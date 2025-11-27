焦點

大埔宏福苑五級火　大小商戶緊急支援一覽

LIVE

4 分鐘前更新
Yahoo新聞

不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 83 死有消防員殉職 滅火行動大致完成 將爆破所有單位確保無人被困｜有片｜Yahoo

大埔宏福苑周三（26 日）下午發生火警，下午 6 時 22 分升為五級。火警中有 83 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。

Yahoo 新聞
Yahoo 新聞
更新時間

本報道有災難現在畫面及資訊，如讀者曾有不自覺回憶災難畫面、做噩夢或不安情緒，建議適度限制接觸相關新聞報道。

大埔宏福苑五級火
大埔宏福苑五級火

Yahoo專頁｜宏福苑火災不斷更新

59則更新
    • 更新

      消防指滅火行動大致完成　預計早上 9 時前完成單位爆破

      消防會見記者。
      消防會見記者。

      消防表示，滅火行動已經大致完成，現時仍對 4 個單位滅火，預計今晚完全熄滅，亦為火場其他單位灑水降溫，避免死灰復燃。

      消防指，將會處理 25 個求助個案，及對 7 幢大廈單位進行爆破，確保沒有其他被困人士，預計早上九時前完成。

      今次事件消防共出動 177 架救護車，處理共 155 名傷者，當中 79 名現場死亡，另外醫管局早前公布 4 名傷者送院後離世，即累計 83 人死亡，包括 1 名消防員。另外，有 76 名傷者送去醫院接受治療，包括 11 名消防員。

      至於何時讓居民返回單位，消防指需要完成調查後再交代。

    • 更新

      災區附近有大量義工。
      災區附近有大量義工。

      不少居民前往設立在馮梁結中學的臨時庇護中心領取物資及尋求協助。有災民反映政府在災後安排上出現混亂，特別是關於援助金領取及物資分配的問題。有現場義工則稱，附近一帶物資已經堆積如山、應有盡有，呼籲外界毋需再捐獻物資。

      有義工表示現場出現物資過剩及義工人數過多的情況。現場的相片可見，天橋上排滿了等候運送物資的人龍。社交媒體的大埔群組已發出呼籲，希望民眾暫時停止送贈物資或擔任義工，以避免浪費食物和資源。

      有現場的義工表示，單是馮梁結中學附近已有超過 500 名義工，但災民人數不多。現場可見衣物、紙尿片及樽裝水堆積如山，衣物堆各類齊全。

      詳細報道：宏福苑五級火︱現場直擊災民斥領取援助金安排混亂 物資供過於求堆積如山 義工：暫時唔洗再捐︱Yahoo

    • 更新

      死亡人數增至 83 人

      當局表示，截至今日凌晨零時，死亡人數增至 83 人，當中一名死者為消防員。另由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員

    • 更新

      林超英指追究不應針對竹棚架　批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍

      香港天文台前台長林超英今日（27 日）在社交平台發文，認為火災中保護棚架工人的「圍網」反而可能成為致命元兇，指出雖然「圍網」的原意是防止棚架上物件或工人跌下，但這些易燃物料在火災中卻助長火勢迅速蔓延。

      林超英指出，棚架上跌下一個工人都已嫌多，但今次大埔火災已知最少造成 65 人死亡，情況令人深感痛心。他質疑，作為明顯物質禍首的易燃「圍網」和發泡膠，為何在追究責任時，重點卻落在不易燃的竹棚架上。

      詳細報道：宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo

    • 更新

      死亡人數增至 75 人

      當局指，死亡人數增至 75 人，另有 70 人受傷，有一名醫管局員工失聯。

      醫管局表示，多名員工受到這次火災的影響，包括一名員工失聯、一名員工受傷，以及約 50 名員工無家可歸。

      醫管局稱，已調動大量人手和資源，全力救治火災傷者，部分醫護人員已取消休假，以加強人手照顧傷者。局方密切協調及監察不同醫院，特別是深切治療部的可調動病床和人手，確保有足夠資源提供適切治療。此外，醫管局轄下的家庭醫學門診也加強服務照顧災民，有醫療需要的災民即使沒有預約，門診也會提供所需的服務，包括醫生診症、治療及配藥等。

    • 更新

      中國太平承保財產全險 傳賠償上限20億

      根據法團文件，宏福苑屋苑既屋苑綜合保險屬於中國太平承保財產全險(Property All Risks)，賠款總上限或是港幣20億元。根據宏福苑業主立案法團公開文件，2024年11月第7次全體委員會議記錄，及12月的第8次全體委員會議記錄，均顯示宏福苑的屋苑綜合保險由中國太平承保，原因是中國太平是唯一有提供報價保險公司，其餘9間保險公司都沒有回覆或無意報價。

      詳細報道：宏福苑五級火｜中國太平承保財產全險 傳賠償上限20億 業界：額外費用需業主承擔

    • 更新

      大埔防火委四年獲撥款 107 萬 辦嘉年華、派防火三寶 吉祥物設計比賽花 16 萬

      向居民派發「防火三寶」——滅火氈、簡易滅火桶及煙霧探測器
      向居民派發「防火三寶」——滅火氈、簡易滅火桶及煙霧探測器

      《Yahoo新聞》調查發現，大埔地區防火委員會由 2022 年至今，在各類防火宣傳及教育項目共動用約 107.95 萬元公帑，其中以「大埔區防火吉祥物 AR 設計比賽」開支最多，涉款 16 萬元，其他相關工作多圍繞宣傳活動、嘉年華、山火預防及家居安全等範疇。

      大埔區防火委員會現時共有 26 名成員，其中蔡錦光擔任主席，曾任大埔商會主席。2015 年區議會選舉期間，蔡錦光亦以大埔商會主席身份，現身支持參選的民建聯黃碧嬌。黃碧嬌現時是宏福苑當局區議員，曾任宏福苑法團顧問。

      詳細報道：宏福苑五級火︱大埔防火委四年獲撥款 107 萬 辦嘉年華、派防火三寶 吉祥物設計比賽花 16 萬元︱Yahoo

    • 更新

      醫管局發稿感謝中央政府慰問傷者　范鴻齡：非常感謝全力支持香港救災

      醫管局主席范鴻齡感謝中央政府駐香港聯絡辦主任周霽及中央港澳辦副主任農融探望大埔火災的傷者，以及慰問醫護人員。

      范鴻齡表示「我們非常感謝周主任及農副主任帶來習近平主席對死傷者及家屬關懷和深切慰問，亦感謝中央政府全力支持香港救災。」他又指，醫護人員必定會盡最大努力救治所有傷者，亦會全力支援有需要的災民及家屬，協助他們盡快渡過難關、撫平傷痛。

      周霽和農融在威爾斯親王醫院探訪期間，亦與急症室的醫護人員見面，了解他們救治傷者的情況。范鴻齡感謝中央政府慰問醫護人員，亦鼓勵醫護人員繼續努力，為所有傷者及災民提供最大的支援。

    • 更新

      死亡人數增至至少 65 人

      當局指，死亡人數增至至少 65 人，死者包括一名死者為消防員，70 人受傷，其中 10 人是消防員。

    • 更新

      「光影匯•中環」啟動儀式取消

      香港旅遊發展局宣布，取消明晚（11月28日）舉行的「光影匯•中環」啟動儀式，有關上演安排延期、容後公布。

      另外，旅發局也取消原定於周日(11月30日) 舉辦的「新鴻基地產香港單車節」，讓政府相關部門集中資源，投入救援與善後工作。

      旅發局對大埔宏福苑火災遇難者與殉職消防員，表達沉痛哀悼，對火災中受影響的所有人士，致以最深切慰問，願傷者早日康復。

    • 更新

      六合彩攪珠延期至 12 月 2 日 周日賽馬閉門舉行 所有賽事總收益悉數捐出

      馬會宣布，原定於 11 月 29 日星期六舉行的第 25/126 期六合彩攪珠，現已決定延期至 12 月 2 日星期二進行。所有已經購買的彩票將會繼續有效。

      對於本週日舉行的賽馬賽事，馬會將會大幅縮小活動規模，以閉門形式舉行，只允許馬主、董事、遴選會員及其賓客入場。當日賽事不會設立贊助商，場內亦不會安排現場音樂表演。

      詳細報道：宏福苑五級火︱六合彩攪珠延期至 12 月 2 日 周日賽馬閉門舉行 所有賽事總收益悉數捐出︱Yahoo

    • 更新

      將會舉辦悼念活動、設援助基金　每戶災民一萬元應急補助金

      李家超宣布，未來一段期間，所有政府主辦慶祝活動取消或延期，官員減少非必要公開活動，聚集善後工作，將會舉辦悼念活動。

      政府會成立大埔宏福苑援助基金，政府提供3億元，為受影響人士提供協助，並已經設立戶口，中銀香港戶口01287521901597，今晚 7 時開始接受捐款，確保基金用在援助工作。中銀香港戶口則為01287521901597。

      為即時幫助受影響居民，政府今晚即時派發每戶災民一萬元現金應急補助金，以解燃眉之急。

      另外，政府啟動公務員動員機制，通知所有部門隨時候命。

    • 更新

      宏福苑 7 座火勢受控　將提供 1500 個單位應付住宿需求

      李家超表示，目前大埔宏福苑 7 座火勢受控，造成 55 人死亡，火勢逐步受控情況下，消防員已經成功拯救 55 人，表示縱然現場環境複雜，消防員不會停頓，全力以赴，

      他表示，政府現時開放9個庇護中心，超過500人使用，動用公私營資源，民青局已物色1000個單位，作即時安排，位於不同青年宿舍或者酒店，可以留宿一至兩星期，後續安排以政府過度性房屋、房協專用安置居屋為主，合共提供1500個單位，應付即時需要。

      另外，政府會安排一住戶一社工，為受影響家庭提供支援，會提供緊密連繫，提供所需協助。，

      醫療方面，私營界別超過 250 位醫生及 250 位其他醫護專業協助，並會設置醫療站，每日上午8至晚上8點提供醫療協助，包括基本醫療評估、轉介服務，處理創傷及處方藥物，會提供心理支援。

      至於死難者殮葬安排，以專項形式包辦處理，有機構提供免費殮葬服務。

      專案小組全面展開調查工作，警方拉左3男，涉嫌誤殺，負責屋苑大廈維修公司負責人，到現場搜證調查，化驗所會全力配合調查工作。

    • 更新

      政府宣布暫停舉行 8 場立法會選舉論壇

      政府表示，因大埔發生五級大火，今日（27日）至 11 月 30 日共 8 場的選舉論壇將暫停舉行，如另有安排稍後會另行通知。

      行政長官李家超凌晨見記者時已表示，現時政府會全情投入處理這次重大災難事件，因此已暫停宣傳和推廣選舉工作，所有選舉論壇亦會暫停。

      【原定安排】

      •⁠ ⁠11月27日上午9時30分至10時30分：飲食界

      •⁠ ⁠11月27日下午4時30分至5時30分：全國人大、全國政協及有關全國性團體代表界

      •⁠ ⁠11月28日上午9時30分至10時30分：鄉議局

      •⁠ ⁠11月28日下午4時30分至5時30分：漁農界

      •⁠ ⁠11月29日上午9時30分至10時30分：保險界

      •⁠ ⁠11月29日下午4時30分至5時30分：航運交通界

      •⁠ ⁠11月30日上午9時30分至10時30分：教育界

      •⁠ ⁠11月30日下午4時30分至5時30分：法律界

    • 更新

      家屬下午到社區會堂憑照片認屍

      大埔宏福苑大火超過 24 小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬今早收到通知，下午 3 時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜家屬下午憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約40照片

      廣福社區會堂最初被用作庇護中心，今日則供親屬辨認遺體照片。
      廣福社區會堂最初被用作庇護中心，今日則供親屬辨認遺體照片。
    • 更新

      外傭組織料至少 200 傭工受影響

      兩個外傭組織，包括關注外傭的亞洲移居人士聯盟和白恩逢之家表示，許多家庭被逼疏散到缺乏基本必需品的臨時庇護中心，當中不少家庭以外籍家庭傭工為主要照顧者，預計至少有 200 名外籍家庭傭工受到火災影響。根據組織的聯絡網絡，得悉多名外籍家庭傭工受到影響，甚至在事發後仍無法取得聯絡。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火︱外傭組織料至少 200 傭工受影響 多人事發後失聯 設緊急支援熱線︱Yahoo

    • 更新

      多個屋苑突拆外牆圍網　居民測試圍網「一點即着」

      火災引發公眾關注大廈圍網的安全隱患，各地區陸續湧現不同屋苑開始拆除圍網的消息，有居民剪取樣本測試燃燒。不少市民發現，部份正在進行維修的大廈，包括黃埔花園、屯門怡樂花園、石梨怡勝花園，今早突然拆除圍網。當中屯門怡樂花園大維修的承辦商，正是負責宏福苑大維修的承建商「宏業建築工程」，居民將拆下的圍網取樣測試，圍網一點即燃。亦有怡勝花園居民的測試圍網，阻燃能力同樣欠佳。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜多個屋苑突拆外牆圍網 居民測試涉事承建商其他圍網「一點即着」︱Yahoo

      怡勝花園居民自行測試圍網的防火性能，甫點火即迅速燃燒。(aircanadalinus@Threads)
      怡勝花園居民自行測試圍網的防火性能，甫點火即迅速燃燒。(aircanadalinus@Threads)
    • 更新

      消防：每個單位破門搜索從沒放棄　暫不評估生存率

      消防處副處長黃嘉榮下午表示，處方共接獲 341 個求助個案，其中 279 宗已成功處理，即當中仍有逾 60 個求助個案等待救援。

      黃嘉榮續指，火場溫度極高，救援人員要一層一層推進，每個單位都破門進去徹底搜索，他強調，處方從來沒有放棄，不排除仍會救出更多傷者，惟現階段不會評估求助個案生存率有多高，現時目標是盡力動用最大力量在救援工作中。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾60求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo

      消防處副處長黃嘉榮表示，受波及的七座裡有四座大廈火勢已大致救熄，餘下三座火勢已有效控制。
      消防處副處長黃嘉榮表示，受波及的七座裡有四座大廈火勢已大致救熄，餘下三座火勢已有效控制。

    【相關報道】

    不斷更新｜大埔宏福苑五級火

    大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo

    宏福苑五級火｜搭棚業界：非阻燃網成本平一半 不排除慳成本鋌而走險 倡立例禁止使用｜Yahoo

    大埔宏福苑五級火｜執業安全師學會會長：有理由相信非用阻燃網 業界多人「左手揸住枝煙，右手燒焊」｜Yahoo

    廣告

    宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親心急如焚尋遍醫院無果：消防快啲去救佢啦｜Yahoo

    宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排 東鐵早上加開班次疏導 區內多條巴士線受影響｜Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火｜棚架專家批防火欠監管 倡法團剪尼龍網樣本測阻燃力 盡快更換違規物料︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo

    大埔宏福苑大火掀動情緒 臨床心理學家稱救援人員屬PTSD高危 精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱醫生稱火災現場濃煙比火更致命 遇災時若無法逃離應於室內封門候救︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱三個月大嬰兒．母親及工人深夜獲救 友人發文感謝消防員：真的很偉大︱Yahoo

    宏福苑五級火｜ 居民未聞火警鐘：由頭到尾無響過 街坊自發逐戶拍門提醒鄰居｜Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱消防處網站轉黑白致哀 殉職消防員何偉豪友人悼念：落更喇好好休息 bro︱Yahoo

    宏福苑五級火｜運頭街擠滿逾百街坊 為災民送物資 小店：大埔人梗係關心大埔事︱Yahoo

    宏福苑五級火｜ 建造業議會籲各承建商禁工地吸煙、檢查外牆安全網阻燃性能 屋宇署上月曾發通告｜Yahoo

    宏福苑五級火｜ 網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援｜Yahoo

    大埔王肇枝中學後山發生山火 消防員趕往救援︱Yahoo

    宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱習近平向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱大小商戶齊心合力 外借電話、尿袋及派物資 大埔超級城通宵開放︱Yahoo

    宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火｜宏昌閣首先起火 七大廈受波及 火勢持續入夜仍有高層居民被困｜Yahoo

    ​宏福苑五級火​︱​大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo

    宏福苑五級火︱民建聯宣布停止所有拉票活動 李家超主持跨部門會議：極度哀傷︱Yahoo

    宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo

    【情緒支援熱線】

    紅十字會心理支援熱線：5164 5040

    Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

    社會福利署熱線：2343 2255

    香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

    香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

    撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

    生命熱線：2382 0000

    明愛向晴熱線：18288

    醫院管理局精神健康專線：2466 7350

    「情緒通」精神健康支援熱線：18111

    ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

    【較早前報道】

    【20:25更新報道】

    【Yahoo 新聞報道】當局表示，死者人數增至 13 人，另有多人受傷，死者包括一名消防員。

    【20:00更新報道】

    消息指，死者人數增至 12 人，包括 4 男 8 女，其中一名是消防員，另有 16 人受傷。

    福邨附近的中華基督教會馮梁結中學有約400名居民，警方在校內設置登記櫃枱，讓與家人失去聯絡的居民進行人口登記工作。警方表示，目前有至少200人失去聯絡。

    據悉，宏福苑共8座樓，總共1984單位，每座有31層，每層8個單位，每座有248單位。

    【19:10更新報道】

    政府最新公布，截至晚上 7 時，有 4 死 7 傷，其中 2 人危殆、3 人嚴重、1 人穩定，另有 1 人已經出院，分別在雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院接受治療。

    消防處處長楊恩健於下午約5時趕到醫院了解，他在晚上約 7 時見記者時表示，殉職消防員姓何，今年 37歲，入職九年，隸屬沙田消防局，任「細搶」車隊員，今日前往火場進行滅火救援，他在大約下午 3:01 到達，在地下進行滅火救援，直至3:30 ，何隊員一度失聯。

    詳細報道：宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo

    【18:50更新報道】

    【Yahoo 新聞報道】政府最新公布，大埔宏福苑火警已升為五級。消防處指，大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，於下午 3 時 34 分升為四級，並於下午 6 時 22 分升為五級。

    截至下午 6 時，火警中共有 9 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，3 人情況危殆，1 人情況嚴重，1 人情況穩定。死者當中其中一人為消防員。

    大埔宏福苑四級火，火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑四級火，火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    【18:40更新報道】

    大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延至大廈頂層，火舌及黑色濃煙席捲半空，其後屋苑多座亦起火。政府新聞處回覆《Yahoo 新聞》稱，截至下午 6 時，火警造成 4 人死亡，3 人危殆，1 人嚴重，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。消防處處長楊恩健及消防員家屬到醫院了解情況。火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後在一分鐘內突然燒著全個棚架。

    火勢持續至晚上仍未受控，其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後突然燒著全個棚架。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火勢持續至晚上仍未受控，其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後突然燒著全個棚架。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大廈外牆棚架大範圍起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大廈外牆棚架大範圍起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火警持續至晚上，現場有大量消防車及警車。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火警持續至晚上，現場有大量消防車及警車。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    【18:10更新報道】

    截至下午 5 時，火警造成 4 人死亡，2 人危殆，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。

    大埔民政事務處開放臨時庇護中心

    ​因應大埔宏福苑火警事故，大埔民政事務處已開放廣福社區會堂（大埔廣福邨）和東昌街社區會堂（大埔東昌街 25 號大埔東昌街康體大樓1樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。中華基督教會馮梁結紀念中學亦已開放以安置疏散居民。

    此外，民政處已在雅麗氏何妙齡那打素醫院設立援助站，為市民提供協助及供市民查詢。援助站查詢熱線是2658 4040。民政處稱會密切留意情況，如有需要會加開臨時庇護中心，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。

    火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    廣福邨巴士站附近的行人天橋聚集多人。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    廣福邨巴士站附近的行人天橋聚集多人。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    【17:35更新報道】

    大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。

    截至下午 5 時，火警中共有 7 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，兩人情況危殆，一人情況穩定。

    《Yahoo 新聞》記者在大埔現場，現場傳出爆炸聲，不斷有棚架掉落。稍後有進一步報道。

    大埔宏福苑四級火 初步 4 死 3 傷 消防員殉職兩傷者危殆
    大埔宏福苑四級火 初步 4 死 3 傷 消防員殉職兩傷者危殆
    大埔宏福苑發生四級火，現場所見多層單位火光熊熊。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑發生四級火，現場所見多層單位火光熊熊。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延，多座起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延，多座起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    消防處今日（26日）下午 2 時 51 分接獲報告指大埔宏福苑發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。消防人員正進行滅火行動。消防處呼籲附近居民請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區。

    運輸署發出特別交通消息，因應火警，由南運路至吐露港公路的一段大埔公路–元洲仔段（往來回方向）的全線、吐露港公路（往來回方向）通往大埔公路–元洲仔段支路的唯一行車線，以及廣宏街（往來回方向）的全線已經封閉。受影響巴士路線須改道行駛。運輸署籲駕駛人士請考慮改用其他道路，市民使用港鐵服務。現時上址交通繁忙。

    大埔宏福苑發生四級火，多座起火，濃煙席捲半空。（Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    大埔宏福苑發生四級火，多座起火，濃煙席捲半空。（Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    （Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
    宏福苑五級大火

    其他人也在看

    本地｜大埔宏福苑五級火44死58傷 陳茂波提前結束意大利訪問行程返港

    本地｜大埔宏福苑五級火44死58傷 陳茂波提前結束意大利訪問行程返港

    大埔宏福苑五級火警事件目前44死58傷。政府表示，因應宏福苑五級火警事件，正在意大利米蘭訪問的財政司司長陳茂波將縮短外訪行程，提前返港。 陳茂波在當地時間周三(26日)從英國倫敦轉到意大利米蘭後，原訂周四(27日)出席由香港貿易發展局舉辦的「成就機遇·首選香港」論壇和「香港晚宴」，與當地工商界領袖和企業負責人會面，並在當地時間周五(28日)啟程回港。他現將於當地時間今日早上在出席「成就機遇·首選香港」論壇後，隨即啟程離開米蘭，明日早上抵港。

    Fortune Insight ・ 16 小時前
    香港大埔火災 死亡人數增至75人

    香港大埔火災 死亡人數增至75人

    據《央視》報導，香港特區政府消防處周四（27 日）公布的數據顯示，截至 22 時，香港新界大埔火災已造成 75 人遇難，另有 76 人受傷。

    鉅亨網 ・ 2 小時前
    聖誕好去處2025｜合和商場×歡樂天地打造冬日奇幻嘉年華！6米高飄雪聖誕樹、聖誕老人、合唱團、主題餐點、工作坊及酒店住宿

    聖誕好去處2025｜合和商場×歡樂天地打造冬日奇幻嘉年華！6米高飄雪聖誕樹、聖誕老人、合唱團、主題餐點、工作坊及酒店住宿

    合和商場聯同歡樂天地呈獻「冬日飄雪嘉年華」，三位人氣吉祥物歡樂貓「拖肥」、「小咪」與「機靈」帶大家走進飄雪山谷，與6米高聖誕樹、聖誕老人、合唱團等一同迎接佳節，更有主題餐點、工作坊及酒店住宿，留港都可以濃濃節日氣氛。

    Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
    受困妻最後通話「好大煙頂唔順」　夫聞聲落淚促救人五內如焚

    受困妻最後通話「好大煙頂唔順」　夫聞聲落淚促救人五內如焚

    【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火警持續焚燒大半日，火勢猛烈，至今晨(27日)仍未救熄。有居民表示，其太太與愛貓至今仍被困火場，未能救出。該居民萬分焦急，難掩憂心與難過，他透露最後一次與太太通話時，太太已在濃煙中喊「好大煙，頂唔順」，他只盼望消防能盡快將妻子

    on.cc 東網 ・ 12 小時前
    宏福苑五級火｜增至 55 死　大廈內逾 60 求助個案　消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo

    宏福苑五級火｜增至 55 死　大廈內逾 60 求助個案　消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo

    大埔宏福苑周三發生五級火，災情今（27 日）持續，消防處下午在現場最新指，死亡人數增至 55人。宏福苑共有七座大廈受波及。消防處共接獲 341 個求助個案，其中 279 宗已成功處理，即當中仍有逾 60 個求助個案等待救援。消防處副處長黃嘉榮表示，處方會每個單位破門搜索，從來沒有放棄，暫不會評估求助個案生存率。

    Yahoo新聞 ・ 9 小時前
    宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌　居民徹夜難眠　平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo

    宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌　居民徹夜難眠　平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo

    【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。

    Yahoo新聞 ・ 11 小時前
    宏福苑五級大火︱30年3宗五級火　嘉利大廈41死　嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo

    宏福苑五級大火︱30年3宗五級火　嘉利大廈41死　嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。

    Yahoo新聞 ・ 1 天前
    大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺　電梯大堂每層均有發泡膠　不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺　電梯大堂每層均有發泡膠　不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo

    【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。

    Yahoo新聞 ・ 21 小時前
    街坊有家歸不得欲哭無淚　親屬終夜常開眼盼聞佳音

    街坊有家歸不得欲哭無淚　親屬終夜常開眼盼聞佳音

    【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今早(27日)仍未撲熄。東網記者今早9時半到現場視察，有許多大埔街坊在現場觀察火場情況，眾人愁眉不展，氣氛凝重。有成功逃生的居民指昨日(26日)事發時十分危急，抱起小狗便立刻逃跑；有居民指看到家園被大火付之一炬，形容「

    on.cc 東網 ・ 12 小時前
    大埔宏福苑五級火 街坊、小店齊心派水派飯盒送暖 一田、麥當勞都伸出援手

    大埔宏福苑五級火 街坊、小店齊心派水派飯盒送暖 一田、麥當勞都伸出援手

    大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，宏昌閣外牆棚架猛烈燃燒，火勢迅速蔓延至多幢樓宇，造成多人受傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，消息震動全港。直至深夜，現場仍未完全撲熄，多名居民無法返家，只能在街頭或臨時場地暫避。面對突如其來的災難，大埔社區展現了強大的互助精神，在困境中燃起一絲溫暖。

    Yahoo Food ・ 15 小時前
    大埔宏福苑五級大火釀嚴重死傷　廉署立專組查大維修涉貪疑雲

    大埔宏福苑五級大火釀嚴重死傷　廉署立專組查大維修涉貪疑雲

    大埔宏福苑早前發生五級大火，火勢由正在進行外牆大維修工程的棚架燃起，迅速蔓延多幢大廈，造成嚴重死傷，被指是近年最嚴重的屋苑火警之一。 火警由三級升至五級並延燒超過一日，多名居民一度被困，需要大規模疏散，當中包括殉職及受傷的消防員。

    Fortune Insight ・ 8 小時前
    荃灣尖沙咀20分鐘內分別發生火警　濃煙席捲半空 (有片)

    荃灣尖沙咀20分鐘內分別發生火警　濃煙席捲半空 (有片)

    今日(27日)早上8時22分，荃灣荃樂街荃樂大廈一單位的睡房起火，驚動多人報案，住戶嘗試撲救。救援人員到場將火救熄，並在單位內救出一男一女，他們均吸入濃煙不適。 經初步調查，相信單位內有拖板短路引致火警。事件中近100人疏散至安全位置。從網上圖片及影片可見，單位內烈火熊熊，大量濃煙從窗戶冒出，消防架起雲梯並射水灌

    am730 ・ 15 小時前
    宏福苑五級火增至 65 死 政府設 3 億援助基金｜馬會捐一億、李嘉誠基金會撥款 8,000 萬元｜多位藝人伸出援手｜11 月 27 日・Yahoo 晚報

    宏福苑五級火增至 65 死 政府設 3 億援助基金｜馬會捐一億、李嘉誠基金會撥款 8,000 萬元｜多位藝人伸出援手｜11 月 27 日・Yahoo 晚報

    晚安，今天是 11 月 27 日 星期四。受東北季候風影響，廣東沿岸天氣非常乾燥且風勢頗大。預計明日早上清涼，市區最低氣溫約 16 度，新界再低兩三度。日間大致天晴，最高氣溫約 22 度。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸吹強風，高地達烈風程度。

    Yahoo新聞 ・ 3 小時前
    大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常　將循刑事方向調查　李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo

    大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常　將循刑事方向調查　李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo

    【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（ 26 日）下午發生的五級火警，至今造成嚴重傷亡。行政長官李家超與多名官員今日（ 27 日）凌晨會見記者，其中保安局局長鄧炳強指，由於火勢蔓延速度異常快速，情況並不尋常，事件已交由警方循刑事方向調查。行李家超表示，火災至今造成 36 人死亡，另有 279 人失聯，現時有 29 名傷者仍在醫院留醫，其中 7 人情況危殆。李家超表示，警務處和消防處已成立專責小組調查火警，並會將事件送交死因庭。

    Yahoo新聞 ・ 23 小時前

    大埔宏福苑火災增至55死 四座樓火勢大致救熄

    消防處就大埔宏福苑五級火警公布最新情況，屋苑八座大廈中一座沒有被火勢波及，目前有四座已大致救熄，其餘三座樓火勢獲有效控制。火災發生至今處方共出動304架次消防及救援車輛、1,250多名消防員，期間收到341宗求助個案，已成功處理279宗個案，其中四座大致救熄的大廈中已沒有未處理的求助個案。 是次火災中有51人當場死亡，有72名傷者送院，當中4人送院後證實不治，令死亡人數增至55人，目前共8名消防員受傷，1人殉職。目前消防處分派不同行動專隊及小隊作行動部署，正動用11條滅火喉，派出26隊搜救隊，並於今早約11時在安泰閣31樓救出一名男性長者。 消防處副處長黃嘉榮表示，處方接獲大量傷者求助個案，處理需時，現場發現大廈外棚架有倒塌危險，火災現場溫度亦極高，增加救援工作難度，目前餘下三座救援工作推進順利，小隊正在不同樓層進行破門徹底搜索，不排除會救出更多傷者。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

    AASTOCKS ・ 10 小時前
    大埔宏福苑五級火 增至逾44名死者 警拘工程公司三人涉嚴重疏忽

    大埔宏福苑五級火 增至逾44名死者 警拘工程公司三人涉嚴重疏忽

    香港大埔宏福苑發生嚴重火災，全屋苑8座有7座焚燒，至周四早上6時仍有3座火勢仍未救熄，消防及警方舉行記者會，稱累計死亡人數增至逾44人，但強調相信大廈內仍有生還者，目前多座大廈搜救最高至23樓，滅火工作則進行至10樓以上。

    AASTOCKS ・ 19 小時前
    大埔宏福苑五級火｜純文字重點　不帶災場畫面　附情緒支援熱線｜Yahoo

    大埔宏福苑五級火｜純文字重點　不帶災場畫面　附情緒支援熱線｜Yahoo

    大埔宏福苑發生五級火，由周三（26日）下午 2 時 51 分起焚燒，截至周四（27 日）早上 6 時造成 44 死 58 傷，包括有消防員殉職，有 279 人失聯。警方已拘捕三名男子，涉嫌誤殺。

    Yahoo新聞 ・ 18 小時前
    宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件　澳洲總理、英國外相、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo

    宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件　澳洲總理、英國外相、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo

    大埔宏福苑五級大火引起國際關注，中外多家媒體如《新華社》、《日本放送協會》（NHK）《英國廣播公司》（BBC）、美國《有線新聞網絡》（CNN）等都有相關報道。外國個別政府高層跟政府機構都發聲明，對死難者致以深切哀悼，並慰問受影響人士。

    Yahoo新聞 ・ 13 小時前
    宏福苑五級火︱外傭組織料至少 200 傭工受影響　多人事發後失聯　設緊急支援熱線︱Yahoo

    宏福苑五級火︱外傭組織料至少 200 傭工受影響　多人事發後失聯　設緊急支援熱線︱Yahoo

    關注外傭的亞洲移居人士聯盟（The Mission For Migrant Workers, MFMW）和白恩逢之家（Bethune House Migrant Women’s Refuge, BHMWR）向所有受大埔火災影響的人士表示深切慰問，包括本地居民以及在社區擔任重要護理工作的外籍家庭傭工。

    Yahoo新聞 ・ 9 小時前
    京東(09618.HK)救援應急物資運抵香港 佳宝超市正調配第二批救援物資

    京東(09618.HK)救援應急物資運抵香港 佳宝超市正調配第二批救援物資

    京東集團(09618.HK)表示，就大埔宏福苑火災已第一時間成立應急保障團隊，確保救災物資的專車專送，旗下京東物流(02618.HK)率先啟動預案並成立應急小組，自香港1號倉及廣東自營倉加急調配床單、保暖被褥、衛生用品、毛巾及即食麵、飲用水、自熱小火鍋等急需物資，首批救援應急物資於昨日(26日)夜晚至今日(27日)淩晨運送至各庇護中心，其他批次應急物資持續會不斷送出。 同時，集團旗下佳宝超市作已成立專項應急響應專班，於昨晚緊急調配飲用水、餅乾、即食麵等生活急需物資，送達受災區域指定地點，目前第二批救援物資已完成裝車，將根據現場需求隨時調撥補充。 集團表示，根據創始人兼主席劉強東規定，當全國任何地方發生災難，京東臨近庫房的管理者都有權捐出庫房的災區所需要的物資，毋須匯報。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

    AASTOCKS ・ 10 小時前