KKday優惠碼2025｜12月最新Promo Code／折扣碼：香港每日必搶自助餐／下午茶／放題／點心／片皮鴨優惠（持續更新）

KKday優惠碼2025｜11月最新Promo Code／折扣碼：香港每日必搶自助餐／下午茶／放題／點心／片皮鴨優惠（持續更新）

KKday周不時都會推出不同的飲食及旅行優惠，當中不少自助餐、放題、任食點心、交通車票等的價錢，比起即場購買更平，而且又可以節省排隊時間，又抵又快！為方便大家可以每日看到最新KKday優惠產品及折扣，Yahoo購物特意整合一篇文章，每日更新最新推出的優惠，等大家開賣時可以用最快速度搶購！各位記得bookmark文章，每日入來望望當天有邊幾個至抵買產品喇！更多優惠碼記得密切留意啦！

立即查看KKday頁面

使用優惠碼方法

KKday 12月每日快閃優惠：

每日12:00／15:00／21:00推出優惠

如何使用及取消政策？

KKday在每一個產品頁都會清楚寫上該產品的使用方法及取消政策。以飲食、車票、門票優惠為例，大部分產品只要於現場出示QR code即可；如果是酒店優惠的話，則會數個工作天內確認大家的訂單。不過每個產品的使用方法及取消政策都可能有所不同，大家搶購前記得望清楚產品頁面。

紅色圈圈位置顯示該產品的使用方法及取消政策

