Amazon Prime 會員限定最新優惠持續更新！各款 AirPods 歷史低價、Prime 免費教學 2025
不等黑五即刻下單！
溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
還在呆呆望著購物車強忍下單慾望？不用等了！Amazon 早先宣布 Prime Big Deal Days 會員大促即將於 3 週後回歸。 從 10 月 7 日 15:01 開始，Prime 會員可在 48 小時內獨享來自 Apple、Samsung、LG、Sonos 等品牌的大幅優惠。當然，多數商品都支援會員免運，也有商家會「搶跑」促銷，各位記得多留意我們的文章囉。
如果你還未加入 Prime 會員的話，Amazon 也提供了 30 日免費試用的機會，不妨好好利用入手自己心儀的商品！
Amazon Prime Big Deal Days 2025 日期：
開始：本地時間 10 月 7 日（星期三）下午 3 時
結束：本地時間 10 月 9 日（星期五）下午 3 時
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
Amazon 最新優惠推介即時更新
更新
Samsung 9100 PRO SSD（1TB 無散熱片）
Amazon 特價 US$126（約 HK$980，免運費直送香港）｜原價
US$200
Samsung 9100 PRO PCIe 5 SSD 歷史新低！HK$980 升級高速硬碟｜Amazon Prime Day優惠2025
更新 更新
Marshall Major V
Amazon 特價 US$100（約 HK$770，免運費直送香港）｜原價 US
$159.99
Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手｜Amazon Prime Day優惠2025
更新
AirPods Max
Apple 目前唯一的頭戴式大耳機，它內建有 H1 晶片，和小型的 AirPods 一樣具備主動降噪、通透模式、空間音訊等功能，但在耳罩的加持下效果會更加出色。耳機滿電狀態下可用 20 小時，另外目前在售的機器已經都是升級到 USB-C 的版本了。
AirPods Max（USB-C）
Amazon 特價 US$430（約 HK$3,350，需要代運）｜原價
US$549
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
更新
AirPods 4
AirPods 4 標準版採用了熟悉的半開放式設計，外觀跟降噪型號基本沒有差別。雖然對比降噪版它少了主動降噪、適應性音訊和通透模式，但 H2 晶片、Siri 語音互動、30 小時綜合續航力、USB-C 這些賣點是一個不缺，而且也有空間音訊和防塵防汗。
AirPods 4 標準版
Amazon 特價 US$90（約 HK$700，需要代運）｜原價
US$129
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
