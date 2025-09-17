施政報告2025不斷更新｜居屋綠表比例提高至5成 增白居二配額 餐廳申請狗隻進入牌照 一文睇清政策重點｜Yahoo

文字直播

【施政報告｜部門首長責任制｜AI效能提升組｜北都發展委員會｜非本地生學額｜公屋｜租者置其屋｜新生子女免稅額｜狗隻入食肆｜外勞｜跳島遊｜Yahoo 新聞報道】行政長官李家超今早（17 日）11 時，於立法會會議廳發表 2025 年施政報告，是本屆政府第四份施政報告。李家超表示，今年的《施政報告》會沿用去年的綠色。李家超已經陸續公布詳情，《Yahoo 新聞》為你一文盤點。

李家超宣布，為公務員建立「部門首長責任制」，部門首長如果出現問題，將按缺失輕重情況，依照公務員管理制度進行相應行政或紀律處理，後果包括警告、譴責、不獲增薪、降級、扣薪、勒令退休以至革職等。

房屋政策方面，政府會將綠白表配額比例由 40：60 調升至 50：50，協助更多公屋租戶變成業主，同時讓原有公屋流轉給輪候申請人。房委會將推出資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」，容許年滿 60 歲並擁有單位十年或以上的業主，可在第二市場出售該單位後不須補價，購買一個較小或較偏遠的單位。

支援中小企方面，政府將減收非住宅用戶50%的水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為10,000元及5,000元，預計約26萬個非住宅用戶受惠；減收工商業污水附加費50%，預計約35 000個主要為飲食業的商戶受惠。

李家超又宣布，成立「AI 效能提升組」，統籌和指導政府部門，於工作中有效應用 AI 人工智能技術。

為了發展北都，會親自領導「北都發展委員會」，推動建設，又會推動大學城建設，「拆牆鬆綁」簡化行政程序。

為了吸納投資移民，購買住宅物業以滿足入境計劃的門檻，會由 5,000 萬元降至 3,000 萬元 。

現時政府每年提供 15,000 個大學資助學額給本地生，政府表示會繼續維持，不過在 2026/27 學年起，每所資助專上院校的非本地生自費就學人數上限，由相當於本地學額數目的 40% 增至 50%；資助研究院研究課程的超額收生自資學額上限，亦由 100% 增至 120%。

李家超又說，在浙江訪問杭州六小龍時，注意到新科技對截肢人士的活動有突破性的幫助。政府會支持惠民科研，運用創科基金引入新科研技術義肢，推出兩年計劃，全額資助在本港截肢的人士免費配置使用新科技義肢，讓他們能受惠於新科技。

38則更新 2 分鐘前 更新 【13:27】打擊濫用「補充勞工優化計劃」 為確保本地就業優先，政府將推出措施，打擊濫用「補充勞工優化計劃」的行為。 由 9 月 18 日起，優化計劃下申請輸入侍應生及初級廚師時將要求：僱主進行本地招聘時間由四星期延長至六星期，期間必須每周參加一次勞工處舉行的實地招聘會。 另外，政府要求實行更嚴格的人手比例，由現時以每名申請僱主的所有職位為基礎計算，改為以申請職位計算。換言之，僱主申請輸入侍應生及初級廚師各一名，便須已聘用本地全職侍應生及初級廚師各兩名。 政府亦會繼續加大力度打擊非法勞工，提高情報收集，成立舉報非法勞工專線，以及組織更多跨部門聯合打擊行動，保障本地工人的就業機會。

10 分鐘前 更新 【13:24】餐廳可申請准許狗隻進入牌照 根據政府統計數字，全港超過 24 萬住户飼養貓或狗作寵物，總數超過 40 萬，衍生龐大消費。近年商界及交通營運商已自發推出寵物友善的場所及出行安排。政府表示，會推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆會有明確標識，標示顧客可攜帶狗隻進入。

11 分鐘前 更新 【13:20】支援中小企措施：減收水費、中小企融資擔保計劃延續「還息不還本」 李家超在《施政報告》推出多項支援中小企措施： 「中小企融資擔保計劃」下八成擔保產品的申請期會延長兩年，並將「還息不還本」安排再度延長一年。政府亦會鼓勵銀行繼續以包容態度，更具彈性處理還款能力良好的企業的信貸需要。 政府將減收非住宅用戶50%的水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為10,000元及5,000元，預計約26萬個非住宅用戶受惠；減收工商業污水附加費50%，預計約35 000個主要為飲食業的商戶受惠。 另外，豁免小販、食物業、漁農業、酒牌等的牌照及許可證首次簽發或續期費用，預計逾6萬個持牌人受惠。以上各措施為期一年。 政府會支持未來三年在內地和東盟電商市場繼續舉辦「香港好物節」，推廣香港品牌。 政府將推出為期兩年的先導計劃，支援本地中小型創科企業進行專利評估。

15 分鐘前 更新 【13:10】精神健康環節 政府表示加強 9 項措施，包括恆常化在中學實施三層應急機制，並擴展至在小學四至六年級試行，加強支援有需要的學生。政府亦會透過津助福利服務機構專項基金提供培訓，加強駐校社工處理學童精神健康問題的能力。 衞生署將更新相關指引，減少社交媒體對兒童及青少年健康的影響。 目前有高等院校已將基礎精神健康課程列為新生必修課程，及為有需要學生提供相關支援，政府會推動更多院校主動推廣大學校園精神健康。 政府年底完成制訂「精神健康分層護理模式」，就各精神健康人員及持份者提供精神健康服務作出定位和分工，加強培訓專業人士轉介意識和建立轉介機制。

17 分鐘前 更新 【13:05】醫療政策重點 李家超在《施政報告》後段提出多項醫療相關政策。 政府宣布明年內為賦權基層醫療署提交法案，制訂全港性的基層醫療服務標準，建立跨專業服務網絡。 推出「慢性疾病共同治理平台」，以試點形式推行乙型肝炎篩查，推動社區藥物名冊和社區藥房計劃，加強慢病管理。 政府會強化公營及資助牙科服務，透過地區康健中心及非政府機構，加強於社區提供口腔健康教育、口腔衞生指導和風險評估等。 加強子宮頸癌篩查服務，將「人類乳頭瘤病毒（HPV）自行採樣檢測先導計劃」由衞生署母嬰健康院擴展至地區康健網絡。 中醫發展方面，年底前公布《中醫藥發展藍圖》，涵蓋構建管治架構及服務體系、發揮優勢及推進中西醫協作、促進科研創新及文化傳承等。 推進中西醫協作服務發展，擴展醫管局「膝骨關節炎治療」項目至所有醫院聯網，及開展「紓緩治療」先導項目。

30 分鐘前 更新 【13:00】推廣自動駕駛車輛 政府指，去年已為自動車建立規管框架。今年會批出三個區域作測試，以自動車跨區行走和接駁其他交通工具為目標，加速自動駕駛在香港無人化、規模化發展，盡快達致商業營運，推動業界以香港平台開拓海外尤其右軚市場。

40 分鐘前 更新 【12:50】房屋政策重點 李家超在《施政報告》後段提出多項房屋相關政策。 居屋綠表比例提高至 5 成 隨著居屋供應顯著增加的基礎，政府會將綠白表配額比例由 40：60 調升至 50：50，協助更多公屋租戶變成業主，同時讓原有公屋流轉給輪候申請人。 白居二配額增加 房委會由下一期「白表居屋第二市場（白居二）計劃」起，再增加 1,000 個配額，總數達 7,000 個；1,000 個新增配額的其中一半會撥予 40 歲以下青年家庭及一人申請者。 屋邨重建計劃 香港房屋委員會今年內會公布馬頭圍邨及西環邨的重建計劃，並將研究重建模範邨。 長者業主樓換樓計劃 房委會將推出資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」，容許年滿 60 歲並擁有單位十年或以上的業主，可在第二市場出售該單位後不須補價，購買一個較小或較偏遠的單位。

46 分鐘前 更新 【12:48】遊艇經濟 政府表示，會優化遊艇產業配套，推廣高端遊艇旅遊：增加約 600 個遊艇新泊位，涵蓋前南丫石礦場、香港仔避風塘擴建及紅磡站臨海項目。 政府亦會推進「機場城市」遊艇港灣建設，額外提供超過 500 個泊位，包括可容納 80 米以上超級遊艇的泊位。

47 分鐘前 更新 【12:46】積極開拓中東及東盟旅遊市場 政府為進一步促進穆斯林旅遊，會加強推進「認證、教育和宣傳」策略，鼓勵業界推出更多穆斯林旅客友善設施及餐飲等。 旅發局將推出資助餐廳申請清真認證計劃，今天起至 2026 年底成功獲得清真認證的餐廳，認證費可獲半額資助，上限為 5,000 元。

50 分鐘前 更新 【12:44】打造「香港處處有非遺」 政府指，過去兩年積極開拓文藝旗艦品牌項目，包括「香港流行文化節」、「亞藝無疆」、「中華文化節」、「香港演藝博覽」、「香港非遺月」等，吸引本地和遊客參與。政府會加強推廣地區非遺特色，打造「香港處處有非遺」。

51 分鐘前 更新 【12:38】西九文化區多元發展，推動《大狀王》為經典長演音樂劇 李家超說，西九文化區管理局會舉辦更多高知名度的國際性大型活動，包括第二屆「香港國際文化高峰論壇」等。 李家超又說，M+ 也與國際知名博物館聯合策展；並籌劃《大狀王》進行更多內地巡演，將其打造為經典長演音樂劇。另外，年底會啟用西九碼頭，提升西九交通便利，加強文化藝術、娛樂消費和旅遊互動發展。

57 分鐘前 更新 【12:33】培育青年，推出多項內地交流計劃 政府表示重視青年發展，會推出「青年人才培養計劃」，提供更多參與國際組織實習和國際會議的機會，並推出全新「傳媒專題內地實習計劃」，深化「青年理財教育計劃」，和推出全新調解工作坊，加強青年對調解行業的理解。 民政及青年局將繼續推展「民青局青年內地交流資助計劃」和「民青局國際青年交流資助計劃」，並鼓勵內地和海外青年來港交流。此外，保安局轄下紀律及輔助部隊的八個青少年制服團隊亦會積極舉辦國際和內地交流活動。

59 分鐘前 更新 【12:30】低空經濟生態圈建設 政府將會制訂「發展低空經濟規劃行動綱領」，透過制度創新與技術突破，令香港成為低空創新應用的核心樞紐。 政府亦會完善民航法例及規管框架，為重量超過 150 公斤的「非傳統飛行器」制訂專用法例。 政府又預計年底前推出專用頻譜，提前規劃部署起降場、航路網絡、衞星定位、三維空間數據系統、智能低空交通管理系統等，並且會加大鼓勵高校和企業透過現有不同資助計劃，促進相關研發和應用，並檢視相關人才發展，支持業界和大學舉辦更多低空經濟推展培訓。

1 小時前 更新 【12:27】全額資助截肢人士免費使用新科技義肢 李家超表示，早前在杭州訪問時，注意到新科技對截肢人士的活動有突破性的幫助。 政府會支持惠民科研，運用創科基金引入新科研技術義肢，推出兩年計劃，全額資助在本港截肢的人士免費配置使用新科技義肢，讓他們能受惠於新科技。

1 小時前 更新 【12:22】教育局繼續打擊「借殼辦學」 政府表示會繼續推廣香港中學文憑試（DSE）在國際上的認受性。教育局會加大打擊違規提供文憑試課程或「借殼辦學」的做法，現時已設立舉報機制、進行突擊巡查，和進一步明確明年文憑試自修生報考安排，今年內制訂《私立學校實務守則》及設立「私校名冊」，提升辦學水平。

1 小時前 更新 【12:19】教育局成立「留學香港專班」 為了招攬更多國際教研人才和學生，教育局會成立「留學香港專班」，與大學教育資助委員會（教資會）、創科局、香港人才服務辦公室（人才辦）、專上院校、海外經貿辦、駐內地辦事處等加強推廣香港高等教育，並會推出「Hong Kong: Your World-class Campus」大型宣傳計劃，推廣香港優厚學術、科研和國際合作資源等。 教資會將撥款 4,000 萬元，資助八所資助大學加大國際和內地宣傳及師生招攬。教育局亦會牽頭推動專上院校舉辦更多暑期遊學活動，吸引非本地高中生來港體驗。推動專上院校推出更多高增值「遊學香港」活動，宣傳「遊學香港」品牌。

1 小時前 更新 【12:16】放寬專上院校非本地生上限 政府表示，由2026/27學年起，每所資助專上院校的非本地生自費就學人數上限，由相當於本地學額數目的40%增至50%；資助研究院研究課程的超額收生自資學額上限，亦由100%增至120%。 目前政府每年提供 15,000個資助學額給本地生，這學額政府會明確維持，不會減少，確保本地生現時入讀資助課程的狀況不變。

1 小時前 更新 【12:12】國際調解院總部開展運作 政府表示，會加強推廣香港法律服務，深化調解文化，強化香港國際法律樞紐及「調解之都」地位。現時，國際調解院已經將總部設於香港，政府認為反映中央政府對香港的重視和國際社會對香港發展的信心，亦鞏固香港作為國際法律及爭議解決服務中心的定位；政府會全力支持國際調解院的工作，並會積極舉辦國際會議、專業培訓、實習計劃等，爭取香港青年和法律人才參與和服務國際調解院的工作，為香港培育更多國際調解人才。

1 小時前 更新 【12:06】未來與沙特、孟加拉、埃及及秘魯探討簽訂新投資協定 國際經貿方面，香港與卡塔爾的投資協定談判已於今年中大致完成，未來會與沙特阿拉伯、孟加拉國、埃及及秘魯探討簽訂新投資協定。政府亦會繼續爭取盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），擴大經貿網絡。 李家超又說，會在今年成立吉隆坡經濟貿易辦事處（經貿辦），深化於東盟及周邊國家的經貿推廣，並擴展經貿辦覆蓋範圍至拉丁美洲及中亞地區。

1 小時前 更新 【12:03】吸納投資移民 購買住宅門檻降至 3,000 萬元 李家超指，現時「新資本投資者入境計劃」要求申請人在港投資不少於 3,000萬元，其中房地產投資額（無論是住宅或非住宅）現最多只算入 1,000萬元。 李家超指，政府會優化計劃，如購買非住宅物業，可算入額由 1,000 萬元提升至 1,500 萬元，物業成交價則仍不受限制；如購買住宅物業，可算入額維持 1,000 萬元，但可算入的住宅物業投資會放寬，成交價門檻由 5,000 萬元下調至 3,000 萬元。 顯示更多更新

【潛在推出政策】

百元印花稅進一步放寬料落空

另外市場原本期望將購買物業的「百元印花稅」門檻，由 400 萬元或以下物業，再放寬至 600 萬元或以下物業，但消息指政府不打算放寬。

新生子女免稅額加碼

本港生育率在低位徘徊，消息指政府會繼續推出措施鼓勵生育，將新生子女在課稅年度的額外免稅額，由只限於出生首年擴至出生頭兩年。如果成事，父母獲得的新生子女免稅額會由 13 萬元，倍增至 26 萬元。

《Yahoo 新聞》將會緊貼施政報告發表過程，不斷更新。

行政長官2025年施政報告

重點消息Q&A

公屋政策

問：政府是否會重推公屋出售計劃？

答：消息指政府有意重推「租者置其屋計劃」，會先挑選部分屋邨進行居民諮詢，再以小規模試行形式推出，讓部分公屋居民有機會購買單位。

房屋及投資門檻

問：買樓的「百元印花稅」門檻會否放寬？

答：雖然市場原本期望由 400 萬以下提高至 600 萬以下，但傳出政府暫無意放寬相關政策。

問：投資移民的置業門檻會否降低？

答：現時門檻為 5,000 萬元，消息指政府傾向接納建議，下調至 3,000 萬元，認為對本地居民置業影響有限，並有助吸引更多投資移民。

家庭及教育政策

問：政府有何措施鼓勵市民生育？

答：新生子女的額外免稅額將由 13 萬元擴展至出生頭兩年，額度倍增至 26 萬元，以減輕育兒家庭的稅務負擔。

非本地生入學

問：非本地生入學比例是否會再放寬？

答：消息指 8 間資助院校的非本地生上限將由 40% 增至 50%，不過本地生 15,000 個資助學額維持不變，意味措施不會減少本地學生的入學機會。

旅遊發展

問：政府有何計劃推動本港島嶼旅遊？

答：政府計劃推出「跳島遊」生態旅遊路線，優化交通連接，方便旅客在大嶼山、西貢等多個島嶼間穿梭，促進生態旅遊及當地經濟發展。

寵物餐廳規例

問：寵物可以進入餐廳用餐嗎？

答：施政報告提議放寬《食物業規例》，允許餐廳申請牌照後可讓狗隻進入餐廳，支持發展「寵物經濟」，同時有助解決過去寵物進入食肆的違規問題。

人工智能應用

問：政府會如何推動 AI 技術的應用？

答：政府會檢視各部門工作流程，引入人工智能參與，提高效率；同時吸引 AI 企業落戶香港，並推展學校的 AI 及 STEAM 教育。

外勞政策調整

問：外勞輸入政策會有什麼變動？

答：政府會調整本地僱員與外勞比例（現時為 2：1），但不會暫停外勞輸入，且調整只會限於同一工種，目的是防止相關濫用情況發生。

北部都會區發展

問：北部都會區發展有何新動向？

答：政府會繼續重點發展北部都會區，並可能採「有限度投標」或直接批地給產業，以便利企業進駐及促進區內產業發展。