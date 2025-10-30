屯門悦品酒店自助餐 加$1多一位 人均$175起
LIVE
習特會｜特朗普宣布「芬太尼關稅」減半至 10% 明年 4 月訪華 習近平：雙方不應陷入相互報復惡性循環｜Yahoo
習近平今早跟特朗普在南韓釜山會晤。
【Yahoo 新聞報道】中國國家主席習近平今日（10 月 30 日）在南韓釜山與美國總統特朗普會談，歷時約 1 小時 40 分鐘，至早上 11 時 53 分結束。特朗普在會晤完結後隨即登上「空軍一號」專機返回華盛頓，飛行期間向記者宣布將「芬太尼關稅」減半至 10%，中國會恢復購入大量美國大豆，又稱中方的稀土出口管制已經清除。特朗普並且透露，他將於明年 4 月訪華，及後習近平亦會訪問美國。
今次是特朗普今年 1 月開展第二任總統任期以來兩人首次會面，而對上一次的「習特會」已經要追溯到 2019 年 6 月在日本大阪舉行的二十國集團（G20）峰會。
《Yahoo 新聞》繼續緊貼進展，適時更新內容。
更新
【14:20】習近平：雙方應該算大賬 不應陷入相互報復的惡性循環
央視新聞微博在 2 時 20 分左右報道習近平跟特朗著在釜山會晤的發言。習近平說，兩國經貿團隊就重要經貿問題深入交換意見，形成了解決問題的共識，雙方團隊要盡快細化和敲定後續工作，以實實在在的成果，給中美兩國和世界經濟吃下一顆「定心丸」。習近平又指，經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器，而不是絆腳石和衝突點，雙方應該「算大賬」，多看合作帶來的長遠利益，不應陷入相互報復的惡性循環。
更新
【13:05】特朗普：台灣並非會晤期間話題 下年 4 月將訪華
特朗普表示，台灣並未在他跟習近平的會晤當中提及。
特朗普之後透露，他將會在明年 4 月訪問中國，習近平亦會在他訪華後的某個時間點訪問美國，地點可能在華盛頓，或者在佛羅里達州的棕櫚灘（Palm Beach）。就烏克蘭問題，特朗普表示他會跟習近平一同處理。
今次特朗普亞洲之行最終未能實現跟北韓領導人金正恩會面，特朗普解釋自己「太忙碌」（too busy），但他跟金正恩有良好的關係，他有可能「回來」再會金正恩。
對於今次跟習近平的會面，以 10 分為滿分的話，特朗普評價今次有「12 分」。
更新
【12:50】特朗普宣布下調「芬太尼關稅」至 10% 稱中國會購入大豆，稀土問題「已經解決」
特朗普在空軍一號專機飛行時向記者表示，跟習近平的會面「美妙」（amazing），又指對方是好的領導人。
特朗普宣布，因應芬太尼流入美國而對華徵收的懲罰關稅，會由 20% 下調至 10%，又指中國會重新購入美國大豆。
至於中國實施的稀土出口管制問題，特朗普表示相關障礙已經完全清除，形容這讓美國以至全世界都受惠，「不會再有來自中國的障礙」（There's no roadblock from China anymore）。
更新
【12:10】習近平特朗普離開會議場地
習近平和特朗普都離開釜山金海空軍基地的會面場地。習近平將會到慶州出席亞太經合組織（APEC）峰會，至於特朗普已經登上「空軍一號」專機，將會返回華盛頓，他不會出席明日的 APEC 主要峰會。
目前中美雙方都未就兩國元首會談發表任何官方聲明。
更新
【11:55】中美元首會晤結束
央視新聞微博報道，習近平和特朗普的會晤已經結束，歷時約 1 小時 40 分鐘。
更新
台灣外長林佳龍：對台美關係有信心
特朗普昨日一句「Taiwan is Taiwan」（台灣就是台灣），讓外界解讀為特朗普對於台灣地位的最新立場。台灣外交部長林佳龍今日前往立法院準備質詢時表示，台灣密切關注美中會談進展，台美在各項領域都有密切交流和合作，政府對於台美關係有信心，也維持暢通溝通管道，將持續關注 APEC 期間各國首長會議的最新發展。
特朗普昨日表示，他和習近平可能會談到台灣，對方可能想提及，但他認為都不會有太多事情需要問，「台灣就是台灣」（"Taiwan is Taiwan"）。
更新
習特會陣容：誰人出席會談？
習近平跟特朗普相隔 6 年再舉行兩國首腦會談，雙方以至全球都高度重視。
中共中央政治局常委蔡奇、國務院副總理何立峰、外交部長王毅、副外長馬朝旭、商務部長王文濤，以及國家發改委主任鄭柵潔陪同了習近平出席今次會晤。
美國方面，國務卿魯比奧（Marco Rubio）、美國國家貿易代表格里爾（Jamieson Greer）、財長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutwick）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles），以及美國駐華大使龐德偉（David Perdue）陪同特朗普出席。
更新
【10:45】特朗普：美中有可能今日簽署協議
特朗普和習近平會晤之前，被記者問到會否今日跟中國簽署任何協議，特朗普回應指有這個可能（could be），並指雙方已經有不錯的了解。
在習特會舉行前幾日，中美經貿團隊已經在馬來西亞吉隆坡展開了兩日蹉商，討論關稅和貿易等議題。預計在今日的會晤中，雙方會討論美國半導體產品產口、中國稀土出口、從美國購入大豆、TikTok 美國業務出售等議題。
更新
【10:30】習近平：中美難免有分歧 時而摩擦很正常 兩國完全可以相互成就
央視新聞報道，習近平在會晤當中表示，自特朗普當選以來，兩人 3 次通話，多次互致信函，保持密切聯係，共同引領中美關係保持總體穩定，日前在吉隆坡蹉商就各議題的基本共識為今日會晤提供必要條件。他提及，中美兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常。「面對風浪和挑戰，我和特朗普總統作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。」
習近平又說，當今世界還有很多難題，中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。
習近平並強調，中國的發展振興與特朗普要實現的「讓美國再次偉大」是並行不悖，中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮。「我願繼續同特朗普總統一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為我們兩國各自發展營造良好的環境。」
更新
習近平特朗普會面場地介紹
習近平和特朗普的會面地點，位於釜山金海機場旁的金海空軍基地（Gimhae Air Base）貴賓樓「翼峰樓」。2020 年南韓舉行 APEC 峰會時，翼峰樓亦曾經被用作接待其他國家的領導人。
特朗普今早透過直升機，從 APEC 主辦城市慶州飛到金海空軍基地出席「習特會」，至於習近平則從今早從北京搭專機到釜山。
更新
【09:55】央視：習近平與特朗普會晤正式開始
中央電視台新聞微博報道，習近平在釜山與特朗普舉行會晤，會晤正式開始。
更新
【09:30】習近平專機已抵達釜山
習近平專機已抵達南韓釜山，預計會在早上 10 時跟特朗普會面。
更新
【09:05】習近平正前往南韓
內地傳媒報道，國家主席習近平早上乘坐專機離開北京，應南韓總統李在明邀請，赴南韓慶州出席亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議，並對南韓進行國事訪問。今早 10 時，習近平會跟美國總統特朗普在釜山會晤。中國外交部指，雙方會就中美關係和「雙方共同關心的問題交換意見」。
【會晤前瞻：潛在話題一次睇】
特朗普昨日（29 日）表示，相信會跟習近平進行一場良好的會談，並且能夠解決到很多問題，他與習近平的會談可能會持續 3 至 4 小時。中國外交部就指，雙方會就中美關係和「雙方共同關心的問題交換意見」。發言人郭嘉昆在昨日的例行記者會並且表示，兩國元首將就事關中美關係的戰略性、長遠性問題，以及共同關心的重大問題深入溝通，「我們願同美方共同努力，推動此次會晤取得積極成果，為中美關係穩定發展作出新指引、注入新動力。」
《Yahoo 新聞》為你整理會晤期間可能觸及的各項議題。
關稅及貿易爭議
習特會未開始，中美貿易爭端在今個月先為全球政經環境帶來動盪。10 月 10 日，即中國宣布擴大稀土出口管制翌日，特朗著宣布要將中國出口至美國的貨物徵收額外 100% 關稅，11 月 1 日生效，又聲稱沒有理由跟習近平在南韓會面。
特朗普的態度其後有軟化，指並不希望傷害中國；至於在習特會舉行前幾日，中美經貿團隊已經馬來西亞吉隆坡完成了兩日蹉商，其中美國財長貝森特（Scott Bessent）就表示美方「不再考慮」對中國加徵 100％ 關稅，又指達成了「非常實質性的框架協議」。兩國日前的談判成為了「習特會」觸及關稅與貿易話題的鋪墊。
稀土出口管制
中國早在今年 4 月先對 7 種稀土金屬「釤、釓、鋱、鏑、鎦、鈧、釔」實施出口管制，而這批稀土金屬是生效高效摩打的關鍵材料。到了 10 月 9 日，中國在無預警情況下再新增另外 5 種稀土金屬「銪、鈥、鉺、銩、鐿」的出口管制，12 月生效，目前只剩下 5 種「鑭、鈰、鐠、釹、鉕」未被限制。根據美國地質調查局報告，2020 年至 2023 年間，美國約 7 成稀土化合物與金屬都是從中國進口，如果中國持續實施稀土出口管制，將會影響軍事武器、汽車、以及晶片等高科技製造業。
芬太尼問題
現時美國的芬太尼絕大部份都是從美墨邊境流入美國，但是如果從供應鏈溯源，芬太尼的原材料就多數源於中國。芬太尼毒品威脅影響美國社會，美方在今年 3 月就曾經以芬太尼問題作為理由，宣布對中國入口貨品再加徵 20% 關稅。至於中國外交部發言人郭嘉昆昨日就表示，中國是禁毒最堅決、政策最徹底、紀錄最良好的國家，中方對美國人民遭受的芬太尼危機表示同情，曾為此提供幫助並取得積極效果，對繼續同美方開展合作持開放態度；郭並指出，「美方應採取實際行動，為雙方合作創造必要條件。」
購買大豆
特朗普過往曾經要求中國從美國購買大豆，早在 8 月就曾經促請中方增加購買美國大豆數量 4 倍。到了今個月中，特朗普就在社交平台表示中國故意拒絕購買美國的大豆，導致美國的豆農遇上困境，是一種經濟上的敵對行為。因此，美方考慮終止從中國購入食用油，又表明會在「習特會」談及大豆議題。
據統計，大豆是去年美國對華出口的最高總值單一貨品，總額達到 126 億美元，不過因應貿易戰和關稅問題，中國尋求從其他地方進口大豆，包括向巴西和阿根廷購買。
俄烏戰爭
特朗普和俄羅斯總統普京今年 8 月中曾經在阿拉斯加會談，談及俄烏戰爭，當中特朗普一直希望促成俄烏雙方停火，但兩個月以來都無關鍵進展；美俄原本今個月約定將會在匈牙利會晤再度商討，但最終亦擱置。目前中俄定義雙方為「新時代全面戰略協作伙伴關係」，關係相當緊密。但是有意見指，不排除特朗普仍然期望習近平能夠在俄烏戰爭停火一事提供協助。
TikTok 出售最後階段
特朗普早前在馬來西亞表示，可能會在今日（30 日）簽署有關字節跳動（ByteDance）旗下影片分享平台 TikTok 的最終協議，並指已經獲得層習近平的臨時批准。美國財長貝森特早前預計，特朗普和習近平將於兩人會面中就 TikTok 事宜作最終決定。
根據美國傳媒在上月中披露的協議內容，一間美國實體公司將會營運 TikTok 美國業務，包括甲骨文（ORACLE）在內的美國資金會持股 8 成，中方股權不會多過 20%，新公司董事會亦會以美國人為主。TikTok 美國的算法，以及個人資料保護措施將會由美方控制。
中方要求放寬高科技出口
美國目前對中國實施先進半導體出口限制。中國外交部過往曾經表示，美方惡意打壓中國科技進步，而且泛化國家安全概念，敦促美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則；預料中方會繼續向美方爭取放寬出口措施。
除了美國之外，荷蘭和日本都是先進半導體相關產品的出口國家。由於出口規則不一致，中國可以從美國以外的國家購入產品。美國眾議院中國問題特別委員會本月發表報告，中國晶片製造商去年仍然成功從美國以外購入 380 億美元的設備。
台灣問題
中華人民共和國一直堅持「一個中國」原則，並且在台灣問題上一直要求美方秉持「中美三個聯合公報」的原則，當中包括美國政府承認「台灣是中國的一部份」；至於美國就透過《台灣關係法》處理與台灣的非正式外交關係，並且在法案基礎上對台售賣軍事武器。
特朗普說，台灣問題可能不會在今次會面上討論；特朗普又說習近平可能想提及，但他認為都不會有太多事情需要問，「台灣就是台灣」（"Taiwan is Taiwan"）；而台灣政治評論界認為特朗普一句簡單說話，已經表達了他對台灣問題的最新立場。
黎智英案
特朗普在 10 月 24 日登上「空軍一號」前受訪時，被問到有多名美國參議員聯署要求他關注黎智英案件、應爭取釋放黎，他回應稱「這在我的清單上，會提出這件事」（it’s on my list, I’m going to ask），又稱對相關議員「非常尊重」，外界因此預期黎智英案亦會在「習特會」當中提及。
過往特朗普都曾經評論黎智英案。去年 10 月競選期間，特朗普受訪時曾指如果當選，會「百分之百救他出來」，又指將他救出來很容易；到了今年 8 月，特朗普就指他並無講過會「百分之百營救黎智英」（I didn’t say 100% I’d save him），而是會百分之百向國家主席習近平提及黎智英的事。特朗普當時又指，他會盡他所能去救黎智英，又形容對方受人尊敬，是個好人，但亦要明白習近平不會樂意將黎智英釋放。
【相關報道】
特朗普稱考慮停止從中國進口食用油 指責中方故意拒絕購買美國大豆
中美角力︱特朗普：11.1 起對中國商品加徵 100% 關稅 關鍵軟件實施出口管制
中美角力︱特朗普：似乎已沒有理由與習近平會面 或大增對華產品關稅
習特會︱特朗普擬應參議員聯署 提及釋放黎智英 中方不滿「包庇」 黎崇恩：父親狀況非常差
其他人也在看
「不要特朗普！不要中國！」夾在兩大強權國家之間的韓國為中美峰會鋪路
BBC週三，特朗普抵達韓國前夕，抗議者聚集在首爾。 「不要特朗普！」數百名示威者高喊，聲浪愈來愈大，逐漸逼近位於韓國首都首爾市中心的美國大使館。 一排警察巴士阻止他們抵達大門，但舞台與擴音器讓他們的聲音在光化門廣場上空迴盪，傳入美國總統特朗普的代表們耳中。 以韓國活躍的抗議文化而言，這場集會規模細小，而且並非唯一。在幾百公尺外的景福宮大門前，另一群示威者高舉標語，喊出截然不同的口號。 「不要中國」，還夾雜著「中共滾出去！」等口號。人數同樣是數百人，對韓國而言並不算多。 ...BBC News 中文 ・ 21 小時前
國際｜特朗普：與習近平會談非常成功並解決涉稀土問題 明年將訪華
國家主席習近平與美國總統特朗普結束在南韓釜山的會晤後，特朗普乘坐空軍一號專機離開。 特朗普在機上向記者表示，會談作出多項決定，非常成功，中國將會立即購買美國大豆，雙方同意大力阻止芬太尼流入美國，並已經解決關於稀土的問題，不會再有任何障礙。特朗普說，對華關稅將會由原本的57%，下調至47%。 特朗普又說，將於明年4月到訪中國，習近平之後亦會回訪美國，雙方亦會共同解決烏克蘭問題。Fortune Insight ・ 1 小時前
特朗普與習近平在韓國會晤 開啟至關重要的貿易談判
【彭博】— 美國總統特朗普表示，他和中國國家主席習近平周四的會晤會「非常成功」，以平息這場曠日持久攪動全球市場的貿易爭端。Bloomberg ・ 3 小時前
聯儲局連環減息 鮑威爾強調不一定繼續
美國聯邦儲備局決定減息0.25厘，是繼上月重啟寬鬆周期後再減息，聯邦基金利率降至3.75厘至4厘之間。決定符合市場預期。然而，投票結果顯示委員的分歧加大。儘管市場預期局方會在12月中再減息，但主席鮑威爾強調，下次會議並非肯定會減息，要根據當時的證據再決定。美股由升轉跌。Yahoo財經 ・ 12 小時前
習特會︱特朗普擬應參議員聯署 提及釋放黎智英 中方不滿「包庇」 黎崇恩：父親狀況非常差︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被關押近 5 年，其子黎崇恩昨日（27 日）在羅馬出席聲援活動後接受《中央通訊社》訪問時表示，父親的健康情況令人憂慮，很高興「習特會」可能談到釋放父親的議題。他強調，黎智英患有糖尿病，現時身體狀況非常差。Yahoo新聞 ・ 1 天前
川普參加東協峰會成「陪跑」！東協送走川普後 轉身便跟陸簽3.0版自貿協定
為期三天的第 47 屆東協峰會周二 (28 日) 在馬來西亞落幕，峰會最大的焦點就是美國總統川普的到訪，但川普前腳剛結束大馬行，中國後腳便與東協簽署《中國—東協自貿區 3.0 版升級議定書》，這場外交「接力賽」的反轉，令外界始料未及。 川普此行高調造勢，與大馬總理安華會面、出席鉅亨網 ・ 1 小時前
影子油輪也擋不住！川普制裁下 俄羅斯石油收入要崩壞了？印度會背叛嗎？
美國總統川普近期對俄羅斯石油巨頭俄羅斯石油公司 (Rosneft) 與 Lukoil 實施制裁，試圖透過經濟手段遏制俄國在烏克蘭戰爭中的軍事行動，此舉迅速在印度與中國能源市場引發連鎖反應，兩大原油進口國的企業與決策層正面臨地緣政治、經濟利益與戰略考量的多重博弈。 根據產業內部消鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普可以連任第三屆美國總統嗎？
Getty Images特朗普開始出售帽子，為2028年大選做宣傳 特朗普並未排除連任第三屆總統的可能性，並表示他「很樂意」。 特朗普集團已經在出售印有「特朗普2028」字樣的紅色帽子，似乎在宣傳總統是大選候選人。 不過，到那時，特朗普將在白宮任職兩屆，這是美國憲法規定的上限。 今年早些時候，這款售價50美元（38英鎊）的帽子發布之前，特朗普曾表示，他想連任第三屆「並非開玩笑」。 美國憲法規定「任何人……不得連任超過兩屆」，但一些特朗普的支持者——以及總統本人——認為或許有辦法繞過這一限制。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
特朗普:與習近平會談非常成功 明年訪華
國家主席習近平與美國總統特朗普結束在南韓釜山的會晤後，特朗普乘坐空軍一號專機離開。特朗普在機上向記者表示，會談作出多項決定，非常成功，中國將會立即購買美國大豆，雙方同意大力阻止芬太尼流入美國，並已經解決關於稀土的問題，不會再有任何障礙。特朗普說，對華關稅將會由原本的57%，下調至47%。特朗普又說，將於明年4月到訪中國，習近平之後亦會回訪美國，雙方亦會共同解決烏克蘭問題。(WL)infocast ・ 1 小時前
反制委內瑞拉施壓 千里達總理稱不屈服於勒索
（法新社西班牙港28日電） 美國盟邦千里達及托巴哥總理今天強硬表態，拒絕鄰國委內瑞拉因該國接待美國軍艦，而威脅要中止一項聯合天然氣計畫的做法。這起爭端源於美國驅逐艦「格雷夫利號」（USS Gravely）前一天停靠千里達島，準備與當地部隊進行聯合軍事演習。法新社 ・ 1 天前
美阻止對中出口AI晶片 黃仁勳警告造成更大傷害
（法新社華盛頓28日電） 美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天警告，美國必須允許美製AI晶片銷往中國，以確保矽谷企業持續在AI領域維持主導地位。由於中國政府祭出禁令、國家安全疑慮與美中持續的貿易緊張關係，輝達晶片目前無法在中國銷售。法新社 ・ 1 天前
IMF急拉警報：美國債務恐比意大利、希臘更糟
國際貨幣基金組織（IMF）最新預測指出，美國政府的公共財政正處於危險的軌道上。預計到 2030 年，美國的政府債務佔國內生產毛額（GDP）之比將達到 143.4%，不僅刷新新冠疫情後的紀錄，更將超越長期以來以財政脆弱著稱的義大利和希臘。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗習會即將登場 習近平乘專機離開北京 出席APEC領袖峰會
據《新華社》報導，中國國家主席習近平周四（30 日）上午乘專機離開北京，應大韓民國總統李在明邀請，赴韓國慶州出席亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議，並對韓國進行國是訪問。鉅亨網 ・ 6 小時前
巴西警察突襲貧民區釀 64 死 毒販用無人機投彈 州長稱城市「已處戰爭狀態」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】巴西里約熱內盧昨日（28 日）爆發近年最嚴重的暴力事件，當局出動超過 2,500 名警察及特種部隊突襲國際機場附近貧民區，多地爆發激烈槍戰，最少 64 人喪生，包括 4 名警員，創下里約歷來最血腥的一天。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
立法會選舉｜李慧琼李超宇報名參選 九龍中選區六人爭兩席(何嘉駿報道)
【Now新聞台】立法會選舉提名期繼續，陸續有人報名參加地區直選，其中九龍中選區累計已有6人報名，暫時是最多參選人的一區。提名期展開近一星期，繼續有人報名加入選戰。上屆「票后」、身兼全國人大常委的民建聯四屆議員李慧琼在九龍中選區爭取連任。立法會九龍中選區參選人李慧琼：「絕對是沒有絕對勝算的隊伍，所以我在此再次呼籲大家，如果有人說某隊勝算已經很高，千萬不要相信。當然我們會繼續反映市民意見，將特區政府政策更好落地，不斷優化。」她的對手之一是經民聯九龍城區議員李超宇，連同之前已經報名的楊永杰、丘燿誠、楊諾軒及譚莉儀，這區的報名人數累計增至6人，成為地區直選的10區入面最多人參選的一區。立法會九龍中選區參選人李超宇：「參選立法會是一個非常重大決定，但亦是我一直以來從政的目標。到今天，我有信心我可以承擔起作為立法會議員的神聖使命，合理地運用公權力，貢獻我們的香港，服務我們的市民。」新界北選區方面，同樣有多兩人報名參選包括希望接替劉國勳的民建聯北區區議員姚銘，跟籃球巨星姚明一樣努力「入樽」。另一位北區區議員、全國政協常委譚錦球的兒子譚鎮國就代表新社聯上陣，聯同早前報名的工聯會曾勁聰及沈豪傑，這區累計now.com 新聞 ・ 1 小時前
南韓APEC｜嚴控反華示威 部署逾6000警 首爾有咖啡店表明「不歡迎中國顧客」遭抨擊｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】亞太經濟合作組織（APEC）峰會將於10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，當地連月出現的反華示威同時引起關注。南韓警方表示，已啟動最高級別警戒，在慶州及釜山部署超過 6,000 名警員，並已成立特別小組負責監察及處理仇恨言論，又建議當局修例提升罰則等。Yahoo新聞 ・ 1 天前
俄羅斯札波羅熱轉移平民 聯合國指屬戰爭罪
（法新社日內瓦27日電） 聯合國成立的「烏克蘭問題獨立國際調查委員會」今天指出，俄羅斯持續以無人機攻擊平民、迫使民眾逃離烏克蘭控制區的作為，構成危害人道罪。今年5月時，調查委員會認定，俄羅斯數月來以短程無人機攻擊赫松（Kherson）第聶伯河（Dnipro River）右岸100公里長地帶的平民，構成危害人道罪中的謀殺行為。法新社 ・ 1 天前
韓媒：習特會選址釜山機場貴賓樓
南韓傳媒引述南韓政府消息報道，美國總統特朗普與中國國家主席習近平於周四（30日）在南韓舉行會談，地點很可能是釜山金海國際機場貴賓樓；考慮到兩國元首的日程、移動路線和保安等，正協調在會客地點「翼峰樓」見面。信報財經新聞 ・ 1 天前
特習會前先出招！特朗普與高市早苗強化結盟 稀土、核能全到位
根據《路透》周二 (28 日) 報導，美國總統特朗普與日本首相高市早苗在東京會晤，雙方簽署關鍵礦物與稀土合作協議，並就新世代核能技術展開合作。外界視為特朗普預定與中國國家主席習近平會面前，美日先行強化戰略與供應鏈結盟的布局。高市早苗同時承諾加速國防投資，並向特朗普表達支持。鉅亨網 ・ 1 天前
聯儲局如預期連續第二次減息0.25厘 料12月起停止縮表
美聯儲周三宣布連續第二次減息，符合市場預期，並以10比2票數通過減息決定，將聯邦基金利率目標區間下調0.25厘至3.75%至4%。當局將於12月1日起停止縮減資產負債表。 有兩名官員投下反對票，包括美國總統特朗普任命、新任理事Stephen Miran主張減息半厘，而堪薩斯城聯儲主席Jeff Schmid則認為不應減息。 聯邦公開市場委員會在會後聲明指出，美國就業增長已放緩，近月來就業風險上升，官員形容美國經濟增長屬溫和，通脹自年初以來有所上升，並仍處於相對高位。 消息公布後，標普500指數維持升勢，美國國債孳息率及美元上升。主席鮑威爾將於香港時間30日凌晨2時30分召開記者會。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 12 小時前