不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 55 死有消防員殉職 7 座火勢受控 每戶災民派發一萬元應急｜有片｜Yahoo

大埔宏福苑周三（26 日）下午發生火警，下午 6 時 22 分升為五級。火警中有 55 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。

本報道有災難現在畫面及資訊，如讀者曾有不自覺回憶災難畫面、做噩夢或不安情緒，建議適度限制接觸相關新聞報道。

大埔宏福苑五級火
大埔宏福苑五級火
      將會舉辦悼念活動、設援助基金　每戶災民一萬元應急補助金

      李家超宣布，未來一段期間，所有政府主辦慶祝活動取消或延期，官員減少非必要公開活動，聚集善後工作，將會舉辦悼念活動。

      政府會成立大埔宏福苑援助基金，政府提供3億元，為受影響人士提供協助，並已經設立戶口，中銀香港戶口01287521901597，今晚 7 時開級接受捐款，確保基金用在援助工作。

      為即時幫助受影響居民，政府今晚即時派發每戶災民一萬元應急補助金，以解燃眉之急。

      另外，政府啟動公務員動員機制，通知所有部門隨時候命。

      宏福苑 7 座火勢受控　將提供 1500 個單位應付住宿需求

      李家超表示，目前大埔宏福苑 7 座火勢受控，造成 55 人死亡，火勢逐步受控情況下，消防員已經成功拯救 55 人，表示縱然現場環境複雜，消防員不會停頓，全力以赴，

      他表示，政府現時開放9個庇護中心，超過500人使用，動用公私營資源，民青局已物色1000個單位，作即時安排，位於不同青年宿舍或者酒店，可以留宿一至兩星期，後續安排以政府過度性房屋、房協專用安置居屋為主，合共提供1500個單位，應付即時需要。

      另外，政府會安排一住戶一社工，為受影響家庭提供支援，會提供緊密連繫，提供所需協助。，

      醫療方面，私營界別超過 250 位醫生及 250 位其他醫護專業協助，並會設置醫療站，每日上午8至晚上8點提供醫療協助，包括基本醫療評估、轉介服務，處理創傷及處方藥物，會提供心理支援。

      至於死難者殮葬安排，以專項形式包辦處理，有機構提供免費殮葬服務。

      專案小姐全面展開調查工作，警方拉左3男，涉嫌誤殺，負責屋苑大廈維修公司負責人，到現場搜證調查，化驗所會全力配合調查工作。

      政府宣布暫停舉行 8 場立法會選舉論壇

      政府表示，因大埔發生五級大火，今日（27日）至 11 月 30 日共 8 場的選舉論壇將暫停舉行，如另有安排稍後會另行通知。

      行政長官李家超凌晨見記者時已表示，現時政府會全情投入處理這次重大災難事件，因此已暫停宣傳和推廣選舉工作，所有選舉論壇亦會暫停。

      【原定安排】

      •⁠ ⁠11月27日上午9時30分至10時30分：飲食界

      •⁠ ⁠11月27日下午4時30分至5時30分：全國人大、全國政協及有關全國性團體代表界

      •⁠ ⁠11月28日上午9時30分至10時30分：鄉議局

      •⁠ ⁠11月28日下午4時30分至5時30分：漁農界

      •⁠ ⁠11月29日上午9時30分至10時30分：保險界

      •⁠ ⁠11月29日下午4時30分至5時30分：航運交通界

      •⁠ ⁠11月30日上午9時30分至10時30分：教育界

      •⁠ ⁠11月30日下午4時30分至5時30分：法律界

      家屬下午到社區會堂憑照片認屍

      大埔宏福苑大火超過 24 小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬今早收到通知，下午 3 時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜家屬下午憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約40照片

      廣福社區會堂最初被用作庇護中心，今日則供親屬辨認遺體照片。
      廣福社區會堂最初被用作庇護中心，今日則供親屬辨認遺體照片。
      外傭組織料至少 200 傭工受影響

      兩個外傭組織，包括關注外傭的亞洲移居人士聯盟和白恩逢之家表示，許多家庭被逼疏散到缺乏基本必需品的臨時庇護中心，當中不少家庭以外籍家庭傭工為主要照顧者，預計至少有 200 名外籍家庭傭工受到火災影響。根據組織的聯絡網絡，得悉多名外籍家庭傭工受到影響，甚至在事發後仍無法取得聯絡。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火︱外傭組織料至少 200 傭工受影響 多人事發後失聯 設緊急支援熱線︱Yahoo

      多個屋苑突拆外牆圍網　居民測試圍網「一點即着」

      火災引發公眾關注大廈圍網的安全隱患，各地區陸續湧現不同屋苑開始拆除圍網的消息，有居民剪取樣本測試燃燒。不少市民發現，部份正在進行維修的大廈，包括黃埔花園、屯門怡樂花園、石梨怡勝花園，今早突然拆除圍網。當中屯門怡樂花園大維修的承辦商，正是負責宏福苑大維修的承建商「宏業建築工程」，居民將拆下的圍網取樣測試，圍網一點即燃。亦有怡勝花園居民的測試圍網，阻燃能力同樣欠佳。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜多個屋苑突拆外牆圍網 居民測試涉事承建商其他圍網「一點即着」︱Yahoo

      怡勝花園居民自行測試圍網的防火性能，甫點火即迅速燃燒。(aircanadalinus@Threads)
      怡勝花園居民自行測試圍網的防火性能，甫點火即迅速燃燒。(aircanadalinus@Threads)
      消防：每個單位破門搜索從沒放棄　暫不評估生存率

      消防處副處長黃嘉榮下午表示，處方共接獲 341 個求助個案，其中 279 宗已成功處理，即當中仍有逾 60 個求助個案等待救援。

      黃嘉榮續指，火場溫度極高，救援人員要一層一層推進，每個單位都破門進去徹底搜索，他強調，處方從來沒有放棄，不排除仍會救出更多傷者，惟現階段不會評估求助個案生存率有多高，現時目標是盡力動用最大力量在救援工作中。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾60求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo

      消防處副處長黃嘉榮表示，受波及的七座裡有四座大廈火勢已大致救熄，餘下三座火勢已有效控制。
      消防處副處長黃嘉榮表示，受波及的七座裡有四座大廈火勢已大致救熄，餘下三座火勢已有效控制。
      廉署成立專案小組調查宏福苑大維修工程　懷疑涉及貪污

      廉政公署周四（27 日）表示，向大埔宏福苑火災遇難者致以深切哀悼，並向遇難者家屬、傷者及受災者表示慰問。「由於事件涉及重大公眾利益，廉署今日 (11月27日) 成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。」

      (Getty Images)
      (Getty Images)
      死亡人數增至 55 人

      消防及救護人員簡報，火警至今錄得 55 死，有 51 人當場證實死亡，另有 4 名傷者在醫院證實不治。有 72 名傷者送院治理。有 8 名消防人員受傷，全部目前情況穩定，一名消防員不幸殉職。

      消防處助理救護總長（新界西）林卓豪交代火警最新傷亡人數。
      消防處助理救護總長（新界西）林卓豪交代火警最新傷亡人數。
      4 座火警大致救熄　3 座火勢受控

      消防人員下午 2 時許見記者，簡報救援行動。消防處副處長（公眾安全及機構策略）黃嘉榮表示，宏福苑八座大廈，有一座沒受波及，有 4 座大廈火警大致救熄，3 座火勢受控。

      消防人員下午 2 時許見記者，簡報救援行動。
      消防人員下午 2 時許見記者，簡報救援行動。
      市民自發捐血　多間捐血站及流動捐血車排長龍

      大埔宏福苑五級火持續接近一日，至今造成 44 死，逾 60 人傷。面對傷亡數字上升，不少市民自發捐血，網上圖片顯示多間捐血站及流動捐血車大排長龍，有捐血站表示已滿額。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜市民自發捐血救人 多間捐血站及流動捐血車排長龍 附捐血站資料｜Yahoo

      停泊在大埔太和路的捐血車有長長人龍。（Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
      停泊在大埔太和路的捐血車有長長人龍。（Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
      全港今年最少 10 宗棚架起火事故　屋宇署曾稱主動抽查防護網

      大埔宏福苑五級火，火勢隨棚架圍網快速蔓延，更波及整個屋苑共七座大廈，令不少市民關注棚架及圍網相關起火意外。《Yahoo 新聞》翻查資料，今年 1 月至 11 月，最少有 10 宗棚架起火事故，不乏因煙頭點燃肇禍。當中今年十月中環華懋大廈棚架引致三級火後，屋宇署亦曾稱將主動抽查建築地盤防護網是否阻燃。《Yahoo新聞》就屋宇署巡查進度向署方查詢，正待回覆。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火︱今年至少10宗棚架起火 多宗煙頭肇禍 屋宇署曾稱主動抽查防護網︱Yahoo

      中環華懋大廈上月曾發生三級火，同樣因棚架點燃而起火。
      中環華懋大廈上月曾發生三級火，同樣因棚架點燃而起火。
      入境處：受災居民毋須預約即可補領身份證

      入境事務處表示，受大埔宏福苑火警影響的市民如需補領香港身份證，可在辦公時間內前往任何一間人事登記辦事處辦理申請，無需預約。有關各辦事處的地址及辦公時間，請參閱附件

      同樣地，受影響市民若需補領香港特別行政區旅行證件，亦可在辦公時間內前往入境處總部或任何一間入境處分區辦事處辦理申請，無需預約。有關各辦事處的地址及辦公時間，請參閱附件

      李兆基基金捐 3,000 萬元　信和 160 間酒店客房免費開放予受影響居民

      恒基兆業地產集團表示，為緊急支援受影響人士，李兆基基金將捐款 3,000 萬港元，用於緊急救援及過渡安置。集團對事件深感難過，並向所有受災人士致以誠摯的慰問。

      信和集團及黃廷方慈善基金就指，就事件撥款港幣 2,000 萬元支援賑災，同時已在香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備共 160 間客房，隨時為有需要的居民提供免費住宿支援。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜李嘉誠基金會、李兆基基金分別捐 3 千萬元 周大福、信和分別捐 2 千萬元｜Yahoo

      宏福苑直擊　高層單位仍然有火舌冒出

      經過 20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上 10 時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo

      不少居民及街坊遙望火場。
      不少居民及街坊遙望火場。
      多個高層單位仍然冒火。
      多個高層單位仍然冒火。
      李家超：即時巡查全港所有大型維修屋苑　檢視棚架安全

      行政長官李家超在 Facebook 專頁表示，政府已即時安排巡查全港所有正在進行大型維修的屋苑，檢視棚架及建築物料的安全。

      李家超指，今早召開了跨部門會議，統籌全體政策局和各部門全面跟進大埔火災的應對工作。政府將繼續全力撲滅火災，救援被困居民及治理傷者，同時展開善後支援。他指，政府會為受影響家庭提供臨時住宿，已安排足夠社工，為各個受影響家庭及有需要人士提供適切支援，並會盡快安排提供財政援助，跟進相關善後安排。

      李家超表示，向所有不眠不休投入救援工作的消防、警務、醫護和前線人員致謝。對於有消防員不幸殉職，他形容「是我們巨大損失」，政府將全力支援因公殉職同事的家人，以及受傷同事和他們的家人，提供一切所需協助。

      譚仔米線大埔分店提供免費食物　膳心小館製作飯盒

      多間食肆提供免費膳食，支援受災居民及救援人員。「譚仔三哥米線」和「譚仔雲南米線」都表示，周四（27 日）和周五（28 日）大埔指定分店會為有需要的居民及救援工作人員送上免費堂食及外賣食物及飲品，他們可以自行前往分店享用餐點。

      「膳心小館」今日亦在社交平台發帖文，表示如有特別需要人士，例如需要糖尿餐、低鹽餐、低普林餐，都希望社工可以幫手聯絡安排。

      麥當勞今日凌晨亦在社交平台發文，表示 3 間 24 小時營業大埔區麥當勞（大埔墟分店、太和分店及昌運分店）會為受火災影響的居民提供免費食物及飲品。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜譚仔米線提供免費堂食 予有需要居民及救援人員 膳心小館製作熱餐送暖｜Yahoo

      「膳心小館」製作飯盒送暖。
      「膳心小館」製作飯盒送暖。
      樂施會取消周末毅行者比賽

      樂施會今日（27 日）宣布，取消原定於 11 月 28 至 30 日舉行的「樂施毅行者 2025」，以便政府及救援人員集中資源，全力投入救援工作。樂施會已啟動緊急支援機制，決定將「樂施毅行者 2025」所籌得的公眾捐款及適用物資，全數撥予支援受火災影響的居民，協助他們渡過難關。

      【詳細報道】

      大埔宏福苑五級火｜樂施會宣布取消「樂施毅行者2025」 公眾捐款全數支援受災居民｜Yahoo

      樂施毅行者 2025 取消。
      樂施毅行者 2025 取消。
      周大福集團捐 2000 萬　小米、騰訊各捐 1000 萬

      火警發生接近一日，陸續有不同公司表示捐款支持救援工作。周大福集團宣布，捐出 2000 萬元，為受火災影響的居民提供緊急援助，協助他們渡過難關。中國紅十字會捐贈 200 萬元支持救援。香港小米基金會及騰訊公益慈善基金會各捐 1000 萬元。

    【情緒支援熱線】

    紅十字會心理支援熱線：5164 5040

    Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

    社會福利署熱線：2343 2255

    香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

    香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

    撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

    生命熱線：2382 0000

    明愛向晴熱線：18288

    醫院管理局精神健康專線：2466 7350

    「情緒通」精神健康支援熱線：18111

    ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

    【Yahoo 新聞報道】當局表示，死者人數增至 13 人，另有多人受傷，死者包括一名消防員。

    消息指，死者人數增至 12 人，包括 4 男 8 女，其中一名是消防員，另有 16 人受傷。

    福邨附近的中華基督教會馮梁結中學有約400名居民，警方在校內設置登記櫃枱，讓與家人失去聯絡的居民進行人口登記工作。警方表示，目前有至少200人失去聯絡。

    據悉，宏福苑共8座樓，總共1984單位，每座有31層，每層8個單位，每座有248單位。

    【19:10更新報道】

    政府最新公布，截至晚上 7 時，有 4 死 7 傷，其中 2 人危殆、3 人嚴重、1 人穩定，另有 1 人已經出院，分別在雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院接受治療。

    消防處處長楊恩健於下午約5時趕到醫院了解，他在晚上約 7 時見記者時表示，殉職消防員姓何，今年 37歲，入職九年，隸屬沙田消防局，任「細搶」車隊員，今日前往火場進行滅火救援，他在大約下午 3:01 到達，在地下進行滅火救援，直至3:30 ，何隊員一度失聯。

    詳細報道：宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo

    【Yahoo 新聞報道】政府最新公布，大埔宏福苑火警已升為五級。消防處指，大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，於下午 3 時 34 分升為四級，並於下午 6 時 22 分升為五級。

    截至下午 6 時，火警中共有 9 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，3 人情況危殆，1 人情況嚴重，1 人情況穩定。死者當中其中一人為消防員。

    大埔宏福苑四級火，火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑四級火，火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延至大廈頂層，火舌及黑色濃煙席捲半空，其後屋苑多座亦起火。政府新聞處回覆《Yahoo 新聞》稱，截至下午 6 時，火警造成 4 人死亡，3 人危殆，1 人嚴重，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。消防處處長楊恩健及消防員家屬到醫院了解情況。火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後在一分鐘內突然燒著全個棚架。

    火勢持續至晚上仍未受控，其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後突然燒著全個棚架。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火勢持續至晚上仍未受控，其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後突然燒著全個棚架。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大廈外牆棚架大範圍起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大廈外牆棚架大範圍起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火警持續至晚上，現場有大量消防車及警車。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火警持續至晚上，現場有大量消防車及警車。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    截至下午 5 時，火警造成 4 人死亡，2 人危殆，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。

    大埔民政事務處開放臨時庇護中心

    ​因應大埔宏福苑火警事故，大埔民政事務處已開放廣福社區會堂（大埔廣福邨）和東昌街社區會堂（大埔東昌街 25 號大埔東昌街康體大樓1樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。中華基督教會馮梁結紀念中學亦已開放以安置疏散居民。

    此外，民政處已在雅麗氏何妙齡那打素醫院設立援助站，為市民提供協助及供市民查詢。援助站查詢熱線是2658 4040。民政處稱會密切留意情況，如有需要會加開臨時庇護中心，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。

    火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    廣福邨巴士站附近的行人天橋聚集多人。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    廣福邨巴士站附近的行人天橋聚集多人。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。

    截至下午 5 時，火警中共有 7 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，兩人情況危殆，一人情況穩定。

    《Yahoo 新聞》記者在大埔現場，現場傳出爆炸聲，不斷有棚架掉落。稍後有進一步報道。

    大埔宏福苑四級火 初步 4 死 3 傷 消防員殉職兩傷者危殆
    大埔宏福苑四級火 初步 4 死 3 傷 消防員殉職兩傷者危殆
    大埔宏福苑發生四級火，現場所見多層單位火光熊熊。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑發生四級火，現場所見多層單位火光熊熊。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延，多座起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延，多座起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    消防處今日（26日）下午 2 時 51 分接獲報告指大埔宏福苑發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。消防人員正進行滅火行動。消防處呼籲附近居民請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區。

    運輸署發出特別交通消息，因應火警，由南運路至吐露港公路的一段大埔公路–元洲仔段（往來回方向）的全線、吐露港公路（往來回方向）通往大埔公路–元洲仔段支路的唯一行車線，以及廣宏街（往來回方向）的全線已經封閉。受影響巴士路線須改道行駛。運輸署籲駕駛人士請考慮改用其他道路，市民使用港鐵服務。現時上址交通繁忙。

    大埔宏福苑發生四級火，多座起火，濃煙席捲半空。（Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    大埔宏福苑發生四級火，多座起火，濃煙席捲半空。（Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    宏福苑五級大火

