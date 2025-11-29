MAMA 2025 CHAPTER 2 完整得獎名單｜周潤發現身一度哽咽 帶領全場默哀 GD奪大獎「ARTIST OF THE YEAR」

ARTIST OF THE YEAR：G Dragon

GD：雖然今天是個值得開心的日子，但也是一個令人傷感的日子，悲喜交集。

GD更預告明年是BIGBANG出道20周年，希望不會孤單，預告會與成員活動。

周潤發白髮黑西裝現身頒發「ARTIST OF THE YEAR」，要求全場起立為大埔災民送上祝福，發哥發言時一度哽咽，之後全場靜靜默哀。

「ALBUM OF THE YEAR」由韓國著名創作歌手申昇勳頒發，獎項最終由Stray Kids《KARMA》奪得。

成員紛紛落淚，成員昇玟發言指：「我們Stray Kids的音樂和活動，希望可以為大家帶來小小的安慰和力量，我們之後會繼續成為這樣的組合。就像我們組合名的意思，每一個瞬間，每一分每一秒，我們都跟大家一樣，在你們生活當中，都會有苦惱及喜愛的時間，希望不要有後悔的事。

Stray Kids《KARMA》奪得。

BEST FEMALE GROUP：aespa

BEST OST：《GOLDEN》HUNTR/X

WORLDWIDE KCONER’S CHOICE：ZEROBASEONE

BREAKTHROUGH ARTIST：ALLDAY PROJECT

FAVORITE ASIAN ARTIST：JO1

MUSIC VISIONARY OF THE YEAR：《KPOP DEMON HUNTERS》

OLIVE YOUNG K-BEAUTY ARTIST：Hearts2Hearts

BEST DANCE PERFORMANCE FEMALE GROUP：aespa

BEST MALE ARTIST：G Dragon

SUPRE STAGE ARTIST：TXT

BEST CHOREOGRAPHY：aespa 《Whiplash》

FAVORITE RISING ARTIST：IZNA

BEST DANCE PERFORMANCE MALE SOLO：G Dragon

G DRAGON：面對這個突如其來的噩耗，希望成為給大家力量的藝人，今日準備了很多，希望大家欣賞，不知道說甚麼，希望大家加油。

1830 MAMA2025 Chapter 2 正式開始

大會於開場時公布今日LINEUP，早前盛傳將缺席的周潤發將現身，不過就未見楊紫瓊身影。

主持金憓秀開場時：「今日開始前聽到令人心碎的消息，令我非常難過，因這為這場突如其來的事故造成難以修補的創傷，與最愛的親人離別的人，在此我向所有死難者及親屬致以最真摯的慰問，我們依然衷心希望奇蹟存在，《2025 MAMA AWARDS》與SUPPORT香港的訊息，為香港的復甦貢獻力量。