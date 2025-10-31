Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
雙11優惠2025｜深圳酒店優惠低至半價（持續更新）！人均$214.5起 鄰近深圳華發冰雪熱雪奇蹟/K11 ECOAST/小梅沙海洋世界
雙11優惠2025即將來臨，Klook及KKday率先推出海量旅遊優惠！今次Yahoo購物專員為大家搜羅11間深圳酒店優惠，低至半價，人均最平只要$214.5起，十分划算！除了價錢抵，入住日期還有多個選擇，部分酒店在周末或聖誕節入住，也是同價，加上鄰近深圳華發冰雪熱雪奇蹟、K11 ECOAST、深圳小梅沙海洋世界等今年新開景點，最適合大家提前計劃北上玩樂的旅程～
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
深圳酒店優惠1. 深圳凱賓斯基酒店｜雙11優惠低至63折
1.【雙11大促 | 臻選推薦】行政豪華客房1間1晚（含雙人行政酒店禮遇（早餐+歡迎飲品+歡樂時光+私人管家服務等））
優惠價：$1,090起（
原價$1,744起），每晚人均$545起
2.【雙11大促 | 連住特惠】豪華房1間2晚（免費游泳池+24小時健身器材等）
優惠價：$1,634起
（原價$2,278起），平均每晚$817起，每晚人均$408.5起
3. 【雙11大促 | 套房連住】行政沙龍套房1間2晚（含雙人行政酒廊禮遇（早餐+歡迎飲品+歡樂時光+私人管家服務等））
優惠價：$2,932起
（原價$3,805起），平均每晚$1,466起，每晚人均$733起
深圳凱賓斯基酒店
地址：深圳市南山區海德三道13號（地圖按此）
交通：深圳地鐵2號線同11號線後海站直達
相關文章：雙11優惠2025｜5星級深圳凱賓斯基酒店人均低至$408.5起！萬聖節/周末不加價 住行政房送早餐、全日酒廊禮遇｜深圳酒店
深圳酒店優惠2. 深圳博林天瑞喜來登酒店｜雙11優惠低至68折
1. 【11.11週年限定·連住優惠】豪華客房 （免費升級尊貴豪華客房）1間2晚｜包括雙人自助早餐 + 入住首晚雙人海鮮自助晚餐 + 300元waterfall spa現金券一張｜贈送歡迎水果1份
優惠價：$2,887起
（原價$4,256），2大1小入住人均每晚$721.8起
2. 【11.11週年限定·動物園親子套餐】豪華客房 ｜包括 2大1小自助早餐 + 雙人深圳野生動物園下午場門票 + 300元waterfall spa現金券一張
優惠價：$1,322起
（原價$1,806），2大1小入住人均$440.7起
3. 【雙11早鳥 | 立減$100】豪華房1間1晚（含雙人自助早餐和雙人自助晚餐）（免費升級尊貴豪華客房）
優惠價：$1,651
（原價$2,281），2大1小入住人均$550.3起
深圳博林天瑞喜來登酒店
地址：深圳市南山區留仙大道4088號（地圖按此）
交通：深圳地鐵5號線大學城站步行約10分鐘
深圳酒店優惠3. 深圳南山希爾頓逸林酒店及公寓住宿｜雙11優惠低至6折
1.【KKday 獨家·雙十一大促｜限量升級至開放式園景套房及贈送歡迎水果】豪華客房+雙人自助早餐+雙人自助晚餐｜適用於星期五、六
優惠價：$1,199起
（原價$2,010），人均$599.5
2. 【雙11大促 | 限時立減】客房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人週末自助晚餐+延遲退房）【限量升級至開放式園景套房+歡迎水果】
優惠價：$1,186起
（原價$1,844），人均$593起
深圳南山希爾頓逸林酒店及公寓住宿
地址：深圳市南山區前海路3109號（地圖按此）
交通：從香港市區出發搭乘中港通巴士(立即預訂)至山姆(前海店)(約2小時15分鐘)，再搭乘的士至酒店(約10分鐘)
深圳酒店優惠4. 深圳南山伊敦酒店｜雙11優惠低至67折
1. 【港澳人士·專屬優惠】商務房+雙人自助早餐
優惠價：$730起
（原價$1,082），人均$365起
2. 【雙11特惠】客房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人自助晚餐）（11.16之前下單送1名1.4m以下兒童）【11.1-11.11 預訂雙11特惠套餐 +1送一名小童早晚餐】
優惠價：$1,318起
（原價$1,953），2大1小入住人均$439.3
深圳南山伊敦酒店
地址：深圳南山區蛇口龜山路8號（地圖按此）
交通：深圳地鐵12號線海上世界站H出口5分鐘步程
深圳酒店優惠5. 深圳君悅酒店｜雙11優惠低至65折
1. 【雙十一特惠·嘉賓軒禮遇套餐】君悦客房(46㎡） + 雙人行政禮遇（包括嘉賓軒早餐）+ 雙人萬象城滑冰場門票 + 贈送200元水療代金券 + 延遲退房（需視當天房態而定）
優惠價：$1,203起
（原價$1,860），2大2小入住人均低至$300.8起
2. 【雙十一特惠·雙人早+晚餐】君悅客房(46㎡） + 2大2小自助早餐+ 雙人自助晚餐+雙人萬象城滑冰場門票 +贈送200元水療代金券 +免費加床（12歲以下兒童）+ 延遲退房（需視當天房態而定）
優惠價：$1,750起
（原價$2,845起），2大2小入住人均$437.5起
深圳君悅酒店
地址：深圳羅湖區寶安南路1881號（地圖按此）
交通：羅湖和皇崗口岸車程約8分鐘；深圳地鐵1號線大劇院站C出口，步行2分鐘。
深圳酒店優惠6. 深圳隱秀山居酒店｜雙11優惠加$11多一間/一晚
1. 【11月2日11am開賣】深圳隱秀山居酒店住宿套餐 |加$11多一間/一晚 豪華房連雙人早餐
優惠價：加$11多一間/一晚
2.【雙早套餐】豪華180度高爾夫湖景客房＋雙人自助早餐｜送2張高爾夫體驗券＋1張100元餐飲代金券
優惠價：$1,114起
（原價$1,478），人均$557起
深圳隱秀山居酒店
地址：深圳龍崗區愛聯街道寶荷路（地圖按此）
交通：深圳地鐵三號線大運站5分鐘車程
深圳酒店優惠7. 深圳美憬閣酒店｜雙11優惠低至半價
1. 【雙十一大促早鳥限定·免費升級園景房｜聖誕假期不加價】豪華城景房 + 2大1小（1.4米以下）自助早餐 + 2大1小（1.4米以下）自助晚餐
優惠價：$1,204起
（原價$2,286），2大1小入住人均人均$401.3
2. 【雙十一大促·連住優惠】豪華城景房1間2晚 / 2間1晚 + 雙人自助早餐
優惠價：$1,287起
（原價$2,583），2大1小入住每晚人均$214.5
深圳美憬閣酒店
地址：深圳市龍華區浪韻路8號（地圖按此）
交通方式：陽台山東地鐵站A出口，坐計程車前往酒店車程約16分鐘
深圳酒店優惠8. 深圳同泰萬怡酒店｜雙11優惠$11送雙人自助早餐/小童早餐+晚餐
1. 【11.11週年限定·加$11多雙人自助早餐】豪華客房1間2晚/2間1晚
優惠價：$1,079起
（原價$1,844），每晚人均$269.8起
2. 【11.1-11.11加$11送一名1.4m以下小童早餐+晚餐】家庭休閒遊樂套餐
優惠價：$11送一名1.4m以下小童早餐+晚餐
深圳同泰萬怡酒店
地址：深圳市寶安區同泰時代中心1棟（地圖按此）
交通方法：由深圳灣口岸乘搭地鐵8號線至后海站，換乘11號線至福永站，住程約1小時15分鐘。從尖沙咀、太子、荃灣、大圍或沙田乘搭中港通巴士至福永同泰時代廣場（約2小時55分鐘），再乘搭的士至酒店（約10分鐘）。
深圳酒店優惠9. 深圳寶安萬豪萬楓酒店｜雙11優惠低至65折
【雙11.11大促 | 限量升級】高級客房1間1晚（無早/雙早+限量免升豪華客房）
優惠價：$556
（原價$861），人均$278
深圳寶安萬豪萬楓酒店
地址：深圳市寶安區沙井南環路162號（地圖按此）
交通：深圳地鐵11號線馬安山C出口
深圳酒店優惠10. 深圳安蒂婭美蘭酒店｜雙11優惠低至51折
1. 【11.1-11.11獨家51折】雙11立減 限量免升行政房
優惠價：有待公佈
2. 【KKday優惠】豪華房+雙人自助早餐+延遲退房（需視房態）
優惠價：$765起
（原價$1,191），人均$382.5起
深圳安蒂婭美蘭酒店
地址：深圳市寶安區西鄉街道水庫路108號（地圖按此）
交通：深圳地鐵12號線寶安客運站B出口步行7分鐘
深圳酒店優惠11. 深圳美高梅酒店｜雙11優惠低至7折
【雙11特惠 | 優選假期】豪華海景房1間1晚（含2大1小自助早餐+雙人雞尾酒+旅拍體驗+小獅子俱樂部等）
優惠價：$1,727起
（原價$2,499），2大1小入住人均$575.7起
深圳美高梅酒店
地址：深圳鹽田區小梅沙（地圖按此）
交通：深圳地鐵8號線小梅沙站A出口
更多相關文章：
雙11優惠2025｜Klook大派5大獨家優惠！每日優惠低至$11起、日韓冬季活動低至5折、送來回機票 即睇開搶時間表+優惠碼
雙11優惠回顧｜2024年最多人買旅遊產品Top 5！日本USJ門票、行李箱、一口價機票最搶手，第1位經常出現減價戰？
雙11優惠2025｜最愛旅遊産品平台推介Top 3！即睇機票/酒店/門票/交通/一日遊優惠時間表
雙11優惠2025｜海洋公園買1送1、人均$224！把握最後機會入園玩哈囉喂鬼屋
雙11優惠2025｜深圳金谷潮玩聯盟門票只需$10！一票暢玩逾30個遊戲項目、無限進出｜深圳室內遊樂場
雙11優惠2025｜深圳華發冰雪熱雪奇蹟買1送1！人均$310.5不限時任滑全球最大室內滑雪場｜深圳好去處
雙11優惠2025｜7折住珠海5星新酒店：美高梅華府！聖誕正日不加價，送下午茶、旅拍體驗｜珠海新酒店
雙11優惠2025｜珠海海泉灣帆酒店66折優惠！人均$404.7起免費升級套房，聖誕不加價 送早餐、樂園門票、餐飲券
雙11優惠2025｜珠海仁恒洲際酒店低至66折！每晚人均$618起包兩餐/行政禮遇
雙11優惠2025｜Agoda日本酒店優惠快閃低至5折！這間東京酒店人均不用$350
雙11優惠2025｜Rakuten Travel快閃優惠低至5折！嚴選「11大之最」住宿：地道溫泉、正宗一泊二食、交通便利
其他人也在看
深圳酒店排行榜Top 6｜這個酒店集團包攬4個席位！人均$275.5起 絕景懸崖民宿、自帶露台海景浴缸、全室榻榻米
港人幾乎每個周末都北上深圳吃喝玩樂，有時快閃即日來回，有時都會住返晚Hea住玩！住酒店最緊要口碑，Klook每月按頁面瀏覽量、收藏、訂單及評價計算得出的深圳酒店暢銷排行榜，換言之是由眾多住過的網友票選出來的人氣住宿！今次為大家列出深圳人氣住宿Top6，當中蜜悦已包攬4個席位，餘下兩間則以隱世及日系設計取勝，一齊睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
首爾滑雪攻略2025：唔使再plan到頭痕！10大滑雪場懶人包，新手老手都啱玩！
去韓國首爾旅行會是不少人的熱門首選﹐特別是冬天季節﹐因為可以去韓國滑雪。以下 Trip.com 將為您介紹10大首爾滑雪場（包括簡單介紹、營業時間、地址、價格、場內設施、適合用家等），同時亦會介紹滑雪的準備和穿搭，以及介紹去首爾滑雪場最好的時間Trip.com ・ 1 天前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 18 小時前
潮語｜「67」點解？年輕人之間新暗號「Six Seven」，老師或家長聽到滿頭問號原來是「這樣解釋」
潮語或流行用語都在推陳出新，先前「delulu」、「skibidi」這些00後用語才被列入劍橋詞典，現在又來個「67」被Dictionary.com列入2025年度字。「67」為什麼會在年輕人間成為爆紅「暗號」？這個inside joke到底是什麼意思呢？Yahoo Style HK ・ 33 分鐘前
英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽 被勒令搬離王室住所｜Yahoo
英國王室宣布，國王查理斯三世已正式啟動程序，剝奪安德魯王子（Prince Andrew）尊號、頭銜及榮譽，今後他會以本名安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）作為稱號；王室並已經通知他搬離王室住所，搬到私人住所居住。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
李明慧自爆離婚前遭受侮辱 下跪認錯 被擲雜物 訪問者呂校長被警告指「得罪樂壇天后屋企人」
1997年港姐亞軍李明慧上月現身法庭，皆因佢同老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
前東張女神利穎怡榮升新手媽媽 分享懷孕全紀錄自爆「食全餐」：終於平安交付
前東張女神利穎怡（Joan）榮升做媽媽，分享她從懷孕到「卸貨」的全紀錄，讓網民見證這位新手媽媽的不同時刻。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
網上熱話｜港女北上住酒店 放枱飲品疑被執房員「加料」：成件事好恐怖
港人北上非常普遍，既有人想吃喝玩樂、享受一番，亦有打工者因工作需要，要「出trip」北上。近日社交平台就有人分享一次不安的北上經歷，事主表示，自己在本月因「出trip」北上住酒店，並與同行的同事每人一間房。然而，在本月17日下午，她吃了午飯後「跟手買咗杯廢水諗住上房飲，但由於拿錯細飲管，「索性（打開杯蓋）撕開嚟飲」；她am730 ・ 1 天前
Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享一個健康生活的資訊引起網民熱議。樓主指世衛已經將「超過65°C的熱水」歸類為2A級致癌物。不少網民大感驚訝，指此消息完全顛覆了由細到大長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念。Yahoo Food ・ 3 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）
優品360今期有不少產品優惠，如秋天必買NOKCHAWON天然蜂蜜柚子/檸檬茶1公斤裝特價$30.9、PANDO有機甘粟$39/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有李錦記海皇XO醬/蒜醬$44/2件，還有不少美酒優惠，NIKKA余市單一麥芽威士忌低至$599！YAHOO著數 ・ 20 小時前
梁朝偉驚喜現身！擔憂劉嘉玲出遠門「怕妳睡不好」 結婚多年恩愛細節閃炸
影帝梁朝偉雖以「社恐」聞名，近日卻在妻子劉嘉玲的實境節目《一路繁花2》中驚喜現身，溫柔叮嚀：「最擔心嘉玲住的地方不夠乾淨，她有潔癖，怕她休息不好！」短短一句話流露出對妻子的細膩關心，讓網友直呼「重新相信愛情」。姊妹淘 ・ 1 天前
李雲迪遭網紅指控 酒店房趁她吃安眠藥「做齷齪勾當」
「鋼琴王子」李雲迪2021年10月被爆出嫖妓醜聞後，形象盡毀嘅佢事業更係跌落低谷。2年前重新復出巡演站穩陣腳之際，網上又有消息傳出他又出事。東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
【萬寧】週五購物攻略（只限31/10）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送斧頭牌Plus抗菌除噏洗衣液1公升；精選頭髮護理產品、精選染髮產品、精選沐浴產品、精選維他命產品買第2件半價；精選G-NiiB產品9折；DERMACEPT膠原美肌產品、精選面膜及眼膜產品買2送1；L‘ORÉAL PARiS女士護膚產品買滿$369送L'OREAL PARiS純維C亮肌精華；高露潔／貝齒口腔護理產品買滿$279送德國孖人牌ZWILLING個人餐具套裝4件Nova1件；買健康產品滿$488送$60萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 1 小時前
18 歲中國女生英國街頭遇襲 疑涉種族仇恨警發照通緝
一名中國籍女學生於今年 9 月 27 日在英國布里斯托街頭遇襲，面部受傷須送院救治。警方調查後發現疑兇應為一名二十多歲的白人女子，昨日(29 日)公開發佈三張 CCTV 攝錄到她的照片，呼籲公眾人士提供情報，將疑兇緝拿歸案。警方形容案件駭人聽聞，對事主及其家人造成焦慮及困擾，警方已展開全面調查。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
中美元首會晤追蹤：更多細節流出；中國資產普跌；高盛上調預估
1098。輝達下滑2%，川普說他沒有與習近平討論批准出售Blackwell晶片的問題。分析評論高盛提高對中國出口和實際GDP增速預期。經濟學家迪安竹、閃輝、王立升認為：习近平和特朗普的会晤加之四中全会展现了中国领导层在进一步提升制造业竞争力和出口能力方面的决心与能力Eurizon Slj Capital Ltd 創始人和CEO Stephen Jen認為，貿易條件對中國風險資產來說仍不夠理想。他說：一些利好消息早已被市场预期，因为这次会晤是提前安排好的，这本身只有在双方都清楚会达成某种妥协的情况下才可能发生。降低对中国商品的关税幅度非常有限，而有关对华出口半导体设备的问题仍未得到解决彭博經濟學家舒暢、David Qu等在報告中寫道，中美元首會晤的成果讓人對協議充滿期待，兩國相互加徵高關稅並對晶片、稀土等關鍵供應實施管制的激烈博弈局面如今已經過去。 * 尽管如此，目前的平静或许只是为双方争取时间，以便在一场看似将长期持续的霸主地位争夺中巩固各自的经济和技术优势 * 假设其他关税项目不变，美方将芬太尼相关关税下调10个百分点后，对华整体平均关税税率将从40.8%Saxo Markets駐新Bloomberg ・ 4 小時前
2025韓國10大最靚仔男神排行榜！日本票選絕世神顏：車銀優僅排第2、孔劉第10名上榜
從全球爆紅的Kpop到浪漫滿分的韓劇，韓國男藝人的魅力早已超越國界。今年，日本女網民再度票選出「最靚仔韓國男神排行榜」，由1,194位10至50代女性參與投票，最後選出10位連日本女生都為之心動的真正韓流代表！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
不幸中之大幸｜8名內地男子被騙柬埔寨後賣到KK園 3人因不諳打字被指「退貨」
中國四川省8名男子今年9月應徵柬埔寨金邊酒店木工職位，不料陷入跨國勞工騙局。 據《紅星新聞》報導，這批技術工人...BossMind ・ 20 小時前
煽惑2女童傳送裸照 其中1女童自殺亡 男學生認罪判入勞教中心
【on.cc東網專訊】20歲男學生被指約於3年前透過社交媒體分別接觸2名12歲女童後，先後要求2人向他發送裸照，女童最終答允，並向他發送逾200張裸照及數段拍攝到裸體的片段。其中一名女童其後自殺身亡，家人在整理遺物時揭發事件並報案。被告早前承認兩項煽惑年齡在16on.cc 東網 ・ 23 小時前
越南人比日本人肥胖率更低？4大秘密減肥瘦身習慣，全因「這東西」餐餐吃湯麵也不胖
在全球肥胖問題日益加劇的情況下，越南卻以其驚人的低體重過重比例而引發熱議，整體數據甚至遠遠低於同樣擁有低肥胖率的日本。到底越南人有什麼魔法，能在米飯和麵食為主的飲食中，依舊保持苗條身形呢？以下即揭開越南人4大秘密瘦身飲食習慣！Yahoo Style HK ・ 1 天前
立法會選舉2025︱傳「劍后」江旻憓轉戰旅遊界 少數界別可擁外國居留權
立法會選舉開始提名，早前政圈流傳有「微笑劍后」之稱的奧運女子重劍金牌得主、賽馬會對外事務助理經理江旻憓「空降」新界北地區直選，但消息指她因持外國護照未能參選。昨日政圈再度傳出，「劍后」有機會轉戰容許持外國居留權人士參選的旅遊界功能界別，令有意角逐連任的現任旅遊界議員姚柏良，或有機會轉戰選委界。am730 ・ 22 小時前