英雄聯盟｜韓國賽區LCK 轉會消息/傳聞

【Now新聞台】全運會乒乓球男團，許昕和樊振東壓陣的上海，淘汰河北躋身四強。 先看紅衫的許昕和周愷為上海出戰第一場男雙，面對河北的周雨和梁儼薴，先贏兩局，許昕多麼瀟灑。這邊河北隊壓著來攻，周愷一板打高但打不過網，慢鏡再看這位前世界第一精彩的一板，兜過背部後手打得中，落點都剛剛好。雖然許昕和周愷被河北追回一局，但都贏多局11比6，局數贏3比1，為上海隊領先場數。上屆為廣東贏得男單和男團冠軍，早前於男單決賽擊敗林詩棟衛冕的樊振東，為上海出戰第二場男單，面對河北的梁靖崑，頭一局先輸6比11。樊振東之後贏兩局11比9和11比6搶回領先，縱然被梁靖崑贏11比9追平，但決勝的第5局，樊振東主導形勢贏11比5，局數險勝3比2。連同第三場男單，周愷先輸一局之下，3比1反勝梁儼薴，上海場數3比0擊敗河北，會與黑龍江爭入決賽。#要聞

now.com 新聞 ・ 3 小時前