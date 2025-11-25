張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
華為 Mate 80 Pro Max 發佈會文字直播 - 超強固機身，從從容容游刃有餘？
華為 Mate 80 Pro Max 主打全金屬玄武架構，防水防跌。
華為 Mate 高階手機今年的更新節奏和去年一樣，除了直板旗艦 Mate 80 系列外，大尺寸雙摺旗艦 Mate X7 也將在今天正式登場。與此同時，還有新的 2-in-1 裝置 MatePad Edge，要以自研晶片和鴻蒙生態為用家帶來新的平板、電腦融合體驗。
華為 Mate 80 Pro Max 發佈會文字直播
