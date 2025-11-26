焦點

小一自行分配學位公布結果　附辦理註冊、叩門等日程

2 分鐘前更新
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 36 死有消防員殉職 279 人失聯 一名嬰兒深夜獲救｜有片｜Yahoo

大埔宏福苑今日（26日）下午發生火警，至下午 6 時 22 分升為五級。 火警中有 36 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。

更新時間
大埔宏福苑五級火
大埔宏福苑五級火
13則更新
    • 更新

      增至有 36 人死亡、279人失聯

      行政長官李家超表示，感到極度難過，至今有 36 人死亡、279人失聯，29人留醫，7 人危殆。

    • 更新

      居民未聞火警鐘：由頭到尾無響過

      有居民表示，火警發生時未聽到大廈火警鐘響，「由頭到尾無響過」，亦有居民指，由街坊群組的消息得知發生火警，部分街坊自發逐戶拍門，提醒鄰居要撤離。

      家住宏福苑宏建閣的何先生在現場，目擊整幢大廈被薰黑，向記者表示心情無奈，「擔心來都無用，人無事就算數啦而家。」他表示，在上址居住多年，當時曾有居民反對同時間進行多幢大廈的工程，「應該分開做啦，睇而家，火燒連環船咁。」

      詳細報道：宏福苑五級火｜ 居民未聞火警鐘：由頭到尾無響過 街坊自發逐戶拍門提醒鄰居｜Yahoo

    • 更新

      深夜一名嬰兒獲救　戴上氧氣罩送院

      深夜一名嬰兒獲救 戴上氧氣罩搶救
      深夜一名嬰兒獲救 戴上氧氣罩搶救

      【00：39】據《有線新聞》報道，消防員至今繼續拯救傷者，其中深夜有一名嬰兒獲救，要戴上氧氣罩協助呼吸；有一名老婦清醒送院，另有一名女子獲救，需戴上氧氣罩。

      火警期間，一則求救訊息在社交平台廣泛流傳，指宏昌閣 1308 室有一名只有三個月大的嬰兒、媽媽及工人被困屋內。據母親的朋友透露，當時嬰兒與媽媽已經多次嘔吐，但仍無法及時送院，只能在屋內焦急等待救援，又表示剛與單位內的人通電話，背景傳來嬰兒大聲哭喊的聲音，並不斷強調「BB仍在哭，很堅強」，懇請大家協助施救。

      直至深夜，該母親的朋友傳來好消息，稱嬰兒、媽媽及工人已經成功獲救，並特別感謝消防員，讚揚「消防員真的很偉大」。

      詳細報道：大埔宏福苑五級火︱三個月大嬰兒．母親及工人深夜獲救 友人發文感謝消防員：真的很偉大︱Yahoo

    • 更新

      醫院局接收 33 名傷者　其中 7 人危殆

      截至 11 月 27 日零時，醫管局接收 33 名傷者，其中 7 人危殆、 13 人嚴重、 8 人穩定，1 人情況未知，及有 4 人已經出院。

    • 更新

      消防處網站轉黑白致哀　殉職消防員何偉豪友人悼念

      消防處網站轉黑白致哀
      消防處網站轉黑白致哀

      【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級火災，事故造成多人死傷，包括一名 37 歲的消防員何偉豪。為表達哀悼，消防處將其官方網站的頁面，以及社交媒體 Facebook 的頭像和封面圖片，全數轉換為黑白色調。

      何偉豪的友人於社交平台發文悼念，寫道：「請好好記住英雄的樣子。我們不會忘記你的，感激你為我們付出所有。落更喇，好好休息 bro…… 仁愛堂的兄弟都為你自豪。」

      詳細報道：大埔宏福苑五級火︱消防處網站轉黑白致哀 殉職消防員何偉豪友人悼念：落更喇好好休息 bro︱Yahoo

    • 更新

      建造業議會籲各承建商禁工地吸煙、檢查外牆安全網阻燃性能　屋宇署上月曾發通告

      一個多月前中環華懋大廈亦曾發生三級火，造成至少4人受傷送院。屋宇署在華懋大廈三級火後，曾於 10月 21 日向所有認可建築專業人士及註冊承建商發通告，要求立即檢視建築物外牆工程，所使用的保護網、保護幕及防水油布等材料的阻燃性能。建造業議會也指，上月曾發出有關信函籲業界加強安全管理，現強烈呼籲各承建商立即檢視所有外牆保護網及帆布，必須確定阻燃性能符合認可標準，以備萬一有火警時防止火勢蔓延；更須禁止工地吸煙。

      詳細報道：宏福苑五級火｜ 建造業議會籲各承建商禁工地吸煙、檢查外牆安全網阻燃性能 屋宇署上月曾發通告｜Yahoo

    • 更新

      網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援

      網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援
      網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援

      【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，已焚燒逾 7 小時未救熄，波及共七座大廈，至晚上仍有高層居民被困。小紅書等平台有網上影片，盛傳有深圳消防車直接過關來港支援。政府新聞處晚上 10 時 20 分回覆《Yahoo 新聞》查詢，引述消防處回應指，處方目前沒有向內地要求支援。

      詳細報道：宏福苑五級火｜ 網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援｜Yahoo

    • 更新

      大小商戶齊心合力　外借電話、尿袋及派物資　大埔超級城通宵開放

      大量居民在臨時庇護地方休息。
      大量居民在臨時庇護地方休息。

      【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑今日（ 26 日）發生五級火警，多個商戶及機構隨即向受影響居民提供不同形式的協助，包括充電服務、物資支援及臨時休息空間等。

      香港電訊位於大埔超級城 A 區的 csl 門市延長營業至晚上 11 時，為受影響客戶免費外借行動電源及提供店內充電服務，並向 1O1O 、 csl 及 Club Sim 客戶額外提供本地流動數據及 5G 私家寬頻服務。ChargeSpot 宣布在大埔區提供 160 小時免費充電器租借。3 香港位於安慈路的 3Shop 則免費借出備用手機及 SIM 卡，服務時間延長至晚上 12 時，明日提早於 8 時營業。

      大埔超級城宣布 D 區全天候開放，為市民提供休息空間，同時派發樽裝水及蘇打餅乾，並提供免費行動電源租借。商場開設臨時社區支援熱線，協助有需要人士查詢。

      屈臣氏集團表示已安排將蒸餾水、食品、日用品及充電設備等送往臨時庇護中心。區內甜品店「糖水雄」亦暫停營業，將所有熟食產品支援附近街坊。

      若市民因事件感到困擾，可致電多條情緒支援熱線，包括社會福利署、醫管局精神健康專線、香港撒瑪利亞防止自殺會，以及生命熱線、明愛向晴熱線等。

      善導會亦開放位於大埔船灣的「善樓」，為居民提供臨時安頓及物資協助，並呼籲區內有車的義工協助接載受影響居民。

      詳細報道：大埔宏福苑五級火︱大小商戶齊心合力 外借電話、尿袋及派物資 大埔超級城通宵開放︱Yahoo

    • 更新

      習近平向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼

      【22：10】據央視新聞，國家主席習近平向火災事故遇難人員和殉職的消防員表示哀悼，對遇難者家屬和受災人員表示慰問，要求全力以赴撲滅火災，努力把火災傷亡損失降到最低。

    • 更新

      區內多間中小學明日停課　多個主要路段仍需封閉

      【22：05教育局宣布區內多間中小學明日停課，運輸署亦表示多個主要路段仍需封閉，呼籲市民預留充裕時間出行。

      運輸署指出，由南運路至吐露港公路的一段大埔公路元洲仔段來回方向全線仍然封閉。同時受影響的道路包括吐露港公路通往大埔公路元洲仔段支路的唯一行車線、廣宏街來回全線，以及由吐露港公路至大埔太和路的一段完善路往汀角路方向全線。駕駛人士需改用其他道路。

      公共運輸服務方面，途經相關路段約 40 條日間及通宵巴士路線需要改道。九巴及龍運公布，通宵路線 N42A 、 N73 、 N271 、 N307 及 NA47 的來回方向，以及往大埔方向的 271S 線將改道行駛，期間不停廣福邨站。兩間巴士公司呼籲乘客留意應用程式及網頁的最新消息，並考慮明早提早出門。運輸署建議市民盡量使用鐵路服務。

      教育局對火警深表關注，考慮到火警及交通阻塞影響，宣布中華基督教會馮梁結紀念中學、大埔浸信會公立學校、聖公會阮鄭夢芹小學、靈糧堂劉梅軒中學、港九街坊婦女會孫方中書院及保良局田家炳千禧小學， 11 月 27 日停課。若個別學校因實際情況需要停課，可按機制徵詢法團校董會或校董會同意後決定，並盡快通知家長及學生。

      由於 11 月 27 日適逢小一自行分配學位註冊日，局方要求相關學校主動聯絡受影響家長，妥善安排註冊手續。教育局已派出教育心理學家及大埔區學校發展組人員，前往設於大埔富善社區會堂及善樓的臨時庇護中心，支援受影響學生，並呼籲區內學校留意學生情緒。

      運輸署緊急事故交通協調中心已提升級別並維持 24 小時運作，密切監察交通狀況。區域交通控制中心將視乎需要調整交通燈號時間以紓緩擠塞。

    • 更新

      警登記櫃位暫錄200人失聯

      【21：45】《Yahoo新聞》記者晚上到廣福邨附近的中華基督教會馮梁結中學視察，該處有約400名居民暫時棲身。警方在校內設置登記櫃枱，讓與家人失去聯絡的居民進行人口登記工作。警方表示，目前有至少200人失去聯絡。市民如欲尋找懷疑受傷或失聯的親友，可致電警方傷者查詢熱線1878999。

      詳細報道：宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo

    • 更新

      明日及後日選舉論壇暫停

      【21:30】當局表示，因大埔發生五級大火，明日（27 日）及後日（28 日）的2025立法會「愛國者同心治港」選舉論壇將暫停舉行，如另有安排稍後會另行通知。

    【較早前報道】

    【20:25更新報道】

    Yahoo 新聞報道】當局表示，死者人數增至 13 人，另有多人受傷，死者包括一名消防員。

    【20:00更新報道】

    消息指，死者人數增至 12 人，包括 4 男 8 女，其中一名是消防員，另有 16 人受傷。

    福邨附近的中華基督教會馮梁結中學有約400名居民，警方在校內設置登記櫃枱，讓與家人失去聯絡的居民進行人口登記工作。警方表示，目前有至少200人失去聯絡。

    據悉，宏福苑共8座樓，總共1984單位，每座有31層，每層8個單位，每座有248單位。

    【19:10更新報道】

    政府最新公布，截至晚上 7 時，有 4 死 7 傷，其中 2 人危殆、3 人嚴重、1 人穩定，另有 1 人已經出院，分別在雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院接受治療。

    消防處處長楊恩健於下午約5時趕到醫院了解，他在晚上約 7 時見記者時表示，殉職消防員姓何，今年 37歲，入職九年，隸屬沙田消防局，任「細搶」車隊員，今日前往火場進行滅火救援，他在大約下午 3:01 到達，在地下進行滅火救援，直至3:30 ，何隊員一度失聯。

    詳細報道：宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo

    【18:50更新報道】

    【Yahoo 新聞報道】政府最新公布，大埔宏福苑火警已升為五級。消防處指，大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，於下午 3 時 34 分升為四級，並於下午 6 時 22 分升為五級。

    截至下午 6 時，火警中共有 9 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，3 人情況危殆，1 人情況嚴重，1 人情況穩定。死者當中其中一人為消防員。

    大埔宏福苑四級火，火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑四級火，火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    【18:40更新報道】

    大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延至大廈頂層，火舌及黑色濃煙席捲半空，其後屋苑多座亦起火。政府新聞處回覆《Yahoo 新聞》稱，截至下午 6 時，火警造成 4 人死亡，3 人危殆，1 人嚴重，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。消防處處長楊恩健及消防員家屬到醫院了解情況。火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後在一分鐘內突然燒著全個棚架。

    火勢持續至晚上仍未受控，其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後突然燒著全個棚架。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火勢持續至晚上仍未受控，其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後突然燒著全個棚架。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大廈外牆棚架大範圍起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大廈外牆棚架大範圍起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火警持續至晚上，現場有大量消防車及警車。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火警持續至晚上，現場有大量消防車及警車。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    【18:10更新報道】

    截至下午 5 時，火警造成 4 人死亡，2 人危殆，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。

    大埔民政事務處開放臨時庇護中心

    ​因應大埔宏福苑火警事故，大埔民政事務處已開放廣福社區會堂（大埔廣福邨）和東昌街社區會堂（大埔東昌街 25 號大埔東昌街康體大樓1樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。中華基督教會馮梁結紀念中學亦已開放以安置疏散居民。

    此外，民政處已在雅麗氏何妙齡那打素醫院設立援助站，為市民提供協助及供市民查詢。援助站查詢熱線是2658 4040。民政處稱會密切留意情況，如有需要會加開臨時庇護中心，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。

    火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    廣福邨巴士站附近的行人天橋聚集多人。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    廣福邨巴士站附近的行人天橋聚集多人。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    【17:35更新報道】

    大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。

    截至下午 5 時，火警中共有 7 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，兩人情況危殆，一人情況穩定。

    《Yahoo 新聞》記者在大埔現場，現場傳出爆炸聲，不斷有棚架掉落。稍後有進一步報道。

    大埔宏福苑四級火 初步 4 死 3 傷 消防員殉職兩傷者危殆
    大埔宏福苑四級火 初步 4 死 3 傷 消防員殉職兩傷者危殆
    大埔宏福苑發生四級火，現場所見多層單位火光熊熊。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑發生四級火，現場所見多層單位火光熊熊。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延，多座起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延，多座起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    消防處今日（26日）下午 2 時 51 分接獲報告指大埔宏福苑發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。消防人員正進行滅火行動。消防處呼籲附近居民請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區。

    運輸署發出特別交通消息，因應火警，由南運路至吐露港公路的一段大埔公路–元洲仔段（往來回方向）的全線、吐露港公路（往來回方向）通往大埔公路–元洲仔段支路的唯一行車線，以及廣宏街（往來回方向）的全線已經封閉。受影響巴士路線須改道行駛。運輸署籲駕駛人士請考慮改用其他道路，市民使用港鐵服務。現時上址交通繁忙。

    大埔宏福苑發生四級火，多座起火，濃煙席捲半空。（Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    大埔宏福苑發生四級火，多座起火，濃煙席捲半空。（Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    宏福苑五級大火

