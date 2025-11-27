焦點

宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線

LIVE

2 分鐘前更新
Yahoo新聞

不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 75 死有消防員殉職 7 座火勢受控 每戶災民派發一萬元應急｜有片｜Yahoo

大埔宏福苑周三（26 日）下午發生火警，下午 6 時 22 分升為五級。火警中有 75 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。

Yahoo 新聞
Yahoo 新聞
更新時間

本報道有災難現在畫面及資訊，如讀者曾有不自覺回憶災難畫面、做噩夢或不安情緒，建議適度限制接觸相關新聞報道。

大埔宏福苑五級火
大埔宏福苑五級火
54則更新
    • 更新

      死亡人數增至 75 人

      當局指，死亡人數增至 75 人，另有 70 人受傷，有一名醫管局員工失聯。

    • 更新

      中國太平承保財產全險 傳賠償上限20億

      根據法團文件，宏福苑屋苑既屋苑綜合保險屬於中國太平承保財產全險(Property All Risks)，賠款總上限或是港幣20億元。根據宏福苑業主立案法團公開文件，2024年11月第7次全體委員會議記錄，及12月的第8次全體委員會議記錄，均顯示宏福苑的屋苑綜合保險由中國太平承保，原因是中國太平是唯一有提供報價保險公司，其餘9間保險公司都沒有回覆或無意報價。

      詳細報道：宏福苑五級火｜中國太平承保財產全險 傳賠償上限20億 業界：額外費用需業主承擔

    • 更新

      大埔防火委四年獲撥款 107 萬 辦嘉年華、派防火三寶 吉祥物設計比賽花 16 萬

      向居民派發「防火三寶」——滅火氈、簡易滅火桶及煙霧探測器
      向居民派發「防火三寶」——滅火氈、簡易滅火桶及煙霧探測器

      《Yahoo新聞》調查發現，大埔地區防火委員會由 2022 年至今，在各類防火宣傳及教育項目共動用約 107.95 萬元公帑，其中以「大埔區防火吉祥物 AR 設計比賽」開支最多，涉款 16 萬元，其他相關工作多圍繞宣傳活動、嘉年華、山火預防及家居安全等範疇。

      大埔區防火委員會現時共有 26 名成員，其中蔡錦光擔任主席，曾任大埔商會主席。2015 年區議會選舉期間，蔡錦光亦以大埔商會主席身份，現身支持參選的民建聯黃碧嬌。黃碧嬌現時是宏福苑當局區議員，曾任宏福苑法團顧問。

      詳細報道：宏福苑五級火︱大埔防火委四年獲撥款 107 萬 辦嘉年華、派防火三寶 吉祥物設計比賽花 16 萬元︱Yahoo

    • 更新

      醫管局發稿感謝中央政府慰問傷者　范鴻齡：非常感謝全力支持香港救災

      醫管局主席范鴻齡感謝中央政府駐香港聯絡辦主任周霽及中央港澳辦副主任農融探望大埔火災的傷者，以及慰問醫護人員。

      范鴻齡表示「我們非常感謝周主任及農副主任帶來習近平主席對死傷者及家屬關懷和深切慰問，亦感謝中央政府全力支持香港救災。」他又指，醫護人員必定會盡最大努力救治所有傷者，亦會全力支援有需要的災民及家屬，協助他們盡快渡過難關、撫平傷痛。

      周霽和農融在威爾斯親王醫院探訪期間，亦與急症室的醫護人員見面，了解他們救治傷者的情況。范鴻齡感謝中央政府慰問醫護人員，亦鼓勵醫護人員繼續努力，為所有傷者及災民提供最大的支援。

    • 更新

      死亡人數增至至少 65 人

      當局指，死亡人數增至至少 65 人，死者包括一名死者為消防員，70 人受傷，其中 10 人是消防員。

    • 更新

      「光影匯•中環」啟動儀式取消

      香港旅遊發展局宣布，取消明晚（11月28日）舉行的「光影匯•中環」啟動儀式，有關上演安排延期、容後公布。

      另外，旅發局也取消原定於周日(11月30日) 舉辦的「新鴻基地產香港單車節」，讓政府相關部門集中資源，投入救援與善後工作。

      旅發局對大埔宏福苑火災遇難者與殉職消防員，表達沉痛哀悼，對火災中受影響的所有人士，致以最深切慰問，願傷者早日康復。

    • 更新

      六合彩攪珠延期至 12 月 2 日 周日賽馬閉門舉行 所有賽事總收益悉數捐出

      馬會宣布，原定於 11 月 29 日星期六舉行的第 25/126 期六合彩攪珠，現已決定延期至 12 月 2 日星期二進行。所有已經購買的彩票將會繼續有效。

      對於本週日舉行的賽馬賽事，馬會將會大幅縮小活動規模，以閉門形式舉行，只允許馬主、董事、遴選會員及其賓客入場。當日賽事不會設立贊助商，場內亦不會安排現場音樂表演。

      詳細報道：宏福苑五級火︱六合彩攪珠延期至 12 月 2 日 周日賽馬閉門舉行 所有賽事總收益悉數捐出︱Yahoo

    • 更新

      將會舉辦悼念活動、設援助基金　每戶災民一萬元應急補助金

      李家超宣布，未來一段期間，所有政府主辦慶祝活動取消或延期，官員減少非必要公開活動，聚集善後工作，將會舉辦悼念活動。

      政府會成立大埔宏福苑援助基金，政府提供3億元，為受影響人士提供協助，並已經設立戶口，中銀香港戶口01287521901597，今晚 7 時開始接受捐款，確保基金用在援助工作。中銀香港戶口則為01287521901597。

      為即時幫助受影響居民，政府今晚即時派發每戶災民一萬元現金應急補助金，以解燃眉之急。

      另外，政府啟動公務員動員機制，通知所有部門隨時候命。

    • 更新

      宏福苑 7 座火勢受控　將提供 1500 個單位應付住宿需求

      李家超表示，目前大埔宏福苑 7 座火勢受控，造成 55 人死亡，火勢逐步受控情況下，消防員已經成功拯救 55 人，表示縱然現場環境複雜，消防員不會停頓，全力以赴，

      他表示，政府現時開放9個庇護中心，超過500人使用，動用公私營資源，民青局已物色1000個單位，作即時安排，位於不同青年宿舍或者酒店，可以留宿一至兩星期，後續安排以政府過度性房屋、房協專用安置居屋為主，合共提供1500個單位，應付即時需要。

      另外，政府會安排一住戶一社工，為受影響家庭提供支援，會提供緊密連繫，提供所需協助。，

      醫療方面，私營界別超過 250 位醫生及 250 位其他醫護專業協助，並會設置醫療站，每日上午8至晚上8點提供醫療協助，包括基本醫療評估、轉介服務，處理創傷及處方藥物，會提供心理支援。

      至於死難者殮葬安排，以專項形式包辦處理，有機構提供免費殮葬服務。

      專案小組全面展開調查工作，警方拉左3男，涉嫌誤殺，負責屋苑大廈維修公司負責人，到現場搜證調查，化驗所會全力配合調查工作。

    • 更新

      政府宣布暫停舉行 8 場立法會選舉論壇

      政府表示，因大埔發生五級大火，今日（27日）至 11 月 30 日共 8 場的選舉論壇將暫停舉行，如另有安排稍後會另行通知。

      行政長官李家超凌晨見記者時已表示，現時政府會全情投入處理這次重大災難事件，因此已暫停宣傳和推廣選舉工作，所有選舉論壇亦會暫停。

      【原定安排】

      •⁠ ⁠11月27日上午9時30分至10時30分：飲食界

      •⁠ ⁠11月27日下午4時30分至5時30分：全國人大、全國政協及有關全國性團體代表界

      •⁠ ⁠11月28日上午9時30分至10時30分：鄉議局

      •⁠ ⁠11月28日下午4時30分至5時30分：漁農界

      •⁠ ⁠11月29日上午9時30分至10時30分：保險界

      •⁠ ⁠11月29日下午4時30分至5時30分：航運交通界

      •⁠ ⁠11月30日上午9時30分至10時30分：教育界

      •⁠ ⁠11月30日下午4時30分至5時30分：法律界

    • 更新

      家屬下午到社區會堂憑照片認屍

      大埔宏福苑大火超過 24 小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬今早收到通知，下午 3 時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜家屬下午憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約40照片

      廣福社區會堂最初被用作庇護中心，今日則供親屬辨認遺體照片。
      廣福社區會堂最初被用作庇護中心，今日則供親屬辨認遺體照片。
    • 更新

      外傭組織料至少 200 傭工受影響

      兩個外傭組織，包括關注外傭的亞洲移居人士聯盟和白恩逢之家表示，許多家庭被逼疏散到缺乏基本必需品的臨時庇護中心，當中不少家庭以外籍家庭傭工為主要照顧者，預計至少有 200 名外籍家庭傭工受到火災影響。根據組織的聯絡網絡，得悉多名外籍家庭傭工受到影響，甚至在事發後仍無法取得聯絡。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火︱外傭組織料至少 200 傭工受影響 多人事發後失聯 設緊急支援熱線︱Yahoo

    • 更新

      多個屋苑突拆外牆圍網　居民測試圍網「一點即着」

      火災引發公眾關注大廈圍網的安全隱患，各地區陸續湧現不同屋苑開始拆除圍網的消息，有居民剪取樣本測試燃燒。不少市民發現，部份正在進行維修的大廈，包括黃埔花園、屯門怡樂花園、石梨怡勝花園，今早突然拆除圍網。當中屯門怡樂花園大維修的承辦商，正是負責宏福苑大維修的承建商「宏業建築工程」，居民將拆下的圍網取樣測試，圍網一點即燃。亦有怡勝花園居民的測試圍網，阻燃能力同樣欠佳。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜多個屋苑突拆外牆圍網 居民測試涉事承建商其他圍網「一點即着」︱Yahoo

      怡勝花園居民自行測試圍網的防火性能，甫點火即迅速燃燒。(aircanadalinus@Threads)
      怡勝花園居民自行測試圍網的防火性能，甫點火即迅速燃燒。(aircanadalinus@Threads)
    • 更新

      消防：每個單位破門搜索從沒放棄　暫不評估生存率

      消防處副處長黃嘉榮下午表示，處方共接獲 341 個求助個案，其中 279 宗已成功處理，即當中仍有逾 60 個求助個案等待救援。

      黃嘉榮續指，火場溫度極高，救援人員要一層一層推進，每個單位都破門進去徹底搜索，他強調，處方從來沒有放棄，不排除仍會救出更多傷者，惟現階段不會評估求助個案生存率有多高，現時目標是盡力動用最大力量在救援工作中。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾60求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo

      消防處副處長黃嘉榮表示，受波及的七座裡有四座大廈火勢已大致救熄，餘下三座火勢已有效控制。
      消防處副處長黃嘉榮表示，受波及的七座裡有四座大廈火勢已大致救熄，餘下三座火勢已有效控制。
    • 更新

      廉署成立專案小組調查宏福苑大維修工程　懷疑涉及貪污

      廉政公署周四（27 日）表示，向大埔宏福苑火災遇難者致以深切哀悼，並向遇難者家屬、傷者及受災者表示慰問。「由於事件涉及重大公眾利益，廉署今日 (11月27日) 成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。」

      (Getty Images)
      (Getty Images)
    • 更新

      死亡人數增至 55 人

      消防及救護人員簡報，火警至今錄得 55 死，有 51 人當場證實死亡，另有 4 名傷者在醫院證實不治。有 72 名傷者送院治理。有 8 名消防人員受傷，全部目前情況穩定，一名消防員不幸殉職。

      消防處助理救護總長（新界西）林卓豪交代火警最新傷亡人數。
      消防處助理救護總長（新界西）林卓豪交代火警最新傷亡人數。
    • 更新

      4 座火警大致救熄　3 座火勢受控

      消防人員下午 2 時許見記者，簡報救援行動。消防處副處長（公眾安全及機構策略）黃嘉榮表示，宏福苑八座大廈，有一座沒受波及，有 4 座大廈火警大致救熄，3 座火勢受控。

      消防人員下午 2 時許見記者，簡報救援行動。
      消防人員下午 2 時許見記者，簡報救援行動。
    • 更新

      市民自發捐血　多間捐血站及流動捐血車排長龍

      大埔宏福苑五級火持續接近一日，至今造成 44 死，逾 60 人傷。面對傷亡數字上升，不少市民自發捐血，網上圖片顯示多間捐血站及流動捐血車大排長龍，有捐血站表示已滿額。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜市民自發捐血救人 多間捐血站及流動捐血車排長龍 附捐血站資料｜Yahoo

      停泊在大埔太和路的捐血車有長長人龍。（Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
      停泊在大埔太和路的捐血車有長長人龍。（Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    • 更新

      全港今年最少 10 宗棚架起火事故　屋宇署曾稱主動抽查防護網

      大埔宏福苑五級火，火勢隨棚架圍網快速蔓延，更波及整個屋苑共七座大廈，令不少市民關注棚架及圍網相關起火意外。《Yahoo 新聞》翻查資料，今年 1 月至 11 月，最少有 10 宗棚架起火事故，不乏因煙頭點燃肇禍。當中今年十月中環華懋大廈棚架引致三級火後，屋宇署亦曾稱將主動抽查建築地盤防護網是否阻燃。《Yahoo新聞》就屋宇署巡查進度向署方查詢，正待回覆。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火︱今年至少10宗棚架起火 多宗煙頭肇禍 屋宇署曾稱主動抽查防護網︱Yahoo

      中環華懋大廈上月曾發生三級火，同樣因棚架點燃而起火。
      中環華懋大廈上月曾發生三級火，同樣因棚架點燃而起火。

    【相關報道】

    不斷更新｜大埔宏福苑五級火

    大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo

    宏福苑五級火｜搭棚業界：非阻燃網成本平一半 不排除慳成本鋌而走險 倡立例禁止使用｜Yahoo

    大埔宏福苑五級火｜執業安全師學會會長：有理由相信非用阻燃網 業界多人「左手揸住枝煙，右手燒焊」｜Yahoo

    廣告

    宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親心急如焚尋遍醫院無果：消防快啲去救佢啦｜Yahoo

    宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排 東鐵早上加開班次疏導 區內多條巴士線受影響｜Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火｜棚架專家批防火欠監管 倡法團剪尼龍網樣本測阻燃力 盡快更換違規物料︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo

    大埔宏福苑大火掀動情緒 臨床心理學家稱救援人員屬PTSD高危 精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱醫生稱火災現場濃煙比火更致命 遇災時若無法逃離應於室內封門候救︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱三個月大嬰兒．母親及工人深夜獲救 友人發文感謝消防員：真的很偉大︱Yahoo

    宏福苑五級火｜ 居民未聞火警鐘：由頭到尾無響過 街坊自發逐戶拍門提醒鄰居｜Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱消防處網站轉黑白致哀 殉職消防員何偉豪友人悼念：落更喇好好休息 bro︱Yahoo

    宏福苑五級火｜運頭街擠滿逾百街坊 為災民送物資 小店：大埔人梗係關心大埔事︱Yahoo

    宏福苑五級火｜ 建造業議會籲各承建商禁工地吸煙、檢查外牆安全網阻燃性能 屋宇署上月曾發通告｜Yahoo

    宏福苑五級火｜ 網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援｜Yahoo

    大埔王肇枝中學後山發生山火 消防員趕往救援︱Yahoo

    宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱習近平向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱大小商戶齊心合力 外借電話、尿袋及派物資 大埔超級城通宵開放︱Yahoo

    宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火｜宏昌閣首先起火 七大廈受波及 火勢持續入夜仍有高層居民被困｜Yahoo

    ​宏福苑五級火​︱​大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo

    宏福苑五級火︱民建聯宣布停止所有拉票活動 李家超主持跨部門會議：極度哀傷︱Yahoo

    宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo

    【情緒支援熱線】

    紅十字會心理支援熱線：5164 5040

    Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

    社會福利署熱線：2343 2255

    香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

    香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

    撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

    生命熱線：2382 0000

    明愛向晴熱線：18288

    醫院管理局精神健康專線：2466 7350

    「情緒通」精神健康支援熱線：18111

    ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

    【較早前報道】

    【20:25更新報道】

    【Yahoo 新聞報道】當局表示，死者人數增至 13 人，另有多人受傷，死者包括一名消防員。

    【20:00更新報道】

    消息指，死者人數增至 12 人，包括 4 男 8 女，其中一名是消防員，另有 16 人受傷。

    福邨附近的中華基督教會馮梁結中學有約400名居民，警方在校內設置登記櫃枱，讓與家人失去聯絡的居民進行人口登記工作。警方表示，目前有至少200人失去聯絡。

    據悉，宏福苑共8座樓，總共1984單位，每座有31層，每層8個單位，每座有248單位。

    【19:10更新報道】

    政府最新公布，截至晚上 7 時，有 4 死 7 傷，其中 2 人危殆、3 人嚴重、1 人穩定，另有 1 人已經出院，分別在雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院接受治療。

    消防處處長楊恩健於下午約5時趕到醫院了解，他在晚上約 7 時見記者時表示，殉職消防員姓何，今年 37歲，入職九年，隸屬沙田消防局，任「細搶」車隊員，今日前往火場進行滅火救援，他在大約下午 3:01 到達，在地下進行滅火救援，直至3:30 ，何隊員一度失聯。

    詳細報道：宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo

    基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
    如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。

    【18:50更新報道】

    【Yahoo 新聞報道】政府最新公布，大埔宏福苑火警已升為五級。消防處指，大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，於下午 3 時 34 分升為四級，並於下午 6 時 22 分升為五級。

    截至下午 6 時，火警中共有 9 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，3 人情況危殆，1 人情況嚴重，1 人情況穩定。死者當中其中一人為消防員。

    大埔宏福苑四級火，火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑四級火，火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    【18:40更新報道】

    大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延至大廈頂層，火舌及黑色濃煙席捲半空，其後屋苑多座亦起火。政府新聞處回覆《Yahoo 新聞》稱，截至下午 6 時，火警造成 4 人死亡，3 人危殆，1 人嚴重，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。消防處處長楊恩健及消防員家屬到醫院了解情況。火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後在一分鐘內突然燒著全個棚架。

    火勢持續至晚上仍未受控，其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後突然燒著全個棚架。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火勢持續至晚上仍未受控，其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後突然燒著全個棚架。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
    如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。
    大廈外牆棚架大範圍起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大廈外牆棚架大範圍起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火警持續至晚上，現場有大量消防車及警車。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火警持續至晚上，現場有大量消防車及警車。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    【18:10更新報道】

    截至下午 5 時，火警造成 4 人死亡，2 人危殆，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。

    大埔民政事務處開放臨時庇護中心

    ​因應大埔宏福苑火警事故，大埔民政事務處已開放廣福社區會堂（大埔廣福邨）和東昌街社區會堂（大埔東昌街 25 號大埔東昌街康體大樓1樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。中華基督教會馮梁結紀念中學亦已開放以安置疏散居民。

    此外，民政處已在雅麗氏何妙齡那打素醫院設立援助站，為市民提供協助及供市民查詢。援助站查詢熱線是2658 4040。民政處稱會密切留意情況，如有需要會加開臨時庇護中心，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。

    火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    廣福邨巴士站附近的行人天橋聚集多人。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    廣福邨巴士站附近的行人天橋聚集多人。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    【17:35更新報道】

    大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。

    截至下午 5 時，火警中共有 7 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，兩人情況危殆，一人情況穩定。

    《Yahoo 新聞》記者在大埔現場，現場傳出爆炸聲，不斷有棚架掉落。稍後有進一步報道。

    大埔宏福苑四級火 初步 4 死 3 傷 消防員殉職兩傷者危殆
    大埔宏福苑四級火 初步 4 死 3 傷 消防員殉職兩傷者危殆
    基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
    如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。
    大埔宏福苑發生四級火，現場所見多層單位火光熊熊。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑發生四級火，現場所見多層單位火光熊熊。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延，多座起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延，多座起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    消防處今日（26日）下午 2 時 51 分接獲報告指大埔宏福苑發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。消防人員正進行滅火行動。消防處呼籲附近居民請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區。

    運輸署發出特別交通消息，因應火警，由南運路至吐露港公路的一段大埔公路–元洲仔段（往來回方向）的全線、吐露港公路（往來回方向）通往大埔公路–元洲仔段支路的唯一行車線，以及廣宏街（往來回方向）的全線已經封閉。受影響巴士路線須改道行駛。運輸署籲駕駛人士請考慮改用其他道路，市民使用港鐵服務。現時上址交通繁忙。

    大埔宏福苑發生四級火，多座起火，濃煙席捲半空。（Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    大埔宏福苑發生四級火，多座起火，濃煙席捲半空。（Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    宏福苑五級大火

    其他人也在看

    香港大埔惡火44人遇難 外牆防護網疑未達標

    香港大埔惡火44人遇難 外牆防護網疑未達標

    香港警方和消防部門周四（27 日）凌晨召開記者會宣布，大埔屋邨宏福苑火災目前已造成 44 人遇難，45 人受傷，警方已拘捕 3 名涉嫌誤殺的男子。

    鉅亨網 ・ 11 小時前
    世紀火災｜宏福苑五級火未熄 多個屋苑工程急拆網 業界：阻燃網僅指引非強制

    世紀火災｜宏福苑五級火未熄 多個屋苑工程急拆網 業界：阻燃網僅指引非強制

    大埔宏福苑五級火警持續燃燒逾24小時，造成至少44人死亡、58人受傷，包括一名消防員不幸殉職，火勢至今仍未完全撲滅。社交媒體平台Facebook專頁「我們都是在石籬長大的」上，有網民上載照片並發帖指「怡勝花園拆網中」，迅速引發網上熱議，多名網民質疑維修承辦商拆除保護網的時機，留言稱「今日忽然拆網肯定有問題」、「琴日唔拆依家先拆」，另外多個屋苑被發現拆棚網，包括黃埔花園及怡樂花園。

    BossMind ・ 8 小時前
    大埔宏福苑五級火｜政府注資三億設援助基金　每戶一萬急援 商討推進竹棚轉金屬棚架

    大埔宏福苑五級火｜政府注資三億設援助基金　每戶一萬急援 商討推進竹棚轉金屬棚架

    政府今日公布大埔宏福苑五級致命火警的最新善後安排。特首李家超會見傳媒時指，目前大埔宏福苑七座大廈火勢「基本上受控」，火警至今已經造成55人死亡，消防員在複雜環境下成功救出約55名居民，強調拯救工作不會停頓。 為協助受影響居民，政府已開放九個庇護中心，超過500名居民正在使用。民青局聯同公私營機構提供近1000個青年宿舍及酒店單位作即時緩衝安置，供災民留宿一至兩星期。後續則以過渡性房屋及專用安置居屋為主，預計合共可提供約1800個單位，以應付災民短期住宿需要。 社會福利及醫療支援方面，政府已動員社工、臨床及教育心理學家，為受影響居民及學生提供情緒支援、經濟援助及院舍和幼兒暫託等服務。公私營醫療人手亦已投入，包括超過250名私營醫生及逾250名其他醫護人員，於各臨時庇護中心設立醫療站，每日由早上八時至晚上八時為居民提供基礎醫療評估、轉介服務、處理輕傷及藥物補充等，同時提供心理支援。 在調查及規管方面，警方與消防處已成立專案小組，全方位展開調查。警方凌晨拘捕三名負責屋苑維修工程公司的男子，涉嫌誤殺，現正扣查中。政府亦已即時分批巡查全港正在進行外牆大維修及搭建棚架保護網的大廈，發展局已與業界商

    Fortune Insight ・ 4 小時前
    荃灣尖沙咀20分鐘內分別發生火警　濃煙席捲半空 (有片)

    荃灣尖沙咀20分鐘內分別發生火警　濃煙席捲半空 (有片)

    今日(27日)早上8時22分，荃灣荃樂街荃樂大廈一單位的睡房起火，驚動多人報案，住戶嘗試撲救。救援人員到場將火救熄，並在單位內救出一男一女，他們均吸入濃煙不適。 經初步調查，相信單位內有拖板短路引致火警。事件中近100人疏散至安全位置。從網上圖片及影片可見，單位內烈火熊熊，大量濃煙從窗戶冒出，消防架起雲梯並射水灌

    am730 ・ 12 小時前
    香港重大火災敲響警鐘 引發內地網民對高層住宅憂慮

    香港重大火災敲響警鐘 引發內地網民對高層住宅憂慮

    【彭博】— 香港發生60多年來最嚴重的住宅建築火災，引發人們對中國城市大量高層住宅恐面臨類似安全隱患的擔憂。

    Bloomberg ・ 7 小時前
    宏福苑五級火︱宏業建築涉發泡膠封窗　業界解構各物料利弊：法團多選「平靚正」方式︱Yahoo．棚網實測片

    宏福苑五級火︱宏業建築涉發泡膠封窗　業界解構各物料利弊：法團多選「平靚正」方式︱Yahoo．棚網實測片

    【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26日）發生五級火，外牆竹棚及棚網燒着後，火勢迅速蔓延。當局發現大廈外牆建築物料疑未符合防火標準；在未受波及的大廈，每層電梯大堂窗外都有易燃發泡膠包封，不排除導致火勢迅速蔓延。據宏福苑工程承建商通告，外牆施工期間會使用發泡膠板將單位外牆玻璃窗遮蓋作保護，以免工程期間有碎沙石擊中玻璃窗。有專家接受《Yahoo新聞》訪問時表示，發泡膠保護性雖較高，但其實「做多咗」；業界多常用瓦通紙來封玻璃窗，但兩者都並非有阻燃性，坦言除非客戶特別要求，才會使用成本較高的噴灑「防火水」做法，或使用防火布。

    Yahoo新聞 ・ 2 小時前
    大埔宏福苑五級火｜被困數小時3月大嬰兒救出 友人代報平安「感謝所有消防」

    大埔宏福苑五級火｜被困數小時3月大嬰兒救出 友人代報平安「感謝所有消防」

    大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級火災，火勢沿著宏昌閣外牆棚架迅速向上蔓延，波及多幢大廈，死亡人數增至44人。火警期間，大量住戶被困屋內，大量求救訊息在社交平台瘋傳，其中一則指宏昌閣13樓其中一單位內，有一名只有三個月大的嬰兒、媽媽及工人被困屋內。

    am730 ・ 12 小時前
    大埔宏福苑五級火｜馬雲公益基金會捐3000萬

    大埔宏福苑五級火｜馬雲公益基金會捐3000萬

    馬雲公益基金會捐贈3000萬元，向受災家庭和個人提供經濟援助，向消防員和應急人員及其家庭提供幫助。基金會向此次火災中的遇難者致以深切哀悼，向受災家庭和社區表達誠摯慰問，致敬每一位逆行而上的救援英雄。 阿里巴巴集團啟動首批捐款2000萬元，支援香港火災救援及後續過渡安置、生活物資補給、情緒疏導等。阿里巴巴向此次火災中的遇難者致以深切哀悼，向所有受災家庭和社區表達誠摯慰問，也向每一位逆行而上的救援英雄致以崇高敬意。 螞蟻集團和在港企業AlipayHK首批捐贈1000萬元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給等工作。向救災一線的所有消防醫護人員、社會愛心力量致以崇高的敬意。

    Fortune Insight ・ 8 小時前
    大埔宏福苑大火｜特約演員借悲劇促銷保險 TVB發聲明：非旗下藝人

    大埔宏福苑大火｜特約演員借悲劇促銷保險 TVB發聲明：非旗下藝人

    大埔宏福苑發生五級火，造成至少36人死亡，超過二百人失蹤。全城關注災情之際，有網民發現一名保險從業人員，居然喺大火焚燒之際，喺社交平台發文寫道「保險不是推銷」、「財策不是冷冰冰數字」，曲線叫人買保險。

    Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
    京東(09618.HK)救援應急物資運抵香港 佳宝超市正調配第二批救援物資

    京東(09618.HK)救援應急物資運抵香港 佳宝超市正調配第二批救援物資

    京東集團(09618.HK)表示，就大埔宏福苑火災已第一時間成立應急保障團隊，確保救災物資的專車專送，旗下京東物流(02618.HK)率先啟動預案並成立應急小組，自香港1號倉及廣東自營倉加急調配床單、保暖被褥、衛生用品、毛巾及即食麵、飲用水、自熱小火鍋等急需物資，首批救援應急物資於昨日(26日)夜晚至今日(27日)淩晨運送至各庇護中心，其他批次應急物資持續會不斷送出。 同時，集團旗下佳宝超市作已成立專項應急響應專班，於昨晚緊急調配飲用水、餅乾、即食麵等生活急需物資，送達受災區域指定地點，目前第二批救援物資已完成裝車，將根據現場需求隨時調撥補充。 集團表示，根據創始人兼主席劉強東規定，當全國任何地方發生災難，京東臨近庫房的管理者都有權捐出庫房的災區所需要的物資，毋須匯報。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

    AASTOCKS ・ 7 小時前

    恒隆撥款1100萬港元成立「大埔宏福苑火災賑災基金」

    對於大埔宏福苑昨日發生的嚴重火災，恒隆集團(00010.HK)及恒隆地產(00101.HK)深表哀痛與關注，並向所有受影響市民致以深切慰問。恒隆宣布撥款總額1100萬港元，成立「大埔宏福苑火災賑災基金」，提供現金及住宿支援。是次款項將用於支援受災居民的緊急生活開支及相關援助工作。此外，考慮到災民痛失家園，急需安身之所，恒隆將提供共20個、為期兩個月的康蘭居（Kornhill Apartments）單位作過渡性居所。恒隆亦藉此向連日來不眠不休投入救援工作的消防、警務、醫護和前線人員，致以衷心感謝及崇高敬意。「我們將繼續與社會各界攜手，為社區提供適切支援，協助市民渡過難關。」 (BC)

    infocast ・ 3 小時前

    李家超：已要求即時安排巡查全港所有正維修大廈 艱難時刻須堅強面對

    行政長官李家超在社交網頁表示，他在今早召開跨部門會議，統籌全體政策局和各部門全面跟進大埔火災的應對工作，並聽取全體司局長匯報其範疇下的跟進工作和最新進展。 他指出，政府將繼續全力撲滅火災、救援被困居民及治理傷者，同時全力展開善後支援，為死者家屬、傷者及受影響居民提供援助。政府會全力為受影響家庭提供臨時住宿，並已安排足夠社工，為各個受影響家庭及有需要人士提供適切支援，並會盡快安排提供財政援助，跟進相關善後安排。另外，政府已即時安排巡查全港所有正在進行大型維修的屋苑，檢視棚架及建築物料的安全。 李家超向所有不眠不休投入救援工作的消防、警務、醫護和前線人員致謝。他又提到有消防員不幸殉職，是本港巨大損失，政府將全力支援因公殉職同事的家人，以及受傷同事和他們的家人，並提供一切所需協助。 李家超表示，本港正經歷這場集體傷痛，在這艱難時刻，更須堅強面對，共渡時艱。政府將竭盡所能提供支援和協助，社會各界亦展示無私的互助精神，無論是義載接送還是捐贈，處處彰顯人性的光輝。政府會與所有香港人團結一致，眾志成城，深信必定能夠攜手渡過難關。(wl/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.co

    AASTOCKS ・ 8 小時前
    ​宏福苑五級火​︱廉署成立專案小組調查　​大維修涉3.3億天價工程爭議　業主：搵唔到法團︱Yahoo

    ​宏福苑五級火​︱廉署成立專案小組調查　​大維修涉3.3億天價工程爭議　業主：搵唔到法團︱Yahoo

    【Yahoo新聞報道】今日發生大火的大埔宏福苑，樓齡超過40年，現正進行大維修，當中更牽涉高達3.3億元的「天價大維修」工程方案，天價維修費引起住戶強烈不滿。最終大維修於去年7月上馬，由宏業建築工程有限公司負責，而去年九月屋苑業主就選出新任業主立案法團代表監察大維修進度，預計於明年3月至6月完成工程並拆除棚架。

    Yahoo新聞 ・ 1 天前
    李嘉誠基金會撥款3,000萬元成立宏福苑火災緊急援助基金 另額外撥5,000萬元作後續支援

    李嘉誠基金會撥款3,000萬元成立宏福苑火災緊急援助基金 另額外撥5,000萬元作後續支援

    李嘉誠基金會宣布即時撥款3,000萬元設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日(26日)宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。另外，基金會將撥出額外5,000萬元作後續支援，協助社區重建。

    AASTOCKS ・ 10 小時前

    全港146個順豐站即日起義務收集應急資源

    順豐香港表示，為支援大埔宏福苑火災事故，將啟動「災後支援計劃」，並提供多項資源以助於前線緊急救援和善後工作，全港146個順豐站自即日起義務收集應急資源，包括洗護用品(洗髮水、沐浴露)、床品(床單、被子)、衛生用品(紙巾、衛生巾)、數據卡、充電器、內衣除外衣物，以及醫療用品(急救包、常用藥物)，將提供免費運輸協助慈善團體及當地組織，將物資送至受影響居民手中。 此外，順豐站會免費提供封箱膠紙、紙箱等包裝材料，供有需要的人士使用。 順豐香港亦已成立義工隊，大量員工全力協助救援工作，除了現場支援外，亦為慈善機構提供義務運輸，協助尋找失聯親屬及支持各項救援行動。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

    AASTOCKS ・ 4 小時前
    宏福苑五級火｜ 社署調遣社工到庇護中心　大埔區所有服務中心全日開放 新生會流動車提供情緒支援｜Yahoo

    宏福苑五級火｜ 社署調遣社工到庇護中心　大埔區所有服務中心全日開放 新生會流動車提供情緒支援｜Yahoo

    【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火，災情今日持續，社署表示，正動員人力和物資為當區居民提供支援，已調遣社工、臨床心理學家和專業支援人員到所有臨時庇護中心及醫院跨部門援助站；署方要求大埔區所有青少年中心全日開放運作，支援當區暫時未能照顧子女的家長。

    Yahoo新聞 ・ 9 小時前