雙11優惠2025｜深圳酒店優惠低至半價（持續更新）！人均$214.5起 鄰近深圳華發冰雪熱雪奇蹟/K11 ECOAST/小梅沙海洋世界

雙11優惠2025｜深圳酒店優惠合集（持續更新）！低至半價、人均$214.5起、鄰近華發冰雪熱雪奇蹟/K11 ECOAST/小梅沙海洋世界

雙11優惠2025即將來臨，Klook及KKday率先推出海量旅遊優惠！今次Yahoo購物專員為大家搜羅11間深圳酒店優惠，低至半價，人均最平只要$214.5起，十分划算！除了價錢抵，入住日期還有多個選擇，部分酒店在周末或聖誕節入住，也是同價，加上鄰近深圳華發冰雪熱雪奇蹟、K11 ECOAST、深圳小梅沙海洋世界等今年新開景點，最適合大家提前計劃北上玩樂的旅程～

深圳酒店優惠1. 深圳凱賓斯基酒店｜雙11優惠低至63折

1.【雙11大促 | 臻選推薦】行政豪華客房1間1晚（含雙人行政酒店禮遇（早餐+歡迎飲品+歡樂時光+私人管家服務等））

優惠價：$1,090起（ 原價$1,744起 ），每晚人均$545起

按此經Klook預訂

2.【雙11大促 | 連住特惠】豪華房1間2晚（免費游泳池+24小時健身器材等）

優惠價：$1,634起 （原價$2,278起） ，平均每晚$817起，每晚人均$408.5起

按此經Klook預訂

3. 【雙11大促 | 套房連住】行政沙龍套房1間2晚（含雙人行政酒廊禮遇（早餐+歡迎飲品+歡樂時光+私人管家服務等））

優惠價：$2,932起 （原價$3,805起） ，平均每晚$1,466起，每晚人均$733起

按此經Klook預訂

酒店擁有383間豪華客房和套房，房內設施一應俱全，可飽覽深圳繁盛的都市美景（圖片：深圳凱賓斯基酒店）

深圳凱賓斯基酒店

地址：深圳市南山區海德三道13號（地圖按此）

交通：深圳地鐵2號線同11號線後海站直達

深圳酒店優惠2. 深圳博林天瑞喜來登酒店｜雙11優惠低至68折

1. 【11.11週年限定·連住優惠】豪華客房 （免費升級尊貴豪華客房）1間2晚｜包括雙人自助早餐 + 入住首晚雙人海鮮自助晚餐 + 300元waterfall spa現金券一張｜贈送歡迎水果1份

優惠價：$2,887起 （原價$4,256） ，2大1小入住人均每晚$721.8起

按此經KKday預訂

2. 【11.11週年限定·動物園親子套餐】豪華客房 ｜包括 2大1小自助早餐 + 雙人深圳野生動物園下午場門票 + 300元waterfall spa現金券一張

優惠價：$1,322起 （原價$1,806） ，2大1小入住人均$440.7起

按此經KKday預訂

3. 【雙11早鳥 | 立減$100】豪華房1間1晚（含雙人自助早餐和雙人自助晚餐）（免費升級尊貴豪華客房）

優惠價：$1,651 （原價$2,281） ，2大1小入住人均$550.3起

按此經Klook預訂

深圳博林天瑞喜來登酒店屬位列世界500強的喜達屋酒店及度假村管理集團旗下品牌，位於南山區留仙大道。（圖片：Klook）

深圳博林天瑞喜來登酒店

地址：深圳市南山區留仙大道4088號（地圖按此）

交通：深圳地鐵5號線大學城站步行約10分鐘

深圳酒店優惠3. 深圳南山希爾頓逸林酒店及公寓住宿｜雙11優惠低至6折

1.【KKday 獨家·雙十一大促｜限量升級至開放式園景套房及贈送歡迎水果】豪華客房+雙人自助早餐+雙人自助晚餐｜適用於星期五、六

優惠價：$1,199起 （原價$2,010） ，人均$599.5

按此經KKday預訂

2. 【雙11大促 | 限時立減】客房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人週末自助晚餐+延遲退房）【限量升級至開放式園景套房+歡迎水果】

優惠價：$1,186起 （原價$1,844） ，人均$593起

按此經Klook預訂

希爾頓集團酒店，設計甚具型格。（圖片：官方圖片）

酒店擁有器械完備的健身中心及無邊恆溫泳池，可盡情揮灑汗水。（圖片：官方圖片）

深圳南山希爾頓逸林酒店及公寓住宿

地址：深圳市南山區前海路3109號（地圖按此）

交通：從香港市區出發搭乘中港通巴士(立即預訂)至山姆(前海店)(約2小時15分鐘)，再搭乘的士至酒店(約10分鐘)

深圳酒店優惠4. 深圳南山伊敦酒店｜雙11優惠低至67折

1. 【港澳人士·專屬優惠】商務房+雙人自助早餐

優惠價：$730起 （原價$1,082） ，人均$365起

按此經KKday預訂

2. 【雙11特惠】客房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人自助晚餐）（11.16之前下單送1名1.4m以下兒童）【11.1-11.11 預訂雙11特惠套餐 +1送一名小童早晚餐】

優惠價：$1,318起 （原價$1,953） ，2大1小入住人均$439.3

按此經Klook預訂

深圳南山伊敦酒店在2025年5月開業，酒店原址為當地標誌建築「明華國際會議中心」，花了3年多時間翻新升級。（圖片：酒店官網）

深圳南山伊敦酒店商務大床房。（圖片：酒店官網）

深圳南山伊敦酒店

地址：深圳南山區蛇口龜山路8號（地圖按此）

交通：深圳地鐵12號線海上世界站H出口5分鐘步程

深圳酒店優惠5. 深圳君悅酒店｜雙11優惠低至65折

1. 【雙十一特惠·嘉賓軒禮遇套餐】君悦客房(46㎡） + 雙人行政禮遇（包括嘉賓軒早餐）+ 雙人萬象城滑冰場門票 + 贈送200元水療代金券 + 延遲退房（需視當天房態而定）

優惠價：$1,203起 （原價$1,860） ，2大2小入住人均低至$300.8起

按此經KKday預訂

按此經Klook預訂

2. 【雙十一特惠·雙人早+晚餐】君悅客房(46㎡） + 2大2小自助早餐+ 雙人自助晚餐+雙人萬象城滑冰場門票 +贈送200元水療代金券 +免費加床（12歲以下兒童）+ 延遲退房（需視當天房態而定）

優惠價：$1,750起 （原價$2,845起） ，2大2小入住人均$437.5起

按此經KKday預訂

按此經Klook預訂

君悦客房面積有足足約460呎！（圖片：酒店官網）

深圳君悅酒店

地址：深圳羅湖區寶安南路1881號（地圖按此）

交通：羅湖和皇崗口岸車程約8分鐘；深圳地鐵1號線大劇院站C出口，步行2分鐘。

深圳酒店優惠6. 深圳隱秀山居酒店｜雙11優惠加$11多一間/一晚

1. 【11月2日11am開賣】深圳隱秀山居酒店住宿套餐 |加$11多一間/一晚 豪華房連雙人早餐

優惠價：加$11多一間/一晚

按此經Klook預訂

2.【雙早套餐】豪華180度高爾夫湖景客房＋雙人自助早餐｜送2張高爾夫體驗券＋1張100元餐飲代金券

優惠價：$1,114起 （原價$1,478） ，人均$557起

按此經KKday預訂

深圳隱秀山居酒店由日本著名設計師細川清，以及國內頂級設計師王興田聯合打造，充滿度假感。（圖片：Klook）

室內兒童俱樂部足夠令小朋友放電（圖片：深圳隱秀山居酒店網站）

深圳隱秀山居酒店

地址：深圳龍崗區愛聯街道寶荷路（地圖按此）

交通：深圳地鐵三號線大運站5分鐘車程

深圳酒店優惠7. 深圳美憬閣酒店｜雙11優惠低至半價

1. 【雙十一大促早鳥限定·免費升級園景房｜聖誕假期不加價】豪華城景房 + 2大1小（1.4米以下）自助早餐 + 2大1小（1.4米以下）自助晚餐

優惠價：$1,204起 （原價$2,286） ，2大1小入住人均人均$401.3

按此經KKday預訂

按此經Klook預訂

2. 【雙十一大促·連住優惠】豪華城景房1間2晚 / 2間1晚 + 雙人自助早餐

優惠價：$1,287起 （原價$2,583） ，2大1小入住每晚人均$214.5

按此經KKday預訂

按此經Klook預訂

酒店262間客房面積由480平方呎起跳，加上每間房都有落地窗，空間感十足。（圖片：KKday）

自助早餐及晚餐可於6樓繽膳西餐廳享用。（圖片：KKday）

深圳美憬閣酒店

地址：深圳市龍華區浪韻路8號（地圖按此）

交通方式：陽台山東地鐵站A出口，坐計程車前往酒店車程約16分鐘

深圳酒店優惠8. 深圳同泰萬怡酒店｜雙11優惠$11送雙人自助早餐/小童早餐+晚餐

1. 【11.11週年限定·加$11多雙人自助早餐】豪華客房1間2晚/2間1晚

優惠價：$1,079起 （原價$1,844） ，每晚人均$269.8起

按此經KKday預訂

按此經Klook預訂

2. 【11.1-11.11加$11送一名1.4m以下小童早餐+晚餐】家庭休閒遊樂套餐

優惠價：$11送一名1.4m以下小童早餐+晚餐

按此經Klook預訂

位於深圳寶安福永區的深圳同泰萬怡酒店，鄰近深圳地鐵11號線達福永站，只需5分鐘路程即可到達，毗鄰大型商埸、夜市，一站式享受購物娛樂。（圖片：KKday）

豪華雙床房。（圖片：KKday）

深圳同泰萬怡酒店

地址：深圳市寶安區同泰時代中心1棟（地圖按此）

交通方法：由深圳灣口岸乘搭地鐵8號線至后海站，換乘11號線至福永站，住程約1小時15分鐘。從尖沙咀、太子、荃灣、大圍或沙田乘搭中港通巴士至福永同泰時代廣場（約2小時55分鐘），再乘搭的士至酒店（約10分鐘）。

深圳酒店優惠9. 深圳寶安萬豪萬楓酒店｜雙11優惠低至65折

【雙11.11大促 | 限量升級】高級客房1間1晚（無早/雙早+限量免升豪華客房）

優惠價：$556 （原價$861） ，人均$278

按此經Klook預訂

寶安萬豪萬楓酒店於地鐵11號線馬安山站直達。（圖片：寶安萬豪萬楓酒店）

高級客房設落地大玻璃窗，面積約323平方呎起。（圖片：寶安萬豪萬楓酒店）

深圳寶安萬豪萬楓酒店

地址：深圳市寶安區沙井南環路162號（地圖按此）

交通：深圳地鐵11號線馬安山C出口

深圳酒店優惠10. 深圳安蒂婭美蘭酒店｜雙11優惠低至51折

1. 【11.1-11.11獨家51折】雙11立減 限量免升行政房

優惠價：有待公佈

按此經Klook預訂

2. 【KKday優惠】豪華房+雙人自助早餐+延遲退房（需視房態）

優惠價：$765起 （原價$1,191） ，人均$382.5起

按此經KKday預訂

酒店設計優雅時尚，設施亦齊全。（相片來源：Klook）

酒店共有366間客房，最細的豪華客房都有45平方米。（圖片：KKday）

深圳安蒂婭美蘭酒店

地址：深圳市寶安區西鄉街道水庫路108號（地圖按此）

交通：深圳地鐵12號線寶安客運站B出口步行7分鐘

深圳酒店優惠11. 深圳美高梅酒店｜雙11優惠低至7折

【雙11特惠 | 優選假期】豪華海景房1間1晚（含2大1小自助早餐+雙人雞尾酒+旅拍體驗+小獅子俱樂部等）

優惠價：$1,727起 （原價$2,499） ，2大1小入住人均$575.7起

按此經Klook預訂

由於酒店依海濱面建，S型設計，務求入住房客均可在房內欣賞到大鵬灣海景及小梅沙海岸線。（圖片：酒店官網）

深圳美高梅酒店321間客房，都擁有寬敞奢適的現代化全海景設計，面積由50平方米起至390平方米不等。（圖片：官網）

深圳美高梅酒店

地址：深圳鹽田區小梅沙（地圖按此）

交通：深圳地鐵8號線小梅沙站A出口

