習特會｜特朗普宣布「芬太尼關稅」減半至 10% 明年 4 月訪華 習近平：雙方不應陷入相互報復惡性循環｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】中國國家主席習近平今日（10 月 30 日）在南韓釜山與美國總統特朗普會談，歷時約 1 小時 40 分鐘，至早上 11 時 53 分結束。特朗普在會晤完結後隨即登上「空軍一號」專機返回華盛頓，飛行期間向記者宣布將「芬太尼關稅」減半至 10%，中國會恢復購入大量美國大豆，又稱中方的稀土出口管制已經清除。特朗普並且透露，他將於明年 4 月訪華，及後習近平亦會訪問美國。

今次是特朗普今年 1 月開展第二任總統任期以來兩人首次會面，而對上一次的「習特會」已經要追溯到 2019 年 6 月在日本大阪舉行的二十國集團（G20）峰會。

廣告 廣告

《Yahoo 新聞》繼續緊貼進展，適時更新內容。

13則更新 6 分鐘前 更新 【14:20】習近平：雙方應該算大賬 不應陷入相互報復的惡性循環 央視新聞微博在 2 時 20 分左右報道習近平跟特朗著在釜山會晤的發言。習近平說，兩國經貿團隊就重要經貿問題深入交換意見，形成了解決問題的共識，雙方團隊要盡快細化和敲定後續工作，以實實在在的成果，給中美兩國和世界經濟吃下一顆「定心丸」。習近平又指，經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器，而不是絆腳石和衝突點，雙方應該「算大賬」，多看合作帶來的長遠利益，不應陷入相互報復的惡性循環。 習近平表示，中美雙方應該算大賬，多看合作帶來的長遠利益，而不應陷入相互報復的惡性循環。 (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

1 小時前 更新 【13:05】特朗普：台灣並非會晤期間話題 下年 4 月將訪華 特朗普表示，台灣並未在他跟習近平的會晤當中提及。 特朗普之後透露，他將會在明年 4 月訪問中國，習近平亦會在他訪華後的某個時間點訪問美國，地點可能在華盛頓，或者在佛羅里達州的棕櫚灘（Palm Beach）。就烏克蘭問題，特朗普表示他會跟習近平一同處理。 今次特朗普亞洲之行最終未能實現跟北韓領導人金正恩會面，特朗普解釋自己「太忙碌」（too busy），但他跟金正恩有良好的關係，他有可能「回來」再會金正恩。 對於今次跟習近平的會面，以 10 分為滿分的話，特朗普評價今次有「12 分」。

1 小時前 更新 【12:50】特朗普宣布下調「芬太尼關稅」至 10% 稱中國會購入大豆，稀土問題「已經解決」 特朗普在空軍一號專機飛行時向記者表示，跟習近平的會面「美妙」（amazing），又指對方是好的領導人。 特朗普宣布，因應芬太尼流入美國而對華徵收的懲罰關稅，會由 20% 下調至 10%，又指中國會重新購入美國大豆。 至於中國實施的稀土出口管制問題，特朗普表示相關障礙已經完全清除，形容這讓美國以至全世界都受惠，「不會再有來自中國的障礙」（There's no roadblock from China anymore）。

2 小時前 更新 【12:10】習近平特朗普離開會議場地 習近平和特朗普都離開釜山金海空軍基地的會面場地。習近平將會到慶州出席亞太經合組織（APEC）峰會，至於特朗普已經登上「空軍一號」專機，將會返回華盛頓，他不會出席明日的 APEC 主要峰會。 目前中美雙方都未就兩國元首會談發表任何官方聲明。 特朗普已登上空軍一號專機。（KBS / Reuters）

2 小時前 更新 【11:55】中美元首會晤結束 央視新聞微博報道，習近平和特朗普的會晤已經結束，歷時約 1 小時 40 分鐘。

2 小時前 更新 台灣外長林佳龍：對台美關係有信心 特朗普昨日一句「Taiwan is Taiwan」（台灣就是台灣），讓外界解讀為特朗普對於台灣地位的最新立場。台灣外交部長林佳龍今日前往立法院準備質詢時表示，台灣密切關注美中會談進展，台美在各項領域都有密切交流和合作，政府對於台美關係有信心，也維持暢通溝通管道，將持續關注 APEC 期間各國首長會議的最新發展。 特朗普昨日表示，他和習近平可能會談到台灣，對方可能想提及，但他認為都不會有太多事情需要問，「台灣就是台灣」（"Taiwan is Taiwan"）。 林佳龍表示對台美關係有信心。（資料圖片，REUTERS/Ann Wang）

3 小時前 更新 習特會陣容：誰人出席會談？ 習近平跟特朗普相隔 6 年再舉行兩國首腦會談，雙方以至全球都高度重視。 中共中央政治局常委蔡奇、國務院副總理何立峰、外交部長王毅、副外長馬朝旭、商務部長王文濤，以及國家發改委主任鄭柵潔陪同了習近平出席今次會晤。 美國方面，國務卿魯比奧（Marco Rubio）、美國國家貿易代表格里爾（Jamieson Greer）、財長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutwick）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles），以及美國駐華大使龐德偉（David Perdue）陪同特朗普出席。 中美兩國領導人及團隊今早在釜山會面。（REUTERS/Evelyn Hockstein）

3 小時前 更新 【10:45】特朗普：美中有可能今日簽署協議 特朗普和習近平會晤之前，被記者問到會否今日跟中國簽署任何協議，特朗普回應指有這個可能（could be），並指雙方已經有不錯的了解。 在習特會舉行前幾日，中美經貿團隊已經在馬來西亞吉隆坡展開了兩日蹉商，討論關稅和貿易等議題。預計在今日的會晤中，雙方會討論美國半導體產品產口、中國稀土出口、從美國購入大豆、TikTok 美國業務出售等議題。 特朗普指有可能今日跟中國簽署協議。（REUTERS/Evelyn Hockstein）

4 小時前 更新 【10:30】習近平：中美難免有分歧 時而摩擦很正常 兩國完全可以相互成就 央視新聞報道，習近平在會晤當中表示，自特朗普當選以來，兩人 3 次通話，多次互致信函，保持密切聯係，共同引領中美關係保持總體穩定，日前在吉隆坡蹉商就各議題的基本共識為今日會晤提供必要條件。他提及，中美兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常。「面對風浪和挑戰，我和特朗普總統作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。」 習近平又說，當今世界還有很多難題，中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。 習近平並強調，中國的發展振興與特朗普要實現的「讓美國再次偉大」是並行不悖，中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮。「我願繼續同特朗普總統一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為我們兩國各自發展營造良好的環境。」 習近平在會晤向美方發言。（REUTERS/Evelyn Hockstein）

4 小時前 更新 習近平特朗普會面場地介紹 習近平和特朗普的會面地點，位於釜山金海機場旁的金海空軍基地（Gimhae Air Base）貴賓樓「翼峰樓」。2020 年南韓舉行 APEC 峰會時，翼峰樓亦曾經被用作接待其他國家的領導人。 特朗普今早透過直升機，從 APEC 主辦城市慶州飛到金海空軍基地出席「習特會」，至於習近平則從今早從北京搭專機到釜山。 金海空軍基地「翼峰樓」。

4 小時前 更新 【09:55】央視：習近平與特朗普會晤正式開始 中央電視台新聞微博報道，習近平在釜山與特朗普舉行會晤，會晤正式開始。

5 小時前 更新 【09:30】習近平專機已抵達釜山 習近平專機已抵達南韓釜山，預計會在早上 10 時跟特朗普會面。

5 小時前 更新 【09:05】習近平正前往南韓 內地傳媒報道，國家主席習近平早上乘坐專機離開北京，應南韓總統李在明邀請，赴南韓慶州出席亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議，並對南韓進行國事訪問。今早 10 時，習近平會跟美國總統特朗普在釜山會晤。中國外交部指，雙方會就中美關係和「雙方共同關心的問題交換意見」。 習近平今早將會跟特朗普會面。 (資料圖片，Lintao Zhang/Pool Photo via AP)

【會晤前瞻：潛在話題一次睇】

特朗普昨日（29 日）表示，相信會跟習近平進行一場良好的會談，並且能夠解決到很多問題，他與習近平的會談可能會持續 3 至 4 小時。中國外交部就指，雙方會就中美關係和「雙方共同關心的問題交換意見」。發言人郭嘉昆在昨日的例行記者會並且表示，兩國元首將就事關中美關係的戰略性、長遠性問題，以及共同關心的重大問題深入溝通，「我們願同美方共同努力，推動此次會晤取得積極成果，為中美關係穩定發展作出新指引、注入新動力。」

《Yahoo 新聞》為你整理會晤期間可能觸及的各項議題。

關稅及貿易爭議

習特會未開始，中美貿易爭端在今個月先為全球政經環境帶來動盪。10 月 10 日，即中國宣布擴大稀土出口管制翌日，特朗著宣布要將中國出口至美國的貨物徵收額外 100% 關稅，11 月 1 日生效，又聲稱沒有理由跟習近平在南韓會面。

特朗普的態度其後有軟化，指並不希望傷害中國；至於在習特會舉行前幾日，中美經貿團隊已經馬來西亞吉隆坡完成了兩日蹉商，其中美國財長貝森特（Scott Bessent）就表示美方「不再考慮」對中國加徵 100％ 關稅，又指達成了「非常實質性的框架協議」。兩國日前的談判成為了「習特會」觸及關稅與貿易話題的鋪墊。

稀土出口管制

中國早在今年 4 月先對 7 種稀土金屬「釤、釓、鋱、鏑、鎦、鈧、釔」實施出口管制，而這批稀土金屬是生效高效摩打的關鍵材料。到了 10 月 9 日，中國在無預警情況下再新增另外 5 種稀土金屬「銪、鈥、鉺、銩、鐿」的出口管制，12 月生效，目前只剩下 5 種「鑭、鈰、鐠、釹、鉕」未被限制。根據美國地質調查局報告，2020 年至 2023 年間，美國約 7 成稀土化合物與金屬都是從中國進口，如果中國持續實施稀土出口管制，將會影響軍事武器、汽車、以及晶片等高科技製造業。

芬太尼問題

現時美國的芬太尼絕大部份都是從美墨邊境流入美國，但是如果從供應鏈溯源，芬太尼的原材料就多數源於中國。芬太尼毒品威脅影響美國社會，美方在今年 3 月就曾經以芬太尼問題作為理由，宣布對中國入口貨品再加徵 20% 關稅。至於中國外交部發言人郭嘉昆昨日就表示，中國是禁毒最堅決、政策最徹底、紀錄最良好的國家，中方對美國人民遭受的芬太尼危機表示同情，曾為此提供幫助並取得積極效果，對繼續同美方開展合作持開放態度；郭並指出，「美方應採取實際行動，為雙方合作創造必要條件。」

購買大豆

特朗普過往曾經要求中國從美國購買大豆，早在 8 月就曾經促請中方增加購買美國大豆數量 4 倍。到了今個月中，特朗普就在社交平台表示中國故意拒絕購買美國的大豆，導致美國的豆農遇上困境，是一種經濟上的敵對行為。因此，美方考慮終止從中國購入食用油，又表明會在「習特會」談及大豆議題。

據統計，大豆是去年美國對華出口的最高總值單一貨品，總額達到 126 億美元，不過因應貿易戰和關稅問題，中國尋求從其他地方進口大豆，包括向巴西和阿根廷購買。

俄烏戰爭

特朗普和俄羅斯總統普京今年 8 月中曾經在阿拉斯加會談，談及俄烏戰爭，當中特朗普一直希望促成俄烏雙方停火，但兩個月以來都無關鍵進展；美俄原本今個月約定將會在匈牙利會晤再度商討，但最終亦擱置。目前中俄定義雙方為「新時代全面戰略協作伙伴關係」，關係相當緊密。但是有意見指，不排除特朗普仍然期望習近平能夠在俄烏戰爭停火一事提供協助。

TikTok 出售最後階段

特朗普早前在馬來西亞表示，可能會在今日（30 日）簽署有關字節跳動（ByteDance）旗下影片分享平台 TikTok 的最終協議，並指已經獲得層習近平的臨時批准。美國財長貝森特早前預計，特朗普和習近平將於兩人會面中就 TikTok 事宜作最終決定。

根據美國傳媒在上月中披露的協議內容，一間美國實體公司將會營運 TikTok 美國業務，包括甲骨文（ORACLE）在內的美國資金會持股 8 成，中方股權不會多過 20%，新公司董事會亦會以美國人為主。TikTok 美國的算法，以及個人資料保護措施將會由美方控制。

中方要求放寬高科技出口

美國目前對中國實施先進半導體出口限制。中國外交部過往曾經表示，美方惡意打壓中國科技進步，而且泛化國家安全概念，敦促美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則；預料中方會繼續向美方爭取放寬出口措施。

除了美國之外，荷蘭和日本都是先進半導體相關產品的出口國家。由於出口規則不一致，中國可以從美國以外的國家購入產品。美國眾議院中國問題特別委員會本月發表報告，中國晶片製造商去年仍然成功從美國以外購入 380 億美元的設備。

台灣問題

中華人民共和國一直堅持「一個中國」原則，並且在台灣問題上一直要求美方秉持「中美三個聯合公報」的原則，當中包括美國政府承認「台灣是中國的一部份」；至於美國就透過《台灣關係法》處理與台灣的非正式外交關係，並且在法案基礎上對台售賣軍事武器。

特朗普說，台灣問題可能不會在今次會面上討論；特朗普又說習近平可能想提及，但他認為都不會有太多事情需要問，「台灣就是台灣」（"Taiwan is Taiwan"）；而台灣政治評論界認為特朗普一句簡單說話，已經表達了他對台灣問題的最新立場。

黎智英案

特朗普在 10 月 24 日登上「空軍一號」前受訪時，被問到有多名美國參議員聯署要求他關注黎智英案件、應爭取釋放黎，他回應稱「這在我的清單上，會提出這件事」（it’s on my list, I’m going to ask），又稱對相關議員「非常尊重」，外界因此預期黎智英案亦會在「習特會」當中提及。

過往特朗普都曾經評論黎智英案。去年 10 月競選期間，特朗普受訪時曾指如果當選，會「百分之百救他出來」，又指將他救出來很容易；到了今年 8 月，特朗普就指他並無講過會「百分之百營救黎智英」（I didn’t say 100% I’d save him），而是會百分之百向國家主席習近平提及黎智英的事。特朗普當時又指，他會盡他所能去救黎智英，又形容對方受人尊敬，是個好人，但亦要明白習近平不會樂意將黎智英釋放。

【相關報道】

無定向反覆善變 重溫中美貿易戰年初至今發展

特朗普稱考慮停止從中國進口食用油 指責中方故意拒絕購買美國大豆

中美角力｜特朗普態度軟化 稱非希望傷害中國

中美角力︱特朗普：11.1 起對中國商品加徵 100% 關稅 關鍵軟件實施出口管制

中美角力︱特朗普：似乎已沒有理由與習近平會面 或大增對華產品關稅

習特會︱特朗普擬應參議員聯署 提及釋放黎智英 中方不滿「包庇」 黎崇恩：父親狀況非常差

黎智英案｜特朗普疑改口稱無講過「百分百會救他」 一文對比當選前後言論 港府：強烈敦促立即停止干預