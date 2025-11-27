大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
LIVE
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 55 死有消防員殉職 4 座大致救熄 3 座火勢受控｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生火警，下午 6 時 22 分升為五級。火警中有 55 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。
本報道有災難現在畫面及資訊，如讀者曾有不自覺回憶災難畫面、做噩夢或不安情緒，建議適度限制接觸相關新聞報道。
更新
死亡人數增至 55 人
消防及救護人員簡報，火警至今錄得 55 死，有 51 人當場證實死亡，另有 4 名傷者在醫院證實不治。
更新
4 座火警大致救熄 3 座火勢受控
消防人員下午 2 時許見記者，簡報救援行動。消防處副處長（公眾安全及機構策略）黃嘉榮表示，宏福苑八座大廈，有一座沒受波及，有 4 座大廈火警大致救熄，3 座火勢受控。
更新
市民自發捐血 多間捐血站及流動捐血車排長龍
大埔宏福苑五級火持續接近一日，至今造成 44 死，逾 60 人傷。面對傷亡數字上升，不少市民自發捐血，網上圖片顯示多間捐血站及流動捐血車大排長龍，有捐血站表示已滿額。
【詳細報道】
更新
全港今年最少 10 宗棚架起火事故 屋宇署曾稱主動抽查防護網
大埔宏福苑五級火，火勢隨棚架圍網快速蔓延，更波及整個屋苑共七座大廈，令不少市民關注棚架及圍網相關起火意外。《Yahoo 新聞》翻查資料，今年 1 月至 11 月，最少有 10 宗棚架起火事故，不乏因煙頭點燃肇禍。當中今年十月中環華懋大廈棚架引致三級火後，屋宇署亦曾稱將主動抽查建築地盤防護網是否阻燃。《Yahoo新聞》就屋宇署巡查進度向署方查詢，正待回覆。
【詳細報道】
更新
入境處：受災居民毋須預約即可補領身份證
更新
李兆基基金捐 3,000 萬元 信和 160 間酒店客房免費開放予受影響居民
恒基兆業地產集團表示，為緊急支援受影響人士，李兆基基金將捐款 3,000 萬港元，用於緊急救援及過渡安置。集團對事件深感難過，並向所有受災人士致以誠摯的慰問。
信和集團及黃廷方慈善基金就指，就事件撥款港幣 2,000 萬元支援賑災，同時已在香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備共 160 間客房，隨時為有需要的居民提供免費住宿支援。
【詳細報道】
更新
宏福苑直擊 高層單位仍然有火舌冒出
經過 20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上 10 時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。
【詳細報道】
更新
李家超：即時巡查全港所有大型維修屋苑 檢視棚架安全
行政長官李家超在 Facebook 專頁表示，政府已即時安排巡查全港所有正在進行大型維修的屋苑，檢視棚架及建築物料的安全。
李家超指，今早召開了跨部門會議，統籌全體政策局和各部門全面跟進大埔火災的應對工作。政府將繼續全力撲滅火災，救援被困居民及治理傷者，同時展開善後支援。他指，政府會為受影響家庭提供臨時住宿，已安排足夠社工，為各個受影響家庭及有需要人士提供適切支援，並會盡快安排提供財政援助，跟進相關善後安排。
李家超表示，向所有不眠不休投入救援工作的消防、警務、醫護和前線人員致謝。對於有消防員不幸殉職，他形容「是我們巨大損失」，政府將全力支援因公殉職同事的家人，以及受傷同事和他們的家人，提供一切所需協助。
更新
譚仔米線大埔分店提供免費食物 膳心小館製作飯盒
多間食肆提供免費膳食，支援受災居民及救援人員。「譚仔三哥米線」和「譚仔雲南米線」都表示，周四（27 日）和周五（28 日）大埔指定分店會為有需要的居民及救援工作人員送上免費堂食及外賣食物及飲品，他們可以自行前往分店享用餐點。
「膳心小館」今日亦在社交平台發帖文，表示如有特別需要人士，例如需要糖尿餐、低鹽餐、低普林餐，都希望社工可以幫手聯絡安排。
麥當勞今日凌晨亦在社交平台發文，表示 3 間 24 小時營業大埔區麥當勞（大埔墟分店、太和分店及昌運分店）會為受火災影響的居民提供免費食物及飲品。
【詳細報道】
更新
樂施會取消周末毅行者比賽
樂施會今日（27 日）宣布，取消原定於 11 月 28 至 30 日舉行的「樂施毅行者 2025」，以便政府及救援人員集中資源，全力投入救援工作。樂施會已啟動緊急支援機制，決定將「樂施毅行者 2025」所籌得的公眾捐款及適用物資，全數撥予支援受火災影響的居民，協助他們渡過難關。
【詳細報道】
更新
李嘉誠基金會撥款 3000 萬元緊急援助
李嘉誠基金會宣布即時撥款 3000 萬元，設立緊急援助基金，支援大埔宏福苑火災受影響社群。
【詳細報道】
更新
周大福集團捐 2000 萬 小米、騰訊各捐 1000 萬
火警發生接近一日，陸續有不同公司表示捐款支持救援工作。周大福集團宣布，捐出 2000 萬元，為受火災影響的居民提供緊急援助，協助他們渡過難關。中國紅十字會捐贈 200 萬元支持救援。香港小米基金會及騰訊公益慈善基金會各捐 1000 萬元。
更新
英國外相，賴清德發文慰問
大埔宏福苑五級大火引起國際關注。英國外相顧綺慧（Yvette Cooper）在當地時間周三（26 日）下午 7 時許在社交平台 X 發文，表示大埔發生的火災駭人（devastating），痛心疾首（deeply distressing），英國向所有受影響的家庭和香港人致以最深切的慰問。
中外多家媒體如《新華社》、《日本放送協會》（NHK）《英國廣播公司》（BBC）、美國《有線新聞網絡》（CNN）等都有相關報道。外國個別政府高層跟政府機構都發聲明，對死難者致以深切哀悼，並慰問受影響人士。
【詳細報道】
更新
截至今早 11 時錄 44 死 66 傷
火警至今造成 44 人死亡，包括 40 人在現場證實死亡，另有 4 人在醫院死亡。政府新聞處回覆《Yahoo 新聞》指，根據醫管局資料，截至今早 11 時，有 15 人危殆，25 人嚴重，17 人情況穩定，1 人未知情況，有 8 人已出院。
更新
搭棚業界：非阻燃網成本平一半 倡立例禁止使用
港九搭棚同敬工會理事長何炳德今早（27 日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，具阻燃能力的棚網，以 18 米乘 2 米計每塊成本 75 至 90 多元一張；至於不具阻燃能力的款式，同樣面積每塊成本為 40 多至 50 多元，成本低一半，他不排除有人為了降低成本而鋌而走險。何炳德又說，現時政府只建議使用阻燃網，並非強制使用，他認為應該加強規管，將使用阻燃網成為法定強制要求。
【詳細報道】
更新
執業安全師學會會長李光昇：有理由相信非用阻燃網
香港執業安全師學會會長李光昇周四早上（27 日）在電台表示，具備阻燃特性的棚網，離開火源約 4 秒便會熄滅，他觀察宏福苑焚燒情況，「有理由相信不是阻燃網」。他指，現時只有勞工處守則，但無相關法例，強制要求地盤使用阻燃網。他續說，若維修地盤沒有安全主任把關，沒有禁煙條款，承建商沒有切實執行安全要求，便會出現風險，「好多人左手揸住枝煙，右手燒焊」。
【詳細報道】
更新
截至今早錄 44 死 16 人危殆
火警至今造成 44 人死亡，包括 40 人在現場證實死亡，另有 4 人在醫院死亡。政府新聞處回覆《Yahoo 新聞》指，根據醫管局資料，截至今早 9 時，有 16 人危殆，24 人嚴重，16 人情況穩定，有 7 人已出院。
更新
警方到工程公司位於新蒲崗寫字樓搜證
警方早前拘捕建築工程公司 3 人，涉嫌誤殺。警方早上到工程公司位於新蒲崗的寫字樓搜證，檢取大量文件，其後以黑布蒙頭帶走一名男子。
更新
住戶：打風後曾更換外牆棚網 當下未能確認相關規格
在宏福苑居住的鄧先生今早（27 日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，昨日（26 日）在公司收看電視直播，當初以為火警很快救熄，最終並非如此，幸好他跟家人在事發時都在上班上學，眾人平安。鄧先生透露，今年風季吹走了宏福苑外牆大批棚網，事後見到有重新鋪設，但他和鄰居都不清楚重鋪棚網的規格，包括是否防火跟阻燃等，「鋪完之後唔會即刻覺得棚網會有問題。」
詳細報道
更新
六個月大女嬰及爺嫲失聯 媽媽急切尋人
有母親在 Threads 上持續發文求救，稱其六個月大女嬰何梓甄，以及梓甄的嫲嫲被困火場後失聯。《Yahoo 新聞》聯絡到事主，她心急如焚稱至今未有任何消息：「我個女得六個月大，已經唔見咗差唔多廿四個鐘，麻煩你哋可以就聯絡消防快啲去救佢啦！」
【相關報道】
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
宏福苑五級火｜搭棚業界：非阻燃網成本平一半 不排除慳成本鋌而走險 倡立例禁止使用｜Yahoo
大埔宏福苑五級火｜執業安全師學會會長：有理由相信非用阻燃網 業界多人「左手揸住枝煙，右手燒焊」｜Yahoo
宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親心急如焚尋遍醫院無果：消防快啲去救佢啦｜Yahoo
宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排 東鐵早上加開班次疏導 區內多條巴士線受影響｜Yahoo
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
大埔宏福苑五級火｜棚架專家批防火欠監管 倡法團剪尼龍網樣本測阻燃力 盡快更換違規物料︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo
大埔宏福苑大火掀動情緒 臨床心理學家稱救援人員屬PTSD高危 精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱醫生稱火災現場濃煙比火更致命 遇災時若無法逃離應於室內封門候救︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱三個月大嬰兒．母親及工人深夜獲救 友人發文感謝消防員：真的很偉大︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 居民未聞火警鐘：由頭到尾無響過 街坊自發逐戶拍門提醒鄰居｜Yahoo
大埔宏福苑五級火︱消防處網站轉黑白致哀 殉職消防員何偉豪友人悼念：落更喇好好休息 bro︱Yahoo
宏福苑五級火｜運頭街擠滿逾百街坊 為災民送物資 小店：大埔人梗係關心大埔事︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 建造業議會籲各承建商禁工地吸煙、檢查外牆安全網阻燃性能 屋宇署上月曾發通告｜Yahoo
宏福苑五級火｜ 網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援｜Yahoo
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱習近平向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱大小商戶齊心合力 外借電話、尿袋及派物資 大埔超級城通宵開放︱Yahoo
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣首先起火 七大廈受波及 火勢持續入夜仍有高層居民被困｜Yahoo
宏福苑五級火︱大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
宏福苑五級火︱民建聯宣布停止所有拉票活動 李家超主持跨部門會議：極度哀傷︱Yahoo
宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【較早前報道】
【20:25更新報道】
【Yahoo 新聞報道】當局表示，死者人數增至 13 人，另有多人受傷，死者包括一名消防員。
【20:00更新報道】
消息指，死者人數增至 12 人，包括 4 男 8 女，其中一名是消防員，另有 16 人受傷。
福邨附近的中華基督教會馮梁結中學有約400名居民，警方在校內設置登記櫃枱，讓與家人失去聯絡的居民進行人口登記工作。警方表示，目前有至少200人失去聯絡。
據悉，宏福苑共8座樓，總共1984單位，每座有31層，每層8個單位，每座有248單位。
【19:10更新報道】
政府最新公布，截至晚上 7 時，有 4 死 7 傷，其中 2 人危殆、3 人嚴重、1 人穩定，另有 1 人已經出院，分別在雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院接受治療。
消防處處長楊恩健於下午約5時趕到醫院了解，他在晚上約 7 時見記者時表示，殉職消防員姓何，今年 37歲，入職九年，隸屬沙田消防局，任「細搶」車隊員，今日前往火場進行滅火救援，他在大約下午 3:01 到達，在地下進行滅火救援，直至3:30 ，何隊員一度失聯。
詳細報道：宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo
【18:50更新報道】
【Yahoo 新聞報道】政府最新公布，大埔宏福苑火警已升為五級。消防處指，大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，於下午 3 時 34 分升為四級，並於下午 6 時 22 分升為五級。
截至下午 6 時，火警中共有 9 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，3 人情況危殆，1 人情況嚴重，1 人情況穩定。死者當中其中一人為消防員。
【18:40更新報道】
大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延至大廈頂層，火舌及黑色濃煙席捲半空，其後屋苑多座亦起火。政府新聞處回覆《Yahoo 新聞》稱，截至下午 6 時，火警造成 4 人死亡，3 人危殆，1 人嚴重，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。消防處處長楊恩健及消防員家屬到醫院了解情況。火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後在一分鐘內突然燒著全個棚架。
【18:10更新報道】
截至下午 5 時，火警造成 4 人死亡，2 人危殆，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。
大埔民政事務處開放臨時庇護中心
因應大埔宏福苑火警事故，大埔民政事務處已開放廣福社區會堂（大埔廣福邨）和東昌街社區會堂（大埔東昌街 25 號大埔東昌街康體大樓1樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。中華基督教會馮梁結紀念中學亦已開放以安置疏散居民。
此外，民政處已在雅麗氏何妙齡那打素醫院設立援助站，為市民提供協助及供市民查詢。援助站查詢熱線是2658 4040。民政處稱會密切留意情況，如有需要會加開臨時庇護中心，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。
【17:35更新報道】
大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。
截至下午 5 時，火警中共有 7 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，兩人情況危殆，一人情況穩定。
《Yahoo 新聞》記者在大埔現場，現場傳出爆炸聲，不斷有棚架掉落。稍後有進一步報道。
消防處今日（26日）下午 2 時 51 分接獲報告指大埔宏福苑發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。消防人員正進行滅火行動。消防處呼籲附近居民請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區。
運輸署發出特別交通消息，因應火警，由南運路至吐露港公路的一段大埔公路–元洲仔段（往來回方向）的全線、吐露港公路（往來回方向）通往大埔公路–元洲仔段支路的唯一行車線，以及廣宏街（往來回方向）的全線已經封閉。受影響巴士路線須改道行駛。運輸署籲駕駛人士請考慮改用其他道路，市民使用港鐵服務。現時上址交通繁忙。
其他人也在看
世紀火災｜宏福苑五級火未熄 多個屋苑工程急拆網 業界：阻燃網僅指引非強制
大埔宏福苑五級火警持續燃燒逾24小時，造成至少44人死亡、58人受傷，包括一名消防員不幸殉職，火勢至今仍未完全撲滅。社交媒體平台Facebook專頁「我們都是在石籬長大的」上，有網民上載照片並發帖指「怡勝花園拆網中」，迅速引發網上熱議，多名網民質疑維修承辦商拆除保護網的時機，留言稱「今日忽然拆網肯定有問題」、「琴日唔拆依家先拆」，另外多個屋苑被發現拆棚網，包括黃埔花園及怡樂花園。BossMind ・ 36 分鐘前
李家超：已指示各部門全力協助宏福苑五級火 房屋局將調查建築物外牆保護材料是否合規
大埔宏福苑發生嚴重火災，全屋苑8座有7座焚燒，累計死亡人數增至44人。特首李家超表示，對事件感到極度難過，政府會提供一切可行的支援，已經指示政府各個部門和單位全力進行多方面的工作。AASTOCKS ・ 7 小時前
宏福苑五級火｜譚仔米線提供免費堂食 予有需要居民及救援人員 膳心小館製作熱餐送暖｜Yahoo
大埔宏福苑五級火令全港關注，商界和民間繼續自發行動支援。餐飲集團東利多控股旗下的「譚仔三哥米線」和「譚仔雲南米線」都表示，周四（27 日）和周五（28 日）大埔指定分店都會為有需要的居民及救援工作人員送上免費堂食及外賣食物及飲品，他們可以自行前往分店享用餐點。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
李嘉誠基金會撥款3,000萬元成立宏福苑火災緊急援助基金 另額外撥5,000萬元作後續支援
李嘉誠基金會宣布即時撥款3,000萬元設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日(26日)宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。另外，基金會將撥出額外5,000萬元作後續支援，協助社區重建。 基金會呼籲合資格的慈善機構透過慈山寺網站內的連結遞交資助申請，該網頁將在今日(27日)下午1時啟動，能夠迅速向有迫切需要人士提供直接支援的計劃將被優先考慮取納。 基金會指，創辦人李嘉誠對受災人士所面對的重大損失與挑戰深感難過，並對英勇的消防人員及所有前線救援服務人員致以衷心的敬意與感謝，旗下「紀律部隊專項基金」將另向在執行職務中不幸殉職或受傷的消防及救援人員提供支援。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火︱大小商戶齊心合力 外借電話、尿袋及派物資 大埔超級城通宵開放︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑今日（ 26 日）發生五級火警。因應事故，大埔區內多個商戶、電訊商及機構迅速作出反應，提供緊急支援措施，包括開放休息空間、派發物資及提供充電服務等，協助受影響居民。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
利舞台廣場外牆火警 商場地下植物首先起火｜Yahoo
銅鑼灣利舞台廣場一個外牆廣告牌，下午發生火警。現場火勢猛烈，消防部門派員灌救，將火救熄。受火警影響，勿地臣街和耀華街行車線一度封閉。及後，有網民在社交平台上載圖片，表示影到火警源頭，是位於商場地下的植物首先起火，及後火勢愈來愈大，最後蔓延幾層樓。Yahoo新聞 ・ 2 天前
各方支援宏福苑五級火災民
【Now新聞台】宏福苑五級火，各方都伸出援手，協助受影響災民，本台整合如下：李嘉誠基金會：撥款3000萬元設緊急援助基金，額外撥出5000萬元幫助社區重建復元屈臣氏集團：大埔區指定店舖設立「關懷服務站」，免費提供充電、文件打印及掃描服務，並備有蒸餾水、熱水及暖包，供有需要人士免費使用及領取信和集團及黃廷方慈善基金：撥款2000萬港元支援賑災；香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備共160間客房，為有需要的居民提供免費住宿支援李兆基基金：捐款3000萬港元，用於緊急救援及過渡安置周大福集團：捐款2000萬港元香港小米基金會：捐款1000萬港元騰訊公益慈善基金會：首批捐款1000萬元安踏體育：捐出1000萬元現金及2000萬元禦寒物資 #要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 48 分鐘前
香港新界大埔屋苑大火 逾百人失聯3嫌涉誤殺被捕
（法新社香港27日電） 香港新界大埔一個屋苑發生大火，死亡人數攀升至44人。法新社報導，這起香港數十年來最嚴重的火災，仍有數百人下落不明。法新社 ・ 6 小時前
宏福苑五級火｜房委會開放2000個臨時收容中心及中轉屋床位予災民
【Now新聞台】由房委會統籌興建的宏福苑，是已出售的居屋。房委會資助小組委員會主席黃碧如在本台節目《時事全方位》稱，房委會無責任回收已損毀或燒毀的居屋，指宏福苑現時與房委會無關，但建議居民可以向承辦工程的承建商追討賠償。 房委會資助小組委員會主席黃碧如：「從來都沒有一些措施指，如果有房屋被毀壞或燒毀，房委會會幫他回收。其實房委會的角色都是，我們發展了一些資助出售的項目，然後售給合資格人士。以宏福苑為例，它現時與其他一般私人物業無分別，屬於私人物業，其實與房委會無太大關係。」黃碧如又指，目前已開放2000個臨時收容中心及中轉屋床位，而當局亦已聯絡正營運過渡性房屋的機構提供合約3400個床位，給有需要人士申請入住，房委會會繼續調配資源幫助受火災影響的居民。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
域真亞首次「戴帽」 敵帥法蘭都推崇
【Now Sports】王者巴黎聖日耳門反勝熱刺，功臣首推連中三元的域真亞，一個未必很多人記得，是應屆金球獎選舉的三甲人馬。「戴帽」之事，對PSG中場域真亞（Vitinha）原來是首次，他在這場周三歐聯主場勝熱刺5:3的比賽，終於作出生涯突破：「這是我生涯首次演出帽子戲法，甚至是單場比賽梅開二度，所以感覺非常特別。」或許連他一時間也未必記起，他曾在今屆歐洲超級盃對熱刺時射失12碼。葡萄牙國腳域真亞從來擅組織及控制比賽節奏，今仗接連把握射門機會，令人眼前一亮。在金球獎得到第3名的他說：「我實在高興，主要是為了勝利，己隊兩度落後，展示球隊的個性。」連熱刺領隊法蘭也不禁推崇域真亞：「人家擁有金球獎得主（奧斯文丹比利），還有緊接在中場作賽的域真亞。Wow！多出色的球員。」now.com 體育 ・ 2 小時前
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，大埔民政處於下午約5時半，開放多個處所和學校用作臨時庇護中心，包括廣福社區會堂、東昌街社區會堂等。廣福邨聖公會阮鄭夢芹小學亦自發開放，讓居民暫時休息。《Yahoo新聞》記者晚上6時許到達廣福邨阮鄭夢芹小學視察，校內約有50多人等候回家，當中大多為廣福邨居民。場內有水和梳打餅予居民充飢。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
【Aeon】精選打邊爐食材 + 甜品優惠（即日起至03/12）
天氣轉涼，又到打邊爐季節，AEON進行「圍爐開餐 + 甜品夢工場」推廣，大量食材以優惠價發售，包括野菜家族日式火鍋包 $37.9、美國豚燒肉盛 $45.9、美國急凍牛板腱片 $65！YAHOO著數 ・ 2 小時前
香港大火！37歲消防員何偉豪殉職 消防處官網變黑白
香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅樓周三（26 日）下午發生火災，已造成至少 44 人遇難，45 人受傷，消防員何偉豪殉職。鉅亨網 ・ 1 小時前
「國民爺爺」李順載舉殯︱河智苑致悼詞淚流滿面
【on.cc東網專訊】有「國民爺爺」之稱的韓國元老級演員李順載前日凌晨離世，享年91歲，今日舉殯，連日來也有大批韓星到靈堂弔唁，送他最後一程。東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
「火腿」助教盃賽不敗神話告終
【Now Sports】密爾沃基公鹿周三在NBA盃不敵邁阿密熱火，目前在該隊陣中出任助教的戴芬咸，在該盃的不敗神話也告終。戴芬咸（Darvin Ham）在2022/23年球季出任洛杉磯湖人教練，以全勝姿態奪得首屆NBA盃（當時名為季中錦標賽），離開湖人後，上季又以助教身份協助公鹿再捧這項錦標，同樣是7勝0負。公鹿今季頭兩場NBA盃也獲勝，但周三作客熱火，終於讓這名「火腿」助教首嘗落敗滋味，球隊以103:106飲恨，16連勝紀錄告終。熱火教練史普斯特拿則迎來執教生涯的800場勝仗，是聯盟史上第17位達成這項里程碑的教練，但他的800場勝仗全部都是為熱火取得，歷史上也只有兩位教練在單一球隊的勝場高過他，分別是猶他爵士傳奇教練史隆的1127勝，以及聖安東尼奧馬刺傳奇教頭樸普域治的1390勝。同日，東岸「二哥」多倫多速龍靠英格林再做功臣，在比賽最後0.6秒跳射得手，主場絕殺印第安納溜馬錄得9連勝；西岸的孟菲斯灰熊與新奧爾良塘鵝激戰至加時，前者最終作客以133:128勝出。now.com 體育 ・ 1 小時前