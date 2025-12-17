不斷更新｜大埔宏福苑五級火 160 死 消防員何偉豪殉職 法官陸啟康 9 個月內交「獨立委員會」報告｜Yahoo

焦點

不斷更新｜大埔宏福苑五級火 160 死 消防員何偉豪殉職 法官陸啟康 9 個月內交「獨立委員會」報告

大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 160 人死亡，包括消防員何偉豪，另有 79 人受傷。

本報道有災難現場畫面及資訊，如讀者曾經不自覺回憶災難畫面、做噩夢或不安情緒，建議適度限制接觸相關新聞報道。

大埔宏福苑五級火
宏福苑各棟名稱位置。製圖：Yahoo新聞

Yahoo專頁｜宏福苑火災不斷更新

224則更新
    • 更新

      宏福苑五級火追蹤︱盤點大維修四大異常　揭示圍標伏線與制度漏洞

      大埔宏福苑大維修工程期間，發生奪命火警，涉事承建商宏業及工程顧問鴻毅多人被捕。現時香港每年有 2,000 幢舊樓會被選中進行強制驗樓，一旦被認定需要修葺，屋苑小業主便要面臨動輒逾億元的大維修工程。《Yahoo 新聞》從宏福苑案例，拆解大維修過程出現四大異常，揭示現行制度下，由顧問招標到業主大會投票，均潛藏圍標風險及監管漏洞。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火追蹤︱盤點大維修四大異常 揭示圍標伏線與制度漏洞︱Yahoo

      宏福苑發生世紀火災，大維修背後有四大異常，揭示監管漏洞與圍標伏線。
    • 更新

      法團原定明開會　人數眾多需延期另覓場地

      宏福苑業主立案法團原定周三（17 日）召開火災後首次苑管理委員會會議，議程包括由管理公司匯報火災前消防系統狀況等。惟法團周一（15 日）發公告指，「由於舉行會議的太和社區中心禮堂面積未能確保會議能順利舉行」，及避免「造成不必要的混亂」決定延期，正聯絡政府部門以協助安排較理想場地。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火︱ 法團原定明開會 人數眾多需延期另覓場地：避免不必要混亂｜Yahoo

      宏福苑五級火︱ 法團原定明開會 人數眾多需延期另覓場地：避免不必要混亂｜Yahoo
    • 更新

      災民流離失所　精神爆煲：「係咪要走去瞓街，政府先會睇到我哋？」

      記者今次找到幾名碰巧於同一個青年旅舍落腳的宏福苑街坊，有時早上，有時夜晚，都會坐在大堂交換一下情報。他們每人各有自己的故事，但同樣接獲通知，必須於 12 月 19 號遷出衰舍，受訪時距離遷出期限僅餘五日，對於下一站將何去何從，眾人都茫然不知所措，「是否要走去瞓街，政府先會睇到我哋？」前路不明，唯一落實的，竟然是「我哋都預約到睇精神科醫生。」

      張女士說，「以前選舉都會落區聽吓街坊講嘢，今次呢？點解完全冇派人來問過我哋意見？」她說政府只是一味派錢，「派錢係畀到一些安全感我哋，但長遠不是辦法，政府要畀居民的，是一個交代。你派五萬蚊派十萬蚊，我都係放入銀行，每日不過在街上食茶餐廳食麥當勞，唔通我拎十萬蚊去食大餐？」

      【詳細報道】

      宏福苑五級火︱流離失所 精神爆煲 災民心聲：「是否要走去瞓街，政府先會睇到我哋？」︱Yahoo

      宏福苑災民長遠安置方案未有定案，災民前路未明。

    • 何偉豪周五喪禮設公眾悼念區

      市民亦可參考靈車途經的路段，沿途作最後致意。

      消防處公布，將於 12 月 19 日（星期五）在九龍紅磡世界殯儀館，為何偉豪舉行最高榮譽喪禮。喪禮當日，市民可在上午 9 時至 9 時 30 分前往設於世界殯儀館附近的公眾悼念區致意。

      官方儀式將於上午 10 時開始，供政府官員、社會賢達以及消防處屬員參加，消防處處長楊恩健亦會出席，儀式並不對公眾開放。儀式結束後，靈車會在上午 10 時 30 分離開殯儀館，屆時政府官員及消防人員會在殯儀館外列隊，向何偉豪消防隊目作最後致敬。市民亦可參考靈車途經的路段，沿途作最後致意。

      詳細報道：宏福苑大火︱何偉豪周五喪禮設公眾悼念區 靈車經宏福苑及沙田消防局 市民可沿途致意︱Yahoo

    • 火勢數分鐘垂直衝天　林超英指或涉「煙囪效應」

      大埔宏福苑大火造成逾百人死傷，前天文台台長林超英周日日（14 日）在《明報》撰文。表示他從多段網上片段反覆觀察火場情況，留意到火警期間多次出現「垂直火龍」般的火焰，火勢由低層在短時間內直衝樓頂，形容現象相當詭異，估計與建築設計引發的「煙囪效應」有關。

      宏福苑大火造成逾百人死傷。

    • 醫衞局周一起為受災居民提供中醫義診及多項中醫藥支援服務

      醫務衞生局今日（14 日）公布，將由明日起為早前大埔宏福苑火災受影響居民提供中醫義診及多項中醫藥支援服務，協助居民應對火災後的身心健康需要。

      在基層醫療署及醫衞局中醫藥處統籌下，現時已有約 150 名中醫師參與，服務點超過 170 個。宏福苑共 8 座樓宇的所有居民，包括外籍家庭傭工，可由即日起至 2 月 28 日，經全港 18 區地區康健中心或康健站安排，接受最多 3 次免費中醫診症服務，並按病情需要提供藥物及相關治療。義診服務涵蓋火災後常見的健康狀況，包括情緒波動、失眠、心悸，以及咳嗽氣喘、咽乾喉癢、疲倦乏力、食慾不振、消化不良，亦包括痛症及筋骨損傷等。

      有醫療需要的受影響居民，可致電任何一間康健中心熱線或親身前往求助，不受現時居住地點限制；已登記為康健中心會員的人士，亦可直接聯絡所屬中心。康健中心個案經理會按個案情況及居民意願，配對中醫義診計劃下的中醫師。

      詳細報道：宏福苑大火︱政府統籌中醫藥支援 災民可享 3 次免費中醫診症 需經康健中心申請︱Yahoo

    • 大埔宏福苑援助基金總額增至37億元

      政府今日（13日）表示，「大埔宏福苑援助基金」截至今日中午，已收到的外界捐款約34億元，連同政府投入的3 億元啓動資金，基金總額約為37億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。

      截至今日上午，共有1 392名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有3 163名居民現居於房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會（房協）項目的單位。

      房屋署今日繼續於宏昌閣、宏泰閣及宏新閣移除已被燒毀的外牆棚架。因現場環境狹窄及個別受災樓宇的竹棚和棚網損毀較嚴重，基於安全考慮，房屋署與警方會再評估其餘四座受火災影響大廈拆棚工作的時間表。另外，房屋局獨立審查組今日亦已完成抽取宏福苑全部七座受災樓宇的混凝土芯程序。

      發展局 12 月 11 日公布外牆棚網就地抽樣檢查新制度，屋宇署將於下星期約見業界團體，以擬備向註冊承建商發出新的作業備考。

    • 「大埔宏福苑援助基金」累積至 36 億元

      截至今日中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約33億元，連同政府投入的三億元啓動資金，基金總額約為36億元。

      房屋署經與警務處協調，今日開始於宏昌閣、宏泰閣及宏新閣移除已被燒毀的外牆棚架。同時，房屋局獨立審查組已完成為結構損壞較嚴重的小量單位進行石屎牆身灌漿及石屎樓板臨時支撐等加固工程。

      勞工處今日完成為期兩周針對設有大型棚架的樓宇維修工地的特別執法行動，共巡查了467個建築地盤，發出249份書面警告及112張「敦促改善通知書」，並提出25宗檢控。勞工處會繼續重點巡查違規地盤的改善情況及已移除樓宇外牆棚網的工地。

    • 陸啟康：明白調查報告「唔等得」 有需要時會考慮辭任選管會主席

      陸啟康傍晚時見記者，表示九個月完成調查的時限有挑戰性，會迅速開展調查。他形容調查報告「唔等得」，會以獨立委員會工作為優先，有需要時會考慮辭任選管會主席。

      陸啟康：獨立委員會工作「明顯優先」

      現年 60 歲的陸啟康 1995 年獲委任為裁判官，2001 年獲委任為區域法院法官，現時為高等法院原訟法庭法官，負責設立高院知識產權案件表，現時是負責知識產權案件表的法官。他亦曾服務於區域法院規則委員會、市政服務上訴委員會、醫管局公眾投訴委員會等。其中最為人所知的，包括他自 2022 年 9 月出任選管會主席，最新任期至 2028年 8 月 31 日止。

      陸啟康表示獨立委員會工作「明顯是優先處理」，至於剛結束的立法會換屆選舉，他作為選管會主席會向行政長官提交報告，同時強調獨立委員會工作不會被選管會工作影響。他補充，「有需要的時候，如果有啲不太適合的情況，我或者不會在選管會會議中就某些情況作決定，有需要的時候，我會考慮辭任選管會主席。」

      詳細報道：宏福苑五級火｜被委任獨立委員會主席 陸啟康：明白調查報告「唔等得」 有需要時會考慮辭任選管會主席｜Yahoo

    • 獨立委員會須於 9 個月內完成報告　可按需要成立法定獨立調查委員會

      行政長官李家超表示，獨立委員會須於 9 個月內完成報告，他並指獨立委員會如發現特定議題或個別環節有需要，可以向行政長官提出建議，將委員會按照香港法例第 86 章，成為法定的獨立調查委員會。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜ 李家超：委任陸啟康法官出任獨立委員會主席｜Yahoo

    • 李家超委任陸啟康法官出任「獨立委員會」主席

      行政長官李家超 12 月 2 日時宣布將成立「獨立委員會」審視事件，主持委員會的法官人選備受矚目。李家超今（12 日）宣布，在終審法院首席法官張舉能推薦後，委任陸啟康法官出任獨立委員會主席，並委任立法會議員陳健波、港鐵主席歐陽伯權作為委員。李家超表示，要求獨立委員會 9 個月完成審視並提交報告。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜ 李家超：委任陸啟康法官出任獨立委員會主席｜Yahoo

      李家超委任陸啟康法官出任「獨立委員會」主席

    • 居民預警遭無視　把關失效釀人禍　一文整合六大監管斷層

      宏福苑火災事發至今半個月，隨着救災、哀悼、初步安置災民等工作暫告一段落，《Yahoo新聞》整合從大維修到大火發生的連串事件，盤點勞工處、屋宇署、房屋局、消防處、市建局及宏福苑新舊法團的六大監管斷層。當中揭示從棚網等物料監管到巡查驗收，從大維修招標到安全監督，每個環節均漏洞處處、把關失效。即使居民早於去年開始不斷預警，投訴各種安全問題，卻被一次又一次無視，最終釀成世紀大火災，賠上過百性命。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火追蹤︱居民預警遭無視 把關失效釀人禍 一文整合六大監管斷層︱Yahoo

      事件簿

    • 棚網三重檢測｜建造業議會負責統籌採購　總監不評論業界過往做法

      大埔宏福苑火災令外界關注棚網質量和阻燃標準。發展局局長甯漢豪昨日（11 日）公布監管棚網新制度，須通過三重檢測方可上架，承建商亦必須提交阻燃效能證明書；若任何一個樣本不合格，整批棚網需即時更換。建造業議會負責棚網的集體採購及統籌檢測，建造業議會行政總監鄭定寧表示，相信三重檢測對棚網阻燃質量有很大保證，將爭取第一批棚網 1 個月到港，盡快令受影響的 200 多幢大廈復工。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜棚網三重檢測 建造業議會負責統籌採購 總監不評論業界過往做法：「今次會認真做」｜Yahoo

    • 棚網經三重檢測方可上架 承建商須交阻燃證明

      發展局局長甯漢豪今日（ 11 日）公布，日後所有棚網須通過三重檢測方可上架，承建商亦必須提交阻燃效能證明書；若任何一個樣本不合格，整批棚網需即時更換。

      甯漢豪又指，當局不會「一刀切」禁用竹棚，但承認有需要與業界討論轉用金屬棚的時間表。甯漢豪強調，竹棚並非宏福苑大火的起因，火災涉及多方面因素，警方仍在調查。

      詳細報道：

      宏福苑五級火︱甯漢豪指不會「一刀切」禁用竹棚 需討論轉用金屬棚時間表︱Yahoo

      宏福苑五級火︱棚網經三重檢測方可上架 承建商須交阻燃證明 不合格須即時更換︱Yahoo

    • 「大埔宏福苑援助基金」總額增至 35 億元

      政府表示，「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約 32 億元，連同政府投入的 3 億元啓動資金，基金總額約為 35 億元。

      從基金發放的生活津貼，每戶金額已經由 5 萬元倍增至 10 萬元，截至 12 月 11 日已處理 1,784 宗個案。就每名死者向家屬發放 20 萬元慰問金及 5 萬元殮葬金，截至 12 月 11 日已處理 121 宗個案。

      住宿援助方面，截至 12 月 11 日上午，共有 1,457 名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有 2,796 名居民現居於房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會項目的單位。

      精神健康諮詢委員會宣布推出為期一年的「守望．同行」災後喪親家庭支援計劃，獲多間非政府機構參與，配合社署「一戶一社工」服務，免費為喪親者提供哀傷善別輔導等精神健康支援服務，並根據精神健康風險評估，在有需要時轉介喪親者接受跟進服務，陪伴他們走過傷痛。

      勞工處繼續巡查設有大型棚架的樓宇維修工程工地的防火設施及火災應變安排，以保障工人的職業安全。截至今日下午四時，勞工處已巡查 440 個建築地盤，共發出 226 份書面警告及 105 張敦促改善通知書，並提出 25 宗檢控。

    • 殉職消防員何偉豪喪禮 12.19 舉行　消防處追授榮譽職銜

      大埔宏福苑五級火造成至少 160 人喪生，包括殉職的消防員何偉豪。消防處將於 12 月 19 日在九龍紅磡世界殯儀館為何偉豪舉行最高榮譽喪禮，隨後前往和合石浩園舉行安葬儀式。

      消防處今日（11日）向已故屬員何偉豪追授消防隊目榮譽職銜，以表揚他在執行滅火救援工作期間，堪稱典範的服務及無私的精神。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪喪禮 12.19 舉行 隨後安葬浩園 消防處今追授消防隊目榮譽職銜｜Yahoo

      消防處處長楊恩健（右）頒授消防隊目階級章刺繡，由何偉豪家人代表接受。（政府新聞處）

    • 司法機構專隊助遺產承辦　加快簽發死亡證

      大埔宏福苑五級火造成嚴重人命傷亡，居民喪失家園。司法機構表示，將透過一系列便利措施，優先和迅速處理與事故相關的所有擬開展的法律程序，包括有專責隊伍處理遺產承辦事宜，加快簽發死亡證等。此外，法援署已成立特別專責組，全力協助居民及其他受影響人士申請法援，以處理人身傷亡索償、財產損失追討及僱員補償等訴訟及相關事宜。

      司法機構表示，會成立一個由高等法院首席法官領導的專責工作小組，成員包括相關法院領導和專項法官，在不損害司法公正的前提下，確保各級法院迅速和優先處理與事故有關的法律程序。司法機構會優先和加快處理與死因裁判相關的事宜，包括簽發「死亡事實證明書」。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜司法機構專隊助遺產承辦 加快簽發死亡證 法援署專組助索償｜Yahoo

      至少 160 人在火災喪生，警方上周派出災難遇害者辨認組進場調查搜索，協助家屬辨認遇難者身份。

    • 獨立委員會由法官主持　法律界傳剛退休彭寶琴或潘敏琦為潛在人選

      行政長官李家超上周二（2 日）表示，會就大埔宏福苑五級火成立「獨立委員會」審視，並且物色一位法官主持委員會。《明報》專欄「聞風筆動」今日（11 日）引述法律界消息人士指，兩名剛從上訴庭退休的法官彭寶琴及潘敏琦，其中一人或有機會主持。彭官和潘官過往較多審理刑事案件，兩人都曾經是國安法「指定法官」。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜獨立委員會由法官主持 法律界傳剛退休彭寶琴或潘敏琦為潛在人選｜Yahoo

      （左）彭寶琴，（右）潘敏琦

    • 政府基金最新累計總額 34 億元

      政府 12 月 10 日晚上表示，截至同日中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約 31 億元，連同政府投入的 3 億元啓動資金，基金總額約為 34 億元。

      從基金發放的生活津貼，每戶金額已經由 5 萬元倍增至 10 萬元，截至 12 月 10 日已處理 1,717 宗個案。就每名死者向家屬發放 20 萬元慰問金及 5 萬元殮葬金，截至 12 月 10 日已處理 109 宗個案。政府並在同日宣布，在基金下新增一項向宏福苑全數 8 座的業主，提供一次性的 10 萬元補助。

      社會福利署社工目前已接觸超過 1,980 個受影響住戶，為超過 4,900 名居民登記「一戶一社工」的跟進服務。

      住宿援助方面，截至 12 月 10 日上午，共有 1,435 名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有 2,677 名居民現居於房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會項目的單位。

      「災難遇害者辨認組」（DVIU）未有新發現遺骸，火災死者數目維持在 160 人。

    • 鴻毅收超低顧問費　涉計錯分致宏業中標　業界：市場資訊不透明藏漏洞

      宏福苑大火造成慘重傷亡，廉署早前拘捕涉事工程顧問「鴻毅建築師有限公司」人員。鴻毅在大維修中為承建商評分時，疑漏計宏業的定罪記錄，促使宏業獲高分，最終中標。《Yahoo新聞》調查發現，屋苑斥資3.3億元進行大維修，僅另花費30.8萬元聘用鴻毅作為監督修葺的工程顧問，顧問費相當於工程費0.0009%。香港樓宇安全學會會長何鉅業直言，「冇可能」用30萬元完成以年計的顧問工作，按3.3億元工程規模計，顧問費應佔3至4%，即合理價約900多萬元。何提到，業主對有關收費水平未必有概念，市場訊息不透明的漏洞，或被利益集團利用；宏福苑曾參加市建局「招標妥」，市建局向《Yahoo新聞》覆稱，坊間顧問服務價格差異可以很大，難以向法團提供費用參考。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火追蹤︱鴻毅收超低顧問費 涉計錯分致宏業中標 業界：市場資訊不透明藏漏洞︱Yahoo

      宏福苑時任法團主席在2021年與工程顧問公司「鴻毅」簽約。

    【情緒支援熱線】

    紅十字會心理支援熱線：5164 5040

    Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

    社會福利署熱線：2343 2255

    香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

    香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

    撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

    生命熱線：2382 0000

    明愛向晴熱線：18288

    醫院管理局精神健康專線：2466 7350

    「情緒通」精神健康支援熱線：18111

    【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

    【港元】

    中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

    【人民幣及其他貨幣】

    中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

    【一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院 Payme 等】

     

    大埔宏福苑四級火，火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。
    火勢持續至晚上仍未受控,其中一座大廈棚架本來有零星火種,其後突然燒著全個棚架。
    大廈外牆棚架大範圍起火。
    火警持續至晚上,現場有大量消防車及警車。
    火警持續至晚上,大批消防人員到場救援。
    廣福邨巴士站附近的行人天橋聚集多人。
    大埔宏福苑四級火 初步 4 死 3 傷 消防員殉職兩傷者危殆
    大埔宏福苑發生四級火,現場所見多層單位火光熊熊。
    大埔宏福苑發生四級火,大廈外牆棚架起火,火勢迅速蔓延,多座起火。
    大埔宏福苑發生四級火,多座起火,濃煙席捲半空。
    宏福苑五級大火

    雪梨槍擊案：澳洲史上最嚴重恐襲；嫌疑人為父子二人；路人英雄受盛贊

    【彭博】--

    Bloomberg ・ 1 天前