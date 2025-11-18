四大飲食平台網購優惠碼大放送！
LIVE
英雄聯盟｜韓國賽區LCK 轉會消息/傳聞
所有已確定/傳聞資訊整理 - T1 GEN HLE KT NS DK BFX BRO DRX DNF
更新
GEN.G 加入新教練 Ryu
𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞, 𝐑𝐲𝐮
Head Coach ‘Ryu’ Sangwook Yoo has joined the Gen.G LoL team. As we prepare for the 2026 season, we look forward to the fresh direction and energy he will bring to the team. Thank you, as always, for your continued support in the season ahead.
其他人也在看
全運會｜黃澤林勇闖網球男單四強 至少鎖定銅牌 明早爭入決賽
第15屆全運會周二賽事，港將黃澤林(Coleman)早上出戰男子網球單打8強賽事，直落兩盤7:5、6:0擊敗北京球手崔杰，率先拿到4強席位。由於男單賽事不設季軍戰，因此無論Coleman下仗贏波與否，都可以最少為港隊摘走一面銅牌。Yahoo 體育 ・ 5 小時前
MAMA 2025｜周潤發相隔10年強勢回歸 擔任頒獎嘉賓
享譽國際的香港傳奇巨星周潤發將以頒獎嘉賓身份亮相 2025MAMA AWARDS，這將是他繼 2015 年擔任 MAMA AWARDS 頒獎嘉賓後，事隔十年第二次登上全球第一 K-POP 頒獎典禮舞台。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
謝嘉怡被爆同高大型男商場拍拖啜爆齊齊返愛巢 無名指疑似戴定情戒指好事近？
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
科大籌辦新醫學院 擊敗理大、浸大 自資20億建醫學大樓 料2028年迎 50 醫科生｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】科技大學獲推薦籌辦本港第三間醫學院。醫務衞生局局長盧寵茂今（18 日）表示，行會接納籌備新醫學院工作組建議，在浸大、理大、科大共 3 份計劃書中，批准通過交由科大籌備新醫學院，科大會自資 20億在清水灣興建一座醫學大樓，政府目標是2028年迎來第一批50名醫科學生。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
全運會乒乓球男團 上海擊敗河北晉四強(郭灝然報道)
【Now新聞台】全運會乒乓球男團，許昕和樊振東壓陣的上海，淘汰河北躋身四強。 先看紅衫的許昕和周愷為上海出戰第一場男雙，面對河北的周雨和梁儼薴，先贏兩局，許昕多麼瀟灑。這邊河北隊壓著來攻，周愷一板打高但打不過網，慢鏡再看這位前世界第一精彩的一板，兜過背部後手打得中，落點都剛剛好。雖然許昕和周愷被河北追回一局，但都贏多局11比6，局數贏3比1，為上海隊領先場數。上屆為廣東贏得男單和男團冠軍，早前於男單決賽擊敗林詩棟衛冕的樊振東，為上海出戰第二場男單，面對河北的梁靖崑，頭一局先輸6比11。樊振東之後贏兩局11比9和11比6搶回領先，縱然被梁靖崑贏11比9追平，但決勝的第5局，樊振東主導形勢贏11比5，局數險勝3比2。連同第三場男單，周愷先輸一局之下，3比1反勝梁儼薴，上海場數3比0擊敗河北，會與黑龍江爭入決賽。#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
全運會｜劍擊團體賽開鑼 佘繕妡、何思朗領軍分途爭牌
第15屆全運會距離煞科進入倒數階段，周二焦點是啟德體藝館的劍擊賽，一連3日起上演團體賽，首日有女子重劍及男子佩劍，女子重劍個人賽銅牌佘繕妡、男子佩劍個人賽銀牌何思朗將和隊友合作，力爭再上頒獎台。Yahoo 體育 ・ 6 小時前
全運會・場地單車｜李思穎全能賽封后成「三金皇后」 累計四面全運會金牌成香港第一人
場地單車賽將於今日在將軍澳香港單車館煞科，李思穎出戰女子全能賽，合共得到124分，以1分之微險勝河南周夢寒摘走金牌。連同早前女子麥迪遜賽及女子個人公路賽金牌，李思穎單屆獨得三金，成為「三金皇后」，是香港單車隊歷來在單屆全運會贏取最多金牌的車手。Yahoo 體育 ・ 20 小時前
閃兵案︱王大陸當庭鞠躬認罪稱「無知犯錯」 陳柏霖等藝人遭求重判
【on.cc東網專訊】台灣藝人王大陸早前曾因涉嫌花360萬新台幣（下同，約90萬港元），透過「逃兵集團」偽造文書逃兵役遭逮捕，佢依家按規定服一年替代役；同時，案件牽扯出另外多位男藝人包括修杰楷、陳柏霖、張書偉、謝坤達及廖允杰5人同涉閃兵。王大陸今日（18日）現身東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
馬斯克再次挑戰蓋茲：加快速度拋售特斯拉空單
世界首富馬斯克（Elon Musk）於上週末向微軟 (MSFT) 聯合創辦人、前世界首富比爾 · 蓋茲發出公開警告，敦促蓋茲應「加快行動」撤回其持有、已持續近 8 年的特斯拉 (TSLA) 空頭部位。此舉再次將兩位科技巨擘之間的長期不和推向公眾視野。鉅亨網 ・ 23 小時前
全運會預告｜單車李思穎挾兩金出擊爭全能賽金牌 何詩蓓連戰50米蛙、50米自兩項決賽
第15屆全運會步入尾聲，場地單車賽將於今日在將軍澳香港單車館煞科，兩金在手的李思穎將會出戰女子全能賽，期望再為香港代表團帶來佳績。Yahoo 體育 ・ 1 天前
呂宇健筆｜王維基的「join them」之路不好行｜Ken Lui
常言道：「If you can’t beat them，join them」，八個月前，HKTVmall 母企香港科技探索（1137）副主席兼行政總裁王維基形容，當時剛進軍香港網購市場的京東（9618）的市場策略「無用」，但上周他來了一個華麗轉身，稱HKTVmall 與內地三大電商平台京東、淘寶及拼多多應該是一夥，要一起「打冧」香港的傳統實體店，盡顯香港人「轉數快」的特質。BossMind ・ 20 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略
Black Friday 2025優惠準備就緒！黑色星期五日期定於2025年11月28日，不少網購平台都緊接雙11優惠再加碼推出Black Friday黑五優惠。這個減價節日可謂年尾一個大減價的活動，剛好在聖誕節前，讓大家可以買到心水聖誕禮物！為了令大家可以最快了解每個平台的折扣，這裡幫大家整理了名牌網Black Friday優惠合集，大家準備就緒入貨啦！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
全運會｜5分鐘戰兩項決賽 何詩蓓50米蛙、50米自連奪兩銅牌 單屆2金2銅創造港隊歷史
周一的全運會游泳賽事，香港女飛魚何詩蓓挑戰5分鐘連遊兩場決賽，結果掃走50米蛙泳及50米自由泳銅牌，單屆贏得2金2銅，累積4塊獎牌，成為本屆香港代表團單屆最多獎牌的選手，也是港隊參加多屆全運會以來單屆最多獎牌的港將。Yahoo 體育 ・ 21 小時前
世界盃 ｜英格蘭超前部署 杜曹逐一聯絡落選球員
英格蘭在世界盃外圍賽八戰全勝兼零失球，勢必成為明年決賽周奪冠大熱之一，主帥杜曹已開始超前部署，逐一與落選最新名單的球員聯絡，解釋挑選原因，並指出他們需要改進之處，以爭取參與明年世界盃的資格。Yahoo 體育 ・ 10 小時前
合體破局變F3！朱孝天慘遭F4除名後首露面
[NOWnews今日新聞]男團F4成員言承旭、朱孝天、周渝民（仔仔）、吳建豪今年7月登上五月天「回到那一天」台北大巨蛋演唱會，掀起一波回憶殺，而F4的巡演計畫也都安排好，不料卻傳出因為朱孝天太常在直播...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
中國旅行團開始取消日本行程 兩國外交爭端未見緩和跡象
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 2 小時前
天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度 天文台預料冬季寒冷日數 9 至 17 日屬正常水平｜Yahoo
受強烈東北季候風影響，今日（18 日）本港天氣顯著轉涼。天文台署理助理台長謝淑媚今早在電台節目表示，周三及周四（19 及 20 日）市區最低氣溫在 14 度左右，新界部分地區寒冷。長者安居協會行政總裁王虹虹在同一節目表示，已經預留足夠人手應付長者在天氣轉涼期間的求助來電需要，她並指上個冬季共收到 14 萬個「一線通平安鐘」求助電話，預計數字在今個冬季會相若。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
前TVB財經主播孫雪祺批《新聞女王2》與現實有出入 劇情完全冇可能發生
34歲前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）以出眾身材被封「新聞界咪神」，又有「翻版陳瀅」之稱，2023年宣布離巢，轉戰教育界，現任大學講師兼副課程主任，低調卻充實。近日熱播劇《新聞女王2》第15集聚焦天氣報導情節，孫雪祺以「真．香港天氣主播」身份喺小紅書發文評論，大爆幕後工作實況，直言劇集內容與現實有明顯出入。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
新世界發展｜債券交換要約 削債逾82億
新世界發展 （017）公布置換部分現有永續債券及票據的交換要約初步早期結果，本次交換要約將使公司能夠即時降低負...BossMind ・ 3 小時前
IG必追蹤香港男飛魚何甄陶！破紀錄奪全運金牌突破時刻
28歲的香港游泳代表何甄陶（Ian Ho）在2025年全運會男子50米自由泳決賽中創造歷史，以21.71秒的成績奪得金牌，打破自己保持的香港紀錄，更成為首位站上全運會游泳頒獎台最高位置的香港男泳將！這面金牌是繼何詩蓓的兩面金牌後，香港游泳隊在今屆全運會的第三金，也是何甄陶個人首面全運會金牌。 陽光帥氣的他，不時在個人IG分享日常，作為 香港男飛魚的他更擁有健壯身材，男女fans都為之瘋狂！ (IG @amph1b_ian ) 從美國回流的游泳之路 何甄陶在美國出生長大，父母均為香港人。他從五歲起在弗吉尼亞州黑堡開始接觸游泳運動，並於維珍尼亞理工學院暨州立大學修讀碩士課程。2018年，他選擇大學碩士休學，從美國回流香港，開始代表香港隊參加比賽。2019年加入香港游泳代表隊後，何甄陶專注於短距離自由泳項目，並屢次刷新香港紀錄。 (IG @amph1b_ian ) 奧運A標第一人的里程碑 何甄陶的游泳生涯充滿突破性時刻。2021年6月，他在香港長池游泳計時賽中游出21.97秒，刷新香港紀錄並達到東京奧運A標，成為繼張乾文、王敏超、李啟淦、方力申、符泳及謝旻樹後，香港男子泳手第七人征戰奧...men’s Reads ・ 15 小時前