MAMA 2025 文字直擊｜主持朴寶劍登場默哀 RIIZE成員廣東話致以慰問

MAMA2025

大埔宏福苑大火持續兩日，造成多人死傷。今明兩日（28-29日）舉行的MAMA頒獎禮將繼續舉行，港產男團MIRROR宣布因火災不會出席頒獎禮。官方亦宣布將以「支持香港」作為活動主調，為香港提供正能量，並調整各項表演環節，例如於活動上舉行默哀儀式，及作出捐款支持受影響家庭，表示：「希望為觀眾帶來精心演出，同時能為大家帶來關懷和力量。」

主持朴寶劍登場默哀

MAMA開場時，主持朴寳劍現身，先向大埔火災死傷者致以慰問並默哀。：「在這場事故中，失去了摯愛的親人和朋友，也給摯愛的家人和朋友留下了難以磨滅的痛苦。我們致以深切慰問。」

3則更新 8 分鐘前 更新 FANS’ CHOICE獎：ENHYPEN、RIIZE、BABYMONSTER、Stray Kids RIIZE成員以廣東話表示：「知道好多人經歷緊心酸嘅事，我哋會以平和嘅心情迎接呢個獎，向受影響嘅人致以最真誠嘅關懷」 FAVORITE GLOBAL PERFORMER：IVE TELASA FAVORITE GLOBAL ARTIST：ENHYPEN FAVORITE FEMALE GROUP：IVE

MAMA 2005 正式開始
MAMA 2025 啟德體育館 現場 （photo credit： 讀者提供）

1 小時前 更新 《MAMA 2025》今晚香港舉行 開騷前宣布捐款2000萬援助災民

網上直播

MAMA2025將於設有直播，於今明兩日晚上7時起到Mnet K-POP官方YouTube頻道觀看直播。

LINEUP

早前網上曾瘋傳周潤發及楊紫瓊並不會出席MAMA2025，不過昨晚（27日）MAMA官方發布聲明交代時並沒有提及相關消息。人氣男團則於昨晚公布「鑒於大埔宏福苑不幸的火災事故，團隊帶着沉重心情慎重考慮後，決定MIRROR將不會參與MAMA頒獎典禮2025演出。」

MAMA LINEUP

MIRROR宣布將缺席MAMA

