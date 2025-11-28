MAMA 2025 文字直播｜主持朴寶劍登場默哀 Rosé《APT》奪「SONG OF THE YEAR」

MAMA2025

大埔宏福苑大火持續兩日，造成多人死傷。今明兩日（28-29日）舉行的MAMA頒獎禮將繼續舉行，港產男團MIRROR宣布因火災不會出席頒獎禮。官方亦宣布將以「支持香港」作為活動主調，為香港提供正能量，並調整各項表演環節，例如於活動上舉行默哀儀式，及作出捐款支持受影響家庭，表示：「希望為觀眾帶來精心演出，同時能為大家帶來關懷和力量。」

主持朴寶劍登場默哀

MAMA 2025 啟德體育館 現場

MAMA開場時，主持朴寳劍現身，先向大埔火災死傷者致以慰問並默哀。：「在這場事故中，失去了摯愛的親人和朋友，也給摯愛的家人和朋友留下了難以磨滅的痛苦。我們致以深切慰問。」

《FANS' CHOICE OF THE YEAR》則由ENHYPEN奪得

韓國影帝朱智勳現身頒發今晚最大獎之一「SONG OF THE YEAR」，由Rosé及Bruno Mars的《APT.》奪得！Rosé未有出席，僅以短片形式發表感言。

INSPIRING ACHIEVEMENT ：Super Junior

FAVORITE MALE GROUP： BOYNEXTDOOR

BOYNEXTDOOR 隊長明宰鉉以普通話表示「希望大家能夠早日渡過難關，恢復正常生活！」最後更以廣東話祝願：「大家都平平安安！」

GLOBAL TREND SONG ：IVE 《REBEL HEART》

BEST NEW ARTIST ：CORTIS、Hearts2Hearts

FAVORITE FEMALE GROUP ：IVE

TELASA FAVORITE GLOBAL ARTIST ：ENHYPEN

FAVORITE GLOBAL PERFORMER ：IVE

FANS' CHOICE獎 ：ENHYPEN、RIIZE、BABYMONSTER、Stray Kids 、Hearts2Hearts、ZEROBASEONE 、Aespa、i-dle

i-dle成員Yuqi：i-dle同樣以十分沉重的心情希望，受災者可以順利渡過難關，希望在座，及電視前的觀眾能盡自己最大能力幫助他們（受災者）

RIIZE成員以廣東話表示：「知道好多人經歷緊沉重嘅時刻，我哋會以平和嘅心情迎接呢個獎，向受影響嘅人致以最真誠嘅關懷」

Aespa成員寧寧：向這次火災所有遇難者及家屬致以慰問。致敬所有消防員。

1830 MAMA 2005 正式開始

4 小時前 更新 《MAMA 2025》今晚香港舉行 開騷前宣布捐款2000萬援助災民

網上直播

MAMA2025將於設有直播，於今明兩日晚上7時起到Mnet K-POP官方YouTube頻道觀看直播。

LINEUP

早前網上曾瘋傳周潤發及楊紫瓊並不會出席MAMA2025，不過昨晚（27日）MAMA官方發布聲明交代時並沒有提及相關消息。人氣男團則於昨晚公布「鑒於大埔宏福苑不幸的火災事故，團隊帶着沉重心情慎重考慮後，決定MIRROR將不會參與MAMA頒獎典禮2025演出。」

MAMA LINEUP

MIRROR宣布將缺席MAMA

