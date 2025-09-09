Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Apple iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 懶人包｜規格、預訂日期、價錢全整理

iPhone 17 Pro Max 無加價、iPhone Air 香港賣價公開！

Apple iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 系列將於 9 月 12 日晚上 8 時起接受預訂，9 月 19 日起發售。每人、每款限購兩部。

iPhone 17 Pro

📱 Apple 正式發表 iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max，搭載全新 A19 Pro 晶片、VC 散熱技術，新一代設計採用航空級 7000 系列鋁合金一體成型機身，搭配更大電池，續航創史上最長。

✨ iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 螢幕尺寸分別為 6.3 吋與 6.9 吋，使用升級版 Ceramic Shield 2 玻璃，背部也首次採用陶瓷晶體護面，耐刮擦提高 3 倍以上。

📷 三顆 4800 萬像素 Fusion 主鏡頭，包含全新 48MP 望遠鏡頭，最高達 8 倍光學變焦效果，前置 1800 萬像素方形感光元件的 Center Stage 鏡頭，支援高畫質自拍與超穩 4K HDR 影片；新增 ProRes RAW、Log 2、genlock 等專業攝影功能。

預訂 iPhone 17 Pro

Apple iPhone Air 降臨：5.6mm 超薄機身、A19 Pro、自研 C1X、N1 無線晶片

iPhone 17 Air

✈️ 超薄 iPhone！Apple 全新 iPhone Air 厚度只有 5.6mm，採用頂級鈦合金中框配合前後陶瓷晶體護面，強度與優雅兼具。

📸 搭載全新48MP Fusion 主攝，擁有等同四鏡頭的拍攝能力，18MP Center Stage 前鏡頭能自動調整拍攝範圍，輕鬆捕捉團體自拍和 4K HDR 影片。

⚡ 三大自研晶片！最強 A19 Pro、N1 無線晶片及 C1X 5G 晶片，支援 Wi-Fi 7、藍牙 6。

🌈 四種優雅配色：太空黑、雲白、淡金和天藍色。

預訂 iPhone Air

iPhone 17

🌟 6.3 吋 Super Retina XDR ProMotion 螢幕，支援最高 120Hz 刷新率，搭載 Ceramic Shield 2，抗刮能力提升3倍，戶外亮度高達 3,000 尼特。

📸 全新 Center Stage 正方形前鏡頭，最高 18MP，自拍及視訊通話更清晰，支援人像及橫拍模式。

🚀 內建最新 A19 晶片，效能大幅提升，電池續航更長，支援快速充電及 WiFi 7、藍牙 6 頻段。

預訂 iPhone 17

AirPods Pro 3

🌟 Apple 最強入耳式 ANC 耳機再進化！降噪效果是前代的 2 倍，且提升音質細節與聲音空間感。

🎯 全新設計更小巧，改用泡棉耳塞，配戴更舒適穩固。

💓 Apple 最小型心率感測器、IP57，支援超過 50 種運動追蹤，搭配 Fitness app 定制個人運動記錄。

🌐 首次支援 AirPods 即時語言翻譯（測試版），目前支援英、法、德、葡、英、西班牙語，年底前將增添義大利語、日語、韓語及簡體中文。

Apple Watch Ultra 3

🛰️ 支援雙向衛星通訊，能發緊急求救訊息、分享定位和緊急 SOS，免費用 2年。

📱 尺寸不變、螢幕更大！新一代 LTPO3 面板，AoD 仍可每秒更新，電力續航可達42小時，低耗電模式下續航72小時。

❤️ 新增高血壓通知功能，可透過 24 小時心血管數據分析提醒用戶高血壓風險，助健康管理。

Apple Watch S11

✨Apple Watch Series 11 支援 5G、續航提升至24小時

⏳Ion-X 螢幕玻璃更抗刮，耐用升級！

💓首次推出「高血壓通知」，用 AI 監測血管反應，及早提醒隱形的健康危機。

💤新增「睡眠分數」功能，全面分析睡眠質量，讓你更了解自己的睡眠狀況。

Apple iPhone 17 發佈會直播重溫

文字直播區

28則更新 46 分鐘前 更新 Apple iPhone 17 Pro、17 Pro Max 現身：鋁合金一體機身、A19 Pro、VC 散熱

47 分鐘前 更新 Apple iPhone 17 來襲：120Hz ProMotion、A19 晶片、更強續航力

47 分鐘前 更新 Apple iPhone Air 降臨：5.6mm 超薄機身、A19 Pro、自研 C1X、N1 無線晶片

1 小時前 更新 iPhone 17 Pro Max 無加價、iPhone Air 香港賣價公開！ iPhone 17 Pro Max 無加價、iPhone Air 香港賣價公開！

1 小時前 更新 iPhone 17 Pro、iPhone Air、iPhone 17 價格出來了 Pro 款不加價，Pro Max 新增 2TB 版 Air 要 US$999！ iPhone 17

1 小時前 更新 織布物料改名回歸 Tech Woven 手機殼、背帶 備有 iPhone Air、iPhone 17 Pro 系列版本 iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro

1 小時前 更新 iPhone 17 Pro 48MP 三主攝 8 倍光學變焦 ProRes RAW 錄影 多機 Genlock iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro

1 小時前 更新 iPhone 17 Pro 一體式鋁金屬機身 VC 散熱 A19 Pro 晶片 iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro

1 小時前 更新 iPhone Air iPhone Air 會有「全日續航力」、40 小時影片播放時間 怕電量不足嗎？還有新的 MagSafe 充電器可以加 iPhone Air

1 小時前 更新 iPhone Air 48MP 26mm 超廣角相機 iPhone Air 18MP Center Stage 前置相機 iPhone Air 前後同時錄影

2 小時前 更新 iPhone 17 Air iPhone Air 來了！ 5.6mm 6.5" Super Retina XDR 螢幕 前後陶瓷晶體護面 2 鈦金屬中框 A19 Pro 新一代 GPU 5 核心均有 AI 加速器 Apple 自研 N1 無線晶片：WiFi 7、藍牙、Thread 新一代 Apple C1 X 5G 晶片更低功耗

2 小時前 更新 iPhone 17 升級 48MP 超廣角主相機 前置相機改用正方形 CMOS iPhone 17 iPhone 17

2 小時前 更新 iPhone 17 低彩度五款新色 6.3" ProMotion 1~120Hz Super Retina XDR 螢幕 AoD 顯示 3,000nits 峰值亮度 A19 3nm 製程 6 核 CPU + 5 核 GPU + 16 核神經引擎 iPhone 17

2 小時前 更新 Apple Watch 新價錢 Apple Watch Apple Watch Apple Watch

2 小時前 更新 Apple Watch Ultra 3 同一尺寸，更大顯示空間 支援 5G 衛星緊急通訊（首 2 年免費） 42 小時續航力 Apple Watch Ultra 3 Apple Watch Ultra 3

2 小時前 更新 Apple Watch Seeies 11 Apple Watch S11 Apple Watch SE 2025 Apple Watch SE 2025

2 小時前 更新 Apple Watch S11 支援高血壓警告，等待 FDA 認證後會先向 150 個國家地區推出 Apple Watch S11

2 小時前 更新 Apple Watch Series 11 IonX 玻璃更防刮，支援 5G、新錶面 Apple Watch S11 Apple Watch S11 Apple Watch S11 Apple Watch S11

2 小時前 更新 AirPods 3: 249 美元

2 小時前 更新 AirPods Pro 3 支援心率偵測，實時在 iPhone 健康 app 新功能顯示 AirPods Pro 3 AirPods Pro 3 顯示更多更新

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk