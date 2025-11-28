MAMA 2025 文字直擊｜官方取消紅地氈環節 以「支持香港」作為活動主調（附直播連結）

【Now Sports】葡萄牙U17周四奪得國家史上首座世少盃冠軍，基斯坦奴朗拿度也發帖祝賀。這場世少盃決賽對奧地利，葡萄牙靠安尼斯奧卡巴奧在上半場32分鐘一箭定江山，以1:0勝出成為冠軍，而這名賓菲加的青訓產品，在本屆賽事有7球進帳，但仍在神射手獎項的爭奪中，輸給對面射入8球的進攻中場慕沙。至於卡巴奧隊友米迪，則贏得象徵賽事最佳球員的金球獎。這是葡萄牙首次捧走世少盃，而這支U17梯隊今年6月也在U17歐國盃封王，今年可謂雙喜臨門。基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）也替他們感到驕傲，出帖祝賀：「巨人們！祝賀你們，世界冠軍！」值得一提，C朗長子小C朗過去已先後入選U15和U16梯隊，未來預計也將入選U17。今屆世少盃也創了另一項歷史，就是首次冠亞季軍都是歐洲球隊奪得，季軍戰由意大利在互射12碼中以4:2氣走巴西。

now.com 體育 ・ 3 小時前