場畫面及資訊，如讀者曾經不自覺回憶災難畫面、做噩夢或不安情緒，建議適度限制接觸相關新聞報道。

大埔宏福苑五級火
宏福苑各棟名稱位置。製圖：Yahoo新聞
宏福苑各棟名稱位置。製圖：Yahoo新聞

Yahoo專頁｜宏福苑火災不斷更新

157則更新
    • 更新

      政府回覆：獨立委員會運作與 2018 年大埔車禍類似

      行政長官李家超昨日宣布會就大埔宏福苑五級火成立「獨立委員會」，並由法官主持，審視事故的起火及迅速蔓延的原因，以及其他相關問題。《Yahoo 新聞》昨日並向特首辦查詢，獨立委員會與坊間倡議，獲法定授權的「獨立調查委員會」有何差異。

      行政長官辦公室發言人昨晚回覆，指獨立委員會的運作類似過往大型事故的調查，包括 2003 年屯門公路車禍、2018 年大埔公路車禍，委員會會作出調查，並發表報告。

      發言人指，政府參考過往處理和審視上述兩宗大型事故的經驗，決定成立由法官主持的獨立委員會，全面、公平公正推進調查，「體現政府從速徹底解決問題的決心。」成立獨立委員會的其中一個目的，是可以繼續全力提速提效推展調查工作，包括刑事調查，發言人並稱委員會由法官主持，「具有獨立性與公信力，將秉持嚴謹公正的態度開展工作」，在確定獨立委員會的職權範圍及人選後，政府會作出公布。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜政府：獨立委員會運作與 2018 年大埔車禍類似 獨立調查委員會具法定權力 一文睇清兩者差異｜Yahoo

    • 更新

      九龍殯儀館於頭七開放公眾悼念　大批市民聚化寶爐旁喊「收嘢啦！」

      12 月 2 日是大火遇難者的「頭七」，九龍殯儀館昨日開放禮堂，供市民悼念遇難者，設有法師主持佛教誦經及道教儀式。大批市民帶同鮮花到殯儀館，向遇難者致哀，殯儀館在禮堂設弔唁冊和座位，供市民表達哀思。大批市民亦在場參與摺金銀祭品，不少市民手持白花，神情哀痛。

      禮堂內以白色鮮花布置，入口懸掛「永遠懷念」字樣，並設有燭光及獻花區，供市民表達心意。至晚上，大批市民將祭品投入化寶爐，逾百市民呼喊「收嘢啦！」

      【圖輯】

      宏福苑五級火｜頭七 九龍殯儀館開放公眾悼念 大批市民獻花摺祭品 聚化寶爐旁喊「收嘢啦！」｜多圖

    • 更新

      記者問為何不設獨立調查委員會　陳國基無回應

      政務司司長陳國基今日傍晚（2 日）會見傳媒，簡介立法會選舉安排。有記者借機就今早行政司官李家超公佈的「獨立委員會」提問，為何政府不成立獨立調查委員會。陳國基並無回應，新聞官更提示記者，今次會見傳媒只聚焦立法會選舉安排。

      詳細報道：宏福苑五級火 ⎢ 記者問為何不設獨立調查委員會 陳國基無回應

    • 更新

      香港寬頻向災民多次推銷續約　公司致歉涉事銷售員停職

      有災民指家人留醫深切治療部期間，多次接獲香港寬頻推銷續約電話及訊息，當中災民 Eric 稱共收到 9 次相關聯絡，批評職員極不尊重。香港寬頻今日（2 日）回應，向所有受影響居民，尤其是 Eric 及其家人致以最深切與誠摯的歉意。

      香港寬頻解釋，當日已即時下令，將受災客戶資料從名單中隔離，惟前線銷售系統未能完全同步更新，最終令居民造成嚴重滋擾。公司指，涉事銷售人員因嚴重失察及行為不專業，已被即時停職，並承諾所有受影響客戶豁免一切月費，待安頓新居後，再重新提供 24 個月免費服務。

      詳細報道：宏福苑五級火︱香港寬頻向災民多次推銷續約 公司致歉涉事銷售員停職 安置新居後提供 24 個月免費服務︱Yahoo

    • 更新

      有假社福網頁誘騙捐款　一內地婦被捕

      警方指，上星期六（29 日）收到舉報，指網上有一個模仿本地社福機構的網頁，以「火災支援基金」的名義，試圖誘騙市民捐款。警方當晚透過香港網絡安全事故協調中心，將網頁移除，並聯絡銀行停止相關戶口運作。警方暫無收到市民被該網頁詐騙的案件。警方昨日（1日）拘捕一名傀儡戶口持有人，該人為 27 歲持雙程證中國籍女子，報稱無業，目前正被扣查。案件交由灣仔警區重案組第二隊繼續調查，不排除更多人被捕。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜警方：增至156死 有假社福網頁誘騙捐款 一內地婦被捕

    • 更新

      死亡人數上升至 156 人

      大埔宏福苑五級火，警方今日（2 日）公布，死亡人數上升至 156 人，仍有 30 人失聯。

    • 更新

      佛教法師到場念經

      今天（12月2日）是遇難者的「頭七」，下午有約 20 位佛教法師入場。現場設祭壇，擺放有白色鮮花等祭品。法師一邊念誦經文，一邊敲打木魚。旁邊有逝者家屬著黑衣默哀。

    • 更新

      政府設「獨立委員會」　權限受質疑　民建聯表態支持

      行政長官李家超今日（2 日）宣布，就大埔宏福苑五級火成立「獨立委員會」審視事故，說法與民間要求的「獨立調查委員會」有所不同，「獨立委員會」權限問題備受質疑。不過民建聯隨即發聲明，支持成立「獨立委員會」，指委員會可以公平、透明、不偏不倚地全面檢視火災成因。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜政府設「獨立委員會」權限受質疑 民建聯表態支持：可公平透明檢視成因｜Yahoo

    • 更新

      警方設 10 條熱線 籲市民提供火災相關相片、影片

      警方今日（12月2日）宣布，就大埔宏福苑火災設立 10 條熱線電話，即日起每日由上午8 時至晚上 8 時運作，呼籲市民如有相關影片或相片可提供，可以致電熱線與警務人員聯絡，以協助警方調查。

      熱線電話如下：

      5337 6671
      5337 6672
      5337 6673
      5337 6674
      5337 6675
      5337 6676
      5337 6677
      5337 6679
      5337 6680
      5337 6681
      十條線只用於收集火災有關的影片或相片。市民如欲查詢火災死傷者資料，可致電傷者查詢熱線1878 999。

    • 更新

      廖成利、李庭豐被國安處邀請會面

      民協主席廖成利、副主席李庭豐等人原定計劃在今午 3 時舉行「高樓維修政策」議題的記者會，並探討火災善後工作；不過主辦方今早通知，「因有部門通知，記者會需要取消」。《Yahoo 新聞》接獲消息指，廖成利和李庭豐分別被國安處邀請會面。

      維修政策記招因「部門通知」取消 民協廖成利李庭豐被國安處邀會面

    • 更新

      安基苑棚網「即剪即燒」 現火舌　今早拆網

      正進行大維修工程的牛頭角居屋安基苑，與宏福苑同樣聘用鴻毅建築師有限公司為工程顧問。有住戶家屬向《Yahoo新聞》提供片段所見，其中取自屋苑C座的棚網樣本，地盤工燃點了 20 多秒起火，其後燒近兩分鐘才熄滅，過程中有火舌掉下。住戶家屬方保僑今（2日）在facebook稱，屋苑早上開始拆棚網。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火︱安基苑棚網「即剪即燒」 現火舌 今早拆網 居民憂工程爆尾

    • 更新

      維修政策記招因「部門通知」取消

      民協主席廖成利、副主席李庭豐，身兼民主黨中委的城市規劃師吳永輝以及其他公民社會代表，原定計劃在今午 3 時舉行「高樓維修政策」議題的記者會，並探討火災善後工作；不過主辦方今早通知，「因有部門通知，記者會需要取消」。《Yahoo 新聞》向李庭豐查詢上述通知提及的「部門」為何，李回覆指「不方便透露」。

      宏福苑五級火｜維修政策記招因「部門通知」取消 民協民主黨成員參與 李庭豐：不方便透露哪個部門

    • 更新

      機警消防員憑災民家中一張紙條大叫狗名　成功救出倖存貴婦狗

      日前大埔宏福苑一隻貴婦狗在火場中奇蹟獲救，原來背後有一個消防員的機警小故事。《Yahoo 新聞》聯絡到狗主，她讚揚該名消防先生不但以命救狗，更在五級大火中保持極高觀察力，憑災民單位牆上的一張 memo 紙條，估計戶主的愛寵叫 Jason，在單位內大叫狗名，終成功救出 Jason 回到主人懷抱。該名消防員更鐵漢柔情地向狗主發訊息表示「生命得來不易，希望大家可以繼續相愛相惜。」

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜機警消防員憑災民家中一張紙條大叫狗名 成功救出倖存貴婦狗：生命得來不易，繼續相愛相惜

    • 更新

      李家超就宏福苑火災設「獨立委員會」由法官主持　立法會選舉如期舉行

      今日（2 日）是大埔宏福苑五級火發生第七日。行政長官李家超今早出席行政會議前見記者，表示 12 月 7 日立法會選舉將會如期舉行。

      李家超並表示，將會就火災成立「獨立委員會」，由一名法官主持，審視起火原因及其他相關問題。

      【詳細報道】

      李家超宣布立法會選舉如期 12.7 舉行 就宏福苑火災設「獨立委員會」由法官主持｜Yahoo

    • 災民 2 日收 9 次香港寬頻推銷續約　母親生前 ICU 期間照收　怒斥至今未收道歉

      大埔宏福苑五級火期間，香港寬頻仍致電災民推銷續約 ，引來災民們震怒，怒斥阻礙火場救援。昨日（12 月 1 日）再有災民聯絡《Yahoo 新聞》投訴，指不但在火警發生時收到推銷電話，更在尋找失聯母親，以及母親留醫深切治療部期間照收推銷電話及訊息，一共 9 次，他的母親日前不幸離世。當他開啟母親電話，用以代母聯絡親友時，又再見到推銷訊息，造成極大滋擾。他曾向香港寬頻投訴，但至今仍沒有收到客服聯絡他道歉，更對費用豁免期含糊不清，感到極度失望。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜災民 2 日收 9 次香港寬頻推銷續約 母親生前 ICU 期間照收 怒斥至今未收道歉、費用豁免期含糊不清｜Yahoo

      災民 2 日收 9 次香港寬頻推銷續約 母親生前 ICU 期間照收 怒斥至今未收道歉（資料圖片）
    • 田北辰質疑政府過早公布棚網化驗結果

      實政圓桌立法會議員田北辰在批評，當局未作全面檢測便急於公布消息，導致「引起諸多揣測，徒增矛盾，自尋煩惱，又何必呢。」

      田北辰今日在社交平台表示，上周五聽到有關說法是「覺得好詫異」，形容今日聽到最新版本後「我就詫異2.0。」他認為，既然上星期不是全面檢測，不應急於對外公佈，認為從沒有人期望需要數日內有結論，「把握的事，匆匆的說，違反大家所見，又引起諸多揣測，徒增矛盾，自尋煩惱，又何必呢。」

      詳細報道：宏福苑五級火︱田北辰質疑政府過早公布棚網化驗結果 導致引起外界揣測：徒增矛盾，自尋煩惱︱Yahoo

    • 田北辰質疑政府過早公布棚網化驗結果　導致引起外界揣測：徒增矛盾

      保安局局長鄧炳強上周五曾一度稱棚網達到阻燃要求，但今日（1 日）澄清部份棚網不合標準，因為疑犯將不合格棚網魚目混珠，重申棚網是導致火勢蔓延的原因。實政圓桌立法會議員田北辰在批評，當局未作全面檢測便急於公布消息，導致「引起諸多揣測，徒增矛盾，自尋煩惱，又何必呢。」

      【詳細報道】

      宏福苑五級火︱田北辰質疑政府過早公布棚網化驗結果 導致引起外界揣測：徒增矛盾，自尋煩惱︱Yahoo

    • 政府今日向死傷者家屬發放慰問金和生活津貼

      政府表示，今日起已開始向死難者家屬發放總值 25 萬元的財政支援，包括 20 萬元的慰問金和 5 萬元的殮葬費。首批發放的個案涉及 18 宗死難者家庭。此外，政府也正陸續向第一批共 20 個合資格個案發放 5 萬元的生活津貼。

      政府發言人表示，除了上述慰問金、殮葬金及生活津貼，以及早前已發放的 1 萬元應急補助金外，政府亦會增設四項特別補助，以支援不同受影響群體。

      詳細報道：宏福苑大火︱政府向死者家屬發放 20 萬慰問金及 5 萬殮葬費 傷者住院 7 天以上獲發 10 萬元 受災學生獲 2 萬元補助︱Yahoo

    • 勞工處指有 5 名工程承建商工人遇難

      勞工處今日（1 日）表示，根據初步調查，至今共有 5 名工程承建商工人遇難，死者為 3 男 2 女。處方對事故中有承建商工人身故感到難過，並對死者家屬致以深切慰問。

      工業傷亡權益會表示，他們正跟進多宗宏福苑大火受災工友及家屬的個案，包括 10 宗外籍家務工個案，以及 5 宗建造業工人個案。

      該會希望接觸更多在大火中傷亡的在職工友及家屬，例如建造業工人、外籍家務工、保安員、清潔工等，以便協助他們申請緊急經濟援助，提供工傷流程指導和情緒支援，呼籲可聯絡電話熱線 2366 5965 或 WhatsApp 5122 9846 (劉先生)。

      詳細報道：宏福苑五級火︱勞工處指有 5 名工程承建商工人遇難 工權會提供協助籲家屬聯絡︱Yahoo

    【情緒支援熱線】

    紅十字會心理支援熱線：5164 5040

    Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

    社會福利署熱線：2343 2255

    香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

    香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

    撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

    生命熱線：2382 0000

    明愛向晴熱線：18288

    醫院管理局精神健康專線：2466 7350

    「情緒通」精神健康支援熱線：18111

    【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

    【港元】

    中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

    【人民幣及其他貨幣】

    中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

    【一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院 Payme 等】

