10.1國慶優惠 半價看電影 免費乘電車天星小輪等
LIVE
施政報告2025懶人包｜居屋綠表比例提高至5成 增白居二配額 餐廳申請狗隻進入牌照 一文睇清政策重點｜Yahoo
行政長官李家超今日將於立法會發表2025年度《施政報告》，關鍵政策包括擬重推公屋租置計劃、新生子女免稅額、放寬寵物狗入餐廳、北都發展、設高級公務員責任制等。
【施政報告｜部門首長責任制｜AI效能提升組｜北都發展委員會｜非本地生學額｜公屋｜租者置其屋｜新生子女免稅額｜狗隻入食肆｜外勞｜跳島遊｜Yahoo 新聞報道】行政長官李家超今早（17 日）11 時，於立法會會議廳發表 2025 年施政報告，是本屆政府第四份施政報告。李家超表示，今年的《施政報告》會沿用去年的綠色。李家超已經陸續公布詳情，《Yahoo 新聞》為你一文盤點。
李家超宣布，為公務員建立「部門首長責任制」，部門首長如果出現問題，將按缺失輕重情況，依照公務員管理制度進行相應行政或紀律處理，後果包括警告、譴責、不獲增薪、降級、扣薪、勒令退休以至革職等。
房屋政策方面，政府會將綠白表配額比例由 40：60 調升至 50：50，協助更多公屋租戶變成業主，同時讓原有公屋流轉給輪候申請人。政府會將綠白表配額比例由 40：60 調升至 50：50，協助更多公屋租戶變成業主，同時讓原有公屋流轉給輪候申請人。房委會將推出資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」，容許年滿 60 歲並擁有單位十年或以上的業主，可在第二市場出售該單位後不須補價，購買一個較小或較偏遠的單位。
支援中小企方面，政府將減收非住宅用戶50%的水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為10,000元及5,000元，預計約26萬個非住宅用戶受惠；減收工商業污水附加費50%，預計約35 000個主要為飲食業的商戶受惠。政府將減收非住宅用戶50%的水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為10,000元及5,000元，預計約26萬個非住宅用戶受惠；減收工商業污水附加費50%，預計約35 000個主要為飲食業的商戶受惠。
李家超又宣布，成立「AI 效能提升組」，統籌和指導政府部門，於工作中有效應用 AI 人工智能技術。
為了發展北都，會親自領導「北都發展委員會」，推動建設，又會推動大學城建設，「拆牆鬆綁」簡化行政程序。
為了吸納投資移民，購買住宅物業以滿足入境計劃的門檻，會由 5,000 萬元降至 3,000 萬元 。
現時政府每年提供 15,000 個大學資助學額給本地生，政府表示會繼續維持，不過在 2026/27 學年起，每所資助專上院校的非本地生自費就學人數上限，由相當於本地學額數目的 40% 增至 50%；資助研究院研究課程的超額收生自資學額上限，亦由 100% 增至 120%。
李家超又說，在浙江訪問杭州六小龍時，注意到新科技對截肢人士的活動有突破性的幫助。政府會支持惠民科研，運用創科基金引入新科研技術義肢，推出兩年計劃，全額資助在本港截肢的人士免費配置使用新科技義肢，讓他們能受惠於新科技。
施政報告2025公務員問責｜李家超：設部門首長責任制查找不足 可革職、扣薪降級｜Yahoo
施政報告2025寵物友善｜狗隻入餐廳解禁 容食肆申請牌照 李家超：創造新商機｜Yahoo
施政報告2025大學學額｜非本地生比例增至 50% 1.5 萬本地生學額不變 推「遊學香港」品牌｜Yahoo
施政報告2025文憑試｜打擊「借殼辦學」違規教 DSE 設舉報機制及突擊巡查 訂「私校名冊」｜Yahoo
施政報告2025北部都會｜李家超親自領導北都發展委員會 訂專屬法律、「優惠政策包」｜Yahoo
施政報告2025 AI效能提升｜1823熱線強化 10億元成立AI研發院 沙嶺數據園區招標｜Yahoo
更新
【13:53】完成宣讀《施政報告》
李家超在 1 時 53 分完成宣讀《2025 年施政報告》，離開立法會會議廳。
對比去年《施政報告》在 1 時 33 分完成宣讀，今年《施政報告》內容有所增加。
更新
【13:50】結語
李家超形容，今日香港站在邁向「由治及興」的關鍵節點，「我們正處於經濟轉型期，這過程逆轉不了，轉型是邁向經濟更強大的必經過程。」
他並且說，「我們不能自滿，也不應妄自菲薄」，又指香港在金融中心地位、整體競爭力方面、家庭收入中位數方面有增長和上升，「這些客觀評級和數字，反映香港經濟前景光明和國際的信心，也彰顯了香港在『一國兩制』下長期繁榮穩定的強大生命力。」
李家超最後說，香港擁有祖國強大後盾，並且有國際機遇，「機遇明顯大於挑戰」，「只要我們團結一致，改革創新，自強不息，我們的共同家園香港必定更美好，東方之珠必定更耀目光芒。」
更新
【13:42】鼓勵生育：免稅額加碼
政府統計，自從推出「家有初生優先配屋計劃」後 ，截至8月底已經有超過 5,300 宗公屋申請，在「計劃」下獲縮減一年輪候時間；剛剛於 8 月完成選樓的居屋銷售計劃中，有超過 800 個有初生子女的家庭透過「家有初生優先選樓計劃」購入單位。
政府會繼續推出的「組合拳」鼓勵生育：
－ 延長初生子女可享額外免稅額的時間，由一年增至兩年。由2026/27課稅年度起，在每名子女出生後首兩年，納稅人可就該名子女享有雙倍免稅額（即26萬元）。措施適用於該課稅年度末所有未滿兩歲的子女。
－ 進一步加強日間嬰幼兒照顧，未來三年將新增15所資助幼兒中心，合共提供約 1,500個零至三歲的兒童日間照顧服務名額，比現時規模增加近一倍。
－ 在校課後託管服務方面，會在本學年擴充「在校課後託管服務計劃」，名額不再設上限。
更新
【13:35】長者政策 / 支援照顧者安排
【長者政策安排】
「長者社區照顧服務券」的總數增加 4,000 張至 16,000 張。新增三個長者鄰舍中心，預計每年可服務約 3,000 名長者。
院舍方面，政府會增加約 700 個新建資助安老宿位，又會增加 1,000 張「長者院舍照顧服務劵」至總數 7,000 張。
大灣區養老方面，年底前推出試驗計劃，資助選擇赴粵養老的綜援受助長者入住指定在粵安老院，提升生活質素。每名合資格長者每月可獲5,000元資助，名額共1 000個。
【照顧者安排】
政府宣布，預留每年5億元的經常開支，推出一系列措施，包括政府已建立首階段的支援照顧者數據平台，初步連結社署、醫管局和房委會的數據，並會逐步連結更多政府部門及公營機構的數據，擴展支援照顧者數據平台。社署從醫管局得悉高風險照顧者入院後，會安排人員主動接觸他們的被照顧者，並按他們的需要提供緊急支援。
政府會繼續推行「地區服務及關愛隊伍 —— 支援長者及照顧者計劃」三年，邀請關愛隊主動關懷及探訪相關的高風險家庭，並協助獲關愛隊轉介的住戶按需要安裝及使用「平安鐘」服務。
政府亦會為 300戶高風險住戶安裝智能意外偵測系統。
更新
【13:27】打擊濫用「補充勞工優化計劃」
為確保本地就業優先，政府將推出措施，打擊濫用「補充勞工優化計劃」的行為。
由 9 月 18 日起，優化計劃下申請輸入侍應生及初級廚師時將要求：僱主進行本地招聘時間由四星期延長至六星期，期間必須每周參加一次勞工處舉行的實地招聘會。
另外，政府要求實行更嚴格的人手比例，由現時以每名申請僱主的所有職位為基礎計算，改為以申請職位計算。換言之，僱主申請輸入侍應生及初級廚師各一名，便須已聘用本地全職侍應生及初級廚師各兩名。
政府亦會繼續加大力度打擊非法勞工，提高情報收集，成立舉報非法勞工專線，以及組織更多跨部門聯合打擊行動，保障本地工人的就業機會。
更新
【13:24】餐廳可申請准許狗隻進入牌照
根據政府統計數字，全港超過 24 萬住户飼養貓或狗作寵物，總數超過 40 萬，衍生龐大消費。近年商界及交通營運商已自發推出寵物友善的場所及出行安排。政府表示，會推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆會有明確標識，標示顧客可攜帶狗隻進入。
更新
【13:20】支援中小企措施：減收水費、中小企融資擔保計劃延續「還息不還本」
李家超在《施政報告》推出多項支援中小企措施：
「中小企融資擔保計劃」下八成擔保產品的申請期會延長兩年，並將「還息不還本」安排再度延長一年。政府亦會鼓勵銀行繼續以包容態度，更具彈性處理還款能力良好的企業的信貸需要。
政府將減收非住宅用戶50%的水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為10,000元及5,000元，預計約26萬個非住宅用戶受惠；減收工商業污水附加費50%，預計約35 000個主要為飲食業的商戶受惠。
另外，豁免小販、食物業、漁農業、酒牌等的牌照及許可證首次簽發或續期費用，預計逾6萬個持牌人受惠。以上各措施為期一年。
政府會支持未來三年在內地和東盟電商市場繼續舉辦「香港好物節」，推廣香港品牌。
政府將推出為期兩年的先導計劃，支援本地中小型創科企業進行專利評估。
更新
【13:10】精神健康環節
政府表示加強 9 項措施，包括恆常化在中學實施三層應急機制，並擴展至在小學四至六年級試行，加強支援有需要的學生。政府亦會透過津助福利服務機構專項基金提供培訓，加強駐校社工處理學童精神健康問題的能力。
衞生署將更新相關指引，減少社交媒體對兒童及青少年健康的影響。
目前有高等院校已將基礎精神健康課程列為新生必修課程，及為有需要學生提供相關支援，政府會推動更多院校主動推廣大學校園精神健康。
政府年底完成制訂「精神健康分層護理模式」，就各精神健康人員及持份者提供精神健康服務作出定位和分工，加強培訓專業人士轉介意識和建立轉介機制。
更新
【13:05】醫療政策重點
李家超在《施政報告》後段提出多項醫療相關政策。
政府宣布明年內為賦權基層醫療署提交法案，制訂全港性的基層醫療服務標準，建立跨專業服務網絡。
推出「慢性疾病共同治理平台」，以試點形式推行乙型肝炎篩查，推動社區藥物名冊和社區藥房計劃，加強慢病管理。
政府會強化公營及資助牙科服務，透過地區康健中心及非政府機構，加強於社區提供口腔健康教育、口腔衞生指導和風險評估等。
加強子宮頸癌篩查服務，將「人類乳頭瘤病毒（HPV）自行採樣檢測先導計劃」由衞生署母嬰健康院擴展至地區康健網絡。
中醫發展方面，年底前公布《中醫藥發展藍圖》，涵蓋構建管治架構及服務體系、發揮優勢及推進中西醫協作、促進科研創新及文化傳承等。
推進中西醫協作服務發展，擴展醫管局「膝骨關節炎治療」項目至所有醫院聯網，及開展「紓緩治療」先導項目。
更新
【13:00】推廣自動駕駛車輛
政府指，去年已為自動車建立規管框架。今年會批出三個區域作測試，以自動車跨區行走和接駁其他交通工具為目標，加速自動駕駛在香港無人化、規模化發展，盡快達致商業營運，推動業界以香港平台開拓海外尤其右軚市場。
更新
【12:50】房屋政策重點
李家超在《施政報告》後段提出多項房屋相關政策。
居屋綠表比例提高至 5 成
隨著居屋供應顯著增加的基礎，政府會將綠白表配額比例由 40：60 調升至 50：50，協助更多公屋租戶變成業主，同時讓原有公屋流轉給輪候申請人。
白居二配額增加
房委會由下一期「白表居屋第二市場（白居二）計劃」起，再增加 1,000 個配額，總數達 7,000 個；1,000 個新增配額的其中一半會撥予 40 歲以下青年家庭及一人申請者。
屋邨重建計劃
香港房屋委員會今年內會公布馬頭圍邨及西環邨的重建計劃，並將研究重建模範邨。
長者業主樓換樓計劃
房委會將推出資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」，容許年滿 60 歲並擁有單位十年或以上的業主，可在第二市場出售該單位後不須補價，購買一個較小或較偏遠的單位。
更新
【12:48】遊艇經濟
政府表示，會優化遊艇產業配套，推廣高端遊艇旅遊：增加約 600 個遊艇新泊位，涵蓋前南丫石礦場、香港仔避風塘擴建及紅磡站臨海項目。
政府亦會推進「機場城市」遊艇港灣建設，額外提供超過 500 個泊位，包括可容納 80 米以上超級遊艇的泊位。
更新
【12:46】積極開拓中東及東盟旅遊市場
政府為進一步促進穆斯林旅遊，會加強推進「認證、教育和宣傳」策略，鼓勵業界推出更多穆斯林旅客友善設施及餐飲等。
旅發局將推出資助餐廳申請清真認證計劃，今天起至 2026 年底成功獲得清真認證的餐廳，認證費可獲半額資助，上限為 5,000 元。
更新
【12:44】打造「香港處處有非遺」
政府指，過去兩年積極開拓文藝旗艦品牌項目，包括「香港流行文化節」、「亞藝無疆」、「中華文化節」、「香港演藝博覽」、「香港非遺月」等，吸引本地和遊客參與。政府會加強推廣地區非遺特色，打造「香港處處有非遺」。
更新
【12:38】西九文化區多元發展，推動《大狀王》為經典長演音樂劇
李家超說，西九文化區管理局會舉辦更多高知名度的國際性大型活動，包括第二屆「香港國際文化高峰論壇」等。
李家超又說，M+ 也與國際知名博物館聯合策展；並籌劃《大狀王》進行更多內地巡演，將其打造為經典長演音樂劇。另外，年底會啟用西九碼頭，提升西九交通便利，加強文化藝術、娛樂消費和旅遊互動發展。
更新
【12:33】培育青年，推出多項內地交流計劃
政府表示重視青年發展，會推出「青年人才培養計劃」，提供更多參與國際組織實習和國際會議的機會，並推出全新「傳媒專題內地實習計劃」，深化「青年理財教育計劃」，和推出全新調解工作坊，加強青年對調解行業的理解。
民政及青年局將繼續推展「民青局青年內地交流資助計劃」和「民青局國際青年交流資助計劃」，並鼓勵內地和海外青年來港交流。此外，保安局轄下紀律及輔助部隊的八個青少年制服團隊亦會積極舉辦國際和內地交流活動。
更新
【12:30】低空經濟生態圈建設
政府將會制訂「發展低空經濟規劃行動綱領」，透過制度創新與技術突破，令香港成為低空創新應用的核心樞紐。
政府亦會完善民航法例及規管框架，為重量超過 150 公斤的「非傳統飛行器」制訂專用法例。
政府又預計年底前推出專用頻譜，提前規劃部署起降場、航路網絡、衞星定位、三維空間數據系統、智能低空交通管理系統等，並且會加大鼓勵高校和企業透過現有不同資助計劃，促進相關研發和應用，並檢視相關人才發展，支持業界和大學舉辦更多低空經濟推展培訓。
更新
【12:27】全額資助截肢人士免費使用新科技義肢
李家超表示，早前在杭州訪問時，注意到新科技對截肢人士的活動有突破性的幫助。
政府會支持惠民科研，運用創科基金引入新科研技術義肢，推出兩年計劃，全額資助在本港截肢的人士免費配置使用新科技義肢，讓他們能受惠於新科技。
更新
【12:22】教育局繼續打擊「借殼辦學」
政府表示會繼續推廣香港中學文憑試（DSE）在國際上的認受性。教育局會加大打擊違規提供文憑試課程或「借殼辦學」的做法，現時已設立舉報機制、進行突擊巡查，和進一步明確明年文憑試自修生報考安排，今年內制訂《私立學校實務守則》及設立「私校名冊」，提升辦學水平。
更新
【12:19】教育局成立「留學香港專班」
為了招攬更多國際教研人才和學生，教育局會成立「留學香港專班」，與大學教育資助委員會（教資會）、創科局、香港人才服務辦公室（人才辦）、專上院校、海外經貿辦、駐內地辦事處等加強推廣香港高等教育，並會推出「Hong Kong: Your World-class Campus」大型宣傳計劃，推廣香港優厚學術、科研和國際合作資源等。
教資會將撥款 4,000 萬元，資助八所資助大學加大國際和內地宣傳及師生招攬。教育局亦會牽頭推動專上院校舉辦更多暑期遊學活動，吸引非本地高中生來港體驗。推動專上院校推出更多高增值「遊學香港」活動，宣傳「遊學香港」品牌。
行政長官2025年施政報告
重點消息Q&A
公屋政策
問：政府是否會重推公屋出售計劃？
答：消息指政府有意重推「租者置其屋計劃」，會先挑選部分屋邨進行居民諮詢，再以小規模試行形式推出，讓部分公屋居民有機會購買單位。
房屋及投資門檻
問：買樓的「百元印花稅」門檻會否放寬？
答：雖然市場原本期望由 400 萬以下提高至 600 萬以下，但傳出政府暫無意放寬相關政策。
問：投資移民的置業門檻會否降低？
答：現時門檻為 5,000 萬元，消息指政府傾向接納建議，下調至 3,000 萬元，認為對本地居民置業影響有限，並有助吸引更多投資移民。
家庭及教育政策
問：政府有何措施鼓勵市民生育？
答：新生子女的額外免稅額將由 13 萬元擴展至出生頭兩年，額度倍增至 26 萬元，以減輕育兒家庭的稅務負擔。
非本地生入學
問：非本地生入學比例是否會再放寬？
答：消息指 8 間資助院校的非本地生上限將由 40% 增至 50%，不過本地生 15,000 個資助學額維持不變，意味措施不會減少本地學生的入學機會。
旅遊發展
問：政府有何計劃推動本港島嶼旅遊？
答：政府計劃推出「跳島遊」生態旅遊路線，優化交通連接，方便旅客在大嶼山、西貢等多個島嶼間穿梭，促進生態旅遊及當地經濟發展。
寵物餐廳規例
問：寵物可以進入餐廳用餐嗎？
答：施政報告提議放寬《食物業規例》，允許餐廳申請牌照後可讓狗隻進入餐廳，支持發展「寵物經濟」，同時有助解決過去寵物進入食肆的違規問題。
人工智能應用
問：政府會如何推動 AI 技術的應用？
答：政府會檢視各部門工作流程，引入人工智能參與，提高效率；同時吸引 AI 企業落戶香港，並推展學校的 AI 及 STEAM 教育。
外勞政策調整
問：外勞輸入政策會有什麼變動？
答：政府會調整本地僱員與外勞比例（現時為 2：1），但不會暫停外勞輸入，且調整只會限於同一工種，目的是防止相關濫用情況發生。
北部都會區發展
問：北部都會區發展有何新動向？
答：政府會繼續重點發展北部都會區，並可能採「有限度投標」或直接批地給產業，以便利企業進駐及促進區內產業發展。
其他人也在看
施政報告2025大學學額｜非本地生比例增至 50% 1.5 萬本地生學額不變 推「遊學香港」品牌｜Yahoo
行政長官李家超今早（17 日）發表 2025 年施政報告，正如早前傳媒放風，李家超公布增加大學的非資助學額，讓非本地生以自費方式留學香港，比例由 40% 增至 50%。李家超強調，現時政府每年提供 1.5 萬個資助學額給本地生會明確維持，不會減少。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
施政報告2025公務員問責｜李家超：設部門首長責任制查找不足 可革職、扣薪降級｜Yahoo
行政長官李家超今早（17 日）發表 2025 年施政報告，其中提出建立「部門首長責任制」，如發現公務員缺失，嚴重可警告、譴責、不獲增薪、降級、扣薪、勒令退休以至革職等。此外，李家超亦說會成立「AI 效能提升組」，統籌和指導各政府部門有效應用 AI 技術，並研究重組不合時宜的工作流程。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
李家超明發表新一份施政報告 消息︰新生子女首兩年或享額外免稅額
行政長官李家超明日(17日)發表任內第四份施政報告。他將於早上11時在立法會宣讀施政報告內容，下午3時30分在政府總部舉行記者會回答提問，晚上7時在出席《行政長官2025年施政報告》電視論壇節目。《施政報告》全文於行政長官完成發言後會在www.policyaddress.gov.hk網頁發放；文本及相關刊物會於行政長官am730 ・ 1 天前
內地男星于朦朧墜樓亡惹熱議 相隔五日母親發聲明已處理後事兼曝光死因
曾參演《三生三世十里桃花》飾演白真的內地男星于朦朧日前墮樓身亡，工作室發聲明悼念，不過其死因卻一直惹來各方熱議。昨晚（16日），相隔于朦朧離世五日，其母親透過于朦朧工作室發聲明，表示已低調處理于朦朧身後事，並曝光死因，同時呼籲網民不要再作胡亂猜測。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
打風｜天文台今晚發一號戒備信號 評估需否周四稍後改發更高信號｜不斷更新｜Yahoo
天文台表示，位於呂宋的熱帶氣旋會在今日（17日）稍後進入本港 800 公里範圍，天文台會在今晚發出一號戒備信號。Yahoo新聞 ・ 1 天前
施政報告2025直播｜推11項措施支援中小企 「還息不還本」再延長一年 寬減50%水費排污費等(持續更新)
【9月17日更新】特首李家超將於今日(17日)11時到立法會發表任內第四份《施政報告》。今年封面沿用去年的綠色，代表活力和延續性，亦代表政府政策及香港繁榮活力會延續，主題定為「深化改革、心繫民生、發揮優勢、同創未來」，內容主軸圍繞經濟和民生，涵蓋短、中、長期政策。 李家超將於下午和夜晚，分別出席《施政報告》記者會am730 ・ 3 小時前
用小麥換中國車 俄羅斯走回「以物易物」老路 規避西方制裁
路透社報導，俄羅斯為了規避西方嚴厲制裁，正重返 1990 年代「以物易物」（barter）古老貿易模式，以小麥換取中國汽車，用亞麻籽換取建築材料。鉅亨網 ・ 1 天前
施政報告2025｜參考歐美趨勢 港府長遠可引入「AI高官」避免腐敗？
今年度《施政報告》的關鍵詞是人工智能（AI），行政長官李家超宣布政府全方位接入AI，覆蓋公務與商務應用，強調「AI產業化，產業AI化」，甚至成立「AI效能提升組」，指導公務員AI技術，正式掀起AI政務趨勢。參考歐洲國家阿爾巴尼亞，「任命」AI出任政府部長負責招標工作，港府長遠若引入AI高官、AI司長、AI政助等負責寫網誌和決策，或有助舒緩本港庫房壓力，還可以避免腐敗Yahoo財經 ・ 1 小時前
美國會預算主管稱關稅加劇通脹逐步浮現
美國國會預算辦公室主任Phillip Swagel周一表示，總統特朗普實施的關稅有將通脹推高至高於國會預算辦公室分析師最初預期的跡象。 Swagel稱，國會預算辦公室的分析顯示，經濟自1月以來有所減弱，他預計將對通脹造成下行壓力。國會預算辦公室預計，透過向聯邦金庫注入資金，關稅將在未來十年內減少美國預算赤字4萬億美元。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
《施政報告》2025懶人包｜居屋綠白表配額比例升｜放寛轉讓年期至10年｜長者業主免補價樓換樓計劃 ｜「租置2.0」無影
行政長官李家超新一份《施政報告》除提及增加公營房屋供應、縮減公屋輪候時間外，更著墨於豐富置業階梯，以鼓勵向上流。28Hse.com ・ 1 小時前
「軟旅行」是什麼？風靡全球的最熱門旅遊方式：不趕行程、不拍打卡照，找回生活節奏
近年來，一股被稱為「軟旅行」的潮流迅速竄紅，從社交媒體上的#SoftLife、#SoftTravel話題蔓延至全球旅遊圈。Yahoo Style HK ・ 1 天前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 7 小時前
53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力
說到香港女神級人物，黎姿、李嘉欣一定榜上有名。儘管她們已經年過50但容貌還是美到不行，那緊緻細白的肌膚，叫年輕人都要羨慕呢！日前，這兩位女神同框聚餐，合照亦見到二人容光煥發，保養力超班。細看黎姿的IG，她的美貌還是動人，而且亦見她有運動操練的痕跡，也許這也是她的凍齡保養之道！Yahoo Style HK ・ 1 天前
《施政報告》港府擬發行更多人民幣債券 研究以人民幣支付政府開支
行政長官李家超指，香港是全球最大離岸人民幣業務樞紐，為增加本港離岸人民幣市場的流動性和全球輻射能力，金管局將利用與人民銀行的貨幣互換協議，設立新的「人民幣業務資金安排」，向企業提供貿易、日常營運、資本支出所需且年期較長的人民幣融資，支持實體經濟使用人民幣，並持續探討更多元化的跨境資金獲取渠道，為市場提供穩定且成本較低的人民幣資金。金管局亦會研究推動人民幣與區內本幣在港進行更便利的外匯報價與交易。AASTOCKS ・ 2 小時前
何超雲與消防未婚夫傳復合 IG互動揭示關係仍緊密
已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）與高級消防隊長男友Douglas於2022年被揭拍拖，不時結伴外遊，隨後宣布訂婚，感情生活一度高調甜蜜，頻繁喺社交平台曬恩愛，但婚期至今未定。然而，近年有傳二人感情起變化，今年8月何超雲突然清空個人社交平台上所有與Douglas嘅合照，暗示二人可能已分手，Douglas亦鮮少出席何家活動，令外界傳出分手傳聞。不過，最近二人似乎又有復合跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」
行政長官李家超明日(17日)將發表新一份《施政報告》，消息指，其中重點是加快發展北都，政府會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐。AASTOCKS ・ 1 天前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市 售價僅美心四分之一
中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。Yahoo財經 ・ 5 小時前
沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角
在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裡涌動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。為實現這一抱負，該公司如今正在動用其最有力的武器之一：創始人馬雲。Bloomberg ・ 1 天前
姚焯菲同李克勤大仔成紐約大學同學私下有聯絡 談當地治安「比起想像中安全好多」
姚焯菲（Chantel）於紐西蘭完成兩年高中課程後，今年9月再度離港入讀全球聞名的美國紐約大學（NYU）修讀Music Business學位課程。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》前新盤大戰! 逾6,000伙供應蓄勢待發!
萬眾期待的《施政報告》發表在即，市場正觀望政府會否為樓市帶來利好措施，但一眾發展商早已磨拳擦掌，準備在報告公布後，立即推售旗下全新項目，一場新盤大戰蓄勢待發。Yahoo 地產 ・ 1 天前