斷骨增高手術被推廣 NHS 警告或致永久傷害
LIVE
Apple iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 懶人包｜規格、預訂日期、價錢全整理
iPhone Air、iPhone 17 Pro 預訂｜iPhone 17 Pro Max 無加價、iPhone Air 香港賣價公開！
Apple iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 系列將於 9 月 12 日晚上 8 時起接受預訂，9 月 19 日起發售。每人、每款限購兩部。
Apple iPhone 17 Pro、17 Pro Max 現身：鋁合金一體機身、A19 Pro、VC 散熱、4X 光學望遠
📱 Apple 正式發表 iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max，搭載全新 A19 Pro 晶片、VC 散熱技術，新一代設計採用航空級 7000 系列鋁合金一體成型機身，搭配更大電池，續航創史上最長。
✨ iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 螢幕尺寸分別為 6.3 吋與 6.9 吋，使用升級版 Ceramic Shield 2 玻璃，背部也首次採用陶瓷晶體護面，耐刮擦提高 3 倍以上。
📷 三顆 4800 萬像素 Fusion 主鏡頭，包含全新 48MP 望遠鏡頭，最高達 8 倍光學變焦效果，前置 1800 萬像素方形感光元件的 Center Stage 鏡頭，支援高畫質自拍與超穩 4K HDR 影片；新增 ProRes RAW、Log 2、genlock 等專業攝影功能。
Apple iPhone Air 降臨：5.6mm 超薄機身、A19 Pro、自研 C1X、N1 無線晶片
✈️ 超薄 iPhone！Apple 全新 iPhone Air 厚度只有 5.6mm，採用頂級鈦合金中框配合前後陶瓷晶體護面，強度與優雅兼具。
📸 搭載全新48MP Fusion 主攝，擁有等同四鏡頭的拍攝能力，18MP Center Stage 前鏡頭能自動調整拍攝範圍，輕鬆捕捉團體自拍和 4K HDR 影片。
⚡ 三大自研晶片！最強 A19 Pro、N1 無線晶片及 C1X 5G 晶片，支援 Wi-Fi 7、藍牙 6。
🌈 四種優雅配色：太空黑、雲白、淡金和天藍色。
Apple iPhone 17 來襲：120Hz ProMotion、A19 晶片、更強續航力
🌟 6.3 吋 Super Retina XDR ProMotion 螢幕，支援最高 120Hz 刷新率，搭載 Ceramic Shield 2，抗刮能力提升3倍，戶外亮度高達 3,000 尼特。
📸 全新 Center Stage 正方形前鏡頭，最高 18MP，自拍及視訊通話更清晰，支援人像及橫拍模式。
🚀 內建最新 A19 晶片，效能大幅提升，電池續航更長，支援快速充電及 WiFi 7、藍牙 6 頻段。
Apple AirPods Pro 3 登場：心率監測、即時翻譯、IP57、更強降噪
🌟 Apple 最強入耳式 ANC 耳機再進化！降噪效果是前代的 2 倍，且提升音質細節與聲音空間感。
🎯 全新設計更小巧，改用泡棉耳塞，配戴更舒適穩固。
💓 Apple 最小型心率感測器、IP57，支援超過 50 種運動追蹤，搭配 Fitness app 定制個人運動記錄。
🌐 首次支援 AirPods 即時語言翻譯（測試版），目前支援英、法、德、葡、英、西班牙語，年底前將增添義大利語、日語、韓語及簡體中文。
Apple Watch Ultra 3 現身：廣角 OLED 更大更易看、支援衛星緊急求救、42 小時電池續航力
🛰️ 支援雙向衛星通訊，能發緊急求救訊息、分享定位和緊急 SOS，免費用 2年。
📱 尺寸不變、螢幕更大！新一代 LTPO3 面板，AoD 仍可每秒更新，電力續航可達42小時，低耗電模式下續航72小時。
❤️ 新增高血壓通知功能，可透過 24 小時心血管數據分析提醒用戶高血壓風險，助健康管理。
Apple Watch Series 11 上線：更耐刮、支援 5G、高血壓偵測、長效電池
✨Apple Watch Series 11 支援 5G、續航提升至24小時
⏳Ion-X 螢幕玻璃更抗刮，耐用升級！
💓首次推出「高血壓通知」，用 AI 監測血管反應，及早提醒隱形的健康危機。
💤新增「睡眠分數」功能，全面分析睡眠質量，讓你更了解自己的睡眠狀況。
Apple iPhone 17 發佈會直播重溫
文字直播區
更新 更新 更新 更新 更新
iPhone 17 Pro、iPhone Air、iPhone 17 價格出來了
Pro 款不加價，Pro Max 新增 2TB 版
Air 要 US$999！
更新
織布物料改名回歸
Tech Woven 手機殼、背帶
備有 iPhone Air、iPhone 17 Pro 系列版本
更新
iPhone 17 Pro
48MP 三主攝
8 倍光學變焦
ProRes RAW 錄影
多機 Genlock
更新
iPhone 17 Pro
一體式鋁金屬機身
VC 散熱
A19 Pro 晶片
更新
iPhone Air 會有「全日續航力」、40 小時影片播放時間
怕電量不足嗎？還有新的 MagSafe 充電器可以加
更新
48MP 26mm 超廣角相機
18MP Center Stage 前置相機
前後同時錄影
更新
iPhone Air 來了！
5.6mm
6.5" Super Retina XDR 螢幕
前後陶瓷晶體護面 2
鈦金屬中框
A19 Pro
新一代 GPU
5 核心均有 AI 加速器
Apple 自研 N1 無線晶片：WiFi 7、藍牙、Thread
新一代 Apple C1 X 5G 晶片更低功耗
更新
iPhone 17
升級 48MP 超廣角主相機
前置相機改用正方形 CMOS
更新
iPhone 17 低彩度五款新色
6.3" ProMotion 1~120Hz Super Retina XDR 螢幕
AoD 顯示
3,000nits 峰值亮度
A19 3nm 製程
6 核 CPU + 5 核 GPU + 16 核神經引擎
更新
Apple Watch 新價錢
更新
Apple Watch Ultra 3
同一尺寸，更大顯示空間
支援 5G
衛星緊急通訊（首 2 年免費）
42 小時續航力
更新
Apple Watch Seeies 11
Apple Watch SE 2025
更新
Apple Watch S11 支援高血壓警告，等待 FDA 認證後會先向 150 個國家地區推出
更新
Apple Watch Series 11
IonX 玻璃更防刮，支援 5G、新錶面
更新
AirPods 3: 249 美元
更新
AirPods Pro 3 支援心率偵測，實時在 iPhone 健康 app 新功能顯示
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
【推薦碼：VZGLEELN】富途牛牛新用戶享高達 $1,600
新用戶專屬優惠 $100 現金券：接受邀請即可獲得 高達 $1,600 新客獎賞：完成指定開戶及交易任務即可解鎖TechRitual ・ 1 天前
彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買
彭博社知名蘋果記者馬克 · 古爾曼 (Mark Gurman) 在其專欄最新發文指出，蘋果 (AAPL) 週二 (9 日) 發布會上的焦點無疑將是 iPhone 17 Air，這是該公司多年來的首款重大改款機型。但是，就像蘋果 20 年前推出的首款「Air」筆記型電腦一樣，大多數人可能都不應該購買它。鉅亨網 ・ 1 天前
iPhone 16優惠｜iPhone16限時減價！豐澤網店激減$600 / 京東最平$4,920入手
每年Apple的發布會都會成為科技與時尚界的焦點，而本年度的Apple發布會將於9月9日早上10時（香港時間9月10日凌晨1時）舉行，iPhone17系列即將推出！不少人也期待iPhone16系列會減價，現時已陸續有部份零售連鎖店及內地旗艦店正進行減價，最平$5,000內即可入手一部，打算以優惠價購入iPhone16的朋友，是時候要準備搶貨了！YAHOO著數 ・ 1 天前
小米AI眼鏡新增支付寶「看一下」支付功能
小米AI眼鏡發布1.2.31.0正式版固件更新更新，據了解，此次更新的功能包括發表會上提到的支付寶「看一下」支付功能，可以透過小愛喚醒掃碼支付，透過眼鏡的相機掃碼付款，無需手機。AASTOCKS ・ 1 天前
蘋果推iPhone 17系列 歷來上最輕最薄
蘋果(AAPL.US)周二舉行產品發布會，宣布推出iPhone 17系列新款手機，配備A19晶片，採用3納米晶片製程；且推出蘋果迄今最輕薄手機iPhone Air，均於本周五(12日)晚上8時接受預購，9月19日正式發售。於發布會後，蘋果股價最新急跌1.5%。 iPhone 17將配備更大的6.3吋螢幕，邊框更小，並增強了設備內建人工智慧功能；將提供五種顏色，包括薰衣草紫、霧藍、黑色、白色和鼠尾草綠，售價由799美元起，本港售價為6,899港元起。iPhone 17 Pro將採用鋁製外殼，且是迄今為止最好的相機系統，售價由1,099美元起，Pro Max售價則由1,199美元起，本港售價為9,399港元起。 蘋果表示，iPhone Air厚度為5.6毫米，並採用A19 Pro的晶片，提供白色、金色、黑色和天藍色四種顏色，售價由999美元起，本港售價為8,599港元起。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
iPhone 17 Air 流言懶人包：厚度不到 6mm、Apple 無線晶片、全新造型單相機
2025 年已幾乎進入 3 月，關於 iPhone 17 中最讓人好奇的 Air 機型，現在傳出的消息也變得越來越具體。根據各方爆料，這可能是 iPhone X 以後型態變化最大的一款 Apple 手機。它究竟有哪些賣點？為了傳說中創紀錄的超薄機身 Apple 又做了哪些犧牲？Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Sony Xperia 10 VII 曝光：設計有新意的美型中階機？
相信外觀是許多人今時今日仍願意購買 Sony 手機的一大重要原因，不久前被日媒 SumahoDigest 曝光的 Xperia 10 VII 估計又將印證這一點。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
Amazon優惠｜Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。 目前 4TB 的版本有特價 US$280（約 HK$2,180），幾乎回到了歷史低點。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
翁靜晶劉家良長女劉萬儀出嫁 羅馬電影場地行禮 情深對望熱吻：與靈魂伴侶結婚
已故洪拳宗師著名功夫片巨星、武術指導兼導演劉家良，於2013年因血癌逝世，終年76歲。劉家良生前與年輕30載的太太翁靜晶育有2名女兒Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
Do姐鄭裕玲迎來68歲生日，愈活愈自在的單身貴族愛情觀：我不相信婚姻，也許我比較理性
今個月鄭裕玲（Do姐）迎來68歲生日，幽默、緊貼潮流又充滿智慧，這樣過著單身貴族的生活，讓很多單身女子覺得，就算一個人生活，也可以優雅老去。經歷了數段感情，在好好學習後，自然會得出一份有營養的愛情觀。無論是單身、戀愛中或是已婚的女性，都值得參考。Yahoo Style HK ・ 21 小時前
買袋的盡頭就是Longchamp！Longchamp限時低至37折 人氣迷你Le Pliage袋只是$840、經典實用Tote Bag都有平
Threads不少人分享「買袋的盡頭就是Longchamp」，皆因Longchamp手袋好睇又實用，而Le Pliage手袋為例，手袋採用防水耐用皮革，又有拉鍊設計，用來歐遊做防盜袋都得，重點價錢不貴，CP值非常高！Yahoo購物專員留意到Zalora有Longchamp手袋優惠，人氣迷你Le Pliage袋只是$840，學生、OL都愛的經典Tote Bag都有平，即睇精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
翁虹梁思浩35年前拍劇入住猛鬼酒店 身後驚見巨人靈體 肥姐沈殿霞被扯走被鋪
梁思浩主持嘅《直播靈接觸》尋晚開始播出第三季，首集嘉賓係同梁思浩相識多年嘅翁虹。二人於1990年曾經於亞視劇集《富貴冤家》演情侶Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
向太陳嵐談張國榮隱情 稱最後電話要澄清無患抑鬱症 疑涉靈異斥唐鶴德阻驅邪
一代巨星張國榮（哥哥）於2003年4月1日愚人節傍晚在中環文華酒店墮樓身亡，終年46歲。哥哥離世逾22年，至今仍令人念念不忘。而向華強太陳嵐昨日（9月7日）在社交平台發布影片，以題為《哥哥張國榮離世的隱情，讓我內疚了整整22年》，講述張國榮跳樓前的最後一通電話是打給她，內容涉要開記招去澄清自己沒有患抑鬱症。向太更認為哥哥墮樓的悲劇可能涉及靈異因素，她曾想安排驅邪，卻斥責唐鶴德（唐唐）因信教而拒絕。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
炭灰版Kuromi、Hello Kitty要來搶風頭！曬燶版Sanrio公仔暫時讓位，10位經典角色換上灰燼色造型
早前才見到一系列Sanrio公仔「迎夏」變做「曬燶」版本，現在一眾經典角色換上灰燼色造型亮相！Sanrio推出全新灰色Monochrome系列，Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll等10位經典角色全數換上灰、炭黑等冷色調，顛覆以往粉嫩可愛風，注入前衛酷感！Yahoo Style HK ・ 1 天前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳奕迅親生阿哥曝光 十足雙胞胎震驚全網
歌神陳奕迅 (Eason) 一向十分疼錫家人，他與他的爸媽和哥哥的感情亦十分好。他曾以一系列「MAMA WITH ME」為題的影片，分享自己童年以及家人相處趣事。其中一集講到他當年原來十分抗拒到英國留學，原因是他怕死：「當時流行愛爾蘭共和軍成日在公眾地方施襲，我怕死，所以唔去，覺得一定被人炸死。後來係哥哥特地聖誕節喺英國返嚟，同埋媽咪一齊陪我去。」他更指因為有家人的支持以及愛，令他衝破了心理障礙，甚至愛上了英國。東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》前瞻: 放寬投資移民救市？拆解千萬豪宅購買力真相！
樓市庫存高企，單靠本地需求恐難支撐，市場再度傳出聲音，希望政府在《施政報告》中放寬俗稱「投資移民」的「新資本投資入境計劃」，以引入外來資金，刺激樓市。究竟放寬建議的具體內容是甚麼？此舉又是否能成為救市良方？Yahoo 地產 ・ 17 小時前
胡定欣廣州登台造型出事 電髮加貼身歌衫被嘲似「師奶仔」
早前視后胡定欣都北上廣州開個唱，新秀出身嘅定欣唱功當然好過之前登台時歌喉被負評嘅張振朗同姚子羚。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
高盛：內地儲蓄湧港股剛起步
港股近日成交額增至2000億至3000億元水平，高盛亞太區（除日本外）總裁施南德（Kevin Sneader）接受本報訪問時表示，新增資金有顯著部分來自內地散戶，內地居民過去多年的超高儲蓄正陸續釋放到資本市場，並且仍處於起步階段；同時外資亦重新部署中資股，相信本港成交額有提升空間。信報財經新聞 ・ 2 天前
50歲佘詩曼「笑眼」少女甜美魅力爆發！美魔女全靠「3個習慣」抗氧化，以低成本養顏保持年輕
要成為李英愛、佘詩曼一樣的「美魔女」，必須從飲食、護膚和生活習慣入手！自從Threads興起之後，不少有些年紀的女士在Threads上公開自己的容貌，並自豪地分享別人讚她不像真實年齡，反而像初出茅廬的大學生。到底是「女人你太年輕了」，還是「心中富有」自設濾鏡以為自己年年18？抗氧化是保持年輕的關鍵，能有效對抗自由基，延緩衰老。以下3個低成本抗養化方法，看看哪一個能幫大家Keep young，stay young！Yahoo Style HK ・ 19 小時前