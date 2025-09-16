施政報告2025前瞻｜租者置其屋擬重推、新生子女免稅額、狗隻可入食肆、高級公務員責任制 一文睇清政策重點｜Yahoo

銀債開售｜專家建議抽 30 手
行政長官李家超今日將於立法會發表2025年度《施政報告》，關鍵政策包括擬重推公屋租置計劃、新生子女免稅額、放寬寵物狗入餐廳、北都發展、設高級公務員責任制等。
【Yahoo 新聞報道】行政長官李家超將於今早（17 日）11 時，於立法會會議廳發表 2025 年施政報告，是本屆政府第四份施政報告。李家超表示，今年的《施政報告》會沿用去年的綠色。報告尚未發表，多間傳媒已經引述消息指會推出各項政策，《Yahoo 新聞》現時一文盤點。
行政長官李家超今日將於立法會發表2025年度《施政報告》，有望推出的關鍵政策包括擬重推公屋租置計劃、新生子女免稅額加碼、放寬寵物狗入餐廳、北都發展、設高級公務員責任制等。
公屋戶有望購買單位
政府曾經在 1991 年和 1997 年推出「租者置其屋計劃」，滿足公屋居民的置業需求，不過政府在 2002 年推出「孫九招」後就將計劃中止。消息指，政府有意重推計劃，先由房委會挑選幾條屋邨，諮詢居民的買屋意向，再小規模重推計劃。
百元印花稅進一步放寬料落空
另外市場原本期望將購買物業的「百元印花稅」門檻，由 400 萬元或以下物業，再放寬至 600 萬元或以下物業，但消息指政府不打算放寬。
投資移民買樓門檻放寬至 3,000 萬元
現時投資移民的買樓門檻為 5,000 萬元。早前有多個政黨建議將金額門檻調低至 3,000 萬元，期望降低後可以吸引更多投資移民選擇香港。消息指，政府認為降低至 3,000 萬元問題不大，對絕大部份希望購買物業的本地居民影響不大，預計政府將會採納意見。
新生子女免稅額加碼
本港生育率在低位徘徊，消息指政府會繼續推出措施鼓勵生育，將新生子女在課稅年度的額外免稅額，由只限於出生首年擴至出生頭兩年。如果成事，父母獲得的新生子女免稅額會由 13 萬元，倍增至 26 萬元。
非本地生學額提高至 5 成
消息指，政府有意再放寬 8 間資助院校的非本地生上限，由現時百分之 40 再增加至百分之 50。不過，大學教育資助委員會（UGC）為本地學生提供的資助學額會繼續維持在 15,000 個，料措施不會影響本地學生升讀資助院校的機會。
公布高級公務員責任制
李家超在 6 月曾經表示，正在研究高級公務員責任制，消息指李將於《施政報告》公布相關細節，目標是優化高級公務員系統建設，加強公務員的領導責任及角色。
餐廳申請後可容許狗隻入食肆
現時在《食物業規例》下，狗隻不准進入食肆，食環署去年就有狗隻入內的投訴和檢控數字分別為 418 宗和 2 宗。早前有議員認為應該發展「寵物經濟」，將現時的規例「拆牆鬆綁」；消息指，施政報告計劃放寬《規例》，食肆可以申請牌照，讓寵物主人能夠帶同狗隻進入餐廳。
推出「跳島遊」生態旅遊路線
本港島嶼眾多，大嶼山和西貢多個島嶼都屬於熱門旅遊景點，但多數都無直航船隻前往，不利旅客在島與島之間旅遊。消息指，政府會提出「跳島遊」，從交通方面著手，便利旅客多島穿梭，帶動當地生態旅遊和經濟 。
北部都會區繼續發展
政府視北部都會區為未來大力發展的項目，預料會繼續聚焦。為了便利產業進駐，消息指政府有機會選取部份產業「有限度投標」，甚至直接批地給行業進入北都發展。
加強 AI 應用
人工智能大勢所趨，消息指政府會繼續著墨，包括檢視政府部門工作流程，研究讓人工智能參與的環節。另一方面，政府會繼續吸引 AI 相關企業落戶，在學校推展 AI 教育和 STEAM 教育。
外勞輸入比例擬調整
勞工界早前有聲音指政府應該暫停輸入外勞，消息指政府會完善「補充勞工優先計劃」，但不會暫停。現時本地僱員及外勞的輸入比例為「2：1」，消息指政府會調整比例，而且只限於同一工種，防止濫用。
《Yahoo 新聞》將會緊貼施政報告發表過程，不斷更新。
行政長官2025年施政報告
重點消息Q&A
公屋政策
問：政府是否會重推公屋出售計劃？
答：消息指政府有意重推「租者置其屋計劃」，會先挑選部分屋邨進行居民諮詢，再以小規模試行形式推出，讓部分公屋居民有機會購買單位。
房屋及投資門檻
問：買樓的「百元印花稅」門檻會否放寬？
答：雖然市場原本期望由 400 萬以下提高至 600 萬以下，但傳出政府暫無意放寬相關政策。
問：投資移民的置業門檻會否降低？
答：現時門檻為 5,000 萬元，消息指政府傾向接納建議，下調至 3,000 萬元，認為對本地居民置業影響有限，並有助吸引更多投資移民。
家庭及教育政策
問：政府有何措施鼓勵市民生育？
答：新生子女的額外免稅額將由 13 萬元擴展至出生頭兩年，額度倍增至 26 萬元，以減輕育兒家庭的稅務負擔。
非本地生入學
問：非本地生入學比例是否會再放寬？
答：消息指 8 間資助院校的非本地生上限將由 40% 增至 50%，不過本地生 15,000 個資助學額維持不變，意味措施不會減少本地學生的入學機會。
旅遊發展
問：政府有何計劃推動本港島嶼旅遊？
答：政府計劃推出「跳島遊」生態旅遊路線，優化交通連接，方便旅客在大嶼山、西貢等多個島嶼間穿梭，促進生態旅遊及當地經濟發展。
寵物餐廳規例
問：寵物可以進入餐廳用餐嗎？
答：施政報告提議放寬《食物業規例》，允許餐廳申請牌照後可讓狗隻進入餐廳，支持發展「寵物經濟」，同時有助解決過去寵物進入食肆的違規問題。
人工智能應用
問：政府會如何推動 AI 技術的應用？
答：政府會檢視各部門工作流程，引入人工智能參與，提高效率；同時吸引 AI 企業落戶香港，並推展學校的 AI 及 STEAM 教育。
外勞政策調整
問：外勞輸入政策會有什麼變動？
答：政府會調整本地僱員與外勞比例（現時為 2：1），但不會暫停外勞輸入，且調整只會限於同一工種，目的是防止相關濫用情況發生。
北部都會區發展
問：北部都會區發展有何新動向？
答：政府會繼續重點發展北部都會區，並可能採「有限度投標」或直接批地給產業，以便利企業進駐及促進區內產業發展。
