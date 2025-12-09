焦點

精神科醫生籲感不安即遠離資訊　附情緒熱線

1 分鐘前更新
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 160 死消防員何偉豪殉職 政府宣布成立「獨立委員會」｜有片｜Yahoo

大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 160 人死亡，包括消防員何偉豪，另有 79 人受傷。

更新時間

本報道有災難現場畫面及資訊，如讀者曾經不自覺回憶災難畫面、做噩夢或不安情緒，建議適度限制接觸相關新聞報道。

宏福苑各棟名稱位置。製圖：Yahoo新聞
宏福苑各棟名稱位置。製圖：Yahoo新聞

195則更新
    • 更新

      火災死亡人數增至 160 人　另有 6 人仍然失聯

      警方表示，截至今日下午四時，火災死亡人數增至 160 人，另有 6 人仍然失聯。

      警務處處長周一鳴表示，第二個階段已經完成，已將七幢大樓的棚架清空，其中在一個地方發現疑似骸骨，會再作化驗確認是否人類還是動物骨頭。另外，消防人員已將7幢大廈的升降機槽的水泵走，沒有發現遺體。

      周一鳴表示，法醫早前在一具遺體中，發現當中有兩人DNA，分別是一名婆婆及一名工人，由於二人均有家屬居住香港，其家屬向法醫交予 DNA 範本，最終成功確認身份，因此遺體總數增至 160 人。

      警方指，較早前仍有 31 名人士失聯，警方已確認部份人士情況，包括有 2 人不在香港、2 人不是居住宏福苑、1 人已入住老人院、1 人在懲教羈留中心等，另外有 4 名人士在火災前已過身 3 個月至 11 年不等，因此現時仍有 6 名人士失聯。

      詳細報道：宏福苑五級火｜增至 160 死 有遺體驗出兩人DNA 屬婆婆及家傭 將移除及搜查棚架棚網｜Yahoo

    • 更新

      齒科法醫指遺體受大火破壞　或從牙齒提取 DNA

      警方開始安排家屬分批進行 DNA 口腔拭子採樣，稍後作科學鑑定辨別遺體身分。齒科法醫梁家駒今早（9 日）在商台節目表示，今次火災持久，難以從血液和肌肉軟組織提取 DNA 樣本，牙齒是火災中保留到最多 DNA 的部份。梁家駒又表示，可能要借助罹難者身上飾物辨認身份，估計辨認工作最少維持幾個月。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜齒科法醫指遺體受大火破壞 或從牙齒提取DNA 金屬飾物有助辨認｜Yahoo

    • 更新

      政府基金最新累計總額 33 億元

      政府 12 月 8 日晚上表示，截至同日中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約 30 億元，連同政府投入的 3 億元啓動資金，基金總額約為 33 億元。

      從基金發放的生活津貼，每戶金額已經由 5 萬元倍增至 10 萬元，截至 12 月 8 日已處理 1,357 宗個案。此外政府至今已向 1,932 戶派發 1 萬元應急補助金，相關派發工作已大致完成。

      社會福利署社工目前已接觸超過 1,970 個受影響住戶，為超過 4,900 名居民登記「一戶一社工」的跟進服務。

      住宿援助方面，截至 12 月 8 日上午，共有 1,422 名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有 2,522 名居民現居於房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會項目的單位。

      「災難遇害者辨認組」（DVIU）未有新發現遺骸，火災死者數目維持在 159 人。

      (Photo by Peter PARKS / AFP via Getty Images)
      (Photo by Peter PARKS / AFP via Getty Images)

    • 政府基金總額約 30 億元　今日無新增死亡個案

      截至今日中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款達27億元，連同政府投入的三億元啓動資金，基金總額約為30億元。

      政府早前已宣布基金會就每位死難者向家屬發放20萬元慰問金及五萬元殮葬金，截至今日，已處理73宗個案，款項正陸續發放。另外，政府也宣布基金會向每戶受影響家庭發放生活津貼。截至今日，已處理923宗個案，款項正陸續發放。

      此外，政府至今已向 1930 戶派發一萬元應急補助金。

      向災民派面值 2000 元八達通

      社署人員今日亦探訪暫住打鼓嶺過渡性房屋和深水埗青年宿舍的受影響居民，並向他們派發面值2,000元的八達通卡，方便他們日常出行，紓解燃眉之急。

      警方已完成所有七幢大廈內部範圍的搜索工作。「災難遇害者辨認組」人員今日在已確定安全的大廈外圍及倒塌棚架附近進行搜索，暫未有發現遺骸，死者數目維持159人。人員亦已將早前找到的懷疑人骨交予法醫作進一步檢測。警方會繼續跟進報稱失聯人士個案，務求盡快確認他們的情況及死傷人數。

      115 幢私人樓宇的外牆棚網已經移除

      發展局於十二月三日公布，所有正進行大維修而外牆設有棚網的公營、私人樓宇和政府大樓須即時將棚網下架並停止外牆工程。截至今日下午三時，115幢私人樓宇的外牆棚網已經移除。屋宇署提醒承建商以盡責、安全的安排完成棚網下架，如個別個案需要更多時間處理，可提出理據予署方考慮是否可以作出通融。就工務工程下的樓宇方面，建築署已完成移除轄下18個項目的棚網。屋宇署會爭取在下星期發出新的作業備考，要求所有棚網物料經過指定的檢測所檢測並確定合格後，才可以再上架。

    • 中大中醫學院提供免費中醫服務 包括災民及消防員

      中大中醫學院(Google Map相片）
      中大中醫學院(Google Map相片）

      宏福苑上周三（26 日）發生嚴重火災，大量居民傷亡，災民無家可歸。中大醫學院今日（5 日）宣布，推出「大埔火災後贈醫施藥中醫調治計劃」，為災民以及全港消防員提供免費中醫門診服務，以協助他們的身心康復和調理。

      這次的免費中醫門診服務主要針對災後常見的健康問題，包括吸入濃煙所導致的呼吸道不適，例如咳嗽、痰多及咽喉灼熱等症狀，將透過中藥清肺排毒、化痰止咳的方式來處理。同時，計劃亦會涵蓋因焦慮、悲傷等情緒困擾而引起的失眠、心悸、多夢和肌肉疼痛等症狀，透過疏肝解鬱、寧心安神的方法，改善睡眠品質並舒緩身心不適。

      詳細報道：宏福苑大火︱中大中醫學院提供免費中醫服務 包括災民及消防員 安排診症、中藥、針灸及推拿︱Yahoo

    • 個別學校取消聖誕聯歡　蔡若蓮：可將活動轉化　以平安、感恩為主題

      對於有個別學校取消聖誕聯歡，教育局局長蔡若蓮解釋，在火災發生之後，教育局曾去信學校，在 11 月 29 日至 12 月 1 日三天哀悼期間，避免舉行慶祝活動。她續指，至於這三天後，認為最重要是適當表達及有同理心，她亦向全港所有學校校長提醒，例如可以將活動轉化，例如以平安、感恩為主題，讓他們有正常學習活動。

      詳細報道：宏福苑五級火︱全部傷者脫離危險期 政府將加強精神健康服務 倡學校活動以平安、感恩為主題︱Yahoo

    • 李家超籲市民立法會選舉投票「推動改革」：代表守護災民嘅一票

      宏福苑大火︱港府將加強精神健康支援 李家超呼籲市民立法會投票：係代表我哋守護災民嘅一票︱Yahoo
      宏福苑大火︱港府將加強精神健康支援 李家超呼籲市民立法會投票：係代表我哋守護災民嘅一票︱Yahoo

      行政長官李家超今日（5 日）傍晚與多位官員會見傳媒，表示政府極為關注大埔宏福苑發生五級火災後，災民及整個社會所需的精神健康服務與支援。李在記者會呼籲市民於周日立法會選舉日投票，「我都喺呢到強調，大家應該投關鍵一票，因為呢一票係代表推動改革嘅一票，係代表我哋守護災民嘅一票，係凝聚力量共同前進嘅一票。」

      詳細報道：宏福苑大火︱李家超籲市民立法會選舉投票「推動改革」：代表守護災民嘅一票︱Yahoo

    • 女法醫人類學家分享考古式搜索鑑證經驗　堅信微細中可尋希望

      大埔宏福苑五級火至今造成 159 人死亡，其中 19 具遺體身份未被確認，另外有 31 人失去聯絡。災難遇害者的搜索、鑑證工作艱巨而漫長，曾參與 2017 年英國格蘭菲爾塔（Grenfell Tower）通天大火鑑定工作的香港法醫人類學家李衍蒨（Winsome）接受特約記者冼麗婷訪問，透過分享過往經驗，談及尋找五級火後失聯人士的方向和希望。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜女法醫人類學家堅信考古式搜索鑑證 微細中可尋希望｜冼麗婷｜Yahoo

      宏福苑五級火｜女法醫人類學家堅信考古式搜索鑑證 微細中可尋希望｜冼麗婷｜Yahoo
      宏福苑五級火｜女法醫人類學家堅信考古式搜索鑑證 微細中可尋希望｜冼麗婷｜Yahoo

    • 天主教香港教區設彌撒及祈禱　周守仁勸勉在世者：不要走入仇恨之中

      天主教香港教區多個堂區在災後公布將舉行彌撒，為死傷者及受影響居民祈禱。教區主教周守仁樞機上周六（ 30 日）親赴大埔聖母無玷之心堂主持彌撒，講道時回應對生命無常的困惑，並指上主正在擁抱亡者的靈魂。他又呼籲，大眾不要走入仇恨之中，不應互相指責、互相傷害，問責也只是要改變有問題的文化和制度，但對人是要他們悔改更新，成為大眾的祝福。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火︱天主教香港教區設彌撒及祈禱 周守仁勸勉在世者：不要走入仇恨之中、互相指責︱Yahoo

      周守仁
      周守仁

    • 棚網銷售商內地入貨憂證書造假　送本港實驗室覆檢

      宏福苑火災令外界關注棚網安全，警方正調查柴灣峰華邨、北角富澤花園的棚網證書，懷疑有人使用虛假文書，紅磡萬高花園大廈亦有住戶懷疑大廈棚網證書造假，報警求助。有棚網銷售商表示，公司從內地廠商入貨，有證書說明棚網符合阻燃標準，「咁我哋就信佢啦」。但經歷火災之後，他坦言「可能呢啲嘢全部都有機會係假」，因此進貨後都會送到本港實驗室作雙重檢測。他又指，事發後行內售賣的阻燃網價格急升，一卷 2 米乘 10 米的棚網由 80 元飆升至 180 元，其公司更缺貨，相信要等待兩星期才有新一批棚網送到香港。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜棚網銷售商內地入貨憂證書造假 送本港實驗室覆檢 北京檢測中心稱遭偽冒｜Yahoo

    • 專家指火場 500 度將損壞混凝土及鋼筋　大廈結構影響視乎受損樓層

      大埔宏福苑五級火發生至今已經一個多星期，房屋局獨立審查組最快會在下星期聯同結構工程專家及房署專業人員，抽取樓宇混凝土芯樣本作詳細結構分析。香港工程師學會結構分部前主席陳世昌今早（5 日）在電台節目表示，火場溫度如果達到 500 度，混凝土及鋼筋就會開始損壞，部份混凝土會剝落甚至有裂縫；如果達到 1,000 度，鋼筋甚至會疲勞和軟化。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜專家指火場 500 度將損壞混凝土及鋼筋 大廈結構影響視乎受損樓層｜Yahoo

      (Photo by Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
      (Photo by Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

    • 鄧炳強去信華爾街日報　稱社評試圖抹黑詆毀香港

      保安局局長鄧炳強去信《華爾街日報》（WSJ），指該報一篇針對大埔宏福苑五級火的社評〈No Fire Critics Allowed in Hong Kong〉偏頗及毫無根據，試圖抹黑詆毀香港，令人深感遺憾。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜鄧炳強去信華爾街日報 稱社評試圖抹黑詆毀香港｜Yahoo

      宏福苑五級火｜鄧炳強去信華爾街日報 稱社評試圖抹黑詆毀香港｜Yahoo
      宏福苑五級火｜鄧炳強去信華爾街日報 稱社評試圖抹黑詆毀香港｜Yahoo

    • 麥美娟：災民生活津貼由 5 萬元增至 10 萬元

      民政及青年事務局長麥美娟今（4 日）宣布，大埔宏福苑五級火災中災民的生活津貼由5萬元增至10萬元。

      截至今日中午，政府設立的「大埔宏福苑援助基金」累計已有 28 億元，除政府投入的 3 億元，25 億元來自各界捐款。

      政府會寬免受影響居民的 2024/25年度稅單、地租差餉，豁免水費、排污費帳單，中電豁免電費並退還按金，電訊商、中石化亦會作出豁免安排。

      政府亦會寬免受影響災民多項政府收費，包括入境處補領證件費用、公立醫院醫療費用、骨灰安置等。

    • 宏志閣居民稱屋內完好　長者稱「聽天由命」冀就近安置方便覆診

      火災中唯一沒被波及的宏志閣，居民昨日起一連兩日獲安排返回居所取物品。今（4 日）早繼續有零星街坊帶同行李箱到場，有義載的士待命，有人上樓搬走雪櫃、吸塵機及大量衣物等。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜宏志閣居民稱屋內完好 長者稱「聽天由命」冀就近安置方便覆診｜Yahoo

      今早繼續有宏志閣居民到場，有人帶同行李箱
      今早繼續有宏志閣居民到場，有人帶同行李箱
      曾小姐跟家中長者到場，表示家人希望返回宏志閣居住
      曾小姐跟家中長者到場，表示家人希望返回宏志閣居住

    • 香港工程裝飾商會建議政府即時修例　外牆工程須採用高阻燃建材

      大埔宏福苑五級火後，工程相關業界都紛紛提出安全建議。香港工程裝飾商會昨日（3日）發聲明，深切哀悼死難者與殉職消防員，並深切慰問受影響人士。商會建議，政府應即時修例於大廈外牆工程中，須採用更高阻燃性的建材；又建議強制大維修承建商必須使用由屋宇署認可物料中央資料庫內指定物料包括防火要求，供物業管理公司查冊。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜香港工程裝飾商會：建議政府即時修例 外牆工程須採用高阻燃建材｜Yahoo

    • 鴻毅建築師有限公司終止業務

      大埔宏福苑慘劇，大廈大維修的項目工程顧問「鴻毅建築師有限公司」兩名董事早前疑涉貪污遭廉政公署拘捕，近日傳出結業消息。鴻毅有份參與大維修的安基苑昨日（12月3日）貼出通告，稱接獲鴻毅通知無法履行現時所有顧問合約職務，即時暫停及終止一切業務。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜鴻毅終止業務 疑漏計宏業定罪紀錄 大維修招標評分次選變首選 重組招標過程｜Yahoo

      記者 12 月 3 日早上到鴻毅門口視察，發現已「拉閘」。
      記者 12 月 3 日早上到鴻毅門口視察，發現已「拉閘」。

    • 全港大維修樓宇周六前拆棚網　業界料人手足夠

      大埔宏福苑五級火之後，社會關注工程棚網的阻燃能力。發展局局長甯漢豪昨日（3 日）宣布，所有現時正進行大維修的樓宇停止外牆工程，並在 3 個工作天內，即本周六（6 日）或之前，完成棚網下架。建造業總工會理事長周思傑和香港建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華今早（4 日）在電台節目都贊成政府做法，認為可以釋除公眾疑慮。本港現時有 2,000 多至 3,000 名棚工，兩人都相信有足夠人手應付這 3 天的棚網下架工序。周思傑就特別提醒，棚架和棚網本身可能藏着建築廢料和泥頭，拆網前必先清理妥當，否則會工人和途人構成危險。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜全港大維修樓宇周六前拆棚網 業界料人手足夠 拆前須清理泥頭免生危險｜Yahoo

      宏福苑五級火｜全港大維修樓宇周六前拆棚網 業界料人手足夠 拆前須清理泥頭免生危險｜Yahoo
      宏福苑五級火｜全港大維修樓宇周六前拆棚網 業界料人手足夠 拆前須清理泥頭免生危險｜Yahoo

    • 宏志閣內部環境曝光　大量發泡膠封窗　冷氣機口被黏密不透風

      大埔宏福苑五級火揭露維修監管出現嚴重問題，其中警方在未受波及的宏志閣發現每層電梯大堂窗外都有發泡膠包封，不排除是導致火勢迅速蔓延的原因。昨日（3日）宏志閣居民返回居所取回重要物品，有居民向《Yahoo 新聞》提供照片，顯示大廈多處窗戶被貼上發泡膠板，有冷氣機的安裝口被封，更在四邊塗上玻璃膠，密不透風。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜宏志閣內部環境曝光 大量發泡膠封窗 冷氣機口被黏密不透風｜Yahoo

      宏福苑五級火｜宏志閣內部環境曝光 大量發泡膠封窗 冷氣機口被黏密不透風｜Yahoo
      宏福苑五級火｜宏志閣內部環境曝光 大量發泡膠封窗 冷氣機口被黏密不透風｜Yahoo
      居民家中冷氣機因維修工程被拆除，該安裝口被發泡膠板蓋上，四邊有玻璃膠固定。（居民提供照片）
      居民家中冷氣機因維修工程被拆除，該安裝口被發泡膠板蓋上，四邊有玻璃膠固定。（居民提供照片）

    • 情緒支援機構接逾 60 宗求助　重大事故後或失眠焦慮　附求助熱線

      面對災情及廣泛資訊下，不少人情緒受影響。明愛向晴軒危機專線及教育中心高級督導主任蔡泳詩表示，機構這段時間收到逾 60 人致電，表示有情緒困擾，包括直接受影響的災民。她指出，經歷重大事故後會出現壓力反應，包括失眠、哀傷、抑鬱、焦慮等。她說有這些反應是正常，提醒市民可重拾運動和興趣，回復正常生活，能有助消除焦慮不安。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜情緒支援機構接逾 60 宗求助 重大事故後或失眠焦慮 附求助熱線｜Yahoo

      【情緒支援熱線】

      紅十字會心理支援熱線：5164 5040

      Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

      社會福利署熱線：2343 2255

      香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

      香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

      撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

      生命熱線：2382 0000

      明愛向晴熱線：18288

      醫院管理局精神健康專線：2466 7350

      「情緒通」精神健康支援熱線：18111

    【情緒支援熱線】

    紅十字會心理支援熱線：5164 5040

    Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

    社會福利署熱線：2343 2255

    香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

    香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

    撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

    生命熱線：2382 0000

    明愛向晴熱線：18288

    醫院管理局精神健康專線：2466 7350

    「情緒通」精神健康支援熱線：18111

    【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

    【港元】

    中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

    【人民幣及其他貨幣】

    中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

    【一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院 Payme 等】

     

    大埔宏福苑四級火，火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑四級火，火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    火勢持續至晚上仍未受控，其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後突然燒著全個棚架。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火勢持續至晚上仍未受控，其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後突然燒著全個棚架。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大廈外牆棚架大範圍起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大廈外牆棚架大範圍起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火警持續至晚上，現場有大量消防車及警車。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火警持續至晚上，現場有大量消防車及警車。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    廣福邨巴士站附近的行人天橋聚集多人。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    廣福邨巴士站附近的行人天橋聚集多人。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    大埔宏福苑四級火 初步 4 死 3 傷 消防員殉職兩傷者危殆
    大埔宏福苑四級火 初步 4 死 3 傷 消防員殉職兩傷者危殆
    大埔宏福苑發生四級火，現場所見多層單位火光熊熊。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑發生四級火，現場所見多層單位火光熊熊。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延，多座起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延，多座起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    大埔宏福苑發生四級火，多座起火，濃煙席捲半空。（Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    大埔宏福苑發生四級火，多座起火，濃煙席捲半空。（Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
