宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
MAMA 2025 文字直擊｜官方取消紅地氈環節 以「支持香港」作為活動主調（附直播連結）
大埔宏福苑大火持續兩日，造成多人死傷。今明兩日（28-29日）舉行的MAMA頒獎禮將繼續舉行，港產男團MIRROR宣布因火災不會出席頒獎禮。官方亦宣布將以「支持香港」作為活動主調，為香港提供正能量，並調整各項表演環節，例如於活動上舉行默哀儀式，及作出捐款支持受影響家庭，表示：「希望為觀眾帶來精心演出，同時能為大家帶來關懷和力量。」
《MAMA 2025》今晚香港舉行 開騷前宣布捐款2000萬援助災民
https://bit.ly/3KreM36
MAMA2025將於設有直播，於今明兩日晚上7時起到Mnet K-POP官方YouTube頻道觀看直播。
早前網上曾瘋傳周潤發及楊紫瓊並不會出席MAMA2025，不過昨晚（27日）MAMA官方發布聲明交代時並沒有提及相關消息。人氣男團則於昨晚公布「鑒於大埔宏福苑不幸的火災事故，團隊帶着沉重心情慎重考慮後，決定MIRROR將不會參與MAMA頒獎典禮2025演出。」
MAMA2025｜官方發聲明未有回應楊紫瓊周潤發會否出席 加入默哀儀式兼捐款：希望演出能帶來力量
