精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
LIVE
MAMA 2025 得獎名單｜周潤發現身一度哽咽 帶領全場默哀 GD奪大獎「ARTIST OF THE YEAR」
MAMA AWARDS 最初於 1999 年由 CJ ENM 旗下音樂頻道 Mnet 推出,是韓國首個 音樂錄影帶頒獎典禮。該獎項由 Mnet 亞洲音樂大獎更名為 MAMA AWARDS,彰顯 其走向全球的決心。
更新
MAMA 2025 CHAPTER 2 完整得獎名單：
BEST DANCE PERFORMANCE MALE SOLO：G Dragon
FAVORITE RISING ARTIST：izna
BEST CHOREOGRAPHY：aespa《Whiplash》
SUPRE STAGE ARTIST：TXT
BEST MALE ARTIST：G Dragon
BEST DANCE PERFORMANCE FEMALE GROUP：aespa
OLIVE YOUNG K-BEAUTY ARTIST：Hearts2Hearts
MUSIC VISIONARY OF THE YEAR：《KPOP DEMON HUNTER》
FAVORITE ASIAN ARTIST：JO1
BREAKTHROUGH ARTIST：ALLDAY PROJECT
WORLDWIDE KCONER’S CHOICE：ZEROBASEONE
BEST OST：《GOLDEN》HUNTR/X
BEST FEMALE GROUP：aespa
ALBUM OF THE YEAR：Stray Kids
ARTIST OF THE YEAR：G Dragon
更新
ARTIST OF THE YEAR：G Dragon
GD：雖然今天是個值得開心的日子，但也是一個令人傷感的日子，悲喜交集。
GD更預告明年是BIGBANG出道20周年，希望不會孤單，預告會與成員活動。
周潤發白髮黑西裝現身頒發「ARTIST OF THE YEAR」，登場時一臉嚴肅，先要求觀眾起立「喺我頒獎之前，我有一個小小嘅要求，希望大家一齊起身，為我哋大埔宏福苑嘅居民送上衷心嘅祝福。」發哥再以普通話及英文發言，一度哽咽，隨後便希領全場默哀。
默哀過後發哥平復心情，指等了七年才再有機會登上MAMA舞台：「等到頭髮都白埋」
「ALBUM OF THE YEAR」由韓國著名創作歌手申昇勳頒發，獎項最終由Stray Kids《KARMA》奪得。
成員紛紛落淚，成員昇玟發言指：「我們Stray Kids的音樂和活動，希望可以為大家帶來小小的安慰和力量，我們之後會繼續成為這樣的組合。就像我們組合名的意思，每一個瞬間，每一分每一秒，我們都跟大家一樣，在你們生活當中，都會有苦惱及喜愛的時間，希望不要有後悔的事。
BEST FEMALE GROUP：aespa
BEST OST：《GOLDEN》HUNTR/X
WORLDWIDE KCONER’S CHOICE：ZEROBASEONE
BREAKTHROUGH ARTIST：ALLDAY PROJECT
FAVORITE ASIAN ARTIST：JO1
MUSIC VISIONARY OF THE YEAR：《KPOP DEMON HUNTERS》
OLIVE YOUNG K-BEAUTY ARTIST：Hearts2Hearts
BEST DANCE PERFORMANCE FEMALE GROUP：aespa
BEST MALE ARTIST：G Dragon
SUPRE STAGE ARTIST：TXT
BEST CHOREOGRAPHY：aespa 《Whiplash》
FAVORITE RISING ARTIST：IZNA
BEST DANCE PERFORMANCE MALE SOLO：G Dragon
G DRAGON：面對這個突如其來的噩耗，希望成為給大家力量的藝人，今日準備了很多，希望大家欣賞，不知道說甚麼，希望大家加油。
1830 MAMA2025 Chapter 2 正式開始
大會於開場時公布今日LINEUP，早前盛傳將缺席的周潤發將現身，不過就未見楊紫瓊身影。
主持金憓秀開場時：「今日開始前聽到令人心碎的消息，令我非常難過，因這為這場突如其來的事故造成難以修補的創傷，與最愛的親人離別的人，在此我向所有死難者及親屬致以最真摯的慰問，我們依然衷心希望奇蹟存在，《2025 MAMA AWARDS》與SUPPORT香港的訊息，為香港的復甦貢獻力量。
更新 更新
韓國音樂盛典MAMA昨日及今日（28-29日）於啟德上演，因大埔宏福苑五級火造成多人死傷事故，大會於活動前宣布將以「支持香港」為主調，縮減規模低調進行。香港男團MIRROR於活動前宣布因大火將不會出席活動演出。
昨日，CHAPTER 1舉行時，主持朴寶劍先向火災受影響人士及死傷者致以慰問及關懷，之後默哀半分鐘。所有出席藝人均穿上低調，以黑白灰等深色衣著現身以示哀悼，上台頒獎及得獎藝人都向火災受影響人士表示哀悼。
另外，於演出上多組韓星亦有作出更改，如i-dle於演唱《Good Thing》成員都避免唱出「Good Thing」、MEOVV演唱新歌《Burning Up》時亦將「Burning Up」改為「Turn it up」、Treasure亦於演出時高呼「Hong Kong, Here for you, Stay Stronger」以示支持。男團RIIZE美籍韓裔成員Anton以廣東話表達對香港人支持，BOYNEXTDOOR韓籍隊長明宰鉉亦以廣東話祝願香港人「大家都平平安安」。
今日於活動開始前，男團TWS及BOYNEXTDOOR於社交平台宣布因頒獎禮規模縮減，今日將不會出席活動。兩隊男團於昨日均有團體演出，據知今日原定將與ZEROBASEONE及RIIZE出演《獵魔女團》Saja Boys合作舞台，有傳相關舞台現已被取消。
MAMA 2025 CHAPTER 1 完整得獎名單｜主持朴寶劍登場默哀 Rosé《APT》奪「SONG OF THE YEAR」
權志龍今日出席《MAMA 2025》 捐百萬支援大埔火災 點名優先支援消防義工恢復
LINEUP
早前網上曾瘋傳周潤發及楊紫瓊並不會出席MAMA2025，不過昨晚（27日）MAMA官方發布聲明交代時並沒有提及相關消息。人氣男團則於昨晚公布「鑒於大埔宏福苑不幸的火災事故，團隊帶着沉重心情慎重考慮後，決定MIRROR將不會參與MAMA頒獎典禮2025演出。」
其他人也在看
MAMA頒獎禮香港沒有取消，為大埔火災進行了這些用心舉動：大會捐款2,000萬、主持朴寶劍帶領觀眾默哀、素色服扣著黑絲帶
香港大埔宏福苑五級火災在11月26日發生，社會氣香港大埔宏福苑五級火災在11月26日發生，社會氣氛沉重，而過幾日的11月28及29日就是MAMA頒獎禮。當大型火災遇上大型音樂頒獎禮，大家都在猜測音樂會會否如常進行，答案是會如期舉行，不過大會就為此而進行了一些舉動，一些令今屆「MAMA頒獎禮」變得不一樣卻用心的舉動。氛沉重，而過幾日的11月28及29日就是MAMA頒獎禮。當大型火災遇上大型音樂頒獎禮，大家都在猜測音樂會會否如常進行，答案是會如期舉行，不過大會就為此而進行了一些舉動，一些令今屆「MAMA頒獎禮」變得不一樣卻用心的舉動。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
MAMA 2025 完整得獎名單｜主持朴寶劍登場默哀 Rosé《APT》奪「SONG OF THE YEAR」
大埔宏福苑大火持續兩日，造成多人死傷。今明兩日（28-29日）舉行的MAMA頒獎禮將繼續舉行，港產男團MIRROR宣布因火災不會出席頒獎禮。官方亦宣布將以「支持香港」作為活動主調，為香港提供正能量，並調整各項表演環節，例如於活動上舉行默哀儀式，及作出捐款支持受影響家庭，表示：「希望為觀眾帶來精心演出，同時能為大家帶來關懷和力量。」Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
MAMA2025｜MIRROR宣布因大埔火災不會參與頒獎典禮 主辦方取消紅地氈環節
大埔宏福苑昨日發生嚴重火災，造成嚴重傷亡，火災至今仍未完全救熄。原定明日（28日）舉行的韓國音樂頒獎典禮MAMA會否舉行引起關注，今日一度傳出周潤發及楊紫瓊將缺席，不過，MAMA官方其後發聲明表示頒獎禮將繼續進行，未有提及周潤發及楊紫瓊會否缺席。晚上約11時，MakerVille於社交平台發文，宣布原定有份演出的MIRROR因大埔火災， 決定缺席頒獎禮。聲明如下：Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
C朗賀小葡軍首捧世少盃
【Now Sports】葡萄牙U17周四奪得國家史上首座世少盃冠軍，基斯坦奴朗拿度也發帖祝賀。這場世少盃決賽對奧地利，葡萄牙靠安尼斯奧卡巴奧在上半場32分鐘一箭定江山，以1:0勝出成為冠軍，而這名賓菲加的青訓產品，在本屆賽事有7球進帳，但仍在神射手獎項的爭奪中，輸給對面射入8球的進攻中場慕沙。至於卡巴奧隊友米迪，則贏得象徵賽事最佳球員的金球獎。這是葡萄牙首次捧走世少盃，而這支U17梯隊今年6月也在U17歐國盃封王，今年可謂雙喜臨門。基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）也替他們感到驕傲，出帖祝賀：「巨人們！祝賀你們，世界冠軍！」值得一提，C朗長子小C朗過去已先後入選U15和U16梯隊，未來預計也將入選U17。今屆世少盃也創了另一項歷史，就是首次冠亞季軍都是歐洲球隊奪得，季軍戰由意大利在互射12碼中以4:2氣走巴西。now.com 體育 ・ 1 天前
Gin Lee李幸倪演唱會2026丨門票延期開售 即睇搶飛攻略、票價、座位表
Gin Lee李幸倪相隔八年，明年再在紅館開Show，2月舉行一連兩場《READY FOR》演唱會！演唱會門票幾於12月1日起進行優先購票，以及於12月11公開發售。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 天前
JACE陳凱詠演唱會2026丨延遲公開售票 年初二、三紅館開Show 即睇搶飛攻略、票價、座位表
《JACE WORLD》紅館演唱會門票將於11月21日中午12時進行優先訂票，並在11月28日於 URBTIX 城市售票網公開發售。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 週前
宏福苑五級火｜返工兩周即辭職 前保安經理：消防警報系統屢被關 曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo
大埔宏福苑五級火，外界除了關注維修工程的棚網物料外，亦關注屋苑的施工管理問題。曾經在宏福苑任職保安經理的黃先生今早（28 日）在電台節目表示，他在今年 5 月 1 日入職，上任不久已經留意到大維修的不同問題，包括消防警報系統不時被關掉，施工工人經常透過走火樓梯出入大廈等。他曾經向上級反映問題，但都未獲積極回應，不了了之，他也對此感到不滿，所以只工作了兩星期就辭職。黃先生說，知悉今次火災後不禁慨嘆「點解會咁」，認為災難原本可以避免。Yahoo新聞 ・ 1 天前
甄子丹妻汪詩詩談宏福苑大火稱「中國製防護網易燃」 遭網民圍攻後刪文道歉
大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，釀成數以百計人命傷亡，事件令全球關注，不少人對大火迅速蔓延感到憤慨。藝人甄子丹的妻子汪詩詩在社交網站以宏福苑火災圖作背景，留言指大火「是因為承包商使用不合規的中國製易燃防護網」。帖文被瘋傳後惹來不少網民留言抨擊，汪詩詩其後刪除帖文，並公開致歉承認「措辭不當」。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求
保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。Fortune Insight ・ 1 天前
宏福苑五級火｜《歡樂滿東華》今晚舉行改辦《善心滿東華》 曾三度因大事改名
宏福苑五級火至今造成128人死亡，多人受傷，演藝界多人紛紛響應捐款振災，多項娛樂活動都延期或取消，或將部分收益捐贈災民。今晚於TVB舉辦的《東華三院155周年歡樂滿東華》亦將改為《善心滿東華》。據《善心滿東華》網站所見，今次慈善活動目的「為大埔宏福苑事故籌款」，亦會「全數捐款將撥用於支援受大埔宏福苑事故影響之人士」。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
大埔宏福苑五級火｜警方災難遇害者辨認組今日進入現場 指：「希望這輩子都不要再出動」
大埔宏福苑五級火造成多人死傷，在大廈內還有多具未辨識身份的遺體，警方災難遇害者辨認組今日進入現場搜索。am730 ・ 10 小時前
宏福苑五級火丨中國太平確認承保：「應賠盡賠」 專家料火險保額20億足夠大廈重建
大埔宏福苑五級火警導致嚴重傷亡。中國太平發聲明確認太平香港承保宏福苑的維修工程項目保險，將按照保險合約，「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠。」28Hse.com ・ 1 天前
失聯者家屬透過相片認屍 場外多人守候 有人哭成淚人需攙扶離去
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火截至今早(28日)共造成至少94人死亡。相關部門開放廣福社區會堂予失聯者家屬嘗試透過相片認屍，大批居民在場外守候，有職員事前提醒家屬要有心理準備，部分遺體照片或令人不安。場內有臨床心理學家支援，有家屬分批入場，惟部分人士離開on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱網傳關愛隊擬接手市民物資站 揚言報警非法集結 麥美娟無回應傳聞：盼不分立場︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發後，大量市民熱心自發在災區附近設立物資站，幫助災民，但網上今日下午（28 日）流傳，關愛隊要求接手物資站，更揚言報警投訴義工涉非法集結。Yahoo新聞 ・ 1 天前
川普：拜登自動簽名機代簽文件 全數失效
（法新社華盛頓28日電） 美國總統川普今天宣布，所有在前總統拜登任內以「自動簽名機」（autopen）簽署的文件均「終止效力」。川普在社群媒體上說：「任何由『瞌睡喬拜登』（Sleepy Joe Biden）以自動簽名機簽署的文件，大約占了92%，在此一律終止，不再具有任何效力或作用。」法新社 ・ 9 小時前
宏福苑五級火｜市民自發捐物資支援 《文匯》：國安警高度關注防「黑暴」騎劫 李桂華昨帶隊巡大埔｜Yahoo
大埔宏福苑發生火災後，大批市民自發捐贈物資，義工到場協調和分類，守望相助。《文匯報》今日（29日）刊登特稿，指廣福邨平台聚集約 500 人，記者聲稱發現「有黑暴餘黨和『黃人』混雜在善心市民當中，戴上黑口罩及搭建帳篷企圖『紮營』」。內文更指：「警方國安處高度關注，防止黑暴分子騎劫這個賑災活動，並藉此搞分化進行反中亂港陰謀。」Yahoo新聞 ・ 11 小時前
大埔宏福苑五級火｜16歲女生與家人同失聯曾留言稱「好辛苦」港男為移民友人尋雙親
大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，焚燒逾近兩日仍未救熄，造成最少94人死亡，當中包括一名消防員殉職，多人受傷，大批居民至今仍然失蹤。失蹤者家屬憂心如焚，連日於火場一帶來回穿梭尋親。 其中一名失蹤者為16歲女學生黎凱琪，她與70多歲爺爺、嫲嫲及叔叔同住於宏泰閣1605室。她的男友梁先生指，事發當日，凱琪考試放學am730 ・ 1 天前
香港宏福苑大火增至128死 約有200人下落不明
（法新社香港28日電） 香港保安局長鄧炳強今天表示，大埔宏福苑社區大火造成的死亡人數上升到128人，約有200人失聯。鄧炳強召開記者會說明大火處理情況，他還向受災民眾表達慰問。法新社 ・ 1 天前
宏福苑大火｜王喜指低於40米高可加租 言論惹不滿被轟：覺得自己好幽默？
大埔屋苑宏福苑於11月26日發生五級火警，截至11月27日晚上11時搜救人員仍在進行搜索，死傷人數不斷增加，包括一名消防員喺火災中殉職。前TVB藝人王喜於宏福苑大火期間頻頻於社交平台出Post，當中一句「物業低於40米高嘅業主可以放膽加租」，震驚網民。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜死者家屬辨認遺物後神情哀傷 消防指遇難者主要在宏昌閣及宏泰閣找到(李昌峻報道)
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火，造成94人死亡、76人受傷。 清晨時分，其中一棟有單位死灰復燃，火舌向上冒出，單位火光熊熊。一小時後，燃燒範圍繼續擴大，冒出大量濃煙，消防繼續在現場灑水。大火發生超過一日半，七座大廈受波及，外牆熏黑，棚架被燒毀，綠色圍網只剩下小部分。有消防員進入單位，視察燒毀情況。早上有消防員受傷清醒，要由擔架床送走，多輛黑箱車陸續將遺體運走。有死傷者家屬繼續到社區會堂辨認遺物，現場圍起警戒線，有警員駐守維持秩序。不少家屬在完成辨認程序後離場，神情哀傷。消防指，死傷者主要在火勢比較猛烈的宏昌閣及宏泰閣找到，被問到大廈外牆維修工程用到的發泡膠及圍網等有否阻礙滅火。消防處副處長(行動)陳慶勇：「行動上的阻礙就沒有，但我們初步看火警蔓延得這麼快，都很可能跟這些物料有關，但實際是否這個情況，都要留待火警調查的同事去做一個調查才能確定。」消防稱會成立火警調查小組調查事件成因，包括消防系統是否有效操作，之後才知道何時可以讓居民回家。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前