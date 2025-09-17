施政報告2025直播不斷更新｜李家超宣布推出「部門首長責任制」 一文睇清政策重點｜Yahoo

文字直播

【施政報告｜部門首長責任制｜公屋｜租者置其屋｜新生子女免稅額｜非本地生｜狗隻入食肆｜北都｜外勞｜跳島遊｜Yahoo 新聞報道】行政長官李家超今早（17 日）11 時，於立法會會議廳發表 2025 年施政報告，是本屆政府第四份施政報告。李家超表示，今年的《施政報告》會沿用去年的綠色。報告未發表前，《Yahoo 新聞》先為你一文盤點潛在推出的政策。

6則更新 4 分鐘前 更新 【11:14】與深圳合作推出「紅色體驗研學新路線」，加深抗戰認識 李家超說，為讓市民認識中國人民爭取和平的團結和堅韌精神。將會與深圳合作，推廣以「中國文化名人大營救」歷史為主題的紅色體驗研學新路線，加深市民和旅客對香港抗戰歷史的認識，政府並會全面梳理及修繕保護各區的中共抗戰遺址，並融入體驗路線和教育活動。

6 分鐘前 更新 【11:12】「愛國者治港」原則已全面貫徹落實 李家超表示，「愛國者治港」原則已全面貫徹落實。特區政府舉行了六場重要選舉，包括剛舉行的選舉委員會界別分組補選。特區會全力籌備好今年 12 月 7 日舉行的第八屆立法會選舉，確保選舉公平、公正、誠實和安全有序進行。

8 分鐘前 更新 【11:10】堅定不移貫徹「一國兩制」方針，繼續維護國家安全 李家超表示，會繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針。李家超並且評價，《香港國安法》實施後，香港社會「由亂到治」邁向「由治及興」。政府並會持續完善維護國家安全的法律制度和執行機制，亦會繼續推動國家安全教育。

14 分鐘前 更新 【11:05】今年經濟增長 2-3%，成立「北都發展委員會」 李家超表示，預期今年經濟增長 2 至 3%。他並表示會成立「北都發展委員會」，繼續發展北部都會區，又會成立「AI 效能提升組」，研究以人工智能提升政府部門效率。

18 分鐘前 更新 【11:01】行政長官李家超宣讀施政報告 行政長官李家超進入立法會會議廳，宣讀 2025 年《施政報告》。

3 小時前 更新 【施政報告前瞻】 行政長官李家超將於今早（17 日）11 時，於立法會會議廳發表 2025 年施政報告，是本屆政府第四份施政報告。李家超表示，今年的《施政報告》會沿用去年的綠色。報告尚未發表，多間傳媒已經引述消息指會推出各項政策。 － 公屋戶有望購買單位 － 百元印花稅進一步放寬料落空 － 投資移民買樓門檻放寬至 3,000 萬元 － 新生子女免稅額加碼 －⁠ 非本地生學額提高至 5 成 － ⁠公布高級公務員責任制 － 餐廳申請後可容許狗隻入食肆 － 推出「跳島遊」生態旅遊路線 － 北部都會區繼續發展 － 加強 AI 應用 － 外勞輸入比例擬調整 上述政策會否正式在《施政報告》公布，《Yahoo 新聞》稍後實時追蹤。 (Photo by Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images)

公屋戶有望購買單位

政府曾經在 1991 年和 1997 年推出「租者置其屋計劃」，滿足公屋居民的置業需求，不過政府在 2002 年推出「孫九招」後就將計劃中止。消息指，政府有意重推計劃，先由房委會挑選幾條屋邨，諮詢居民的買屋意向，再小規模重推計劃。

百元印花稅進一步放寬料落空

另外市場原本期望將購買物業的「百元印花稅」門檻，由 400 萬元或以下物業，再放寬至 600 萬元或以下物業，但消息指政府不打算放寬。

投資移民買樓門檻放寬至 3,000 萬元

現時投資移民的買樓門檻為 5,000 萬元。早前有多個政黨建議將金額門檻調低至 3,000 萬元，期望降低後可以吸引更多投資移民選擇香港。消息指，政府認為降低至 3,000 萬元問題不大，對絕大部份希望購買物業的本地居民影響不大，預計政府將會採納意見。

新生子女免稅額加碼

本港生育率在低位徘徊，消息指政府會繼續推出措施鼓勵生育，將新生子女在課稅年度的額外免稅額，由只限於出生首年擴至出生頭兩年。如果成事，父母獲得的新生子女免稅額會由 13 萬元，倍增至 26 萬元。

⁠非本地生學額提高至 5 成

消息指，政府有意再放寬 8 間資助院校的非本地生上限，由現時百分之 40 再增加至百分之 50。不過，大學教育資助委員會（UGC）為本地學生提供的資助學額會繼續維持在 15,000 個，料措施不會影響本地學生升讀資助院校的機會。

⁠公布高級公務員責任制

李家超在 6 月曾經表示，正在研究高級公務員責任制，消息指李將於《施政報告》公布相關細節，目標是優化高級公務員系統建設，加強公務員的領導責任及角色。

餐廳申請後可容許狗隻入食肆

現時在《食物業規例》下，狗隻不准進入食肆，食環署去年就有狗隻入內的投訴和檢控數字分別為 418 宗和 2 宗。早前有議員認為應該發展「寵物經濟」，將現時的規例「拆牆鬆綁」；消息指，施政報告計劃放寬《規例》，食肆可以申請牌照，讓寵物主人能夠帶同狗隻進入餐廳。

推出「跳島遊」生態旅遊路線

本港島嶼眾多，大嶼山和西貢多個島嶼都屬於熱門旅遊景點，但多數都無直航船隻前往，不利旅客在島與島之間旅遊。消息指，政府會提出「跳島遊」，從交通方面著手，便利旅客多島穿梭，帶動當地生態旅遊和經濟 。

北部都會區繼續發展

政府視北部都會區為未來大力發展的項目，預料會繼續聚焦。為了便利產業進駐，消息指政府有機會選取部份產業「有限度投標」，甚至直接批地給行業進入北都發展。

加強 AI 應用

人工智能大勢所趨，消息指政府會繼續著墨，包括檢視政府部門工作流程，研究讓人工智能參與的環節。另一方面，政府會繼續吸引 AI 相關企業落戶，在學校推展 AI 教育和 STEAM 教育。

外勞輸入比例擬調整

勞工界早前有聲音指政府應該暫停輸入外勞，消息指政府會完善「補充勞工優先計劃」，但不會暫停。現時本地僱員及外勞的輸入比例為「2：1」，消息指政府會調整比例，而且只限於同一工種，防止濫用。

行政長官2025年施政報告

重點消息Q&A

公屋政策

問：政府是否會重推公屋出售計劃？

答：消息指政府有意重推「租者置其屋計劃」，會先挑選部分屋邨進行居民諮詢，再以小規模試行形式推出，讓部分公屋居民有機會購買單位。

房屋及投資門檻

問：買樓的「百元印花稅」門檻會否放寬？

答：雖然市場原本期望由 400 萬以下提高至 600 萬以下，但傳出政府暫無意放寬相關政策。

問：投資移民的置業門檻會否降低？

答：現時門檻為 5,000 萬元，消息指政府傾向接納建議，下調至 3,000 萬元，認為對本地居民置業影響有限，並有助吸引更多投資移民。

家庭及教育政策

問：政府有何措施鼓勵市民生育？

答：新生子女的額外免稅額將由 13 萬元擴展至出生頭兩年，額度倍增至 26 萬元，以減輕育兒家庭的稅務負擔。

非本地生入學

問：非本地生入學比例是否會再放寬？

答：消息指 8 間資助院校的非本地生上限將由 40% 增至 50%，不過本地生 15,000 個資助學額維持不變，意味措施不會減少本地學生的入學機會。

旅遊發展

問：政府有何計劃推動本港島嶼旅遊？

答：政府計劃推出「跳島遊」生態旅遊路線，優化交通連接，方便旅客在大嶼山、西貢等多個島嶼間穿梭，促進生態旅遊及當地經濟發展。

寵物餐廳規例

問：寵物可以進入餐廳用餐嗎？

答：施政報告提議放寬《食物業規例》，允許餐廳申請牌照後可讓狗隻進入餐廳，支持發展「寵物經濟」，同時有助解決過去寵物進入食肆的違規問題。

人工智能應用

問：政府會如何推動 AI 技術的應用？

答：政府會檢視各部門工作流程，引入人工智能參與，提高效率；同時吸引 AI 企業落戶香港，並推展學校的 AI 及 STEAM 教育。

外勞政策調整

問：外勞輸入政策會有什麼變動？

答：政府會調整本地僱員與外勞比例（現時為 2：1），但不會暫停外勞輸入，且調整只會限於同一工種，目的是防止相關濫用情況發生。

北部都會區發展

問：北部都會區發展有何新動向？

答：政府會繼續重點發展北部都會區，並可能採「有限度投標」或直接批地給產業，以便利企業進駐及促進區內產業發展。