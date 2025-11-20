Black Friday黑五優惠2025︱Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元

Trip.com酒店減$500、機票減$200
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
網購要精明！除了我們 Yahoo Tech 為大家搜羅的優惠折扣之外，大家還可以善用不同的信用卡優惠碼來額外再減，以更抵價錢入手。本文章會為大家追蹤美國 Amazon 適用、香港發行信用卡專屬的優惠碼，大家記得在結帳時輸入，而且數量有限，先買先著數！
最新 Amazon 信用卡優惠碼2025
HSBC 滙豐信用卡優惠碼
推廣期：2025 年 11 月 1 日 至 11 月 30 日
以滙豐信用卡簽賬於Amazon US網頁或手機應用程式單一消費滿100美元或以上，並於付款前輸入優惠碼「HSBC15」，可享15美元折扣優惠。
優惠碼：HSBC15
Amazon優惠｜AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 3 首降，HK$5,440 平過香港千蚊入手最強智能手錶
Amazon優惠｜Razer Blade 14（2025）新低，HK$13,990 免運購 RTX 5070 電競強機
最新 Amazon 黑五優惠推介
更新
Oral-B iO 兒童限量充電電動牙刷-蜘蛛俠
Amazon 特價 US$54.99（約 HK$428＋免運費 ）｜原價 US$69.99
更新
Sony WF-C710N 真無線降噪耳機
Amazon 特價 US$78（約 HK$610，免運費直送香港）｜原價
US$130 更新
Samsung M50F 智能顯示器
Amazon 特價 US$170 （約 HK$1,320，免運費直送香港）｜原價
US$230
Black Friday黑五優惠2025｜Samsung M5 智能顯示器新低，HK$1,320 免運入手 27 吋蝸居伴侶
更新
Sony WF-C710N 真無線降噪耳機
Amazon 特價 US$78（約 HK$610，免運費直送香港）｜原價
US$130 更新
Samsung M50F 智能顯示器
Amazon 特價 US$170 （約 HK$1,320，免運費直送香港）｜原價
US$230
Black Friday黑五優惠2025｜Samsung M5 智能顯示器新低，HK$1,320 免運入手 27 吋蝸居伴侶
Team Group APEX SD7.1 microSD Express 記憶卡（512GB）
Amazon 特價 US$97 （約 HK$750，免運費直送香港）｜原價
US$108
Team Group APEX SD7.1 microSD Express 記憶卡（1TB）
Amazon 特價 US$200 （約 HK$1,560，免運費直送香港）｜原價
US$212
Black Friday黑五優惠2025｜Team Group APEX SD7.1 記憶卡激促，HK$750 入手 512GB microSD Express 爽玩 Switch 2
Samsung Galaxy Tab S6 Lite
Amazon 特價 US$259.99 （約 HK$1,243，免運費）｜原價 US
$329.99
Black Friday黑五優惠2025｜Samsung Tab S6 Lite 狂減四八折！HK$1,243 入手帶筆平板，性價比之王！
Sonicare 無線 Power Flosser 3000
Amazon 特價 US$59.99 （約 HK$466， 免運費）｜原價 US
$79.99
Black Friday黑五優惠2025｜$2XX 七折入手 Philips Sonicare 電動牙刷，水牙線同步 75 折登場，超抵價入手口腔護理組合！
M5 MacBook Pro（14 吋、10 核心 GPU、16GB RAM、512GB SSD）
Amazon 特價 US$1,478（約 HK$11,500，需要代運 ）｜原價
US$1,599
Black Friday黑五優惠2025｜M5 MacBook Pro 首降，HK$11,500 購 Apple 最新筆電平過香港千五蚊
AirTag 單隻裝
Amazon 特價 US$18（約 HK$140，需要集運）｜原價
US$29
Meta Quest 3S（128GB 含《Gorilla Tag Cardboard Hero》遊戲）
Amazon 售價 US$250（約 HK$1,940，需要代運）｜原價
US$300
Black Friday黑五優惠2025｜Meta Quest 3S 歷史低價，低至 HK$1,940 入手最新 VR 裝備
AirPods 4（降噪版）
Amazon 特價 US$149（約 HK$1,160，需要代運）｜原價
US$179
Apple 香港售價 HK$1,499
Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 歷史新低，HK$660 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
Fujifilm Instax Mini Link 2
Amazon 特價 US$79.95 （約 HK$621， 免運費）｜原價 US
$111.95
Black Friday黑五優惠2025｜Instax Mini Link 2 限時近 7 折！手機相片即時印，破底價分享感動
Sony WH-1000XM5
Amazon 特價 US$248 （約 HK$1,930，免運費直送香港）｜原價
US$400
GoPro Hero13 Black
Amazon 特價 US$319 （約 HK$2,480，免運費直送香港）｜原價
US$430
Black Friday黑五優惠2025｜GoPro Hero13 Black 近歷史低價，HK$2,480 免運入手老牌旗艦運動相機
Garmin epix Pro (Gen 2)
Amazon 特價 US$450 （約 HK$3,500，免運費直送香港）｜原價
US$900
Black Friday黑五優惠2025｜Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶
有待更新
Citi Bank 信用卡優惠碼
推廣期：2024年12月4日至2025年1月31日
以 Citi Bank 信用卡簽賬於Amazon US網頁或手機應用程式單一消費滿300美元或以上，並於付款前輸入優惠碼「CITI30」，可享30美元折扣優惠。
優惠碼：CITI30
DBS 信用卡優惠碼
推廣期：2024年4月1日至2024年12月31日
DBS 信用卡持卡人在推廣期內登記成為 Amazon 新會員，於Amazon 指定網頁 / 相關手機應用程式單一淨額簽賬滿指定金額並輸入指定優惠碼，可享滿 US$50 減 US$10 的折扣。
優惠碼：DBS10
