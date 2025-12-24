宏福苑大火一個月 我城的眼淚與道別
LIVE
KKday優惠碼2025｜12月最新Promo Code／折扣碼：香港每日必搶自助餐／下午茶／放題／點心／片皮鴨優惠（持續更新）
KKday不時都會推出不同的飲食及旅行優惠，Yahoo購物整合眾多優惠，為大家定時更新最新抵買產品，即睇內文！
KKday周不時都會推出不同的飲食及旅行優惠，當中不少自助餐、放題、任食點心、交通車票等的價錢，比起即場購買更平，而且又可以節省排隊時間，又抵又快！為方便大家可以每日看到最新KKday優惠產品及折扣，Yahoo購物特意整合一篇文章，每日更新最新推出的優惠，等大家開賣時可以用最快速度搶購！各位記得bookmark文章，每日入來望望當天有邊幾個至抵買產品喇！更多優惠碼記得密切留意啦！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
KKday 12月每日快閃優惠：
更新
12月29日：
中午12點：W酒店海鮮自助餐買一送一｜SHOP NOW
如何使用及取消政策？
KKday在每一個產品頁都會清楚寫上該產品的使用方法及取消政策。以飲食、車票、門票優惠為例，大部分產品只要於現場出示QR code即可；如果是酒店優惠的話，則會數個工作天內確認大家的訂單。不過每個產品的使用方法及取消政策都可能有所不同，大家搶購前記得望清楚產品頁面。
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
應屆港姐亞軍施宇琪宣布訂婚 自揭男友12月雪地求婚曬巨型鑽戒
2025仲有幾日就完，繼日前小儀發文宣布已婚，娛樂圈再有好消息。應屆香港小姐施宇琪 (Angela）今日（28日）於社交平台發文回顧2025年，當中包括完成馬拉松及參選港姐等等，去到12月回顧，更驚喜透露訂婚消息。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
青馬大橋男子危坐壆邊突躍下 救援船隻救起送院不治
【on.cc東網專訊】青馬大橋有人跳橋亡。今晨(27日)11時51分，青馬大橋往機場方向，一名姓洪(53歲)男子突然跨越大橋近中段位置的圍欄，危坐橋邊壆位。救援人員接報趕至，嘗試勸喻事主返回安全位置，惟他一直聽而不聞，其後突然一躍而下。事主由救援船隻救起，旋即被on.cc 東網 ・ 1 天前
泰國再現罕見平頭貓 30 年來首次發現
在一項令人振奮的發現中，當局在泰國首次發現了瀕臨絕種的扁頭貓，這是過去 30 年以來的首次。值得注意的是，這次的觀察不僅僅涉及單一個體。根據記錄，最後一次在泰國-馬來西亞邊界附近觀察到這種以魚類為食、體型如家貓的貓科動物是在 1995 年。到了 2014 年，泰國官員擔心這種稀有物種在其境內已經絕種。由於缺乏證據，當局認為再也無法找到這一物種。然而，根據 Mongabay 的報導，國際自然保護聯盟...TechRitual ・ 1 天前
爆一爆｜年尾頻撲水 周大福企業露底（Louise）
經過中環海濱，看見四叔生前以$500億投下的中環旗艦地標，正式命名為「Central Yards」不禁要說聲「世上只有爸爸好」。這個摸頂之作，曾一道令銀行界擔憂恒基（0012.HK）的債務水平並與新世界（0017.HK）齊名。不過，四叔仙遊前私人借咗$600億俾恒基（0012.HK），彰顯四叔對公司的承諾令股東及銀行都鬆一口氣，亦睇到四叔家族嘅私人錢包幾咁「叠」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
結束12年愛情長跑 46歲堂本光一結婚對象疑係佢！
日本前組合KinKi Kids改名DOMOTO後，46歲成員堂本光一今日(28日)透過STARTO ENTERTAINMENT官網宣布結婚，繼去年1月成家立室的隊友堂本剛後，組合兩人都成為人夫。雖然光一沒有交代老婆身分，但據知對方正是與他拍拖逾12年、今年9月引退的前女星佐藤惠。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
小花阮嘉敏Boxing Day派寫真福利 高難度甫士好腰力
【on.cc東網專訊】無綫小花阮嘉敏（Mandy）昨日（26日）在社交平台分享一輯新相，大晒苗條身材！她身穿着黑色的連身衣，腳踩高跟鞋之餘還展露出自己的修長美腿，她的前同事利穎怡也留言：「點解可以咁瘦，羨慕！」鄧伊婷也說：「條纖腰咁有力」，關嘉敏還說：「呢啲動作東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
葵涌邨住戶「打橫」晾衫 房屋署表示非常關注已警告住戶
葵涌邨有住戶在單位外牆，「打橫」伸出晾衣架，晾曬大批衣服。房屋署表示非常關注事件，已嚴正警告有關住戶，應正確使用單位內設置的標準晾衣架，切勿在外牆位置掛放任何物品。 鎖定涉事單位及進行家訪 有網民在社交平台Threads上載片段，看到一個位於葵涌邨的單位外有「打橫」的晾衣長桿，「表示好神奇」。房屋署回覆傳媒am730 ・ 1 天前
兩名港人烏克蘭戰死 入境處確認接獲家屬求助
【Now新聞台】俄烏戰爭持續，有指為烏軍作戰的兩名港人在當地執行任務期間遇襲身亡，本港入境處確認接獲求助，正了解事件。 據了解，兩名港人分別23及30歲，上月抵達烏克蘭。入境處回覆查詢表示，接獲相關求助後已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐烏克蘭大使館了解情況，包括有關人士身份，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。處方稱，會繼續與公署大使館及當事人家屬保持聯繫，積極跟進事件。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
台灣7級地震知名綜藝節目中斷錄影 11藝人尖叫護頭逃生
【on.cc東網專訊】台灣東北部的宜蘭外海，昨晚（27日）11時05分，發生7級地震，幾乎全台感受震盪。當時綜藝節目《週末最強大》正在錄影，綜藝大哥胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲、楊繡惠、白雲等11名藝人與工作人員察覺不對勁，即伸手護住頭部，一邊大嗌「遠離燈架」一邊離開攝東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
網上熱話｜年輕人使用麥當勞送餐服務引公審？顧客應否使用惹熱議 網民意見一面倒
近年麥當勞推出送餐服務，顧客自助點餐時，可以選擇要求店員送餐。雖然此服務便利了顧客，但亦有人質疑服務被濫用。日前，有人在社交平台發文，討論年輕人是否應該使用送餐服務，引來網民熱烈討論。綜合網民意見，大部分網民均認為使用送餐服務並無不妥，只要餐廳推出服務，不論任何年齡層都可使用。亦有網民表示，此服務尤其便利了「一人顧客」am730 ・ 9 小時前
史上最年輕白宮發言人 宣布懷第二胎
（法新社華盛頓26日電） 白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天宣布，她即將迎來第二個孩子，成為首位在這個備受矚目職位任內懷孕者。現年28歲的李威特與地產開發商夫婿里奇歐（Nicholas Riccio）結婚，她今年一月川普回鍋後被任命為史上最年輕白宮發言人。法新社 ・ 1 天前
「前夫」Edan早知小儀婚事 讚「情敵」：玉樹臨風！
人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）昨晚（26日）到中環出席活動，談到頭號雀屎（粉絲暱稱）阮小儀（小儀）宣布婚訊，Edan直言小儀早已告知他婚事，惟沒有説明日子，很替對方高慶，他笑謂：「我變成前夫，好替佢開心，作為前夫，佢事前都有通知我，問准咗我，哈哈！佢完成婚禮都即時通知我。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
珍惜生命｜赤柱東頭懲教所懲教助理上吊 送院不治
今日（12月28日）下午約1時57分，赤柱東頭灣道70號東頭懲教所發生懷疑自殺事件。一名男職員在所內上吊，被發現時已陷入昏迷。救護員接報到場後，立即使用自動心外壓機進行急救，並將事主送往東區醫院搶救。惟延至下午約3時15分，該名職員最終不治。 懲教署︰會向家屬提供協助 懲教署回覆指，事主為任職東頭懲教所的一am730 ・ 11 小時前
【McDonald's】指定超值早晨套餐減$5、指定超值套餐減$8
麥當勞App一連三日帶來終極2025壓軸優惠，12月29日至12月31日期間，指定超值早晨套餐減$5、指定超值套餐減$8！YAHOO著數 ・ 11 小時前
港男攜胡椒噴霧赴日 機場安檢揭發被捕
機場警區昨日(27日)接獲報案，指一名準備前往日本的35歲香港男子在出境安檢時被揭發行李內藏違禁物品。消息指，保安人員在檢查其兩件手提行李時，發現內藏兩枝懷疑胡椒噴霧，隨即通知警方。警員到場後確認物品屬違禁品，男子涉嫌違反《火器及彈藥條例》，當場被捕。該男子其後獲准保釋候查，案件交由機場警區刑事調查隊第四隊跟進。am730 ・ 13 小時前
美國人繞過經紀用 AI 買樓慳佣 地產代理末日？業界：難取代「場外資訊」
美國買家開始繞過地產經紀，改用 AI 平台自行搜尋樓盤及成交，成功節省數以萬元計佣金。在佣金制度受監管及訴訟衝擊下，AI 是否正動搖地產代理的傳統角色？Yahoo 地產 ・ 22 小時前
【Aeon】冬日水果、壽司、甜品、食材優惠（即日起至07/01）
AEON為大家搜羅咗各式冬日食材，準備好同你一起溫暖過冬！無論係冬季當造嘅新鮮蔬果、豐富海鮮，定係優質肉類，都應有盡有，精選產品包括日本福岡甘王士多啤梨 $165/盒(2包)、MEIRAKU 飲品(含果肉) $16.9、井村屋宇治金時抹茶雪條 $29.9/2件！YAHOO著數 ・ 16 小時前
大埔大火災民索償路崎嶇 保險理賠如講數 斥精神虐待二次傷害
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑大火至今(27日)已過去一個月，但疑有已購買保險的居民至今仍未得到保險索償。據網上社交媒體貼文指，有購買保險的宏泰閣災民梁小姐，其家居保的保額達120萬港元，但在火災後家園盡毀，申請賠償時卻遭到保險公司以「精神虐待」的方式去處理，on.cc 東網 ・ 1 天前
【百佳】辛辣麵、長城牌火腿豬肉、佳之選餅乾買1送1（即日起至01/01）
百佳多款精選產品買1送1，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有農心辛辣麵5包裝/不倒翁芝士拉麵平均$21.5/包、全線 SELECT佳之選餅乾買1送1、長城牌火腿豬肉340克平均$19.95/罐！YAHOO著數 ・ 1 天前
巴塞迷想邊兩位球星季後離隊？
【Now Sports】西媒《Mundo Deportivo》日前就圍繞巴塞隆拿大軍陣容作出一次統計，想不到中場法基迪莊竟是球迷希望他離隊的對象。西班牙傳媒《Mundo Deportivo》日前進行了一個關於巴塞隆拿的統計，對象為300名巴塞球迷，請他們選擇兩位希望季後離隊的球星。結果荷蘭中場法基迪莊（Frenkie De Jong）取得37.3%的得票，成為最多人揀選的球員；另一位則是有32.9%得票的朗奴阿拿奧荷，結果令不少人感到意外。第3名為門將達史特根，取得13.66%的得票。統計中亦包括季後是否與前鋒利雲度夫斯基續約的問題，結果有178名球迷選擇「否」，即有59.3%的得票不贊成球會與該37歲波蘭前鋒續約，只有31.6%的得票支持他季後繼續留效。此外，今夏外借至巴塞的曼聯前鋒華舒福亦是統計對象之一，問題當然是圍繞巴塞季後是否買斷這名英格蘭球星，結果有54.66%的得票支持巴塞啟動買斷條款；35.66%的得票選擇將他季後重返紅魔，另有6.3%的球迷則揀選等待至季後決定。now.com 體育 ・ 10 小時前