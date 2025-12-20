不斷更新｜大埔宏福苑五級火 161 死 消防員何偉豪安葬浩園 政府援助基金總額達 38 億元｜Yahoo

關注

不斷更新｜大埔宏福苑五級火 161 死 消防員何偉豪安葬浩園 政府援助基金總額達 38 億元

大埔宏福苑 11 月 26 日下午發生五級火警。火警至今造成 161 人死亡，包括消防員何偉豪，另有 79 人受傷。

Yahoo 新聞
Yahoo 新聞
更新時間

本報道有災難現場畫面及資訊，如讀者曾經不自覺回憶災難畫面、做噩夢或不安情緒，建議適度限制接觸相關新聞報道。

大埔宏福苑五級火
大埔宏福苑五級火
宏福苑各棟名稱位置。製圖：Yahoo新聞
宏福苑各棟名稱位置。製圖：Yahoo新聞

Yahoo專頁｜宏福苑火災不斷更新

231則更新
    • 更新

      周一鳴：死亡人數增至 161 人

      警務處處長周一鳴今日（20日）公布，宏福苑火災死亡人數增至 161 人。警方經科學鑑證，在早前發現的 160 具遺體的其中一具發現多一人的 DNA，證實是一對夫婦。

      周一鳴表示，科學鑑證跟工作，特別是 DNA 化驗過程仍然持續，不排除會再發現去世者 DNA，死亡人數可能會增加。此外，警方上周五開始拆除現場的棚架及棚網，首先在 4 幢大廈開始，將有關物件檢取為證物，暫時未能預計何時完成。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜周一鳴：死亡人數增至 161 人 在一具遺體發現另一人 DNA 證實為夫婦｜Yahoo

      警務處處長周一鳴今日（20日）公布，宏福苑火災死亡人數增至 161 人。
      警務處處長周一鳴今日（20日）公布，宏福苑火災死亡人數增至 161 人。
    • 更新

      「大埔宏福苑援助基金」總額約 38 億元　

      截至今日中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約35億元，連同政府投入的三億元啓動資金，基金總額約為38億元。

      屋宇署今日向註冊承建商發出作業備考，闡述上星期公布的棚網就地抽樣檢查新制度。新制度除適用於維修項目使用的棚網，亦適用於新建樓宇工程的棚網。

      為配合實施新制度，屋宇署在網站公布了首批指定實驗所名單，並會持續更新名單。此外，建造業議會正籌備集體採購及統籌檢測服務，並已選定香港建造學院新田訓練場為業界提供用地進行場外取樣。政府和議會會爭取首批棚網在一個月內經過採購及檢測後陸續上架。

       

    • 更新

      何偉豪今安葬浩園 公眾悼念區過百人送別

      殉職消防員何偉豪今舉殯，正式「落更」。
      殉職消防員何偉豪今舉殯，正式「落更」。

      消防處今日（19日）為何偉豪舉行最高榮譽喪禮。喪禮官方儀式不對公眾開放，儀式後靈車會到大埔宏福苑苑路祭，最後前往和合石「浩園」進行安葬儀式。在殯儀館的公眾悼念區和靈車路線，有過百市民前來，向何偉豪最後致意。

      喪禮官方儀式於上午10時開始，儀式不對公眾開放，只供政府官員、社會賢達和消防處屬員參與，消防處處長楊恩健亦有出席。上午8時許已有市民前來世界殯儀館悼念。

      詳細報道：何偉豪今安葬浩園 公眾悼念區過百人送別 靈車經宏福苑、沙田消防局 市民敬禮：香港人的真英雄︱Yahoo

    • 更新

      法團管委會被政府申請解散 華懋合安獲委任作臨時管理人

      政府今日（19 日）引用《建築物管理條例》第 31 條，向土地審裁處提交申請，要求解散有關業主立案法團管理委員會，並委任華懋集團旗下的合安管理有限公司作臨時管理人，協助業主處理火災後的管理及相關後續事宜。政府表示，今次屬首次主動啟動相關法律程序的個案，反映現時大廈管理工作面對前所未有的挑戰。

      詳細報道：宏福苑五級火︱法團管委會被政府申請解散 華懋合安獲委任作臨時管理人 處理災後管理工作︱Yahoo

    • 政府宣布宏福苑業主每年獲發 15 萬元租金補助　為期兩年

      政務司副司長卓永興今日（18日）公布兩項支援措施，包括向受影響業主發放每年 15 萬元租金補助，以及一次性的 5 萬元搬遷補助；另外向受影響租戶發放一次性的 5 萬元搬遷補助。

      民政及青年事務局局長麥美娟表示，每個宏福苑單位的業主每年可獲發 15 萬元租金補助，津貼為期兩年，每半年發放一次，即每次 7.5 萬元。津貼以單位為基礎，如果單位有超過一名業主，津貼金額亦都是 15 萬元。此外，政府會向業主提供一次性的 5 萬元搬遷補助，資助重置傢俬和電器的費用。

      民政及青年事務局局長麥美娟
      民政及青年事務局局長麥美娟

    • 除夕取消煙花匯演 跨年倒數活動移師中環遮打道

      由政務司長陳國基主持的節慶安排跨部門工作小組今（17 日）公布，今年除夕跨年倒數活動將會取消煙花匯演，以另一形式舉行。旅發局就指，跨年倒數活動將於中環遮打道行人專用區舉行，代替維港煙花匯演。

      政府表示，今年的除夕跨年倒數活動將會取消煙花匯演，以另一形式進行，與市民和旅客一起迎接新的一年。

      詳細報道：除夕取消煙花匯演 跨年倒數活動移師中環遮打道 與深圳商討延長通關時間｜Yahoo

    • 廉署再拘兩人 新舊法團主席徐滿柑、鄧國權被捕

      據了解，廉政公署今日（17 日）清晨採取行動，再拘捕兩名男子，據悉分別為宏福苑現任業主立案法團主席徐滿柑及前主席鄧國權。

      鄧國權自宏福苑首屆法團起擔任委員，並自 2012 年起連任五屆主席，直至去年 9 月 6 日卸任，是當年簽署涉事大維修工程合約的關鍵人物。

      連同今日的行動，廉署就此案已先後拘捕 14 人，早前被捕的 12 人包括工程顧問公司人員、承建商、棚架分判商及中間人等。

      詳細報道：宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 新舊法團主席徐滿柑、鄧國權被捕︱Yahoo

    • 宏福苑五級火追蹤︱盤點大維修四大異常　揭示圍標伏線與制度漏洞

      大埔宏福苑大維修工程期間，發生奪命火警，涉事承建商宏業及工程顧問鴻毅多人被捕。現時香港每年有 2,000 幢舊樓會被選中進行強制驗樓，一旦被認定需要修葺，屋苑小業主便要面臨動輒逾億元的大維修工程。《Yahoo 新聞》從宏福苑案例，拆解大維修過程出現四大異常，揭示現行制度下，由顧問招標到業主大會投票，均潛藏圍標風險及監管漏洞。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火追蹤︱盤點大維修四大異常 揭示圍標伏線與制度漏洞︱Yahoo

      宏福苑發生世紀火災，大維修背後有四大異常，揭示監管漏洞與圍標伏線。
      宏福苑發生世紀火災，大維修背後有四大異常，揭示監管漏洞與圍標伏線。

    • 法團原定明開會　人數眾多需延期另覓場地

      宏福苑業主立案法團原定周三（17 日）召開火災後首次苑管理委員會會議，議程包括由管理公司匯報火災前消防系統狀況等。惟法團周一（15 日）發公告指，「由於舉行會議的太和社區中心禮堂面積未能確保會議能順利舉行」，及避免「造成不必要的混亂」決定延期，正聯絡政府部門以協助安排較理想場地。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火︱ 法團原定明開會 人數眾多需延期另覓場地：避免不必要混亂｜Yahoo

      宏福苑五級火︱ 法團原定明開會 人數眾多需延期另覓場地：避免不必要混亂｜Yahoo
      宏福苑五級火︱ 法團原定明開會 人數眾多需延期另覓場地：避免不必要混亂｜Yahoo

    • 災民流離失所　精神爆煲：「係咪要走去瞓街，政府先會睇到我哋？」

      記者今次找到幾名碰巧於同一個青年旅舍落腳的宏福苑街坊，有時早上，有時夜晚，都會坐在大堂交換一下情報。他們每人各有自己的故事，但同樣接獲通知，必須於 12 月 19 號遷出衰舍，受訪時距離遷出期限僅餘五日，對於下一站將何去何從，眾人都茫然不知所措，「是否要走去瞓街，政府先會睇到我哋？」前路不明，唯一落實的，竟然是「我哋都預約到睇精神科醫生。」

      張女士說，「以前選舉都會落區聽吓街坊講嘢，今次呢？點解完全冇派人來問過我哋意見？」她說政府只是一味派錢，「派錢係畀到一些安全感我哋，但長遠不是辦法，政府要畀居民的，是一個交代。你派五萬蚊派十萬蚊，我都係放入銀行，每日不過在街上食茶餐廳食麥當勞，唔通我拎十萬蚊去食大餐？」

      【詳細報道】

      宏福苑五級火︱流離失所 精神爆煲 災民心聲：「是否要走去瞓街，政府先會睇到我哋？」︱Yahoo

      宏福苑災民長遠安置方案未有定案，災民前路未明。
      宏福苑災民長遠安置方案未有定案，災民前路未明。

    • 何偉豪周五喪禮設公眾悼念區

      市民亦可參考靈車途經的路段，沿途作最後致意。
      市民亦可參考靈車途經的路段，沿途作最後致意。

      消防處公布，將於 12 月 19 日（星期五）在九龍紅磡世界殯儀館，為何偉豪舉行最高榮譽喪禮。喪禮當日，市民可在上午 9 時至 9 時 30 分前往設於世界殯儀館附近的公眾悼念區致意。

      官方儀式將於上午 10 時開始，供政府官員、社會賢達以及消防處屬員參加，消防處處長楊恩健亦會出席，儀式並不對公眾開放。儀式結束後，靈車會在上午 10 時 30 分離開殯儀館，屆時政府官員及消防人員會在殯儀館外列隊，向何偉豪消防隊目作最後致敬。市民亦可參考靈車途經的路段，沿途作最後致意。

      詳細報道：宏福苑大火︱何偉豪周五喪禮設公眾悼念區 靈車經宏福苑及沙田消防局 市民可沿途致意︱Yahoo

    • 火勢數分鐘垂直衝天　林超英指或涉「煙囪效應」

      大埔宏福苑大火造成逾百人死傷，前天文台台長林超英周日日（14 日）在《明報》撰文。表示他從多段網上片段反覆觀察火場情況，留意到火警期間多次出現「垂直火龍」般的火焰，火勢由低層在短時間內直衝樓頂，形容現象相當詭異，估計與建築設計引發的「煙囪效應」有關。

      宏福苑大火造成逾百人死傷。
      宏福苑大火造成逾百人死傷。

    • 醫衞局周一起為受災居民提供中醫義診及多項中醫藥支援服務

      醫務衞生局今日（14 日）公布，將由明日起為早前大埔宏福苑火災受影響居民提供中醫義診及多項中醫藥支援服務，協助居民應對火災後的身心健康需要。

      在基層醫療署及醫衞局中醫藥處統籌下，現時已有約 150 名中醫師參與，服務點超過 170 個。宏福苑共 8 座樓宇的所有居民，包括外籍家庭傭工，可由即日起至 2 月 28 日，經全港 18 區地區康健中心或康健站安排，接受最多 3 次免費中醫診症服務，並按病情需要提供藥物及相關治療。義診服務涵蓋火災後常見的健康狀況，包括情緒波動、失眠、心悸，以及咳嗽氣喘、咽乾喉癢、疲倦乏力、食慾不振、消化不良，亦包括痛症及筋骨損傷等。

      有醫療需要的受影響居民，可致電任何一間康健中心熱線或親身前往求助，不受現時居住地點限制；已登記為康健中心會員的人士，亦可直接聯絡所屬中心。康健中心個案經理會按個案情況及居民意願，配對中醫義診計劃下的中醫師。

      詳細報道：宏福苑大火︱政府統籌中醫藥支援 災民可享 3 次免費中醫診症 需經康健中心申請︱Yahoo

    • 大埔宏福苑援助基金總額增至37億元

      政府今日（13日）表示，「大埔宏福苑援助基金」截至今日中午，已收到的外界捐款約34億元，連同政府投入的3 億元啓動資金，基金總額約為37億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。

      截至今日上午，共有1 392名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有3 163名居民現居於房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會（房協）項目的單位。

      房屋署今日繼續於宏昌閣、宏泰閣及宏新閣移除已被燒毀的外牆棚架。因現場環境狹窄及個別受災樓宇的竹棚和棚網損毀較嚴重，基於安全考慮，房屋署與警方會再評估其餘四座受火災影響大廈拆棚工作的時間表。另外，房屋局獨立審查組今日亦已完成抽取宏福苑全部七座受災樓宇的混凝土芯程序。

      發展局 12 月 11 日公布外牆棚網就地抽樣檢查新制度，屋宇署將於下星期約見業界團體，以擬備向註冊承建商發出新的作業備考。

    • 「大埔宏福苑援助基金」累積至 36 億元

      截至今日中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約33億元，連同政府投入的三億元啓動資金，基金總額約為36億元。

      房屋署經與警務處協調，今日開始於宏昌閣、宏泰閣及宏新閣移除已被燒毀的外牆棚架。同時，房屋局獨立審查組已完成為結構損壞較嚴重的小量單位進行石屎牆身灌漿及石屎樓板臨時支撐等加固工程。

      勞工處今日完成為期兩周針對設有大型棚架的樓宇維修工地的特別執法行動，共巡查了467個建築地盤，發出249份書面警告及112張「敦促改善通知書」，並提出25宗檢控。勞工處會繼續重點巡查違規地盤的改善情況及已移除樓宇外牆棚網的工地。

    • 陸啟康：明白調查報告「唔等得」 有需要時會考慮辭任選管會主席

      陸啟康傍晚時見記者，表示九個月完成調查的時限有挑戰性，會迅速開展調查。他形容調查報告「唔等得」，會以獨立委員會工作為優先，有需要時會考慮辭任選管會主席。

      陸啟康：獨立委員會工作「明顯優先」

      現年 60 歲的陸啟康 1995 年獲委任為裁判官，2001 年獲委任為區域法院法官，現時為高等法院原訟法庭法官，負責設立高院知識產權案件表，現時是負責知識產權案件表的法官。他亦曾服務於區域法院規則委員會、市政服務上訴委員會、醫管局公眾投訴委員會等。其中最為人所知的，包括他自 2022 年 9 月出任選管會主席，最新任期至 2028年 8 月 31 日止。

      陸啟康表示獨立委員會工作「明顯是優先處理」，至於剛結束的立法會換屆選舉，他作為選管會主席會向行政長官提交報告，同時強調獨立委員會工作不會被選管會工作影響。他補充，「有需要的時候，如果有啲不太適合的情況，我或者不會在選管會會議中就某些情況作決定，有需要的時候，我會考慮辭任選管會主席。」

      詳細報道：宏福苑五級火｜被委任獨立委員會主席 陸啟康：明白調查報告「唔等得」 有需要時會考慮辭任選管會主席｜Yahoo

    • 獨立委員會須於 9 個月內完成報告　可按需要成立法定獨立調查委員會

      行政長官李家超表示，獨立委員會須於 9 個月內完成報告，他並指獨立委員會如發現特定議題或個別環節有需要，可以向行政長官提出建議，將委員會按照香港法例第 86 章，成為法定的獨立調查委員會。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜ 李家超：委任陸啟康法官出任獨立委員會主席｜Yahoo

    • 李家超委任陸啟康法官出任「獨立委員會」主席

      行政長官李家超 12 月 2 日時宣布將成立「獨立委員會」審視事件，主持委員會的法官人選備受矚目。李家超今（12 日）宣布，在終審法院首席法官張舉能推薦後，委任陸啟康法官出任獨立委員會主席，並委任立法會議員陳健波、港鐵主席歐陽伯權作為委員。李家超表示，要求獨立委員會 9 個月完成審視並提交報告。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜ 李家超：委任陸啟康法官出任獨立委員會主席｜Yahoo

      李家超委任陸啟康法官出任「獨立委員會」主席
      李家超委任陸啟康法官出任「獨立委員會」主席

    • 居民預警遭無視　把關失效釀人禍　一文整合六大監管斷層

      宏福苑火災事發至今半個月，隨着救災、哀悼、初步安置災民等工作暫告一段落，《Yahoo新聞》整合從大維修到大火發生的連串事件，盤點勞工處、屋宇署、房屋局、消防處、市建局及宏福苑新舊法團的六大監管斷層。當中揭示從棚網等物料監管到巡查驗收，從大維修招標到安全監督，每個環節均漏洞處處、把關失效。即使居民早於去年開始不斷預警，投訴各種安全問題，卻被一次又一次無視，最終釀成世紀大火災，賠上過百性命。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火追蹤︱居民預警遭無視 把關失效釀人禍 一文整合六大監管斷層︱Yahoo

      事件簿
      事件簿

    • 棚網三重檢測｜建造業議會負責統籌採購　總監不評論業界過往做法

      大埔宏福苑火災令外界關注棚網質量和阻燃標準。發展局局長甯漢豪昨日（11 日）公布監管棚網新制度，須通過三重檢測方可上架，承建商亦必須提交阻燃效能證明書；若任何一個樣本不合格，整批棚網需即時更換。建造業議會負責棚網的集體採購及統籌檢測，建造業議會行政總監鄭定寧表示，相信三重檢測對棚網阻燃質量有很大保證，將爭取第一批棚網 1 個月到港，盡快令受影響的 200 多幢大廈復工。

      【詳細報道】

      宏福苑五級火｜棚網三重檢測 建造業議會負責統籌採購 總監不評論業界過往做法：「今次會認真做」｜Yahoo

    【情緒支援熱線】

    紅十字會心理支援熱線：5164 5040

    Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

    社會福利署熱線：2343 2255

    香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

    香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

    撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

    生命熱線：2382 0000

    明愛向晴熱線：18288

    醫院管理局精神健康專線：2466 7350

    「情緒通」精神健康支援熱線：18111

    【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

    【港元】

    中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

    【人民幣及其他貨幣】

    中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

    【一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院 Payme 等】

     

    不斷更新｜大埔宏福苑五級火

    大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo

    宏福苑五級火︱獻花區清場 義工保留部份祭品火化 年輕人哭問：點解悼念都要有限期？︱有片︱Yahoo

    宏福苑五級火︱獻花涼亭今夜清場 悼念市民稱就算活動完結「大家一世都會記得」︱Yahoo

    宏福苑五級火｜ 駐港國安公署約談部分外媒 指散播虛假信息、抹黑 記協：缺事實證據｜Yahoo

    宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然 首引用第88條 李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo

    宏福苑五級火｜廣福邨居民心聲 廣禮樓對正災場 窗簾長關：每日提醒你這場不應發生的悲劇｜Yahoo

    宏福苑五級火｜ 「悼念涼亭」張貼告示指周日深夜結束 提醒避免過激字眼 政府網站回復彩色｜Yahoo

    宏福苑五級火︱捐贈物資被丟棄 民政：破損有污漬 街坊引述清潔工：有啲望落好新︱Yahoo

    宏福苑五級火︱居民質疑政府對「一戶一社工」支援不足：社工都好難做 唔清楚點幫︱Yahoo

    宏福苑五級火｜大埔教堂特別彌撒 逾500人參與 街坊促調查成因 宏福苑居民感恩獲助：周圍都係天使｜Yahoo

    宏福苑五級火｜陳球強連任 9 年法團顧問 指有心人在大維修「策劃計謀」 拒答胞兄是否陳裘大｜Yahoo

    宏福苑五級火｜政府統籌義診服務 受災居民可接受免費診症三次包藥物 附社區醫療資源整合｜Yahoo

    宏福苑大火︱中大中醫學院提供免費中醫服務 包括災民及消防員 安排診症、中藥、針灸及推拿︱Yahoo

    宏福苑五級火︱全部傷者脫離危險期 政府將加強精神健康服務 倡學校活動以平安、感恩為主題︱Yahoo

    宏福苑大火︱李家超籲市民立法會選舉投票「推動改革」：代表守護災民嘅一票︱Yahoo

    宏福苑五級火︱居民爆料：憂封窗膠板易燃 去年改購阻燃款式 惟舊板照用︱Yahoo

    宏福苑五級火︱天主教香港教區設彌撒及祈禱 周守仁勸勉在世者：不要走入仇恨之中、互相指責︱Yahoo

    宏福苑五級火｜女法醫人類學家堅信考古式搜索鑑證 微細中可尋希望｜冼麗婷｜Yahoo

    宏福苑五級火｜棚網銷售商內地入貨憂證書造假 送本港實驗室覆檢 北京檢測中心稱遭偽冒｜Yahoo

    宏福苑五級火｜專家指火場 500 度將損壞混凝土及鋼筋 大廈結構影響視乎受損樓層｜Yahoo

    【Yahoo 新聞報道】當局表示，死者人數增至 13 人，另有多人受傷，死者包括一名消防員。

    消息指，死者人數增至 12 人，包括 4 男 8 女，其中一名是消防員，另有 16 人受傷。

    福邨附近的中華基督教會馮梁結中學有約400名居民，警方在校內設置登記櫃枱，讓與家人失去聯絡的居民進行人口登記工作。警方表示，目前有至少200人失去聯絡。

    據悉，宏福苑共8座樓，總共1984單位，每座有31層，每層8個單位，每座有248單位。

    政府最新公布，截至晚上 7 時，有 4 死 7 傷，其中 2 人危殆、3 人嚴重、1 人穩定，另有 1 人已經出院，分別在雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院接受治療。

    消防處處長楊恩健於下午約5時趕到醫院了解，他在晚上約 7 時見記者時表示，殉職消防員姓何，今年 37歲，入職九年，隸屬沙田消防局，任「細搶」車隊員，今日前往火場進行滅火救援，他在大約下午 3:01 到達，在地下進行滅火救援，直至3:30 ，何隊員一度失聯。

    詳細報道：宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo

    【Yahoo 新聞報道】政府最新公布，大埔宏福苑火警已升為五級。消防處指，大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，於下午 3 時 34 分升為四級，並於下午 6 時 22 分升為五級。

    截至下午 6 時，火警中共有 9 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，3 人情況危殆，1 人情況嚴重，1 人情況穩定。死者當中其中一人為消防員。

    大埔宏福苑四級火，火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大埔宏福苑四級火，火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延至大廈頂層，火舌及黑色濃煙席捲半空，其後屋苑多座亦起火。政府新聞處回覆《Yahoo 新聞》稱，截至下午 6 時，火警造成 4 人死亡，3 人危殆，1 人嚴重，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。消防處處長楊恩健及消防員家屬到醫院了解情況。火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後在一分鐘內突然燒著全個棚架。

    火勢持續至晚上仍未受控，其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後突然燒著全個棚架。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火勢持續至晚上仍未受控，其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後突然燒著全個棚架。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大廈外牆棚架大範圍起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    大廈外牆棚架大範圍起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火警持續至晚上，現場有大量消防車及警車。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火警持續至晚上，現場有大量消防車及警車。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    截至下午 5 時，火警造成 4 人死亡，2 人危殆，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。

    大埔民政事務處開放臨時庇護中心

    ​因應大埔宏福苑火警事故，大埔民政事務處已開放廣福社區會堂（大埔廣福邨）和東昌街社區會堂（大埔東昌街 25 號大埔東昌街康體大樓1樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。中華基督教會馮梁結紀念中學亦已開放以安置疏散居民。

    此外，民政處已在雅麗氏何妙齡那打素醫院設立援助站，為市民提供協助及供市民查詢。援助站查詢熱線是2658 4040。民政處稱會密切留意情況，如有需要會加開臨時庇護中心，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。

    火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    廣福邨巴士站附近的行人天橋聚集多人。（《Yahoo 新聞》記者攝）
    廣福邨巴士站附近的行人天橋聚集多人。（《Yahoo 新聞》記者攝）

    大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。

    截至下午 5 時，火警中共有 7 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，兩人情況危殆，一人情況穩定。

    《Yahoo 新聞》記者在大埔現場，現場傳出爆炸聲，不斷有棚架掉落。稍後有進一步報道。

    消防處今日（26日）下午 2 時 51 分接獲報告指大埔宏福苑發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。消防人員正進行滅火行動。消防處呼籲附近居民請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區。

    運輸署發出特別交通消息，因應火警，由南運路至吐露港公路的一段大埔公路–元洲仔段（往來回方向）的全線、吐露港公路（往來回方向）通往大埔公路–元洲仔段支路的唯一行車線，以及廣宏街（往來回方向）的全線已經封閉。受影響巴士路線須改道行駛。運輸署籲駕駛人士請考慮改用其他道路，市民使用港鐵服務。現時上址交通繁忙。

    騙徒製假身分證開積金易及銀行戶口 受害人供款獲全數退還

    警方表示搗破一個強積金詐騙及洗黑錢集團，該集團涉利用偽造身分證，冒充受害人在「積金易」開戶，並盜取受害人的強積金存款。警方在本月17日採取行動瓦解該犯罪集團，共拘5男子，包括集團主腦和兩名骨幹；調查至今發現有12名受害者，當中有3人實際遭金錢損失，合共約180萬元。此外，有6人遭冒名開戶，但資金未有被盜取；亦有3人遭冒名開戶，但不成功。警方指，詐騙集團利用受害人遺失的身分證或意外洩露的個人資料，製作有傀儡成員照片的假身分證，通過電子客戶身分驗證程序(eKYC)開立「積金易」及銀行戶口，再以退休等理由提取強積金，並將資金轉到由傀儡成員冒充受害人開立的戶口。警方相信，今次行動已遏止有關的詐騙活動。據了解，今年10月，亦曾有詐騙集團破解銀行 eKYC 系統行騙。警方財富情報及調查科與內地公安於10月14日及15日展開代號「吼雷」的聯合執法行動，上述犯罪集團涉於去年12月至今年8月期間，利用6間香港銀行的184個傀儡戶口，清洗逾2.7億元犯罪得益，包括超過4700萬元來自本地及海外、合共337宗騙案的騙款。當時經調查發現，犯罪集團從內地招攬人士到港，於數字銀行開設傀儡戶口，再要求開戶人士拍攝自

    infocast ・ 18 小時前