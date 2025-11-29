MAMA 2025 CHAPTER 2 文字直播｜大會開場公布周潤發將現身 GD拎獎為港發感言： 希望大家加油

3則更新 2 分鐘前 更新 BEST CHOREOGRAPHY ：aespa aespa FAVORITE RISING ARTIST ：IZNA IZNA BEST DANCE PERFORMANCE MALE SOLO ：G Dragon G DRAGON：面對這個突如其來的噩耗，希望成為給大家力量的藝人，今日準備了很多，希望大家欣賞，不知道說甚麼，希望大家加油。 BEST DANCE PERFORMANCE MALE SOLO：G Dragon 1830 MAMA2025 Chapter 2 正式開始 大會於開場時公布今日LINEUP，早前盛傳將缺席的周潤發將現身，不過就未見楊紫瓊身影。 主持金憓秀開場時：「今日開始前聽到令人心碎的消息，令我非常難過，因這為這場突如其來的事故造成難以修補的創傷，與最愛的親人離別的人，在此我向所有死難者及親屬致以最真摯的慰問，我們依然衷心希望奇蹟存在，《2025 MAMA AWARDS》與SUPPORT香港的訊息，為香港的復甦貢獻力量。

57 分鐘前 更新 權志龍今日出席《MAMA 2025》 捐百萬支援大埔火災 點名優先支援消防義工恢復

MAMA 2025

韓國音樂盛典MAMA昨日及今日（28-29日）於啟德上演，因大埔宏福苑五級火造成多人死傷事故，大會於活動前宣布將以「支持香港」為主調，縮減規模低調進行。香港男團MIRROR於活動前宣布因大火將不會出席活動演出。

昨日，CHAPTER 1舉行時，主持朴寶劍先向火災受影響人士及死傷者致以慰問及關懷，之後默哀半分鐘。所有出席藝人均穿上低調，以黑白灰等深色衣著現身以示哀悼，上台頒獎及得獎藝人都向火災受影響人士表示哀悼。

另外，於演出上多組韓星亦有作出更改，如i-dle於演唱《Good Thing》成員都避免唱出「Good Thing」、MEOVV演唱新歌《Burning Up》時亦將「Burning Up」改為「Turn it up」、Treasure亦於演出時高呼「Hong Kong, Here for you, Stay Stronger」以示支持。男團RIIZE美籍韓裔成員Anton以廣東話表達對香港人支持，BOYNEXTDOOR韓籍隊長明宰鉉亦以廣東話祝願香港人「大家都平平安安」。

今日於活動開始前，男團TWS及BOYNEXTDOOR於社交平台宣布因頒獎禮規模縮減，今日將不會出席活動。兩隊男團於昨日均有團體演出，據知今日原定將與ZEROBASEONE及RIIZE出演《獵魔女團》Saja Boys合作舞台，有傳相關舞台現已被取消。

LINEUP

早前網上曾瘋傳周潤發及楊紫瓊並不會出席MAMA2025，不過昨晚（27日）MAMA官方發布聲明交代時並沒有提及相關消息。人氣男團則於昨晚公布「鑒於大埔宏福苑不幸的火災事故，團隊帶着沉重心情慎重考慮後，決定MIRROR將不會參與MAMA頒獎典禮2025演出。」