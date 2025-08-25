Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

最後一天優惠合集！KFC超值三人餐低至$111／iHerb獨家全單8折優惠碼／Häagen-Dazs脆皮雪糕批$110/5件（每日更新）

Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！

最後一天抵買優惠推介：

KFC：超值三人餐低至$111

【KFC】肯！抵DEAL $20 $35 3件雞配汽水/6件香骨雞配汽水（18/08-24/08）

iHerb：Yahoo獨家優惠碼 限時全單8折

iHerb傳送門

iHerb香港優惠碼/折扣/Promo Code｜2025年8月最後3天獨家全單8折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略

OK便利店：Häagen-Dazs脆皮雪糕批$110/5件

【OK便利店】5天狂減 Häagen-Dazs脆皮雪糕批 $110/5件（即日起至24/08）

